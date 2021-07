Die Gegenreaktion der WHO: In Kuba wird nach der Ablehnung des Covax-Fonds eine „Farbrevolution“ aktiviert

Kuba lehnte ein Abkommen mit Covax ab, einer Institution, über die Impfstoffe an die ärmsten Länder verteilt werden. Für diese Organisation wäre Kuba ein geeignetes Land für ein Wirtschaftsabkommen im Austausch gegen Impfstoffe, ein Vorschlag, den die Díaz-Canel-Regierung ablehnte.

Die kubanische Wirtschaft, die diese Parameter bei weitem übersteigt, akzeptierte die von Covax vorgeschlagenen wirtschaftlichen Bedingungen für die Finanzierung nicht und entschied sich dafür, sich mit der Produktion eigener Impfstoffe auf seine Wissenschaftler und Gesundheitsmitarbeiter zu verlassen.

Die Wirtschaft der Insel schrumpfte im Jahr 2020 um 11 %, aber die Situation hat sich in diesem Jahr noch verschlimmert, mit 1300 Ansteckungen pro Tag im Vergleich zu 165 im Januar.

Die Folgen der Ablehnung der Einmischung der WHO in das Gesundheitsmanagement sind bereits ernsthaft zu spüren, da dieses Programm ein wirtschaftliches Gegenstück hatte. Es herrscht ein Mangel an Gas und Strom, was die Proteste angeheizt hat.

Noch nie dagewesene Unterstützung durch Wikipedia und Facebook

Nach Einschätzung der USA sind die gestrigen Demonstrationen die ersten größeren seit dem Maleconazo-Aufstand im Jahr 1994, der zu schweren Zwischenfällen in Havanna führte, aber von Demonstrationen zur Unterstützung der Regierung von Fidel Castro gekontert wurde.

In verschiedenen Live-Übertragungen auf Facebook sind Tausende von Menschen zu sehen, die durch die Straßen von Städten wie San Antonio de los Baños, Guira de Melena und Alquízar marschieren, das ist für ein Land wie Kuba eine ungewöhnliche Vernetzung. Außerdem erhielten die Proteste bereits einen eigenen Wikipedia-Eintrag.

Biden hat die Blockade erhöht

Kuba hat seit der Verhängung der Wirtschaftsblockade durch den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1962 rund 754 Milliarden Dollar verloren.

Sie sollte die aufkeimende kubanische Revolution erwürgen und die Regierung von Fidel Castro stürzen, die 1959 die von den USA unterstützte Batista-Diktatur hinweggefegt hatte.

Die Blockade war eine Vergeltungsmaßnahme als Reaktion auf die Verstaatlichung von Eigentum durch die Revolutionsregierung.

Der frühere US-Präsident Donald Trump erhöhte 2019 den Druck auf die kubanische Wirtschaft, indem er drei Titel des sogenannten Helms-Burton-Gesetzes verkündete, das zwar 1996 verabschiedet, aber von mehreren US-Regierungen ausgesetzt worden war.

Es verhängte strenge Restriktionen für ausländische Unternehmen und verbot ihnen im Wesentlichen, Geschäfte mit Kuba zu machen, unter Androhung von US-Klagen wegen angeblichen „Schmuggels“, falls sie sich nicht daran hielten.

Plündern

Letztes Jahr wurde Washington der Plünderung beschuldigt, nachdem es das Gesetz benutzt hatte, um ein Schiff mit lebenswichtiger medizinischer Hilfe aus China am Andocken auf der Insel zu hindern.

Die Lieferungen, darunter zwei Millionen Gesichtsmasken, 400’000 Schnelldiagnose-Kits und 104 Beatmungsgeräte, waren für rund 24 Länder bestimmt, darunter Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, die Dominikanische Republik und Peru.

Wenige Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus setzte die Trump-Administration Kuba auf eine Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus. Die Díaz-Canel-Regierung hat ihre Hoffnungen auf einen Politikwechsel von Präsident Joe Biden gesetzt, der jedoch ausblieb, er hat Covid benutzt, um den Druck auf Kuba zu erhöhen.