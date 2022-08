Die große Impfangst erreicht den Höhepunkt

Im Jahr 2021 wurde der Enthüllungsjournalist Paul Thacker zur Zielscheibe dessen, was er als „The Great Vaccine Scare – Hysterie über jegliche Impfkritik“ bezeichnet.

Thacker schrieb einen Artikel, der im BMJ unter dem Titel „COVID-19: Researchers blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial (Forscher pfeifen auf Datenintegritätsprobleme bei Impfstoffstudie von Pfizer)“.

Der Artikel war gründlich und korrekt, wurde aber dennoch von einem Facebook-Faktenprüfer als „Fehlinformation“ bezeichnet

Dr. Aseem Malhotra wurde ebenfalls schikaniert, weil er wissenschaftliche Informationen über die Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung veröffentlicht hatte.

Der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, wurde ebenfalls Opfer der Impfstoffhysterie; sein Twitter-Account wurde gesperrt, nachdem er wissenschaftlich korrekte Informationen gepostet hatte, die ein negatives Licht auf die COVID-19-Impfung warfen

Wir leben in beispiellosen Zeiten, in denen unbequeme wissenschaftliche Erkenntnisse unterdrückt werden und die Politik Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit hat

Das Thema Impfstoffe war schon immer umstritten, erreichte aber während der COVID-19-Pandemie einen Fieberschub, als es zum Sakrileg wurde, sich gegen sie auszusprechen oder gar ihre Sicherheit und Wirksamkeit in Frage zu stellen.

Im Jahr 2021 wurde der Enthüllungsjournalist Paul Thacker zur Zielscheibe dessen, was er „the Great Vaccine Scare – hysteria about any and all vaccine criticism“ nennt, nachdem er einen in The BMJ veröffentlichten Artikel mit dem Titel „COVID-19: Researcher Blows the Whistle on Data Integrity Issues in Pfizer’s Vaccine Trial.

Der Artikel war gründlich und genau und „basierte auf Dutzenden von internen Unternehmensdokumenten, Fotos, Tonaufnahmen und E-Mails.

Er war so gut gemacht, dass er Thacker eine Nominierung als Finalist für den Steve Connor Award for Investigative Science Journalism einbrachte, der von der Association of British Science Writers (ABSW) verliehen wird. Ein ABSW-Juror beschrieb den Artikel als „eine sehr gute Geschichte über ein sensibles Thema, über die verantwortungsvoll berichtet wurde, und die sehr deutlich macht, warum die Geschichte wichtig ist“.

Faktenprüfer schlagen zu und bezeichnen Fakten als „Fehlinformationen“.

Thackers Untersuchung beschreibt eine Reihe von Problemen mit dem Labormanagement und den Qualitätskontrollen des Pfizer-Subunternehmers Ventavia Research Group, der den Impfstoff COVID-19 von Pfizer testete.

Die Regionaldirektorin Brook Jackson, die früher bei Ventavia beschäftigt war, sagte, sie habe gefälschte Daten, nicht verblindete Patienten, unzureichend geschulte Impfärzte und eine unzureichende Weiterverfolgung der gemeldeten unerwünschten Ereignisse beobachtet. Nachdem sie Ventavia wiederholt über ihre Bedenken informiert hatte, reichte sie eine Beschwerde bei der U.S. Food and Drug Administration ein – und wurde noch am selben Tag entlassen. Andere ehemalige Ventavia-Mitarbeiter sprachen von ähnlichen Problemen. In Thackers Bericht heißt es:

Eine von ihnen sagte, sie habe in ihrer Laufbahn an mehr als vier Dutzend klinischen Versuchen gearbeitet, darunter auch an vielen großen Versuchen, aber sie habe noch nie ein so „hektisches“ Arbeitsumfeld erlebt wie bei Ventavia im Rahmen des Pfizer-Versuchs … Sie fügte hinzu, dass das Unternehmen während ihrer Zeit bei Ventavia ein staatliches Audit erwartete, das jedoch nie stattfand. Nachdem Jackson das Unternehmen verlassen hatte, gab es bei Ventavia weiterhin Probleme, so die Mitarbeiterin. In mehreren Fällen verfügte Ventavia nicht über genügend Mitarbeiter, um Abstriche von allen Studienteilnehmern zu machen, die über kovidähnliche Symptome berichteten, um sie auf eine Infektion zu testen.

Der im Labor bestätigte symptomatische Covid-19 war der primäre Endpunkt der Studie, so der Mitarbeiter. (In einem im August dieses Jahres veröffentlichten FDA-Review-Memorandum heißt es, dass während der gesamten Studie von 477 Personen mit Verdachtsfällen von symptomatischem Covid-19 keine Abstriche genommen wurden). Ich glaube nicht, dass es gute, saubere Daten waren“, sagte der Mitarbeiter über die Daten, die Ventavia für die Pfizer-Studie generierte. Es ist ein verrücktes Durcheinander.

Kurz nach der Veröffentlichung von Thackers investigativem Artikel im BMJ wurde dieser von einer Gruppe namens Lead Stories „faktengeprüft“, die die Untersuchung unter der entsprechenden URL als „Hoax Alert“ bezeichnete. Neben der „Richtigstellung“ von Aussagen, die Thacker nicht getätigt hatte, verunglimpfte Lead Stories die Untersuchung als „fehlenden Kontext“, aber wie der investigative Reporter Matt Taibbi erklärte, „ist ‚fehlender Kontext‘ zu einem Begriff geworden, mit dem Berichte verunglimpft werden, die zwar wahr, aber unbequem sind“.

Lead Stories nahm die BMJ-Untersuchung auch deshalb aufs Korn, weil sie von Leuten wie Dr. Robert Malone und Robert F. Kennedy geteilt wurde, die selbst ins Visier von Fake-Faktenprüfern geraten sind. Taibbi fügte hinzu:

Das eigentliche Problem mit Thackers Artikel ist, dass er sich viral verbreitete und von den falschen Leuten retweetet wurde. Wie Lead Stories mit deutlicher Missbilligung feststellte, befanden sich unter den Retweetern auch Leute wie Dr. Robert Malone und Robert F. Kennedy. Für sie war das ein klares Indiz dafür, dass der Artikel irgendwie schlecht war, aber das Problem war, dass es keinen Hinweis darauf gab, dass die Geschichte unwahr war.

Thacker bezeichnete auch den „Faktencheck“ gegen seine BMJ-Untersuchung als „verrückt“ und sagte zu Taibbi: „Das ist es, was sie tun. Sie überprüfen nicht die Fakten. Was sie tun, ist die Überprüfung von Erzählungen. Sie können nicht sagen, dass Ihre Fakten falsch sind, also heißt es: ‚Aha, es fehlt der Kontext.‘ Oder: ‚Das ist irreführend.‘ Aber das ist kein Faktencheck. Ihnen gefällt die Geschichte einfach nicht. In der Zwischenzeit erklärte Thacker in The Disinformation Chronicle:

Nachdem das BMJ meine Untersuchung veröffentlicht hatte, stießen wir auf einen politischen Buzzsaw von Facebook, das den Artikel als „Fehlinformation“ bezeichnete, obwohl es keine sachlichen Fehler finden konnte. Die unbeholfene politische Reaktion von Facebook veranlasste die Redakteure des BMJ, Mark Zuckerberg einen offenen Brief zu schicken, in dem sie sich über seinen „ungenauen, inkompetenten und unverantwortlichen“ Faktencheck beschwerten.

Schikanen wegen Impfkritik sind heute an der Tagesordnung

Jeder, der es wagt, Impfungen in Frage zu stellen oder zu kritisieren, läuft in der heutigen Zeit Gefahr, schikaniert zu werden. Dr. Aseem Malhotra, ein beratender Kardiologe und Vorsitzender der Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Großbritannien, gehört zu denjenigen, die ins Visier genommen werden, weil sie wissenschaftliche Informationen über die Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung weitergeben. Malhotra hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil er über die zugrundeliegenden Faktoren gesprochen hat, die bestimmte Menschen anfälliger für COVID-19 machen – nämlich lebensstilbedingte Krankheiten, die auf eine schlechte Ernährung zurückzuführen sind.

Dieser Aspekt der Prävention durch einen langfristig gesunden Lebensstil, der bei künftigen Pandemien Leben retten könnte, ist ein weiterer Grundsatz, der in der vorherrschenden Darstellung ignoriert wird. Im Juni 2022 wurde Malhotra jedoch eingeladen, bei einer „Nebenveranstaltung während einer Tagung der British Medical Association“ zu sprechen.

„Nur damit wir uns alle im Klaren sind – denn die Leute scheinen auszuflippen“, schrieb Thacker, „Malhotra hielt KEINEN Vortrag FÜR die British Medical Association (BMA). Es war ein Vortrag für einige internationale Ärzte, die zufällig während einer BMA-Veranstaltung zusammentrafen. Der Vortrag basierte auf der Bedeutung der evidenzbasierten Medizin und enthielt Informationen über historische Korruption in der Pharmaindustrie.

In dem Vortrag ging es nicht um die Nebenwirkungen von Impfstoffen an sich, aber Malhotra erwähnte einen Preprint-Artikel, aus dem hervorging, dass die COVID-19-Impfungen von Pfizer und Moderna mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verbunden sind, die von besonderem Interesse sind. Das übermäßige Risiko dieser unerwünschten Ereignisse überstieg die Risikoreduzierung für COVID-19-Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur Placebo-Gruppe.

Malhotra wurde für seinen Vortrag gelobt und erhielt am nächsten Tag vom Vorsitzenden des BMA, der ebenfalls an Malhotras Vortrag teilgenommen hatte, eine Auszeichnung als Champion der Präventivmedizin. Bald darauf begannen die Schikanen. Thacker sagte dazu:

Nur damit wir uns alle im Klaren sind – denn die Leute scheinen auszuflippen – Malhotra wurde KEIN Preis der British Medical Association verliehen. Die Person, die ihm den Preis verliehen hat, ist zufällig auch der Vorsitzende der BMA. Später twitterte Malhotra ein Foto von sich, auf dem er den Preis entgegennimmt … und da brach die Panik aus und die Hysterie begann – gute Nacht und viel Glück – wie in einem Film. Mehrere prominente Ärzte liefen mit brennenden Haaren herum und forderten Malhotra per SMS auf, seinen Tweet zu löschen, was er dann auch tat.

Die BMA gab daraufhin eine Erklärung zu dem Wirrwarr ab, um sicherzustellen, dass alle wissen, dass Malhotras Preis kein BMA-Preis ist und seine Ansichten nicht von der BMA unterstützt werden.

„Wenn Sie dies lesen und sich am Kopf kratzen und sich fragen, wie ein Tweet ein Loch in das Impfstoffuniversum reißen konnte, danken Sie sich selbst dafür, dass Sie nicht in den Bann der Impfstoffmagie geraten sind, bei der geringfügige Denunziationen mit Gegenzaubern und Zaubertrank für Pressemitteilungen abgewehrt werden müssen,“ schrieb Thacker. „Hinter diesen Impfstoffen stecken viel Geld und viele Karrieren‘, sagte mir Malhotra.

Unbequeme Wissenschaft wird von Twitter zum Schweigen gebracht

Der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, wurde ebenfalls ein Opfer der Impfstoffhysterie: Sein Twitter-Account wurde gesperrt, als er diese wissenschaftlich korrekte Information postete:

Es stoppt keine Infektion. Oder die Übertragung. Betrachten Sie es nicht als einen Impfstoff. Betrachten Sie ihn – bestenfalls – als ein Therapeutikum mit einem begrenzten Wirksamkeitsfenster und einem schrecklichen Nebenwirkungsprofil, das VOR der Erkrankung verabreicht werden muss. Und wir wollen es vorschreiben? Das ist Wahnsinn.

Berenson reichte eine Klage gegen Twitter ein, weil es den Tweet als irreführend bezeichnete und sein Konto löschte. Der Fall wurde inzwischen beigelegt, wobei Twitter einräumte, dass die Tweets nicht zu einer Sperrung hätten führen dürfen. Als sein Konto wieder freigeschaltet wurde, twitterte Berenson genau dieselbe Nachricht, die diesmal von Twitter nicht als „Fehlinformation“ gekennzeichnet wurde.

Dr. Meryl Nass wurde von Twitter in ähnlicher Weise zensiert, nachdem sie die Ergebnisse einer Preprint-Studie israelischer Wissenschaftler getwittert hatte, die die Immunogenität und Wirksamkeit einer vierten COVID-19-mRNA-Spritze untersuchte. Sie zeigte, dass die Antikörpertiter zwar hoch, die Wirksamkeit aber gering war – „ein starker Beweis“, twitterte sie, „dass Titer nichts über die Wirksamkeit aussagen“. In einer Demonstration der Heuchelei von Impfstoffhysterikern erklärte Thacker:

Nass sagte mir, sie verstehe nicht, wie sie die Magie der Impfstoffe entweihen konnte. ‚Das müssen Sie wohl Twitter fragen‘, mailte sie mir. Ihr Sakrileg scheint jedoch darin zu bestehen, die Schlussfolgerungen der Studie zu wiederholen, dass Antikörpertiter nicht mit dem Impfschutz korrelieren. Seltsamerweise hat der ehemalige CDC-Direktor Tom Frieden im September letzten Jahres gegenüber The BMJ genau dasselbe gesagt: „Wir wissen nicht, dass der Antikörperspiegel den Schutz bestimmt.

Politik hat Vorrang vor Wissenschaft bei der Einführung von Booster

In einem weiteren beunruhigenden Beispiel dafür, dass das Narrativ Vorrang vor der Wissenschaft hat, haben Dr. Marion Gruber, Direktorin des Office of Vaccines Research & Review (OVRR) der FDA, und der stellvertretende Direktor des OVRR, Dr. Philip Krause, Ende 2021 ihre Ämter niedergelegt. Sie begründeten dies mit ihrer Frustration darüber, dass die CDC in Entscheidungen involviert ist, die eigentlich der FDA überlassen werden sollten, und dass das Weiße Haus die Einführung von Auffrischungsimpfungen ankündigte, bevor die FDA ihre Prüfung der Auffrischungsimpfungen abgeschlossen hatte.

Sowohl Gruber als auch Krause waren Autoren eines in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Artikels, in dem es heißt: „Die derzeit verfügbaren Beweise zeigen nicht die Notwendigkeit einer weit verbreiteten Auffrischungsimpfung in Bevölkerungsgruppen, die eine wirksame Erstimpfung erhalten haben“.

Harvard-Professor Martin Kulldorff, Mitglied des FDA-Beratungsausschusses für Arzneimittelsicherheit und Risikomanagement, wurde ebenfalls von der CDC bestraft – die ihn aus ihrem Beratungsausschuss für Impfstoffe ausschloss -, als er erklärte, eine klinische COVID-19-Studie hätte nicht unterbrochen werden dürfen. Auf Twitter wurde er dann zensiert, als er twitterte, dass Menschen mit einer früheren natürlichen COVID-19-Infektion und Kinder keine COVID-19-Impfung benötigen.

Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor der Vaccine Safety Research Foundation, wurde ebenfalls verunglimpft, weil er sich gegen Impfstoffe aussprach, und er hat Beweise in Form einer Zeitleiste der Änderungen, die an seiner Wikipedia-Seite vorgenommen wurden, die von der Beschreibung als „guter Kerl“, einschließlich seines humanitären Preises aus dem Jahr 2003, dazu überging, ihn als „Bedrohung für die Gesellschaft“ darzustellen. „Weil ich eine Bedrohung bin, ist es wichtig, mich zu diskreditieren“, schrieb er.

Als ein Bericht der New York Times im Februar 2022 enthüllte, dass die CDC die meisten Daten, die sie während der Pandemie gesammelt hatte, nicht veröffentlicht hatte, erklärte die CDC, dass sie befürchtete, dass die Informationen falsch interpretiert werden könnten.

„Lassen Sie uns das klarstellen“, schrieb Kirsch. „Die einzige Möglichkeit, wie die Impfstoffdaten von uns ‚Fehlinformationsverbreitern‘ als unwirksam interpretiert werden könnten, ist, wenn die Daten zeigen, dass die Impfstoffe nicht funktionieren … Die Wahrheit ist, dass die Daten ihr Narrativ nicht stützen, also haben sie sie versteckt. Glauben Sie, sie würden die Daten verbergen, wenn sie zeigen würden, dass die Impfstoffe wirken? Nein, natürlich nicht! … Die CDC gibt zu, dass sie der Öffentlichkeit Daten vorenthalten hat, weil sie keine Bedenken gegen Impfungen wecken wollte.

In diesen beispiellosen Zeiten ist es klar, dass die Regierungsbehörden und die Medien darauf bedacht sind, nur das offizielle Narrativ zu verbreiten – und nicht die Wahrheit über die COVID-19-Impfung.

„Natürlich hat keiner der Wissenschaftsjournalisten der Mainstream-Medien – New York Times Science Desk, Nature Magazine, Scientific American, Science Magazine und UnDark Magazine – einen Edward R. Murrow gemacht und sich alarmiert und bestürzt über diesen Zustand der Angst und Paranoia geäußert“, so Thacker. „Oh nein! Die meisten Wissenschaftsjournalisten sind zu sehr damit beschäftigt, ihre Scicomm zu machen – der Regierung zu helfen und sie zu unterstützen, um ihre Position in der Impfstoffpolitik zu fördern.

