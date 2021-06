Die Geburtenrate in den USA sinkt. Was hat das zu bedeuten?

Die Geburtenrate in den USA ist in den letzten 10 Jahren gesunken, allein zwischen 2007 und 2020 um 20%.

Was bedeutet das, außer dass weniger Frauen Kinder bekommen? Datenanalysten sagen, wenn der Rückgang anhält, werden wir bald Fertilitätsraten haben, die unter dem Ersatzniveau liegen. Ein Grund dafür ist, dass Frauen in einem späteren Alter gebären als früher; der unbekannte Faktor ist, ob sie das aufholen, indem sie in einem späteren Alter mehr Kinder bekommen.

Die Pandemie hat laut einem Brookings-Bericht einen großen Anteil an dem Rückgang im vergangenen Jahr: Bis Ende 2020 wurden 40’000 Babys weniger geboren als ohne die Pandemie. „Zusätzliche Daten, die in den nächsten Monaten erscheinen, werden zeigen, wie sich der Weg der Pandemie und der damit verbundenen Rezession für Frauen und Paare und ihr Kinderkriegen im Laufe des Jahres entwickelt hat“, so Brookings.

Die USA sind damit nicht allein: Andere Länder mit hohem Einkommen erleben die gleichen Rückgänge. Aber nicht nur das, auch China ist betroffen: Tatsächlich ist China so besorgt über die sinkenden Geburtenraten, dass es die Anzahl der Kinder, die Paare haben dürfen, erhöht hat.

Nachdem vor etwas mehr als 30 Jahren nur ein Kind pro Paar erlaubt war und 2015 zwei Kinder erlaubt wurden, können Paare nun drei Kinder bekommen. Die Behörden begründeten dies unter anderem damit, dass die ältere Bevölkerung viel schneller wachse als das erwerbsfähige Alter – was bedeutet, dass weniger junge Menschen eine immer größere Anzahl älterer Menschen unterstützen werden.