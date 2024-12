Die geheimen Ursprünge des schmutzigen Krieges in Syrien

Von Kit Klarenberg

Am 27. November startete die ultra-extremistische militante Gruppe Hayat Tahrir al-Sham eine groß angelegte Offensive in Syrien. Innerhalb weniger Tage eroberte die von der Türkei unterstützte Fraktion bedeutende Teile von Aleppo, der zweitgrößten Stadt des Landes, und die Vorstöße in anderen Gebieten gehen weiter. Während in den sozialen Medien zahlreiche Falschinformationen über das Ausmaß und den Erfolg der Einfälle von HTS kursieren, bleiben etablierte Nachrichtenagenturen die Hauptquelle für Manipulation und Täuschung. Es wird kein Kontext zum aktuellen Anstieg der Gewalt geliefert, obwohl vielfach auf die angeblich „friedlichen“ Proteste im Jahr 2011 verwiesen wird, die den zehnjährigen syrischen Bürgerkrieg auslösten.

Dieser Darstellung zufolge wurden pro-demokratische Demonstranten von den syrischen Behörden brutal angegriffen, weil sie öffentlich eine gerechte Position vertraten. Die Realität der Ereignisse in dieser schicksalhaften Zeit ist jedoch in den internen Dokumenten der syrischen Regierung ausführlich dokumentiert. Namentlich in den Aufzeichnungen der Central Crisis Management Cell, die im März 2011 von Damaskus eingerichtet wurde, um die offiziellen Reaktionen auf die Wochen zuvor begonnenen Massenunruhen zu koordinieren.

Mainstream-Medien haben bereits über diese Fundgrube berichtet und sie als „Die Assad-Akten“ bezeichnet. Allerdings haben Reporter und Menschenrechtsgruppen deren Inhalt durchweg falsch dargestellt, verzerrt oder einfach gefälscht, um syrische Beamte zu Unrecht für schreckliche Verbrechen zu verurteilen. In einigen Fällen sogar buchstäblich. In Wirklichkeit zeigen die Dokumente, dass Assad und seine Minister tapfer darum kämpften, eine Eskalation der Unruhen in Gewalt auf beiden Seiten zu verhindern, Demonstranten zu schützen und die Situation unter Kontrolle zu halten.

Währenddessen ermordeten finstere, unsichtbare Kräfte systematisch Beamte des Sicherheitsdienstes, regierungsfreundliche Personen und Demonstranten, um eine Katastrophe zu provozieren, ähnlich wie bei vielen alten und neuen CIA-Operationen zum Regimewechsel. Diese schockierende Geschichte wurde noch nie erzählt. Jetzt, da sich wieder dunkle Wolken des Aufstands über Damaskus zusammenbrauen, muss dies geschehen.

„Brutale Gewalt“

In den ersten Monaten des Jahres 2011 verbreitete der Arabische Frühling revolutionäre Leidenschaft in ganz Nordafrika und Westasien. Massenproteste stürzten die langjährigen Diktatoren Ben Ali in Tunesien und Hosni Mubarak in Ägypten. Libyen wurde in einen Bürgerkrieg gestürzt, und selbst die von den Briten geschaffenen, extrem repressiven Golfmonarchien schienen bedroht zu sein. Es gab jedoch eine Ausnahme. Die Straßen Syriens blieben größtenteils hartnäckig ruhig.

Dies trotz der unerbittlichen Aufrufe lokaler Oppositionsgruppen zum Aufstand. Wiederholte Forderungen nach einem „Tag des Zorns“ gegen Assads Regierung wurden in den westlichen Medien weit verbreitet, blieben jedoch vor Ort unbeachtet. Wie Al Jazeera im Februar dieses Jahres erklärte, hatten die Syrer keine Lust auf einen Regimewechsel. Zum einen schätzte die ethnisch und religiös vielfältige Bevölkerung des Landes den Säkularismus ihres Staates und befürchtete, dass Unruhen zu potenziell gewalttätigen Spannungen zwischen ihnen allen führen würden.

Außerdem war Assad äußerst beliebt, insbesondere bei jüngeren Syrern. Er wurde weithin als Reformer wahrgenommen, der Vielfalt und Inklusion förderte und schützte, während er ein System überwachte, das zwar alles andere als perfekt war, aber vergleichsweise hohe Standards in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und vieles mehr für Durchschnittsbürger bot. Darüber hinaus wurde seine Weigerung, Israel entgegenzukommen, im Gegensatz zu vielen anderen Führern in der Region, ebenfalls sehr respektiert.

Der Frieden in Damaskus zerbrach schließlich Mitte März 2011, als nach wochenlangen sporadischen, kleinen Ausbrüchen von öffentlichem Ungehorsam im ganzen Land in mehreren Großstädten massive Demonstrationen ausbrachen. Berichte über Tausende von Verhafteten und eine unbestimmte Zahl von getöteten Demonstranten verbreiteten sich rasch. Dies war der Funke, der den geheimen schmutzigen Krieg des Westens in Syrien entfachte. Beunruhigenderweise wurde nur wenige Tage zuvor ein Lastwagen mit riesigen Mengen an Granaten und Waffen an der syrischen Grenze zum Irak abgefangen.

Pater Frans war ein Jesuitenpater aus den Niederlanden, der 1980 in der Nähe von Homs ein Gemeindezentrum und einen Bauernhof gründete. Von da an predigte er die Harmonie zwischen den Religionen und kümmerte sich um Menschen mit Behinderungen. Als die Syrienkrise ausbrach, begann er, regelmäßig Beobachtungen der Ereignisse zu veröffentlichen, in denen er sowohl die Regierung als auch die Opposition scharf kritisierte. Es ist nicht bekannt, ob diese problematischen Ansichten der Grund für die Ermordung von Frans durch bewaffnete Kämpfer im April 2014 waren. Dies geschah nicht lange, nachdem er ein Angebot der UN zur Evakuierung abgelehnt hatte.

Vor seinem Tod wies Frans wiederholt darauf hin, dass er „von Anfang an“ Zeuge wurde, wie bewaffnete Demonstranten auf die Polizei schossen. „Sehr oft“, so hielt er einmal fest, „war die Gewalt der Sicherheitskräfte eine Reaktion auf die brutale Gewalt der bewaffneten Rebellen.“ Im September 2011 schrieb er:

„Von Anfang an gab es das Problem der bewaffneten Gruppen, die auch Teil der Opposition sind … Die Opposition auf der Straße ist viel stärker als jede andere Opposition. Und diese Opposition ist bewaffnet und setzt häufig Brutalität und Gewalt ein, nur um dann der Regierung die Schuld zu geben.“

„Unbekannte Tote“

Wenn in der Anfangsphase der syrischen „Revolution“ friedliche Demonstranten getötet wurden, bleibt die Frage, wer dafür verantwortlich war, bis heute unbeantwortet. Die Aufzeichnungen der zentralen Krisenmanagementzelle zeigen, dass Regierungsbeamte in den Tagen vor den Protesten Mitte März den Sicherheitskräften ausdrücklich die Anweisung gaben, die Bürger „nicht zu provozieren“:

„Um die Folgen anhaltender Aufwiegelung zu vermeiden und die Versuche der Aufwiegler zu vereiteln, jeden Vorwand auszunutzen, werden die Zivilpolizei und die Sicherheitskräfte aufgefordert, die Bürger nicht zu provozieren.“

In ähnlicher Weise befahl die Zelle am 18. April desselben Jahres dem Militär, „nur gegen diejenigen mit Waffen zu kämpfen, die Waffen gegen den Staat tragen, und dabei sicherzustellen, dass Zivilisten nicht verletzt werden“. Vier Tage später wurden jedoch angeblich „mindestens“ 72 Demonstranten von den Behörden in Daraa und Douma erschossen, die höchste gemeldete tägliche Zahl an Todesopfern seit Beginn der Demonstrationen. Menschenrechtsgruppen und westliche Staats- und Regierungschefs verurteilten dies sofort und heftig.

Drei Monate später liefen einige Offiziere der Syrischen Arabischen Armee zur Freien Syrischen Armee über. Sie erklärten, sie seien desillusioniert und hätten sich wegen der Massaker vom 18. April der Opposition angeschlossen. Sie behaupteten, die Massenerschießungen seien von ihren Vorgesetzten ausdrücklich angeordnet worden, sie hätten sich jedoch geweigert, sie auszuführen. Wenn es jedoch Befehle zur Hinrichtung von Demonstranten gab, dann waren diese offensichtlich nicht von Assad oder seinen Ministern autorisiert.

Überläufer der syrischen Regierung

Aus den Protokollen geht hervor, dass die höchsten Ränge der syrischen Regierung äußerst unzufrieden mit den Tötungen in Daraa und Douma waren. Ein Beamter warnte, dieser „schwierige Tag“ habe „eine neue Situation geschaffen … und uns in Umstände gebracht, in denen wir besser nicht wären“. Sie beklagten außerdem: „Wenn die zuvor erlassenen Anweisungen befolgt worden wären, hätten wir Blutvergießen verhindert, und die Dinge wären nicht so weit gekommen.“

Ein naheliegender Verdacht ist, dass der Einsatz tödlicher Gewalt von Armeekommandanten angeordnet wurde, die vorhatten, überzulaufen, und die einen tapferen Vorwand für ihre Desertion erfinden wollten, während sie der Regierung erhebliche Probleme bereiteten. Diese Interpretation wird durch Überläufer, die behaupten, dass Soldaten, die sich weigerten, Zivilisten zu töten, selbst hingerichtet wurden, reichlich untermauert.

Diese Darstellung wurde von den Mainstream-Medien, Menschenrechtsgruppen und der syrischen Opposition begierig als Beweis für Assads wahnsinnige Blutlust aufgegriffen. Doch selbst die vom Westen finanzierte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat sie als völlig falsche „Propaganda“ abgetan, die darauf abziele, Spaltungen innerhalb der Regierungstruppen zu schaffen und weitere Überläufer zu ermutigen. Noch unheilvoller ist, dass diese Darstellung auch eine bequeme Erklärung dafür lieferte, warum syrische Sicherheitskräfte unmittelbar nach Beginn der „friedlichen“ Proteste in großer Zahl zu sterben begannen.

Ab Ende März wurden gezielte Tötungen von Sicherheitskräften und Soldaten durch unbekannte Angreifer zur Routine, noch bevor das Militär offiziell in Syrien eingesetzt wurde. Anfang Mai forderte die Zelle tägliche Updates zu den Verlusten unter „unseren eigenen Kräften“. In der Öffentlichkeit schwieg die Regierung jedoch zunächst über das Gemetzel. Die Aufzeichnungen der Zelle deuten darauf hin, dass die Beamten Angst hatten, Schwäche zu zeigen, die Spannungen zu schüren und weitere Gewalt zu fördern.

Erst im Juni, als mindestens 120 Sicherheitskräfte von bewaffneten Kämpfern, die die Stadt Dschisr al-Schughur eingenommen hatten, getötet wurden, räumten Damaskus und die westlichen Medien das Blutbad ein. Aufzeichnungen von Zellen zeigen, dass zu diesem Zeitpunkt Anhänger der Regierung regelmäßig von Oppositionellen entführt, gefoltert und ermordet wurden, und das gleich reihenweise. In einem wöchentlichen Vorfallsbericht wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass „auf der Autobahn Homs-Zaydal ein Kühlwagen gefunden wurde, in dem sich 27 nicht identifizierte Leichen mit Schussverletzungen und Folterspuren befanden“.

Der Fall von Jisr al-Shughour

Dieser Aderlass führte zum formellen Einsatz des syrischen Militärs und zum Ausbruch eines umfassenden Krieges gegen Damaskus. Die Behörden waren bei jedem Schritt darauf bedacht, Personen zu identifizieren, die „zu Demonstrationen aufstachelten und die Kontakte zu ausländischen Stellen hatten, seien es Medien oder Verschwörer, oder Stellen, die an der Finanzierung und Bewaffnung von Demonstranten beteiligt waren [Hervorhebung hinzugefügt]“. Trotz des Blutbads blieben die Anweisungen der Zelle jedoch eindeutig.

„Sorgen Sie dafür, dass kein Tropfen Blut vergossen wird, wenn Sie friedliche Demonstrationen konfrontieren und auflösen“, hieß es in einem Memo vom August. Im darauffolgenden Monat wurde der Befehl erteilt, ‚keinem Gefangenen Schaden zuzufügen‘. ‚Wenn es Beweise dafür gibt‘, dass ein Sicherheitsbeamter ‚bei der Ausführung eines Auftrags versagt hat‘, so die Zelle, müsse sich der betreffende ‚Beamte, Abteilungsleiter oder Feldkommandeur‘ persönlich vor der Regierung verantworten, ‚um zur Rechenschaft gezogen zu werden‘.

„Ein gewisses Chaos“

Mehrere bemerkenswerte Passagen in den Dokumenten der Zelle beziehen sich auf nicht identifizierte Scharfschützen, die seit Beginn des Aufstands auf Dächern und Gebäuden in der Nähe von Protesten lauerten und auf die Menschenmenge darunter schossen. In einem Memo wird berichtet, dass Ende April 2011 ein Scharfschütze in der Nähe einer Moschee in Aleppo „auf Demonstranten schoss, wobei einer getötet und 43 verletzt wurden“, und „der Zustand einiger Verletzter ist immer noch kritisch“.

Daher galt die „Verhaftung von Anstiftern, insbesondere von Personen, die auf Demonstranten schießen“, für einen Großteil des Jahres als eine der Hauptprioritäten der Assad-Regierung. Etwa zu dieser Zeit kam die Zelle auch auf die Idee, „einen Scharfschützen, Anstifter oder Infiltrator“ zu fangen und ihn öffentlich auf „überzeugende“ Weise vorzuführen. Ein Beamter schlug vor, „einen Scharfschützen lebend oder verletzt zu umzingeln und zu fangen und ihn in den Medien bloßzustellen, ist nicht unmöglich“, was „das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheitsbehörden und die Polizei wiederherstellen“ würde.

Doch dazu kam es nie. Damaskus versäumte es auch, ein brisantes Dokument öffentlich zu präsentieren, das unter der „sogenannten syrischen Opposition im Libanon“ kursierte und das seine Geheimdienste im Mai 2011 abgefangen hatten. Die bemerkenswerte Akte, die in den Unterlagen der Zelle vollständig wiedergegeben ist, legt die Aufstandspläne der Opposition offen und liefert eine klare Blaupause für genau das, was seit März geschehen war und was noch kommen würde.

Die Opposition schlug vor, Massendemonstrationen einzuberufen, damit die Sicherheitskräfte „die Kontrolle über alle Regionen verlieren“, „überrumpelt“ und „erschöpft und abgelenkt“ werden. Dies, zusammen mit dem Beitritt „ehrlicher Offiziere und Soldaten“ zu „den Reihen der Revolution“, würde den „Sturz des Regimes“ zum Kinderspiel machen, so glaubte man, zumal ein hartes Durchgreifen gegen diese Proteste einen westlichen „Militärschlag“ à la Libyen begünstigen würde. Die Opposition sah voraus, dass die Mainstream-Nachrichtenagenturen eine bedeutende Rolle dabei spielen würden, dies zu erreichen:

„Jeder sollte zuversichtlich sein, dass die Medienkanäle angesichts der heutigen Fortsetzung der Demonstrationen keine andere Wahl haben werden, als über die Ereignisse zu berichten … Al Jazeera wird aufgrund von Überlegungen zu gegenseitigen Interessen zu spät kommen. Aber wir haben Al Arabiya und westliche Medienkanäle, die sich melden werden, und wir werden alle sehen, dass sich der Ton in der Berichterstattung über die Ereignisse und Demonstrationen ändern wird. Sie werden auf allen Kanälen ausgestrahlt und es wird eine breite Berichterstattung geben.“

Das Dokument ist der bisher greifbarste Beweis dafür, dass die gesamte syrische „Revolution“ im Laufe des nächsten Jahrzehnts nach einem vorbereiteten, ausgefeilten Drehbuch ablief. Ob dies in direkter Absprache mit westlichen Mächten ausgearbeitet wurde, muss noch bewiesen werden. Dennoch ist die Anwesenheit von Scharfschützen, die Demonstranten ausschalten, ein starkes Indiz dafür, dass dies der Fall war.

Nicht identifizierte Scharfschützen sind ein häufiges Merkmal von US-orchestrierten Farbrevolutionen und CIA-Putschen, wie dem versuchten Sturz des venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez im Jahr 2002 und der Maidan-„Revolution“ in der Ukraine im Jahr 2014. In beiden Fällen war die Erschießung unbewaffneter Demonstranten durch Scharfschützen entscheidend für den Sturz der ins Visier genommenen Regierung. In Kiew hatten die Demonstrationen, die Monate zuvor begonnen hatten, an Schwung verloren, als zahlreiche regierungsfeindliche Aktivisten plötzlich durch Scharfschützen getötet wurden.

Dies führte dazu, dass die gesamte Menge gewalttätig wurde, und löste eine Welle internationaler Verurteilung aus, die den Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch zu einem fait accompli machte. In den Jahren danach haben drei georgische Söldner behauptet, sie hätten von nationalistischen Oppositionsakteuren und einem bei ihnen stationierten US-Militärveteranen den ausdrücklichen Befehl erhalten, ein Massaker zu verüben und „ein wenig Chaos zu stiften“. Dass ausländische Akteure an der Auslösung des aktuellen Chaos in Syrien beteiligt sind, könnte nicht eindeutiger sein. Aber es gibt noch mehr.