Die französische VerbindungModerna-Chef Stéphane Bancel, das Wuhan-Labor und ein kurioses Genpatent

Am 21. Februar 2022 veröffentlichte die Zeitschrift Frontiers in Virology einen Bericht mit dem Titel MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site. Die Furin-Spaltstelle ist die Komponente des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, die es dem Virus ermöglicht, an menschliche Lungenepithelzellen anzudocken und so den viralen Replikationsprozess einzuleiten. Es ist das Schlüsselmerkmal von SARS-CoV-2, das es für den Menschen ansteckend macht. Bei der Untersuchung des genetischen Codes dieses Teils des Spike-Proteins stellten die Autoren fest, dass ein Teil der Sequenz perfekt mit einer genetischen Sequenz übereinstimmte, die 2016 von Bancel S. et al. in Cambridge, Massachusetts, patentiert wurde.

SARS-CoV-2-Spike-Protein und MSH3 Eine Besonderheit der Nukleotidsequenz, die für die PRRA-Furin-Spaltstelle im SARS-CoV-2 S-Protein kodiert, sind die zwei aufeinander folgenden CGG-Codons. Dieses Arginin-Codon ist bei Coronaviren selten: Die relative synonyme Codon Usage (RSCU) von CGG beträgt bei Pangolin-CoV 0, bei Fledermaus-CoV 0,08, bei SARS-CoV 0,19, bei MERS-CoV 0,25 und bei SARS-CoV-2 0,299 (8).

Eine BLAST-Suche nach der 12-Nukleotid-Insertion führte zu einer hundertprozentigen Rückwärtsübereinstimmung in einer proprietären Sequenz (SEQ ID11652, nt 2751-2733), die in dem am 4. Februar 2016 angemeldeten US-Patent 9,587,003 gefunden wurde (9)

Zu der Frage, ob diese perfekte Übereinstimmung nur zufällig sein könnte, bemerkten die Autoren:

Konventionelle biostatistische Analysen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sequenz zufällig in einem 30.000-Nukleotide-Virusgenom vorhanden ist, 3,21×10^-11 beträgt.

Die Daily Mail berichtete über den Bericht von Frontiers in Virology, was Maria Bartiromo von Fox News dazu veranlasste, den CEO von Moderna, Stéphane Bancel, zu seinem Genpatent von 2016 zu befragen. Seine kühle Abfuhr deutete auf einen Mann hin, der sich nicht um Medienanfragen kümmert. Warum sollte er auch? Wenn es um den bio-pharmazeutischen Komplex geht, stellen die US-Mainstream-Medien selten harte Fragen und gehen nie ernsthaft der Sache nach.

Wissbegierige Zuschauer haben sich vielleicht gefragt: Wer ist Stéphane Bancel, und warum leitet ein französischer Staatsbürger ein Biotech-Unternehmen in Cambridge, Massachusetts, das ursprünglich durch einen Zuschuss der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanziert wurde?

Bevor er CEO von Moderna wurde, war Bancel von 2007 bis 2011 CEO des französischen In-vitro-Diagnostikunternehmens bioMérieux. Das große Unternehmen, das in über 160 Ländern tätig ist, hat seinen Ursprung im Institut Mérieux in Lyon, Frankreich, das von dem Biologen Marcel Mérieux (einem Kollegen von Louis Pasteur) gegründet wurde.

Der Enkel von Marcel Mérieux, Alain Mérieux, ist der Haupteigentümer des Unternehmens und (laut Bloomberg) etwa 8,80 Milliarden Dollar schwer. Als persönlicher Bekannter von Jacques Chirac (französischer Staatspräsident von 1995-2007) war Mérieux 2003 (nach dem Ausbruch der ersten SARS-Krankheit) maßgeblich am Zustandekommen eines Kooperationsabkommens zwischen Frankreich und China zum Bau eines BSL-4-Labors am Wuhan-Institut für Virologie beteiligt.

Bancel war Geschäftsführer von bioMérieux während der Planung und des frühen Baus des Labors und der Ausbildung des chinesischen Personals im Labor von bioMérieux in Lyon. Im Jahr 2007 leitete Bancel die Eröffnung einer neuen Abteilung des Unternehmens in Cambridge, Massachusetts. Wie in seinem Jahresbericht vermerkt:

Mit der Eröffnung einer eigenen Theranostik-Abteilung in Cambridge (Massachusetts, USA) im Jahr 2007, einer Stadt mit einer besonders hohen Konzentration an Biotechnologiefirmen und Forschungszentren, befindet sich bioMérieux in einem Zentrum für personalisierte Medizin und steht in direktem Kontakt mit den einflussreichsten Akteuren auf diesem Gebiet.

Vier Jahre später, im Jahr 2011, verließ Bancel seine Spitzenposition bei bioMérieux und wurde CEO des Cambridge-Start-ups Moderna. Damals schien es eine quixotische Entscheidung zu sein. Schließlich hatte das neue Unternehmen nur einen einzigen Mitarbeiter und war ausschließlich auf die Entwicklung von mRNA-Therapeutika ausgerichtet. In einem Interview vom Dezember 2020 sagte Bancel: „Als ich bei meinem letzten Unternehmen, bioMerieux, kündigte, um diese Reise bei Moderna anzutreten, sagte ich zu meiner Frau, dass es nur eine 5%ige Chance gäbe, dass es klappen würde.“

Zwei Jahre nach der Gründung weckte Moderna – kurz für „Modified RNA“ – das Interesse der DARPA, die dem Unternehmen einen Zuschuss in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika gewährte. Etwa im Jahr 2015 begann Moderna mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zusammenzuarbeiten, um mRNA-Impfstoffe gegen die Coronaviren SARS und MERS zu entwickeln.

Im Jahr 2016 meldeten Bancel et al. die genetische Sequenz für einen Teil der Furin-Spaltstelle des Coronavirus-Spike-Proteins zum Patent an – dieselbe genetische Sequenz, die vier Jahre später in der Furin-Spaltstelle von SARS-CoV-2 gefunden wurde, die offenbar aus dem BSL-4-Labor in Wuhan ausgetreten war. Es handelte sich um dasselbe Labor, dessen Bau Bancel beaufsichtigte und dessen Personal sein Unternehmen ausbildete. Nur ein Zufall?

Jedenfalls hat sich Bancels Entscheidung, bioMerieux zu verlassen und Moderna zu leiten, bewährt. Am 16. März 2020 – nur fünf Tage nachdem die WHO SARS-CoV-2 zum Erreger einer weltweiten Pandemie erklärt hatte – gab das NIAID eine Pressemitteilung heraus, in der es erklärte, dass es mit der Erprobung seines mRNA-1273-Impfstoffs am Menschen begonnen hatte.

mRNA-1273 wurde von Wissenschaftlern des NIAID und ihren Mitarbeitern des Biotechnologieunternehmens Moderna, Inc. mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, entwickelt. Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) unterstützte die Herstellung des Impfstoffkandidaten für die klinische Prüfung der Phase 1.

Weniger als ein Jahr später – als die Regierung der Vereinigten Staaten die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/BioNTech als einzige Lösung für die COVID-19-Pandemie anpries – wurde Stephane Bancel zum Milliardär.

Ein Gastbeitrag von

John Leake

Autor von wahren Verbrechen. Co-Autor mit Dr. Peter McCullough von „The Courage to Face COVID-19.: Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und Tod im Kampf gegen den biopharmazeutischen Komplex“.