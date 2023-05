Die Flucht aus dem US Dollar

Ted Snider

Am 20. März traf der chinesische Präsident Xi Jinping mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zusammen. In seinem Artikel in den russischen Medien, der dem Treffen vorausging, schwärmte Xi, dass „der chinesisch-russische Handel im vergangenen Jahr 190 Milliarden US-Dollar überschritten hat und damit um 116 Prozent höher ist als vor zehn Jahren.“ Auch wenn er 190 Milliarden US-Dollar erreicht hat, wird nicht mehr alles in US-Dollar gehandelt. In seinem Artikel in den chinesischen Medien sagte Putin, dass „der Anteil der Abrechnungen in nationalen Währungen“ an diesem gesamten Handel „wächst“. 65 % des massiven chinesisch-russischen Handels werden jetzt in russischen und chinesischen Währungen abgewickelt.

Obwohl die USA Russland und China als die größten Bedrohungen für ihre Position in der Welt ansehen, sind es nicht nur Amerikas Feinde, die aus dem Dollar fliehen. Auch die engsten Freunde der USA haben dies angedeutet. Nach seinen Treffen mit Xi in China hat der französische Präsident Emmanuel Macron die USA wahrscheinlich verblüfft und verärgert, indem er forderte, Europa solle seine Abhängigkeit von der „Exterritorialität des US-Dollars“ verringern.

Diese Forderungen nach einer Flucht aus dem US-Dollar sind nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch geopolitischer Natur. Sie sind ein Aufruf zur Neugestaltung der Weltordnung, indem sie die Hegemonie der USA in Frage stellen und für Multipolarität eintreten. Das Monopol des Dollars hat nicht nur den Reichtum der USA gesichert, sondern auch ihre Macht. Der größte Teil des internationalen Handels wird in Dollar abgewickelt, und die meisten Devisenreserven werden in Dollar gehalten. Diese Dollar-Dominanz hat es den USA oft ermöglicht, die ideologische Ausrichtung zu diktieren oder anderen Ländern wirtschaftliche und politische Strukturanpassungen aufzuerlegen. Sie hat es den USA auch ermöglicht, das einzige Land der Welt zu sein, das seine Gegner wirksam sanktionieren kann. Die Emanzipation von der Hegemonie des Dollars ist eine Emanzipation von der US-Hegemonie. Die Flucht aus dem US-Dollar ist ein Mechanismus, um die von den USA geführte unipolare Welt durch eine multipolare Welt zu ersetzen.

Wie die USA in jüngster Zeit in Kuba, Venezuela, Afghanistan, Iran und Russland demonstriert haben, kann das Monopol des Dollars sehr mächtig und schnell als Waffe eingesetzt werden. Die Gelder von Ländern können als Geiseln genommen werden, und Länder können durch Sanktionen gezwungen und ausgehungert werden, sich anzupassen. Die jüngsten Demonstrationen dieser Macht haben vielen Ländern ihre eigene Verwundbarkeit vor Augen geführt.

US-Finanzministerin Janet Yellen sagte kürzlich: „Wenn wir Finanzsanktionen anwenden, die an die Rolle des Dollars geknüpft sind, besteht die Gefahr, dass mit der Zeit die Hegemonie des Dollars untergraben wird.“ Sie erklärte: „Natürlich weckt dies den Wunsch Chinas, Russlands und des Irans, eine Alternative zu finden.“

Und genau das hat es getan. Aber Yellen übersieht immer noch den größeren Effekt des US-Dollarkrieges. Nicht nur China, Russland und der Iran versuchen nun, sich dem Druck zu entziehen. Amerikas Feinde, aber auch seine Freunde und alles, was dazwischen liegt, erwägen eine Flucht aus dem Dollar.

China und Russland tun es. Der NATO-Verbündete Frankreich fordert dies für Europa. Auch die blockfreien Länder sprechen darüber oder tun es bereits.

Indien ist eine wachsende Wirtschaftsmacht. Und wie China hat auch Indien seinen Handel mit Russland massiv ausgeweitet. Indien und Russland haben nun Gespräche über ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftskommission aufgenommen. Die beiden Länder befinden sich derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen“ über ein neues bilaterales Investitionsabkommen. Russland hat sein Interesse bekundet, „nationale Währungen und Währungen befreundeter Länder“ für den Handel zu verwenden. Auch Indien ist „sehr daran interessiert“, den Dollar hinter sich zu lassen, indem es „seine Rupie im Handel mit Russland verstärkt einsetzt“. Und Indien hat kürzlich damit begonnen, russisches Öl mit russischen Rubeln zu bezahlen.

Die Hegemonie des US-Dollars ist auch direkt in Amerikas Hinterhof bedroht. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat vorgeschlagen, sich der Kontrolle des Dollars zu entziehen, indem er „eine lateinamerikanische Währung schafft“. Während eines Treffens mit Xi in China fragte Lula: „Wer hat entschieden, dass der Dollar die [Welt-]Währung ist? Dann beantwortete er seine eigene Frage. Im März entkamen Brasilien und China dem US-Dollar, indem sie jeweils eine ihrer Banken beauftragten, ihren bilateralen Handel in brasilianischen Real und chinesischen Yuan abzuwickeln.

Auch Pakistan handelt nun mit China in seiner eigenen Währung. Der Iran und Russland haben die Flucht vor dem Dollar ergriffen und wickeln ihren Handel nun in Rial und Rubel ab. Kürzlich gaben sie bekannt, dass sie das US-Finanzsystem umgangen haben, indem sie ihre Bankensysteme als Alternative zu SWIFT für den Handel miteinander verbunden haben. Saudi-Arabien hat erklärt, es sehe „keine Probleme“ im Ölhandel in anderen Währungen als dem US-Dollar. Robert Rabil, Professor für Politikwissenschaft an der Florida Atlantic University, sagt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Israel sich vom US-Dollar entfernt haben.

Die Eurasische Wirtschaftsunion hat sich auf einen „schrittweisen Übergang“ von der Abrechnung des Handels in „Fremdwährung“ zu „Abrechnungen in Rubel“ geeinigt.

Für die USA vielleicht noch überraschender war die Entscheidung der Finanzminister und Zentralbankgouverneure des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) vom 30. und 31. März, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Die ASEAN besteht aus Indonesien, Thailand, den Philippinen, Singapur, Vietnam, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar und Brunei. Das Treffen führte zu einer gemeinsamen Erklärung zur „Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit … durch die Verwendung der lokalen Währung“. Was die USA jedoch am meisten beunruhigt haben dürfte, war die Erklärung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo für diese Entscheidung. Widodo sagte, der Schritt sei notwendig, um sich vor „möglichen geopolitischen Auswirkungen“ zu schützen. Was hat er damit gemeint? „Seien Sie sehr vorsichtig“, erklärte er. „Wir müssen an die Sanktionen denken, die die USA gegen Russland verhängt haben.“

Yellen hatte Recht. Widodo sagte, die US-Sanktionen gegen Russland machten deutlich, wie verwundbar Länder seien, die sich auf den US-Dollar und US-Auslandszahlungssysteme verlassen. Er sagte, dass die Nutzung des ASEAN-Transaktionssystems für den Handel in lokalen Währungen Indonesien helfen würde, sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass die USA das Land in ähnlicher Weise sanktionieren könnten.

Die EEU und ASEAN sind nicht die einzigen Organisationen, die ihre Flucht aus dem US-Dollar planen. BRICS ist eine große internationale Organisation, deren Hauptzweck darin besteht, die Hegemonie der USA in einer neuen multipolaren Welt auszugleichen. Sie besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und repräsentiert 41 % der Weltbevölkerung. Auch die BRICS sprechen darüber, den Handel in den Währungen ihrer Mitglieder oder sogar in einer neuen BRICS-Währung abzuwickeln.

Lula schlug kürzlich vor, dass „die BRICS-Bank eine Währung zur Finanzierung des Handels zwischen Brasilien und China, zwischen Brasilien und anderen BRICS-Ländern haben sollte“, damit die Länder nicht gezwungen sind, „dem Dollar hinterherzujagen, um zu exportieren, wenn sie in ihrer eigenen Währung exportieren könnten“. Der stellvertretende Vorsitzende der russischen Staatsduma, Alexander Babakov, erklärte kürzlich, dass die BRICS-Staaten an der Schaffung einer eigenen Währung arbeiten.

Eine BRICS-Währung könnte den Dollar über die Grenzen der BRICS hinaus herausfordern. „Da jedes Mitglied der BRICS-Gruppe in seiner Region ein wirtschaftliches Schwergewicht ist, wären Länder auf der ganzen Welt wahrscheinlich bereit, mit der Währung Geschäfte zu machen“, so ein Bericht in der Financial Post.

Eine solche Region ist Afrika. Im Juli wird in St. Petersburg der Russland-Afrika-Gipfel stattfinden. Olayinka Ajala, Dozent für Politik und internationale Beziehungen an der Leeds Beckett University und Autor von „The Case for Neutrality: Understanding African Stances on the Russia-Ukraine Conflict“ (Der Fall für Neutralität: Afrikanische Standpunkte zum Russland-Ukraine-Konflikt), sagte mir kürzlich in einem Briefwechsel, dass das Hauptaugenmerk Russlands und Chinas derzeit darauf liegt, afrikanische Länder dazu zu bringen, die vorgeschlagene BRICS-Währung zu unterstützen“. Er sagt, dass „dies ein Hauptthema der kommenden Konferenz sein wird“. Ajala erklärt, dass „Afrika ein konsumierender Kontinent ist, was bedeutet, dass sie viele Waren und Dienstleistungen importieren“. Wenn es Russland und China gelingt, die afrikanischen Länder davon zu überzeugen, dass sie den Dollar aufgeben müssen, wäre das ein schwerer Schlag für die USA“, sagt er.

Von Afrika über Südostasien und Lateinamerika bis hin zu Russland und China, Indien, Iran und Saudi-Arabien planen die Länder ihre Flucht aus dem US-Dollar. Als Mechanismus für den Übergang von der US-Hegemonie zu einer multipolaren Welt wären die wirtschaftlichen Auswirkungen groß, aber die geopolitischen Auswirkungen könnten noch größer sein.