Die Frontlinie der ethnischen Säuberungskampagne Israels: Bericht aus Gaza-Stadt

Von Abdel Qader Sabbah und Rasha Abou jalal

Israel hat innerhalb von zwei Tagen 50 Gebäude und Hunderte von Zelten in Gaza-Stadt zerstört, als Teil einer Operation, um bis zu einer Million Palästinenser in den Süden zu vertreiben.

GAZA-STADT – Das israelische Militär führt einen massiven Luftangriff durch, der sich auf Gaza-Stadt konzentriert und Dutzende von Hochhäusern im Herzen der Stadt zum Ziel hat, um sie in Schutt und Asche zu legen. Die Zerstörung von Wohngebäuden und Zeltlagern in der Nähe ist Teil der erklärten Operation, das gesamte Gebiet von den fast einer Million Palästinensern, die dort Zuflucht suchen, ethnisch zu säubern und sie nach Süden zu vertreiben.

„Ich habe Ihnen vor einigen Tagen versprochen, dass wir die Terrorhochhäuser in Gaza zerstören würden. Genau das tun wir jetzt“, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag in einer Videobotschaft aus dem Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv. „In den letzten zwei Tagen sind 50 dieser Hochhäuser zerstört worden. Die Luftwaffe hat sie zum Einsturz gebracht. All dies ist nur eine Einleitung, nur ein Vorspiel für die eigentliche intensive Operation – eine Bodenoffensive unserer Streitkräfte, die sich derzeit in Gaza-Stadt organisieren und versammeln“, sagte er und fügte hinzu: „Und deshalb sage ich den Bewohnern von Gaza, ich nutze diese Gelegenheit und bitte Sie, mir aufmerksam zuzuhören: Sie sind gewarnt worden. Verlassen Sie diesen Ort!“

Am Sonntag zerstörten israelische Luftangriffe den Wohnhochhaus Al-Rouya in Tel al-Hawa, einem Stadtteil im Südwesten von Gaza-Stadt. Die massive Explosion brachte das Hochhaus zum Einsturz und schleuderte riesige Rauch- und Aschewolken in die Luft. Die Bewohner sagen, dass sie vor dem Angriff kaum eine Warnung erhielten, um aus dem Gebiet zu fliehen.

‼️Breaking: PCHR's Headquarters Office in Gaza City, located in Al-Roya Tower, has just been completely destroyed by IOF's warplanes, as part of Israel's ongoing systematic attacks targeting high rise buildings in the City, in another war crime committed against the Palestinian… https://t.co/q87ohCP2n6 pic.twitter.com/px4vpeGHVy — Palestinian Centre for Human Rights – PCHR (@pchrgaza) September 8, 2025

Israelische Luftangriffe zerstören am 7. September 2025 das Al-Rouya-Gebäude in Gaza-Stadt. Video von Abdel Qader Sabbah.

„Vor etwa einer Stunde drohten sie, den Turm anzugreifen, und forderten uns dann auf, das Gebiet zu verlassen. Wir hatten keine Zeit, irgendetwas mitzunehmen“, berichtete Hayam Saad, die mit ihrem Mann, ihren Kindern und anderen Verwandten in einem Zeltlager neben dem Al-Rouya-Gebäude lebte, als sie neben den Trümmern zerstörter Zelte und zerfetzter Habseligkeiten stand. „Ich habe meine Sachen zurückgelassen und bin mit meinen kleinen Kindern geflohen.“ Saad und ihre Familie wurden vor drei Monaten aus dem östlichen Stadtteil Shujaiyya in Gaza-Stadt vertrieben, nachdem ein israelischer Luftangriff auf ihre Wohnung Saads Schwiegertochter getötet hatte. „Überall in der Wohnung war Blut. Wir konnten weder ein Bein noch einen Kopf oder irgendetwas anderes finden. Dann haben wir die Gegend verlassen“, sagte sie.

„Wie Sie sehen können, gibt es nichts mehr. Wohin sollen wir jetzt gehen? Wer gibt uns Zelte? Wer gibt uns eine Unterkunft? Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen“, sagte sie. Ihr Ehemann, Ahed Al-Abed Saad, sagte, dass sie bei dem Angriff ihre wenigen Habseligkeiten verloren hätten. „Wir sind hierhergekommen und haben nichts gefunden. Keine Kleidung, kein Essen, kein Wasser, nicht einmal Zelte“, sagte er gegenüber Drop Site. „All das dient dazu, die Menschen zu zwingen, sich in den Süden zu zerstreuen. Im Moment haben wir nichts, wir werden auf den Trümmern schlafen.“

Ahed Al-Abed Saad steht neben seinem Zelt in der Nähe der Trümmer des Al-Rouya-Gebäudes in Gaza-Stadt. 7. September 2025. (Screenshot aus einem Video von Abdel Qader Sabbah.)

Hunderte andere vertriebene Familien durchsuchten die Trümmer, um zu versuchen, das Wenige zu retten, was sie konnten. „Sie gaben uns nicht genug Zeit, um die notwendigen Gegenstände aus den Zelten für die Vertriebenen oder aus dem Inneren des Turms selbst für einige der Vertriebenen zu entfernen“, sagte Mahmoud Naim, ein 33-Jähriger aus Beit Hanoun, gegenüber Drop Site, als er am Sonntag inmitten der Trümmer des Al-Rouya-Gebäudes stand. „Der Turm wurde in weniger als einer Stunde bombardiert, und das Gebiet wurde vollständig zerstört. Auch die Zelte der Vertriebenen wurden zerstört. In diesen Zelten waren Hunderte von Vertriebenen aus verschiedenen Gebieten untergebracht – aus dem Norden, aus dem Zentrum von Gaza, aus Gaza-Stadt, aus Beit Hanoun, Beit Lahiya, dem Flüchtlingslager Jabalia, Shujaiyya, Al-Tuffah, Al-Sabra und allen Gebieten von Gaza.“

Israelische Führer haben offen damit geprahlt, Gaza-Stadt zu zerstören, um alle dort lebenden Palästinenser zu vertreiben, wie sie es bereits in anderen Städten wie Beit Hanoun, Rafah und anderswo getan haben.

Das israelische Militär kündigte zunächst an, im Rahmen seines Angriffs auf Gaza-Stadt am Freitag gezielt mehrere Hochhäuser anzugreifen, und behauptete ohne Beweise vorzulegen, dass diese von Hamas-Kämpfern genutzt würden. Das israelische Militär verbreitete lediglich ein Video, das den Mushtaha-Turm, ein 16-stöckiges Gebäude in einem dicht besiedelten westlichen Stadtteil, mit einer grafischen Darstellung einer angeblichen Kamera auf dem Dach des Gebäudes als „Beweis“ zeigte. In den folgenden Tagen zerstörten sie mindestens 50 Gebäude.

Am Montag schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz auf X: „Ein mächtiger Hurrikan wird heute über Gaza-Stadt hereinbrechen und die Dächer der Terror-Türme zum Beben bringen. Dies ist eine letzte Warnung an die Mörder und Vergewaltiger der Hamas in Gaza und in den Luxushotels im Ausland: Lasst die Geiseln frei und legt eure Waffen nieder – oder Gaza wird zerstört und ihr werdet vernichtet werden.“

Der israelische Angriff auf den Mushtaha-Turm am Freitag zerstörte auch ein großes Zeltlager neben dem Gebäude, in das Hunderte von vertriebenen Palästinensern aus den nördlichen und östlichen Stadtteilen geflohen waren, als das israelische Militär einmarschierte.

Um Samir al-Ajlouni, die aus dem Stadtteil Zaytoun vertrieben worden war, saß am Freitag vor ihrem Zelt in der Nähe des Mushtaha-Turms, als alle um sie herum zu schreien begannen, dass die Israelis das Gebäude bombardieren würden. Weniger als eine halbe Stunde später war das massive Gebäude zu Schutt und Asche geworden. „Als ich zu meinem Zelt zurückkehrte, fand ich nichts mehr vor. Das Zelt war dem Erdboden gleichgemacht, und die Habseligkeiten unserer Familie waren verstreut und verloren. Selbst das Brot, das ich für meine Kinder zubereitet hatte, konnte ich nicht finden“, erzählte al-Ajlouni Drop Site. Sie sagte, sie habe verzweifelt darüber nachgedacht, nach Süden zu gehen, um dort Zuflucht zu suchen, aber sie konnte es sich nicht leisten. „Ich habe kein Geld für den Transport, und mein Zelt wurde komplett zerstört, sodass ich keine Unterkunft mehr habe“, sagte sie. „Wir werden eine lange Strecke zu Fuß zurücklegen müssen … wir haben keine andere Wahl. Das Zelt, in dem wir gelebt haben, kostete 200 Schekel (60 Dollar), und heute ist sein Preis auf 4.000 Schekel (1.200 Dollar) gestiegen, eine Summe, die sich die meisten Familien nicht leisten können.“

Ein Mädchen sitzt inmitten der Trümmer des Zeltes ihrer Familie, nachdem israelische Luftangriffe das nahegelegene al-Rouya-Gebäude in Gaza-Stadt zerstört haben. 7. September 2025. (Screenshot aus einem Video von Abdel Qader Sabbah.)

Der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Bassal, bestätigte, dass die Offensive auf Gaza-Stadt, die letzten Monat begann, der gewalttätigste Angriff auf die Stadt ist, seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen und seine genozidale Politik der verbrannten Erde wieder aufgenommen hat.

„Allein in den letzten zwei Tagen wurden mindestens 50 Wohngebäude vollständig zerstört und 100 weitere teilweise beschädigt, in denen Tausende von Vertriebenen untergebracht waren“, sagte Bassal gegenüber Drop Site. „Die Angriffe richteten sich auch gegen Moscheen und Spielplätze und führten zur Zerstörung von mehr als 200 Zelten, die Vertriebenen gehörten, die in der Nähe der angegriffenen Gebäude lebten.“ Bassal fügte hinzu, dass die Zivilschutzteams versuchen, auf zahlreiche Notrufe zu reagieren, in denen Menschen gemeldet werden, die unter den Trümmern eingeschlossen sind. „Nicht in allen Fällen haben die Bewohner eine Chance zu fliehen. Die meisten Angriffe auf Gebäude wurden ohne Evakuierungswarnungen durchgeführt, was zum Tod der Bewohner führte.“

Unter den Dutzenden von Palästinensern, die am Montag getötet wurden, war auch Osama Balousha, ein Fotojournalist, der bei einem israelischen Luftangriff auf sein Haus im Stadtteil Sheikh Radwan in Gaza-Stadt ums Leben kam. Damit stieg die Zahl der getöteten Journalisten laut Angaben des Medienbüros der Regierung in Gaza auf fast 250.

Neben Hunderten von Familien beherbergten viele der Hochhäuser in Gaza auch Unternehmen und Freizeitzentren. „Dieser Turm ist nicht nur ein Gebäude, wie Sie sehen können, es sind nicht nur übereinander gestapelte Stockwerke. Das sind Erinnerungen. Der Turm ist die Zeit, die wir hier gelebt haben. Ich habe hier im Fitnessstudio trainiert und meine Tage verbracht“, erzählte Maher Haboush, ein Fitnesstrainer, der früher im Oxygen Club, einem bekannten Fitnessstudio im Al-Rouya-Gebäude, trainierte, am Sonntag, als er inmitten der Trümmer stand, gegenüber Drop Site. „Es gibt keine Freunde mehr, kein Geld mehr und nichts mehr, woran man sich erinnern könnte. Selbst die Erinnerungen nehmen sie uns weg.“

Sharif Abdel Kouddous und Jawa Ahmad haben zu diesem Bericht beigetragen.