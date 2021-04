Die größte Bedrohung durch Big Tech – Die Macht die dich steuert ohne das du es wahrnimmst

„Ephemere Erfahrungen“: Diesen Ausdruck haben Sie vielleicht noch nie gehört, aber er ist ein sehr wichtiges Konzept. Das sind kurze Erlebnisse, die Sie online haben, bei denen Inhalte kurz auftauchen und dann verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Diese Art von Erfahrungen haben wir in unseren Wahlbeobachtungsprojekten bewahrt. Sie können die Suchergebnisse, die Google Ihnen letzten Monat angezeigt hat, nicht mehr sehen. Sie werden nirgendwo gespeichert, so dass sie keine Papierspur hinterlassen, die die Behörden verfolgen könnten. Ephemere Erfahrungen sind, wie sich herausstellt, ein ziemlich mächtiges Werkzeug der Manipulation.

Sind sich die Leute bei Firmen wie Google der Macht bewusst, die sie haben? Auf jeden Fall… In E-Mails, die dem Wall Street Journal 2018 von Google zugespielt wurden, sagt ein Mitarbeiter zu anderen: „Wie können wir ephemere Erfahrungen nutzen, um die Meinung der Menschen über Trumps Einreiseverbot zu ändern?“ Da ist dieser Satz, „ephemere Erfahrungen“.

In den Tagen vor der Wahl 2020 haben wir festgestellt, dass Google auf seiner Startseite „Geh wählen“-Erinnerungen nur an Liberale verschickt hat. Das ist eine mächtige flüchtige Botschaft, und nicht eine einzige ging an Konservative. Woher wir das wissen? Weil wir den Inhalt aufzeichneten, den unsere 700 „Feldagenten“ auf ihren Computerbildschirmen sahen. Das war eine vielfältige Gruppe von registrierten Wählern, die wir in drei wichtigen Swing States rekrutiert hatten. Google hat diese Wahlerinnerungen nur an Liberale geschickt. Das ist eine mächtige Manipulation, die für die Menschen völlig unsichtbar ist – es sei denn, eine Gruppe wie unsere hat einen Weg gefunden, zu überwachen, was die Menschen sehen.

Eine vorläufige Analyse der mehr als 500.000 flüchtigen Erfahrungen, die wir in Arizona, North Carolina und Florida aufbewahrt haben, brachte einige beunruhigende Dinge ans Licht. Erstens fanden wir eine starke liberale Voreingenommenheit in den Suchergebnissen, die die Leute auf Google sahen, wenn sie nach politischen Themen suchten; diese Voreingenommenheit war auf Bing und Yahoo nicht vorhanden. 92 % der Suchanfragen werden über Google durchgeführt, und wir wissen aus jahrelangen Experimenten, dass verzerrte Suchergebnisse die Wahlpräferenzen von unentschlossenen Wählern leicht verschieben können, und das sind die Menschen, die den Ausgang von knappen Wahlen entscheiden. In Experimenten können wir leicht 20% oder mehr der unentschlossenen Wähler nach nur einer Suche verschieben, indem wir ihnen verzerrte Suchergebnisse zeigen.

In einer nationalen Studie, die wir 2013 durchgeführt haben, haben wir in einer demografischen Gruppe – gemäßigte Republikaner – eine Verschiebung von 80 % nach nur einer Suche erreicht. Mit solchen Techniken kann das Unternehmen unentschlossene Wähler leicht manipulieren – also Menschen, die anfällig für Beeinflussung sind.

Noch bevor Menschen Suchergebnisse sehen, können voreingenommene Suchvorschläge – diese Phrasen, die Google Ihnen einblendet, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben – das Denken und Verhalten verändern. Wir haben in kontrollierten Experimenten gezeigt, dass voreingenommene Suchvorschläge ein 50:50 unter unentschlossenen Wählern in ein 90:10 verwandeln können, ohne dass jemand auch nur die geringste Ahnung hat, dass er manipuliert worden ist.

Die Menschen haben keine Ahnung, dass solche Manipulationen eingesetzt werden. Sie tun einfach das, was sie immer tun – sie geben einen Suchbegriff ein, klicken (manchmal) auf einen Suchvorschlag und klicken dann auf ein hochrangiges Suchergebnis, das sie auf eine Webseite führt. Sie vertrauen auf das, was in den Suchergebnissen weit oben steht, klicken normalerweise auf den ersten oder zweiten Eintrag und vertrauen darauf, dass dies die beste Antwort auf ihre Frage ist.

Leider glauben die Menschen fälschlicherweise, dass Computerausgaben unparteiisch und objektiv sein müssen. Die Menschen vertrauen vor allem darauf, dass Google ihnen genaue Ergebnisse liefert. Wenn unentschlossene Personen auf ein hochrangiges Suchergebnis klicken und auf eine Webseite weitergeleitet werden, die einen Kandidaten unterstützt, neigen sie daher dazu, die angezeigten Informationen zu glauben. Sie haben keine Ahnung, dass sie möglicherweise durch stark verzerrte Suchergebnisse, die den von Google unterstützten Kandidaten begünstigen, auf diese Webseite geleitet wurden.

Dwight D. Eisenhower sprach in seiner berühmten Abschiedsrede von 1961 nicht über seine Errungenschaften. Stattdessen warnte er uns vor dem Aufstieg einer „technologischen Elite“, die die öffentliche Politik kontrollieren könnte, ohne dass es jemand merkt. Er warnte uns vor einer Zukunft, in der die Demokratie bedeutungslos sein würde. Was ich Ihnen sagen muss, ist dies: Die technologische Elite hat jetzt die Kontrolle. Sie wissen es nur nicht. Big Tech hatte die Fähigkeit, 15 Millionen Stimmen im Jahr 2020 zu verschieben, ohne dass jemand wusste, dass sie es taten und ohne eine Papierspur zu hinterlassen, die die Behörden verfolgen konnten. Unsere Berechnungen deuten darauf hin, dass sie tatsächlich verschoben mindestens sechs Millionen Stimmen zu Präsident Biden, ohne dass die Menschen wissen. Das macht die freie und faire Wahl – ein Eckpfeiler der Demokratie – zu einer Illusion.

Ich bin kein Konservativer, also sollte ich begeistert sein über das, was diese Firmen tun. Aber niemand sollte begeistert sein, egal welche politische Einstellung man hat. Kein privates Unternehmen sollte diese Art von Macht haben, selbst wenn es im Moment zufällig Ihre Seite unterstützt.

Denken diese Unternehmen, dass sie das Sagen haben? Planen sie eine Zukunft, die nur sie kennen, für uns alle? Leider gibt es viele Hinweise darauf, dass die Antworten auf diese Fragen „Ja“ lauten. Eines der Dinge, die 2018 von Google durchgesickert sind, war ein achtminütiges Video namens „The Selfish Ledger“, das hier zugänglich sein sollte. Ich habe auch ein Transkript des Films erstellt.

Dieses Video war nie dafür gedacht, außerhalb von Google gesehen zu werden, und es geht um die Macht, die Google hat, um die Menschheit umzugestalten, um eine Computersoftware zu schaffen, die „nicht nur unser Verhalten verfolgt, sondern auch eine Richtung zu einem gewünschten Ergebnis anbietet.“

Wie können wir uns vor solchen Unternehmen schützen? Das ist schwieriger, als Sie vielleicht denken. Wie kontrolliert man schließlich eine Gedankenkontrollmaschine? Vielleicht haben Sie schon einmal den Ausdruck „regulatory capture“ gehört – eine alte Praxis, bei der ein großes Unternehmen, das von der Regierung bestraft werden soll, mit der Regierung zusammenarbeitet, um einen Regulierungsplan auszuarbeiten, der dem Unternehmen passt.

Wenn Sie zum Beispiel davon sprechen, Google zu „zerschlagen“, bedeutet das nichts anderes, als dass wir sie zwingen werden, ein paar der Hunderte von Unternehmen, die sie gekauft haben, zu verkaufen. Im Durchschnitt kauft Google jede Woche ein weiteres Unternehmen. Wir zwingen sie, einige Unternehmen zu verkaufen, die Großaktionäre bereichern sich um Milliarden von Dollar, und das Unternehmen hat immer noch die gleiche Macht und stellt die gleichen Bedrohungen dar wie heute – Bedrohungen für die Demokratie, für die Redefreiheit und sogar für die menschliche Autonomie.

Die Technik bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, aber Regulierung und Gesetzgebung bewegen sich langsam. Es ist zweifelhaft, dass Vorschriften und Gesetze uns jemals vor neuen Technologien schützen können. Aber stellen Sie sich vor, diese Unternehmen wüssten, dass wir sie 365 Tage im Jahr in großem Umfang überwachen – dass wir mit ihnen faktisch dasselbe tun, was sie mit uns und unseren Kindern 24 Stunden am Tag tun.

Stellen Sie sich vor, wir würden Tausenden von echten Menschen (mit deren Erlaubnis) über die Schulter schauen, so wie es die Nielsen Company mit ihrem Netzwerk von Familien macht, um deren Fernsehkonsum zu überwachen. Stellen Sie sich vor, diese Tech-Unternehmen wüssten, dass sie überwacht werden – dass sogar die Antworten, die sie Menschen auf persönliche Assistenten wie Amazons Alexa und Apples Siri geben, überwacht werden. Glauben Sie, sie würden es riskieren, gezielte Wahlerinnerungen an Mitglieder nur einer politischen Partei zu senden? Das bezweifle ich sehr, denn wir würden sie sofort erwischen und ihre Manipulationen an Behörden und Medien melden.

Am 30. Oktober 2020 – ein paar Tage vor der Wahl am 3. November – gingen wir mit einigen unserer Wahlüberwachungsergebnisse an die Öffentlichkeit und brachten Google dazu, einen Rückzieher zu machen. Ab dem 31. fing Google an, diese Wahlerinnerungen an alle zu schicken, nicht nur an Liberale.

Denken Sie daran, dass alle üblichen Wahlmanipulationen von Natur aus konkurrierend sind: Manipulationen von Stimmen, Post und Wahlmaschinen. Aber die Art der Beeinflussung, die ich seit 2013 entdeckt und studiert habe, ist nicht konkurrenzfähig. Das ist der Unterschied. Mit anderen Worten, wenn Google selbst eine Sache oder einen Kandidaten begünstigen will, gibt es keine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, was sie tun. Tatsächlich kann man ohne Überwachungssysteme die Manipulationen von Google nicht einmal entdecken, obwohl sie die Meinungen und Stimmen von Millionen von Menschen verändern können. Und die Menschen haben keine Ahnung, dass sie manipuliert werden, was diese Art von Manipulationen besonders gefährlich macht. Die Menschen kommen zu dem Schluss, dass sie sich ihre eigene Meinung gebildet haben, obwohl das in Wirklichkeit nicht der Fall ist.

Wir haben kontrollierte Experimente mit Zehntausenden von Menschen bei fünf nationalen Wahlen durchgeführt. Wir wissen, wie mächtig diese neuen Formen der Beeinflussung sind. Wir wissen, dass die Menschen sie nicht sehen können. Wir wissen, dass die Menschen fälschlicherweise glauben, dass sie ihre eigene Meinung gebildet haben, während wir diejenigen waren, die entschieden haben, welchen Kandidaten sie unterstützen werden.

Was können wir tun? Meiner Meinung nach besteht die Lösung für fast alle Probleme, die diese Unternehmen darstellen, darin, groß angelegte Überwachungssysteme einzurichten und sie dauerhaft zu machen – nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Da die Überwachung eine Technologie ist, kann sie mit allem mithalten, was die neuen Tech-Firmen auf uns werfen, und wie auch immer sie uns bedrohen, wir können sie dazu bringen, damit aufzuhören.

Ich stelle mir eine neue gemeinnützige Organisation vor, die sich darauf spezialisiert, zu überwachen, was die Tech-Unternehmen den Wählern, Familien und Kindern zeigen – zum Schutz der Demokratie und der Autonomie und Unabhängigkeit aller Bürger. Es könnte auch ein gewinnorientiertes Spin-off geben, das als dauerhafte Finanzierungsquelle für die gemeinnützige Organisation dienen könnte. Die gewinnorientierte Ausgründung könnte kommerzielle Dienstleistungen für Kampagnen, Anwaltskanzleien, Kandidaten, Forscher und viele andere anbieten.

Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Bedrohung, die Google für die Demokratie und die Menschheit darstellt, vollständig zu beseitigen. Wie ich in einem Artikel in Bloomberg Businessweek im Jahr 2019 anmerkte und wie ich in diesem Jahr vor dem Kongress aussagte, könnte unsere Regierung Googles Suchmonopol schnell beenden, indem sie erklärt, dass die Datenbank, die Google zur Generierung von Suchergebnissen verwendet, ein „öffentliches Gemeingut“ ist, das für alle zugänglich ist. Das ist ein sehr altes juristisches Konzept, und es ist eine leichtfüßige Form der Regulierung. Es würde schnell zur Entstehung von tausenden konkurrierenden Suchplattformen führen, die jeweils unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Am 5. November 2020 haben drei US-Senatoren – Senator Mike Lee, Senator Ron Johnson und Senator Ted Cruz – einen Brief an den CEO von Google geschickt. In dem Brief geht es um einige der Erkenntnisse aus einem Projekt zur Überwachung der Online-Wahlen 2020, bei dem mein Team und ich mehrere Dinge entdeckt hatten.

Wir hatten – genau wie bei früheren Wahlen – eine starke liberale Tendenz in den Google-Suchergebnissen festgestellt, aber nicht in den Suchergebnissen von Bing oder Yahoo. Das ist für Vergleichszwecke wichtig. Es war eine liberale Verzerrung, die ausreicht, um mindestens sechs Millionen Stimmen im Laufe der Zeit in Richtung Biden und in Richtung anderer demokratischer Kandidaten zu verschieben.

Wir haben auch eine rauchende Waffe gefunden. Das ist es, worauf sich der Brief der Senatoren konzentriert. Wir fanden heraus, dass Google über einen Zeitraum von einigen Tagen vor der Wahl auf seiner Homepage eine „Go-Vote“-Erinnerung nur an Liberale schickte. Nicht eine einzige ging an Konservative. Woher wir das wissen?

Weil wir 733 Außendienstmitarbeiter in wichtigen Swing States rekrutiert hatten: Arizona, Florida und North Carolina. Die Agenten waren registrierte Wähler. Sie waren vielfältig, politisch und in anderer Hinsicht demographisch. Wir wussten, wer die Liberalen waren, wer die Konservativen und wer die Gemäßigten.

Mit ihrer Erlaubnis hatten wir eine spezielle Software auf ihren Computern installiert, die es uns ermöglichte, ihnen über die Schulter zu schauen, wenn sie im Internet politisch relevante Dinge taten. Diese Daten haben wir aggregiert. Was uns besonders interessiert, sind die so genannten „ephemeren Erfahrungen“. Dieser Ausdruck stammt direkt aus einem Leck in den E-Mails von Google an das Wall Street Journal.

Ephemere Erfahrungen – das ist ein sehr wichtiges Konzept. Es geht darum, wie Google und andere Tech-Firmen Meinungen und Abstimmungen verschieben, ohne dass die Leute es merken. Wir haben diese flüchtigen Ereignisse konserviert, die uns jeden Tag beeinflussen und die dann normalerweise verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Normalerweise tauchen solche Ereignisse – wie Suchergebnisse, Suchvorschläge, Newsfeeds oder Nachrichten von Facebook oder Google – auf, beeinflussen uns, verschwinden und sind dann für immer verloren. Sie können nicht in der Zeit zurückgehen und sehen, was diese Ereignisse waren. Sie können nicht auf die Suchergebnisse zurückblicken, die Google Ihnen letzten Monat angezeigt hat.

Ich führe seit fast acht Jahren randomisierte, kontrollierte Studien über die Auswirkung ephemerer Erfahrungen auf das Verhalten, das Denken und die Wahl durch, daher habe ich viel darüber gelernt, wie sie funktionieren, und sie sind mächtig. Sind sich die Leute in Unternehmen wie Google der Macht bewusst, die sie haben? Auf jeden Fall.

In durchgesickerten E-Mails von Google aus dem Jahr 2018 sagt ein Mitarbeiter zu anderen: „Wie können wir ephemere Erfahrungen nutzen, um die Ansichten der Menschen über Trumps Einreiseverbot zu ändern?“ Da ist diese Phrase: „ephemere Erfahrungen“.

Warum sind sie daran interessiert, ephemere Erfahrungen zu nutzen, um Menschen zu beeinflussen – übrigens nicht nur uns, sondern auch Menschen auf der ganzen Welt? Weil solche Erfahrungen extrem mächtig sind und weil sie keine Papierspur hinterlassen, die von den Behörden verfolgt werden kann. Sie sind die perfekte Waffe, um die Meinung der Menschen zu ändern oder den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen.

Wir haben 2016 unser erstes Wahlbeobachtungssystem eingerichtet. Wir waren in der Lage, 13.000 wahlbezogene Suchanfragen auf Google, Bing und Yahoo zu erhalten. Wir fanden eine signifikante liberale Verzerrung in den Google-Suchergebnissen, die ausreichte, um zwischen 2,6 und 10,4 Millionen Stimmen zu Gunsten von Hillary Clinton (die ich unterstützte) zu verschieben, ohne dass die Leute wussten, dass dies geschah und ohne eine Papierspur zu hinterlassen.

Das war zu dieser Zeit eine ziemliche Leistung. Wir hatten 95 Feldagenten in 24 Staaten. Wir bewahrten 13.000 Suchanfragen und etwa 98.000 Webseiten. Die Aufbewahrung dieser flüchtigen Ereignisse ermöglichte es uns, sie zu analysieren und nach politischer Voreingenommenheit zu suchen.

Zum Vergleich: Dieses Jahr bei den Präsidentschaftswahlen hatten wir 733 Feldagenten in drei wichtigen Swing States, weil wir wussten, dass, wenn es Manipulationen geben würde, wir sie höchstwahrscheinlich in diesen Staaten entdecken würden.

Diesmal haben wir über 500.000 flüchtige Ereignisse erhalten – nicht nur auf Google, sondern auch auf Bing, Yahoo, der Google-Startseite, YouTube und Facebook. Es wird Monate dauern, bis wir diese Fülle an Daten analysiert haben.

Eine erste Analyse der von uns gesammelten Daten ergab beunruhigende Ergebnisse:

Erstens fanden wir starke liberale Verzerrungen in den Google-Suchergebnissen, aber nicht in den Suchergebnissen auf Bing oder Yahoo. Da 92 % der Suchanfragen über Google durchgeführt werden, kann das eine Menge Stimmen verschieben – vielleicht nicht Ihre, aber die Stimmen der unentschlossenen Wähler – die Leute, die entscheiden, wer eine knappe Wahl gewinnt.

In kontrollierten Experimenten können wir mit verzerrten Suchergebnissen leicht 20 % oder mehr der unentschlossenen Wähler beeinflussen. Wir können ihre Meinungen und ihre Wahlpräferenzen nach nur einer Suche verändern.

In einer demographischen Gruppe – gemäßigte Republikaner – fanden wir eine bemerkenswerte Verschiebung von 80% nach nur einer Suche.

Die Leute haben keine Ahnung, dass dies geschieht. Die Menschen tun einfach das, was sie immer tun. Sie vertrauen auf das, was in den Suchergebnissen ganz oben steht, klicken in der Regel auf den ersten oder zweiten Eintrag und vertrauen darauf, dass sie dadurch auf die beste Webseite gelangen werden.

Die Menschen glauben fälschlicherweise, dass Computerausgaben unparteiisch und objektiv sein müssen, und sie vertrauen insbesondere Google, dass es ihnen genaue Ergebnisse liefert. Wenn also jemand, der unentschlossen ist, auf ein hochrangiges Suchergebnis klickt und auf eine Webseite gelangt, die einen Kandidaten besser aussehen lässt als den anderen, neigt der Nutzer dazu, dem Inhalt zu vertrauen. Immerhin wurde er von einem unparteiischen Computeralgorithmus ausgewählt.

Bei Fernsehen, Zeitungen, Plakatwänden und Anzeigen ist jeder skeptisch gegenüber dem, was er sieht, weil er die menschliche Hand sieht. Außerdem gibt es bei herkömmlichen Formen der Beeinflussung einen Wettbewerb. Sie stellen Ihre Plakatwand auf, ich stelle meine auf.

Das Problem bei Plattformen wie Google und Facebook und Twitter ist, dass sie keine Konkurrenz haben. Wenn Google selbst einen Kandidaten oder eine Partei bevorzugt, können Sie dem Einfluss, den ihre Tools auf die Nutzer haben, nicht entgegenwirken.

Im Allgemeinen kann man nicht einmal erkennen, was sie tun, es sei denn, man macht die Art von Monitoring, die ich mache. Sie haben eine enorme Macht, nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt, um Denken, Verhalten, Überzeugungen, Einstellungen, Käufe – und Abstimmungen – zu beeinflussen.

Ich habe kürzlich eine Rede am Hillsdale College gehalten. Sie baten mich, eine schriftliche Kopie einzureichen, was ich auch tat. Mein Titel war „Die technologische Elite hat jetzt die Kontrolle“.

Es mag Sie überraschen zu hören, woher ich diesen Ausdruck habe: „technologische Elite“. Er stammt aus Dwight D. Eisenhowers Abschiedsrede als Präsident im Januar 1961, die er ein paar Tage vor der Amtseinführung von John F. Kennedy hielt.

Einige Leute sind alt genug, um sich an diese Rede zu erinnern, denn sie warnte die Menschen vor dem Aufstieg des „militärisch-industriellen Komplexes“. In der gleichen Rede warnte Eisenhower auch vor dem Aufstieg einer „technologischen Elite“, die die öffentliche Politik kontrollieren könnte, ohne dass es jemand merkt.

Das war 1961, ein Jahrzehnt vor der Erfindung des Mikrocomputers, Jahrzehnte vor der Erfindung des Internets, Jahrzehnte vor der Gründung von Google. Was für eine außergewöhnliche Rede das war.

Die üblichen Abschiedsreden eines Präsidenten lassen üblicherweise die Errungenschaften einer Administration Revue passieren. Manchmal hören wir auch ein paar Plattitüden darüber, wie großartig das amerikanische Volk ist und auf was für eine großartige Zukunft wir uns freuen können.

Das ist nicht das, was Eisenhower tat. Erinnern Sie sich, das war ein hochdekorierter General der U.S. Army, der die alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg führte. Eisenhower sprach nicht über seine Errungenschaften. Er warnte uns vor einer Zukunft, in der die Demokratie bedeutungslos sein würde.

Ich möchte Ihnen zu diesem Thema Folgendes sagen: Die Technologie-Elite hat jetzt die Kontrolle. Sie wissen es nur nicht. Sie hatten die Möglichkeit, 15 Millionen Stimmen im Jahr 2020 zu verschieben, ohne dass jemand wusste, dass sie es taten, und ohne eine Papierspur zu hinterlassen, die die Behörden zurückverfolgen können – außer natürlich für meine Überwachungsprojekte.

Lassen Sie mich ein wenig dazu sagen. Was wir getan haben, ist außergewöhnlich. Wir haben Hunderttausende dieser extrem gefährlichen, flüchtigen Erfahrungen konserviert, die Google und andere Tech-Firmen nun absichtlich nutzen, um Denken und Verhalten zu beeinflussen.

Woher wissen wir, dass es absichtlich ist? Nun, ich habe bereits diese E-Mails erwähnt, die 2018 durchgesickert sind, und, an diesem Punkt, haben wir auch mehrere hundert durchgesickerte Dokumente, sowie ein Dutzend Whistleblower, die uns immer und immer wieder sagen, dass Google, Facebook, Pinterest, Twitter und andere Tech-Unternehmen eine starke politische Agenda haben und dass sie Tools verwenden, die Menschen nicht bewusst sind, um diese politische Agenda voranzutreiben.

Ich bin kein Konservativer, also sollte ich über das, was diese Unternehmen tun, begeistert sein. Ich habe Freunde und Familienmitglieder, die begeistert sind und die auch unglücklich über meine Forschung sind. Aber niemand sollte begeistert sein, egal welche politische Einstellung man hat, denn kein privates Unternehmen sollte die Macht haben, unsere Demokratie zu untergraben.

Heute fördern sie vielleicht eine Sache, an die Sie glauben, aber Sie wissen nicht, welche Sache sie morgen unterstützen werden. Wenn Sie sich in der Welt umsehen, werden Sie feststellen, dass Google außerhalb der Vereinigten Staaten nicht unbedingt die Linke unterstützt.

Hier gehen 96% der Spenden von Google an die Demokraten, aber in Kuba unterstützt das Unternehmen die Rechten, weil die Linken an der Macht sind und die Leute an der Macht Google nicht mögen.

In China arbeitet Google mit der chinesischen Regierung zusammen, um der Regierung zu helfen, ihre Bevölkerung zu überwachen und zu kontrollieren. Man weiß nicht, was diese Unternehmen tun werden – was ihre Agenda von einem Tag auf den anderen sein wird.

Ein weiteres Leck von Google ist eine PowerPoint-Präsentation mit dem Titel „Der gute Zensor“. In dieser Präsentation erklärt Google, dass es standardmäßig der Zensor der Welt ist, aber dass es ein „guter“ Zensor ist, weil die Entscheidungen, die sie darüber treffen, was wir sehen und nicht sehen, gute Entscheidungen sind. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in meinem Artikel „Die neue Zensur“ in U.S. News & World Report).

Das Problem hier ist, dass diese Unternehmen uns gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind. Unsere gewählten Vertreter sind es, und sie kommen und gehen. Wir können sie abwählen, aber Google ist niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig, außer vielleicht seinen Aktionären.

Facebook ist nicht einmal seinen Aktionären gegenüber rechenschaftspflichtig. Mark Zuckerberg hält den Löwenanteil der stimmberechtigten Aktien, also ist er niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig.

Dies sind die Führungskräfte, die jetzt die mächtigsten Werkzeuge der Manipulation kontrollieren, die jemals erfunden wurden.

Ich entdeckte das erste dieser Werkzeuge im Jahr 2013 – den Search Engine Manipulation Effect – kurz SEME. Seitdem habe ich ein Dutzend ähnlicher neuer Formen der Online-Beeinflussung entdeckt und sie im Laufe der Jahre untersucht und quantifiziert.

Die Manipulation von Suchvorschlägen zum Beispiel – diese kleinen Phrasen, die aufblinken, wenn man einen Suchbegriff in die Suchleiste eingibt – kann einen 50:50-Split unter unentschlossenen Wählern in einen 90:10-Split verwandeln, ohne dass jemand auch nur die geringste Ahnung hat, dass er manipuliert worden ist. Ich nenne diese Manipulation den Search Suggestion Effect (SSE).

Diese Antwortfelder, die Sie über den Suchergebnissen sehen, beeinflussen ebenfalls Meinungen und Abstimmungen. Wussten Sie, dass 50 % der Google-Suchen nicht mehr mit einem Klick enden? Denken Sie darüber nach, was das bedeutet. Mit anderen Worten: Während jemand einen Suchbegriff eintippt, blendet Google eine Antwort ein und viele Leute akzeptieren sie einfach. Kein Klick. Ich habe dieses Phänomen auch studiert; ich nenne es den Answer Bot Effect (ABE).

Wie wäre es mit dem Google Home-Gerät oder dem Google Assistant auf Android-Telefonen? Sie stellen eine Frage, und eine computerisierte Stimme gibt Ihnen einfach „die Antwort“. Das verschiebt auch Meinungen und Stimmen, genau wie diese Antwortboxen. Aber woher kommt diese Antwort? Wer hat entschieden, dass das die richtige Antwort ist? Wer hat sie überprüft? Wurde sie von irgendwelchen Experten oder Gelehrten geprüft? Nein, natürlich nicht. Die Antworten, die Google Ihnen gibt, dienen den Bedürfnissen des Unternehmens. Sie bringen dem Unternehmen mehr Geld ein, verändern das politische Denken im Sinne der Unternehmenswerte oder beides.

Vielleicht haben Sie ein Apple iPhone, und Siri gibt Ihnen Antworten, also sind Sie frei von Googles Einfluss, richtig? Aber wissen Sie, woher Siri seine Antworten bekommt? Von Google. Siri ist nur eine Erweiterung von Google. Apple zahlt Google 6 Milliarden Dollar pro Jahr, um diese Antworten zu bekommen.

Lassen Sie mich zum Schluss noch auf ein paar sehr allgemeine Punkte hinweisen. Wir alle wissen, dass unter der Trump-Administration (aber nicht unter Obama) mehrere Bundesbehörden gegen Google und in gewissem Maße auch gegen Facebook vorgegangen sind: die FCC, die FTC, das DOJ und so weiter. Vielleicht haben Sie auch von den Plänen unserer Regierung gehört, Big-Tech-Unternehmen zu zerschlagen. Ich arbeite mit Mitgliedern des Kongresses, mit Leuten vom DOJ und mit den Generalstaatsanwälten mehrerer Bundesstaaten zusammen, und ich kann Ihnen sagen, dass all das, was hier geschieht, „regulatory capture“ ist.

Das ist eine sehr alte Praxis, bei der ein großes Unternehmen, das von der Regierung bestraft werden soll, mit der Regierung zusammenarbeitet, um einen Plan auszuarbeiten, der dem Unternehmen passt. Das ist es, was jetzt gerade passiert. Man könnte meinen, dass diese Unternehmen kurz davor stehen, gezähmt zu werden, aber das ist nicht der Fall.

Wenn Sie zum Beispiel über die Zerschlagung von Google sprechen, bedeutet das nur, dass die Regierung sie zwingen wird, einige der Hunderte von Unternehmen, die sie im Laufe der Jahre gekauft haben, zu verkaufen. Im Durchschnitt kauft Google jede Woche ein weiteres Unternehmen.

Wenn sie Unternehmen verkaufen, werden die Großaktionäre um Milliarden von Dollar reicher, und das Unternehmen wird immer noch die gleiche Macht haben, die es jetzt hat. Es wird immer noch dieselbe Bedrohung darstellen, die es derzeit für die Demokratie, die Redefreiheit und sogar für die menschliche Autonomie darstellt.

Das liegt daran, dass man die Google-Suchmaschine selbst nicht auflösen kann, und im Fall von Facebook kann man die Social-Media-Plattform selbst nicht auflösen. Für beide Unternehmen ergeben sich aus diesen zentralen Plattformen drei Machtbefugnisse, die meiner Meinung nach eine große Bedrohung für die Demokratie und die Menschheit darstellen.

Die erste Macht ist die Überwachung. Google beobachtet uns und unsere Kinder mit mehr als 200 verschiedenen Tools, von denen die Menschen gar nichts wissen. Wenn Sie ein Fitbit-Gerät tragen, sollten Sie es zuallererst wegwerfen. Google hat kürzlich Fitbit gekauft und kann damit physiologische Daten über Sie und Ihre Kinder 24 Stunden am Tag verfolgen. Wenn Sie ein intelligentes Thermostat der Firma Nest in Ihrem Haus haben, schlage ich vor, dass Sie es so schnell wie möglich durch ein altmodisches von Home Depot ersetzen. Vor etwa fünf Jahren kaufte Google Nest und baute daraufhin Mikrofone in die intelligenten Thermostate ein, ohne es jemandem zu sagen. Die neuesten Versionen der Thermostate haben auch Kameras eingebaut.

Google verwendet ein Geschäftsmodell, das als „Überwachungsgeschäftsmodell“ bezeichnet wird, das Google vor 20 Jahren erfunden hat, und dieses Modell hat sich seitdem auf Tausende von anderen Unternehmen ausgebreitet. Sie bringen uns dazu, Software oder Gadgets zu benutzen, die uns ausspionieren, und dann monetarisieren sie die persönlichen Informationen, die sie sammeln.

Sie haben keine eigentlichen Produkte. Wir, die Menschen, sind ihre Produkte. Das ist die Welt, die wir an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben. Für mich ist das inakzeptabel.

Was können wir tun? Leider glaube ich nicht, dass Gesetze oder Verordnungen dieses Problem lösen werden, nicht nur wegen der regulatorischen Vereinnahmung, sondern auch aus anderen Gründen. Gesetze und Verordnungen bewegen sich sehr langsam, während sich die Technologie blitzschnell entwickelt.

Was, wenn überhaupt, können wir also tun? Meiner Meinung nach ist die Lösung für fast alle Probleme, die diese Unternehmen darstellen, die Einrichtung von Überwachungssystemen, wie ich sie eingerichtet habe, aber in einem sehr großen Maßstab und dauerhaft – nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt.

Überwachung ist Technologie, also kann sie aufspüren und aufdecken, was auch immer für neue Manipulationen die Tech-Firmen aushecken, und sie kann sie auch dazu bringen, damit aufzuhören.

Woher ich das weiß? Weil wir am Donnerstag, den 29. Oktober 2020, Google dazu gebracht haben, eine eklatante Manipulation zurückzunehmen. An diesem Tag beschloss ich, mit einigen unserer Überwachungsergebnisse an die Öffentlichkeit zu gehen, und ich kommunizierte den ganzen Tag mit einer Reporterin, Ebony Bowden, von der New York Post. Ich schickte ihr viele Details darüber, was wir gefunden hatten. Sie verfasste an diesem Tag einen Artikel über die Beweise, die mein Team und ich gesammelt hatten und die darauf hindeuteten, dass es im Jahr 2020 Wahlmanipulationen im großen Stil gegeben hatte.

Ihr Redakteur bat Google um Kommentare zu dem Artikel, bevor er am nächsten Tag gedruckt werden sollte. Auch ohne um Kommentare zu bitten, wusste Google über den bevorstehenden Artikel Bescheid, da die New York Post, wie die New York Times und der Guardian und Hunderte anderer Zeitungen, ganz zu schweigen von Tausenden von Schulen und Universitäten, alle ihre E-Mails mit Google teilt.

In dieser Nacht sind zwei Dinge passiert – ein schlechtes und ein gutes. Die schlechte Sache ist, dass der Artikel zurückgezogen wurde, getötet. Mit anderen Worten, ich wurde von der konservativen, Trump-unterstützenden New York Post zensiert, was verrückt ist. Wie konnte das passieren? Könnte jemand von Google die Verantwortlichen der Post daran erinnert haben, dass 32 % des Verkehrs der Zeitung von Google kommt? Google könnte die Post im Handumdrehen abschalten.

Die New York Post hatte sich erst vor ein paar Wochen mit Twitter angelegt, weil Twitter seine negative Geschichte über Hunter Biden unterdrückte. Die Post konnte es mit Twitter aufnehmen, weil nur 5 % ihres Traffics von Twitter kommen, aber es mit Google aufzunehmen, wäre riskant gewesen.

Und eine zweite Sache geschah in dieser Nacht, die wichtig ist, weil sie bedeutet, dass es Hoffnung für die Zukunft gibt. Ein paar Minuten vor Mitternacht am Donnerstag, den 29. Oktober, stoppte Google seine gezielte „go-vote“-Manipulation. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Ende des Wahltages erhielten alle 733 unserer Außendienstmitarbeiter diese „Go-Vote“-Erinnerungen. Das Targeting wurde eingestellt.

Stellen Sie sich vor, diese Unternehmen wüssten, dass wir sie 365 Tage im Jahr in großem Umfang überwachen – dass wir in der Tat Tausenden von echten Menschen über die Schulter schauen, so wie es die Nielsen Company mit den Nielsen-Familien tut. Nielsen überwacht das Fernsehverhalten; daher kommen die Nielsen-Ratings.

Stellen Sie sich vor, wenn diese Tech-Unternehmen wüssten, dass sie überwacht werden – dass sogar die Antworten, die sie auf persönliche Assistenten geben, überwacht werden. Glauben Sie, sie würden es riskieren, gezielte Wahlerinnerungen nur an einige politische Gruppen zu senden und nicht an andere? Ich bezweifle es, denn damit würden sie Geldstrafen und sogar Gefängnisstrafen riskieren.

Wir müssen die Mittel und den Willen aufbringen, groß angelegte, permanente Überwachungssysteme zu schaffen. Sie werden unsere Kinder und vielleicht sogar unsere Enkelkinder vor Manipulationen durch neue Technologien schützen. Sie werden die Demokratie, die Meinungsfreiheit und die menschliche Autonomie schützen. Das ist die Vision, die ich heute mit Ihnen teilen möchte.

Das Folgende ist eine Abschrift aus einem Briefing, das Dr. Epstein am 10. November 2020 für das Gatestone Institute gehalten hat

Frage: Haben Sie etwas von der Wahl am 3. November erfahren?

Dr. Epstein: Ja, definitiv. Wir fanden einen konsistenten pro-liberalen Bias in allen 10 Suchpositionen auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisse, der ausreicht, um Millionen von Stimmen im Laufe der Zeit zu verschieben – nicht die Stimmen von Menschen, die stark engagiert sind, sondern die Stimmen von Menschen, die unentschlossen sind und versuchen, sich zu entscheiden. Sechs Monate vor einer nationalen Wahl in den USA sind das etwa 30 Millionen Menschen.

Wir fanden diese Verzerrung auch in jeder demografischen Gruppe, die wir bisher untersucht haben, einschließlich der Konservativen. Mit anderen Worten: Google sendete pro-liberal ausgerichtete Suchergebnisse an Konservative, nicht nur an Liberale.

Sie können nicht mit bloßem Auge auf die Suchergebnisse schauen und sehen, dass dies geschieht. Sie müssen sich die Nachrichtenquellen und Webseiten ansehen, was wir auch tun. Natürlich haben wir auch den entscheidenden Hinweis gefunden, nämlich eine „Go-Vote“-Erinnerung, die ausschließlich an Liberale geschickt wurde.

Es ist mein Verständnis, dass diese Senatoren gehen, um den CEO von Google wieder vorzuladen, und dass ich an der gleichen Anhörung sein wird. Sie werden diesen Mann fragen: „Wie erklären Sie die Ergebnisse von Dr. Epstein?“ Sie versuchen, ihn bei einer glatten Lüge zu ertappen, damit er angeklagt werden kann, den Kongress belogen zu haben.

Frage: Was können private Unternehmen tun, um das alles aufzudecken oder zu stoppen? Es scheint eine potentielle nationale Sicherheitsbedrohung zu sein.

Dr. Epstein: Ich bin mir nicht sicher, was die Sicherheitsbedrohung angeht. Google arbeitet eng mit unseren Geheimdiensten zusammen. Google wurde zum Teil mit Geldern gegründet, die von der NSA und der CIA kamen. Die Überlegungen waren damals ziemlich vernünftig. Google war dabei, ein sehr gutes Tor zu Informationen im Internet zu bauen.

Der Gedanke der Geheimdienste war, dass dies ein guter Weg für uns wäre, um Leute zu finden, die Bomben bauen wollen, um Leute zu finden, die unserer Regierung schaden wollen, und um Leute zu finden, die ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen. Google arbeitet eng mit unseren Geheimdiensten und mit anderen Geheimdiensten auf der ganzen Welt zusammen.

Die Frage der nationalen Sicherheit ist aufgrund dieser langjährigen Zusammenarbeit ein wenig kompliziert. Es steht jedoch außer Frage, dass Google und in geringerem Maße auch andere Tech-Unternehmen eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie darstellen. Ich glaube nicht, dass wir an diesem Punkt überhaupt noch eine Demokratie haben. Die Warnung, die Eisenhower uns gab, ist wahr geworden.

Eisenhower mahnte uns zur Wachsamkeit, weil er glaubte, dass eine technologische Elite entstehen würde, die die öffentliche Politik kontrollieren würde, ohne dass wir es merken. Meiner Meinung nach sind wir, wie ich bereits erwähnt habe, bereits am Ziel. Wenn man sich ansieht, wie knapp die Abstimmung in den Swing States war, kann ich zumindest zu Protokoll geben, dass ich nicht glaube, dass Biden diese Wahl ohne die heimliche Unterstützung der Tech-Community hätte gewinnen können.

Wenn man sich die Zahlen ansieht, vermute ich, dass Präsident Trump die Wahl ohne diese Form der Einflussnahme mit großem Vorsprung gewonnen hätte. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Frage: Wie viel von Ihren Erkenntnissen sind relevant für die Neuauszählung der Wahl Bemühungen? Sind wir einfach für die Zukunft gewarnt?

Dr. Epstein: Die Nachzählungsbemühungen werden meiner Meinung nach nirgendwo hinführen. Wie mir ein Anwalt vor vielen Jahren sagte, muss man einem Richter etwas geben, an dem er seinen Hut aufhängen kann.

Denken Sie daran, dass die Manipulation von Stimmen, Post und Wahlmaschinen umkämpft ist, während die Arten der Beeinflussung, die ich untersucht habe, nicht umkämpft sind. Das ist der Unterschied. Mit anderen Worten: Wenn Google selbst eine Sache oder einen Kandidaten begünstigen möchte, gibt es keine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken.

Es ist nicht wie bei Fernsehwerbung oder Postmanipulationen, denn diese Art der Beeinflussung ist nicht wettbewerbsorientiert. Deshalb ist sie auch so unglaublich gefährlich. Die Tatsache, dass die Menschen die Beeinflussung nicht einmal sehen können, macht sie noch gefährlicher. Die Menschen kommen zu dem Schluss, dass sie sich ihre eigene Meinung gebildet haben, obwohl das in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Wir wissen das, weil wir Experimente mit Zehntausenden von Menschen durchgeführt haben, die fünf nationale Wahlen begleitet haben.

Wir wissen, wie mächtig diese neuen Formen der Beeinflussung sind. Wir wissen, dass die Menschen sie nicht sehen können. Wir wissen, dass die Menschen fälschlicherweise glauben, dass sie ihre eigene Entscheidung getroffen haben, während in Wirklichkeit wir diejenigen waren, die entschieden haben, welchen Kandidaten sie unterstützen würden. Wir haben entschieden, nicht sie.

Frage: Was ist mit den Erkenntnissen, dass bestimmte Algorithmen und Mechanismen innerhalb der eigentlichen Wahlmaschinen eine Stimme physisch von einem Kandidaten auf einen anderen übertragen können?

Dr. Epstein: Ich habe diese Berichte gelesen. Vor Gericht muss man nicht nur beweisen, dass das möglich ist, sondern auch, dass es tatsächlich passiert ist. Dann müssen Sie zeigen – das ist der schwierige Teil -, dass es konsistente Manipulationen nur in eine Richtung gab. Es ist nicht genug, zu zeigen, was möglich ist. Es reicht nicht aus, ein paar Beispiele für Unregelmäßigkeiten aufzuzeigen. Man muss die konsistente Verschiebung von Stimmen in eine Richtung zeigen. Aber wir reden hier über Aktivitäten, die von Natur aus wettbewerbsorientiert sind. Mit anderen Worten, es hat immer Unregelmäßigkeiten auf beiden Seiten gegeben – immer – und es wird immer welche geben.

Ich habe einige Clips von Fox News aus der Wahl 2018 gesehen, in denen sich einige der Moderatoren auf Fox News über einige der demokratischen Kandidaten lustig machten, die verloren hatten. Zu diesem Zeitpunkt behaupteten die demokratischen Kandidaten, dass es bei dieser Wahl zu Wahlmanipulationen gekommen sei, dass sie nur wegen Betrug, Betrug und Wahlmanipulationen verloren hätten.

Natürlich ging das nirgendwo hin. Bislang wurden die Klagen, die eingereicht wurden und die von den Gerichten gehört wurden, herausgeworfen. Angesichts der Zahlen, die wir an diesem Punkt haben, ist diese Wahl vorbei.

Biden endete mit 306 Wahlmännerstimmen, die, nebenbei bemerkt, ist genau das, was Trump im Jahr 2016 hatte. Biden braucht nicht einmal ein paar dieser Swing States. Die Abstände in diesen Staaten – drei davon haben wir beobachtet – sind keine kleinen Abstände.

Einige von Ihnen erinnern sich an die Angelegenheit Gore gegen Bush, in der der Oberste Gerichtshof entschied, die Nachzählung in Florida zu stoppen. Al Gore war sehr gnädig, auch wenn er die Volksabstimmung um 500.000 Stimmen gewonnen hatte. Es gab sicherlich einige Fragen zu Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung in Florida.

Frage: Nach dem, was Sie sagen, wird es keine republikanischen Wahlsiege mehr geben. Es wird nie wieder eine ehrliche Wahl geben.

Dr. Epstein: Das ist der Grund, warum ich gefragt habe, wie wir weitermachen. Das ist die Frage. Wie werden wir weitermachen? Was mich am meisten an einer Biden-Präsidentschaft stört, ist, dass die Ermittlungen gegen die Tech-Unternehmen, die unter Trump begonnen haben, eingestellt werden könnten.

Dafür gibt es einen Präzedenzfall, denn im Januar 2013, als Obama seine zweite Amtszeit antrat, war eine der ersten Maßnahmen, die er ergriff, die Einstellung der kartellrechtlichen Untersuchung, die das Justizministerium gegen Google eingeleitet hatte. Das war kurz nachdem jemand von Google das Weiße Haus besucht hatte.

Obamas Chief Technology Officer war ein ehemaliger Google-Manager. Das war auch Hillary Clintons Chief Technology Officer, Stephanie Hannon. Am Ende von Obamas zweiter Amtszeit wurden sechs Bundesbehörden von ehemaligen Google-Führungskräften geleitet. 250 Personen tauschten hohe Positionen in seiner Verwaltung mit hohen Positionen bei Google. Es gab 450 Besuche von Google-Vertretern im Weißen Haus – etwa 10 Mal mehr als bei jedem anderen Unternehmen.

Ich habe hier echte Bedenken, wie die Zukunft aussehen wird. Die Tech-Unternehmen könnten in den nächsten vier bis acht Jahren ihre Macht konsolidieren. Danach werden wir vielleicht nicht mehr in der Lage sein, sie zu bekämpfen.

Aber wir können immer noch diese Überwachungssysteme einrichten, die sie zumindest daran hindern werden, unsere Wahlen zu manipulieren. Das ist meine Vision: Systeme einzurichten, die die Menschlichkeit, die Demokratie und die Meinungsfreiheit schützen werden. Das, glaube ich, können wir mit privaten Mitteln tun, egal wer an der Macht ist.

Um sicherzustellen, dass sie ihre Arbeit richtig machen, sollten die Überwachungsorganisationen unabhängig von der Regierung sein. Wenn sie von der Regierung kontrolliert werden, wird die regierende Partei dafür sorgen, dass es nie wieder eine freie und faire Wahl gibt.

Ich denke an groß angelegte, überparteiliche Überwachungssysteme, die Unregelmäßigkeiten melden, sobald sie auftreten, und die Daten aufbewahren, die normalerweise für immer verloren sind.

Frage: Sie erwähnten zu Beginn, dass Sie eine E-Mail und einen Brief von einem Anwalt in DC erhalten haben, der Ihnen sagte, Sie sollten zu Ihrem eigenen Wohl für eine Weile verschwinden. Wurden Sie von irgendjemandem oder irgendetwas eingeschüchtert, Ihre Arbeit einzustellen?

Dr. Epstein: Ich bin nicht eingeschüchtert worden. Ich habe diese Warnungen schon früher erhalten. Sie machen mir Sorgen. Ich hatte einen Reporter, der mich wegen meiner Forschung kontaktierte. Er hatte natürlich eine Menge Fragen. Dann rief er mich ein paar Tage später an. Er sagte, er habe Google angerufen, um Kommentare zu meiner Forschung zu bekommen. Er sagte, dass er, wie er glaubte, mit dem Leiter ihrer Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit gesprochen habe.

Er sagte: „Sie schrie mich an.“ Er sagte: „Das ist mir noch nie passiert.“ Dann sagte er: „Dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Erstens, Sie haben ihre Aufmerksamkeit, und zweitens, wenn ich Sie wäre, würde ich Vorsichtsmaßnahmen treffen.“

Im Jahr 2019 sagte ich vor dem Kongress über meine Forschung und meine Bedenken aus. Ich gab auch ein privates Briefing für einige der AGs über diese Themen. Danach kam einer dieser AGs – das werde ich nie vergessen – auf mich zu und sagte ganz ernst: „Dr. Epstein, ich glaube, dass Sie in den nächsten Monaten bei einem Unfall sterben werden.“ Dann ging er weg. Ein paar Monate später starb nicht ich bei einem Unfall, sondern meine Frau – am Tag nach Weihnachten 2019. Ich trage immer noch meinen Ehering.

Ich habe einige Bedenken. Ich meine, ich habe fünf Kinder. Ich möchte natürlich, dass sie in Sicherheit sind. Google hat vor ein paar Jahren einen Privatdetektiv zu mir nach Hause geschickt, was meine Frau und die Leute, mit denen ich damals gearbeitet habe, ziemlich beunruhigt hat.

Frage: Sie sprachen davon, dass Thermostate jetzt mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet sind. Big Brother wird zur Realität. Wurde das nicht vom Kongress oder den Medien aufgedeckt, und wenn nicht, warum nicht?

Dr. Epstein: Zunächst einmal ist das so weit gegangen, dass es fast schon erschreckend ist. Tatsache ist, wenn Sie ein Android-Telefon haben, hört dieses Telefon mit. Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Dienstanbieter trennen, hört das Telefon immer noch mit und verfolgt, wohin Sie tagsüber gehen, welche Bücher Sie auf Ihrem Telefon lesen, welche Musik Sie auf Ihrem Telefon hören und so weiter – alle Ihre E-Mails, alles – die vertraulichsten persönlichen E-Mails, die Sie verschicken, Ihr Telefon verfolgt all das. In dem Moment, in dem Sie sich wieder mit dem Internet oder mit Ihrem Mobilfunkanbieter verbinden, lädt es all diese Informationen zu Google hoch.

Die Überwachung ist völlig aus dem Ruder gelaufen, und Sie sagen: „Nun, was ist mit dem Kongress?“ Das Problem ist, dass viele Mitglieder des Kongresses Geld von Google bekommen, und die Demokraten bekommen auch Stimmen.

Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, erhalten auch viele gemeinnützige Organisationen Geld von Google, darunter einige angesehene konservative Organisationen. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich es fast unmöglich fand, mein 2020-Monitoring-Projekt zu finanzieren.

Google steckt viel Geld in die Taschen von Kongressmitgliedern, und Google weiß mehr über die Mitglieder des Kongresses als diese selbst.

Es ist sehr schwer für jeden – sicherlich für jedes Unternehmen -, gegen Google anzugehen. Sie riskieren die Zukunft Ihres Unternehmens. Ich habe neulich mit einigen Freunden von Breitbart zu Abend gegessen. (Viele meiner Freunde sind jetzt konservativ, was verrückt ist.) Sie erzählten mir, dass Google etwa 99 Prozent ihres Traffics eliminiert hat. Wie kann man das bekämpfen?

Die Mitglieder des Kongresses sind zum größten Teil unbeweglich. Es gibt nur sehr wenige, die tun, was Ted Cruz tut, und sie gehen ein enormes Risiko ein, wenn sie es tun. Warum handelt der Kongress nicht? Weil Google den Kongress kontrolliert.

Frage: Das Monster ist so riesig, dass nichts getan werden kann, um es herauszufordern oder zu demontieren?

Dr. Epstein: So genau würde ich das nicht sagen. Am Tag bevor ich vor dem Kongress ausgesagt habe, habe ich zum Beispiel einen Artikel in Bloomberg Businessweek veröffentlicht, in dem ich erklärt habe, wie der Kongress, das DOJ oder die FTC das Suchmonopol von Google schnell beenden könnten. Sie müssen nur erklären, dass die Datenbank, die Google verwendet, um Suchergebnisse zu generieren, ein öffentliches Gemeingut ist.

Das ist ein sehr altes juristisches Konzept, und es ist eine leicht zu handhabende Form der Regulierung. Es würde dazu führen, dass Tausende von konkurrierenden Suchplattformen entstehen, die jeweils unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Die Suche würde genau wie die Nachrichtenmedien werden. Sie würde hart umkämpft werden, so wie es früher der Fall war, bevor Google ein Monopol wurde, und die Suche würde auch viel innovativer werden, wenn dies geschieht. Seit Google die Kontrolle übernommen hat, gab es keine Innovationen in der Online-Suche.

Der Kongress könnte die Datenbank von Google öffentlich machen. Sie könnten mit Google verhandeln und sagen: „Das ist es, was ihr tun müsst. Wir brauchen deine Zustimmung, und wenn du nicht zustimmst, werden wir etwas viel Schlimmeres tun.“ Die EU könnte es auch durchsetzen. Das ist eine interessantere Möglichkeit, denn die Mitglieder des Europäischen Parlaments sind größtenteils nicht in Googles Tasche.

Auch der Kongress könnte uns helfen, Überwachungssysteme einzurichten, aber es ist wichtig, dass diese Systeme frei von staatlicher Kontrolle bleiben. Wenn diese Systeme ausgeklügelt genug sind und wenn wir Wege finden, sie langfristig zu finanzieren, glaube ich nicht, dass wir uns auf Gesetze und Vorschriften verlassen müssen, um die Menschheit vor neuen Technologien zu schützen.

Frage: Wie viel ist denn bitte dafür veranschlagt, um ein permanentes Überwachungssystem im großen Stil einzurichten?

Dr. Epstein: Um es so einzurichten, dass es glaubwürdig ist und auch groß genug, um diese Firmen in Schach zu halten – das ist ein 50 Millionen Dollar Projekt. Mit 50 Millionen Dollar können wir über einen Zeitraum von 18 Monaten ein ausgeklügeltes System einrichten, das in allen 50 Staaten läuft.

Ich stelle mir auch ein gewinnorientiertes Spin-off vor, das Zugriff auf die Daten hat, die die Non-Profit-Organisation sammelt. Das gewinnorientierte Unternehmen wird kommerzielle Dienstleistungen für Kampagnen, Anwaltskanzleien, Kandidaten, Forscher und alle anderen anbieten. Es wird auch die Non-Profit-Organisation finanziell unterstützen.

Mit mir oder ohne mich, ob ich tot bin oder lebe, ich sehe dieses Projekt nicht als optional an. Mit anderen Worten: Es müssen permanente Überwachungssysteme eingerichtet werden, um die Demokratie und die Menschheit vor den Bedrohungen zu schützen, die von den neuen Technologien ausgehen.

Die Zahlen in den Experimenten sind außergewöhnlich. Wir haben vor kurzem eine neue Forschungslinie zu dem begonnen, was wir YME nennen: den YouTube Manipulation Effect. 70 % der Videos, die sich Menschen auf der ganzen Welt auf YouTube ansehen, werden von Googles „up-next“-Algorithmus vorgeschlagen. Denken Sie an die Macht, die eine Sequenz von Videos auf den Verstand von jemandem hat, der beeinflussbar ist, der verletzlich ist oder der unentschlossen ist. Denken Sie daran, wie eine Sequenz von Videos – ausgewählt von Google – junge Kinder beeinflussen kann.

Wir sind gerade dabei, diesen Effekt zu untersuchen und genau zu quantifizieren. Übrigens, zu diesem Zeitpunkt unserer Wahlbeobachtung für 2020 haben wir mehr als 7.000 YouTube-Sequenzen erfasst. Wir haben dieses Mal nicht nur Suchergebnisse verfolgt.

Auch YouTube-Videosequenzen sind flüchtig, genau wie Suchergebnisse und Suchvorschläge, das heißt, sie hinterlassen keine Papierspur. Aber wir haben Wege gefunden, sie nicht nur zu bewahren, sondern auch zu untersuchen.

Frage: Können Sie uns sagen, welche Suchmaschinen Sie für sicher halten?

Dr. Epstein: Wenn Sie auf MyPrivacyTips.com gehen, werden Sie sehen, was ich benutze. Mein Artikel ist ein bisschen veraltet, aber die Suchmaschine, die ich benutze, heißt Swisscows.com. Es ist ein schrecklicher Name, aber eine großartige Suchmaschine, und sie verfolgt Sie nicht.

Ich unterhalte auch einen speziellen Link — PryvateSearch.com — „pryvate“ mit einem Y. Dieser Link führt immer zu der Suchmaschine, die ich für die sicherste halte. Im Moment verweist er auf Swisscows.

Es gibt viele Tools da draußen, die Sie nicht verfolgen. Sie haben ein anderes Geschäftsmodell, nicht das trügerische Überwachungsgeschäftsmodell. Unternehmen müssen Menschen nicht ausspionieren, um Geld zu verdienen, offensichtlich. Das Ausspionieren von Unternehmen ist neu, und es sollte illegal gemacht werden.

Wenn Sie das Internet so wie ich seit 20 Jahren nutzen, hat Google das Äquivalent von etwa drei Millionen Seiten an Informationen über Sie. Sie haben sogar Informationen über Ihre DNA, falls Sie jemals dumm genug waren, etwas von Ihrem Speichel an 23andMe zu schicken. 23andMe ist Google.

Tim Cook, CEO von Apple Computer, hat zu Protokoll gegeben, dass er das Geschäftsmodell der Überwachung für „gruselig“ hält. Es ist keine legitime Art, Geschäfte zu machen. Es ist von Natur aus trügerisch. Sie denken, Sie benutzen eine Suchmaschine. Sie denken, Sie benutzen einen E-Mail-Dienst oder eine Tabellenkalkulation. Das ist nicht, was sie sind. Das sind nur Überwachungsplattformen. Die Funktion, von der Sie denken, dass sie dazu dient, Sie zu täuschen. Es geht darum, Sie dazu zu bringen, eine große Menge an persönlichen Daten preiszugeben.