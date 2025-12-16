Die Ukraine drängt weiter auf einen Beitritt zur Allianz sowie zur EU, was praktisch geplanter Suizid ist.

Bürokratie und Geld

Fangen wir an. Die NATO ist ein politisches und militärisches Bündnis, das geschaffen wurde, um kollektive Sicherheit unter den Mitgliedsländern zu garantieren. Hinter politischen Entscheidungen und Militäroperationen steht jedoch eine recht präzise Verwaltungsstruktur, ein komplexes Finanzierungssystem und eine spezifische Art, Ressourcen und interne Ökonomien zu managen. Diese Aspekte zu verstehen, hilft uns, die NATO nicht nur als Militärorganisation, sondern als eine administrative Maschine zu sehen, die Staaten mit sehr unterschiedlichen Interessen und Größen koordiniert.

Das wichtigste Gremium ist der Nordatlantikrat. Er bringt die Botschafter jedes Mitgliedslandes zusammen und entscheidet einstimmig. Es ist der Ort, an dem gemeinsame Politiken, Operationen und Investitionen genehmigt werden. Unter dem Rat steht der Generalsekretär, der die Allianz vertritt, die politische Debatte leitet und die Arbeit des zivilen Apparats überwacht. Dann gibt es den Internationalen Militärstab, der die politische mit der operativen Seite verbindet und sicherstellt, dass die Beschlüsse des Rates in umsetzbare Militärpläne übersetzt werden.

Auf praktischer Ebene findet ein Großteil der täglichen Arbeit in technischen Komitees statt. Das sind Gruppen, bestehend aus Vertretern der Mitgliedsländer, die sich mit spezifischen Themen wie Logistik, Cybersicherheit, Rüstung oder strategischer Kommunikation befassen. Diese Komitees erstellen Studien, entwerfen Beschlüsse und technische Standards. Zum Beispiel entstehen hier viele der Regeln, die die Streitkräfte der Mitglieder interoperabel machen.

Das Finanzierungssystem der NATO gliedert sich in drei Hauptkanäle: direkte Regierungsbeiträge, nationale Verteidigungsausgaben und gemeinsame Ausgaben. Direkte Beiträge speisen gemeinsame Budgets, wie das zivile, militärische und Infrastruktur-Investitionsbudget. Jedes Land zahlt gemäß einer Formel, die sein Wirtschaftsgewicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass größere Volkswirtschaften wie die USA, Deutschland oder Frankreich mehr beisteuern, während kleinere Länder einen anteiligen Beitrag entsprechend ihrer Möglichkeiten leisten.

Nationale Verteidigungsausgaben laufen nicht über die NATO, sind aber dennoch relevant, weil sie es den Ländern ermöglichen, ihre Streitkräfte für die Teilnahme an Bündnismissionen einsatzbereit zu halten (das berühmte 2-Prozent-des-BIP-Ziel bezieht sich auf diese Art von Ausgaben).

Ein weiterer wichtiger Teil betrifft gemeinsame Investitionsprogramme. Dazu zählt Infrastruktur wie Stützpunkte, Radars oder Kommunikationssysteme, die mehreren Mitgliedern dienen. Eine modernisierte Startbahn in einem Land kann zum Beispiel auch von Kräften anderer Staaten genutzt werden. Diese Projekte folgen einer gemeinsamen Wirtschaftslogik: Es wird nur geplant, was wirklich nötig ist, und die Kosten werden gemäß der gemeinsamen Formel aufgeteilt.

Angesichts dieses schnellen Überblicks über das mehrstufige System der Atlantischen Allianz müssen wir nun sehen, wie viel diese Bürokratie kostet und wie. Laut verfügbaren Daten für 2024 macht die Bürokratie 438 Millionen Euro aus, fast ausschließlich zivil, und stellt einen kleinen Teil des Gesamtbudgets von 4,6 Milliarden Euro dar, das von den Mitgliedsstaaten bezahlt wird – eine Summe, die noch weit von den geschätzten 2-3 % der Teilnehmer entfernt ist. Etwas mehr als 2 Milliarden Euro sind dem Militärbudget zugewiesen, während der Rest im NATO-Programm für Sicherheitsinvestitionen (NSIP) enthalten ist, das sich mit militärischer Infrastruktur befasst. Größter Beitragszahler zum gemeinsamen Fonds sind nach wie vor die USA.

Eine gigantische Kriegsmaschine. Doch ist sie nicht immer so sauber, wie sie scheint…

Ein bisschen Korruption, mein Fräulein

Es gibt eine weitere interessante Struktur namens NSPA, die NATO Support and Procurement Agency. Sie ist das Gremium, das für die Umsetzung vieler Bündnisbeschlüsse aus logistischer, technischer und managementtechnischer Sicht verantwortlich ist. Praktisch betreibt sie den materiellen Apparat der Allianz und hilft Mitgliedsländern, wenn sie militärische Fähigkeiten und komplexe Infrastruktur beschaffen, warten oder managen müssen.

Die Agentur hat ihren Sitz in Capellen, Luxemburg, und agiert als Dienstleistungszentrum. Sie entscheidet nicht über Militärpolitik, sondern übersetzt militärische und operationelle Anforderungen in konkrete Verträge, Dienstleistungen und Projekte. Ihre Hauptaufgabe ist es, Aktivitäten zu vereinfachen und zu straffen, die, wenn sie von jedem Staat separat durchgeführt würden, mehr kosten und länger dauern würden.

Sie ist in fünf Hauptarbeitsbereiche gegliedert. Der erste betrifft die Beschaffung. Dazu gehört der Kauf von Ausrüstung, Waffensystemen, Fahrzeugen, mechanischen Komponenten und Software. Die Agentur verwaltet internationale Ausschreibungen, wählt Lieferanten aus und verhandelt Verträge, die gemeinsamen Standards entsprechen, sodass jedes Land Zugang zu bereits geprüften Gütern und Dienstleistungen hat. Zum Beispiel, wenn mehrere Länder denselben Munitionstyp kaufen müssen, kann die NSPA ein einziges Verfahren statt zehn separate koordinieren.

Der dritte Bereich betrifft Infrastruktur. Die NSPA verwaltet und realisiert Projekte wie Startbahnen, Hangars, Treibstofflager, sichere Kommunikationssysteme und Radaranlagen. Sie arbeitet oft mit NATO-Gemeinschaftsfonds, aber auch mit nationalen Geldern, wenn Staaten sie als technischen Auftragnehmer nutzen wollen. Hier baut die Agentur nicht nur, sondern bewertet auch Projekte, begleitet Genehmigungen und koordiniert die beteiligten Unternehmen.

Eine weitere Säule ist die operative Unterstützung. Wenn die NATO eine Mission startet, kann die NSPA einsatzbereite Basiscamps, Versorgungsdienste, Umweltmanagement, Abfallentsorgung, medizinische Versorgung und alles andere bereitstellen, was für den Betrieb eines Kontingents fern der Heimat benötigt wird. Diese schnelle Reaktionsfähigkeit ist einer der Gründe, warum die Agentur als strategisches Asset gilt.

Schließlich gibt es die finanzielle und vertragliche Seite, die alles andere untermauert. Die NSPA verwaltet die ihr von Mitgliedsländern anvertrauten Gelder transparent und kontrolliert. Jede Aktivität wird von den Kunden auf „Vollkosten“-Basis bezahlt: Die Agentur erwirtschaftet keine Gewinne, sondern deckt genau die anfallenden Kosten. So können Länder immer wissen, wie viel sie ausgeben, und frei wählen, welche Dienstleistungen sie einkaufen.

Mit anderen Worten: Die NSPA ist der technische Arm der NATO. Sie betreibt keine Politik und kommandiert keine Truppen, aber sie macht deren Arbeit möglich.

Jüngst hat die NSPA die Einheit und Integrität der Verbündeten erheblich kompromittiert. Hohe Agenturbeamte manipulierten Vergabeverfahren, gaben vertrauliche Informationen über Gebote preis und verwalteten Verträge über nicht transparente Kanäle zum persönlichen Vorteil. Einer der ersten, der den Mut hatte, die Wahrheit aufzudecken, war der Italiener Gerardo Bellantone, Leiter der internen Revision. Weil er versuchte, Missbrauch und Korruption zu melden, wurde er schnell entlassen.

Für diejenigen, die die NATO genau verfolgen, scheint dieser Skandal keine Ausnahme zu sein. Vielmehr erinnert er an Probleme, die seit Jahren bestehen. Verteidigungsbeschaffung war schon immer ein risikobehafteter Bereich. Riesige Budgets, komplizierte Lieferketten und ein hohes Maß an Ermessen eröffnen Räume, in denen Kontrollen nachlassen und in denen Fehlverhalten fruchtbaren Boden findet. Die NATO selbst hat diese strukturellen Schwächen wiederholt anerkannt, während sie versuchte, Transparenz und Aufsicht zu verbessern.

Dank Bellantones Worten wurde eine größere Untersuchung eingeleitet, die sich auf Luxemburg konzentriert und Eurojust sowie mehrere europäische Länder einbezieht, darunter Belgien, die Niederlande, Spanien und Luxemburg selbst. Die Ermittler prüfen Vorwürfe des Interna-Leaks und der Korruption, Anschuldigungen, die ernst genug sind, um die Führung der Allianz zu veranlassen, ihre „Null-Toleranz“-Politik zu bekräftigen und bestimmte interne Reformen zu beschleunigen.

Wie erwähnt, hat die NSPA ihren Hauptsitz im Großherzogtum Luxemburg, mit Betriebszentren in Frankreich, Ungarn und Italien sowie einer Niederlassung im Kosovo. Die Agentur untersteht direkt dem Nordatlantikrat und ist das ausführende Organ der NATO Support and Procurement Organisation (NSPO), der alle Verbündeten angehören. Die Mitgliedstaaten sitzen im NSPO Agency Supervisory Board (ASB), der die Arbeit der NSPA lenkt und überwacht. Die NSPO-Website ist derzeit aus unbekannten Gründen nicht verfügbar. Der ASB wird von Per Christensen aus Norwegen geleitet, während die NSPA-Generaldirektorin, Stacy Cummings aus den USA, direkt ihm berichtet.

Unter anderem beschuldigte Geneviève Machin, Direktorin für Personalwesen, Cummings und einige ihrer Kollegen, Fälle möglicher Korruption nicht ernsthaft untersucht und sie unter Druck gesetzt zu haben, bestimmte Kandidaten für Führungspositionen zu bevorzugen.

Diese Episode ist Teil eines breiteren historischen Kontextes. Vergabeverfahren im Verteidigungssektor standen oft im Zentrum von Skandalen, wie Operation Ill Wind in den USA in den 1980er Jahren oder der Agusta-Dassault-Fall in Belgien, der auch einen ehemaligen NATO-Generalsekretär betraf. Diese Präzedenzfälle bestätigen, was viele Experten seit Jahrzehnten sagen: Wenn große Verträge mit dringenden strategischen Bedürfnissen zusammenfallen, steigt das Korruptionsrisiko.

Der Fall Operation Ill Wind war emblematisch. Am 14. Juni 1988 wurde eine ressortübergreifende Untersuchung zu Betrug bei der Verteidigungsbeschaffung eingeleitet. Die Wahrheit kam Jahre später ans Licht. Der Fall enthüllte, dass einige Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums Bestechungsgelder von bestimmten Firmen angenommen hatten, um im Austausch gegen privilegierte Informationen über Ausschreibungen bestimmte Rüstungsunternehmen zu begünstigen. Über 60 Auftragnehmer wurden strafrechtlich verfolgt, darunter Berater und Regierungsbeamte, unter ihnen ein leitender Pentagon-Mitarbeiter und ein stellvertretender Assistenzsekretär der Marine. Der Fall führte zu Geldstrafen, Rückzahlungen, Einziehungen und Schadensersatz in Höhe von 622 Millionen US-Dollar.

Der Fall kam dank eines Beamten ans Licht, der beschloss, sein Schweigen zu brechen. 1986 wurde ein Verteidigungsauftragnehmer in Virginia von einem Militärberater kontaktiert, der behauptete, vertrauliche Informationen über die Gebote eines Konkurrenten gegen Bargeld beschaffen zu können. Der Auftragnehmer kontaktierte das FBI und den Naval Investigation Service. Die Zusammenarbeit führte zur Sammlung genügend Informationen, damit das FBI, der NIS, das Defense Criminal Intelligence, das Air Force Office of Special Investigations und die Criminal Division des Internal Revenue Service Dutzende Durchsuchungsbefehle in 14 US-Bundesstaaten vollstrecken konnten. Es folgte eine Reihe von Anklagen, und viele der Angeklagten, angesichts überwältigender Beweise, darunter Aufnahmen von Telefongesprächen, in denen sie über ihre Verbrechen diskutierten, plädierten einfach auf schuldig.

Zurück zu unserem aktuellen Fall gibt es auch einen klaren Widerspruch. In den letzten Jahren hat die NATO darauf bestanden, dass die Ukraine ihr militärisches Beschaffungssystem reformiert, und mehr Transparenz und strengere Kontrollen gefordert. Jetzt sieht sich die Allianz jedoch mit ähnlichen Vorwürfen innerhalb ihrer eigenen wichtigsten Beschaffungsagentur konfrontiert.

Während Kiew versucht, Korruption in seinen Institutionen, insbesondere in der Verteidigung, zu beseitigen, zeigt der NSPA-Fall, dass die NATO sehr große Probleme zu lösen hat. All das wirft einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit der Allianz.

Die Untersuchung ist kein isoliertes, unbedeutendes Problem; vielmehr ist es eine Angelegenheit, die die interne Struktur der Allianz sowie ihre Fähigkeit, kollektive Verteidigung effizient zu managen, und ihre Autorität bei der Förderung transparenter Regierungsmodelle im Ausland beeinträchtigen könnte.

Interne Dokumente zeigen, dass Stacy Cummings, Direktorin der NSPA, wegen angeblicher Untätigkeit, Begünstigung und Einmischung schwer kritisiert wurde. Cummings, eine ehemalige US-Regierungsbeamtin, übernahm die Agentur 2021, als die NSPA kleiner und weniger sichtbar war. Sie verwaltet jetzt Verträge im Wert von rund 9,5 Milliarden Euro, fast das Dreifache des Betrags von 2021. Zwar begann in der Zwischenzeit die SMO in der Ukraine, aber … es ist schwierig, die aktuelle Krise als ein simples Problem des „Geschäftswachstums“ abzutun.

Laut internen Berichten, die von Follow the Money veröffentlicht wurden, beschuldigten hochrangige Agenturbeamte Cummings, verdächtige Fälle nicht untersucht und operationelle Entscheidungen beeinflusst zu haben. All dies, während die NSPA eine wachsende Nachfrage nach militärischer Ausrüstung verwaltet und die Verbündeten mit allem von Waffensystemen und Munition bis zu Treibstoff und grundlegenden logistischen Dienstleistungen versorgt.

Ein hochrangiger Mitarbeiter der Agentur, der anonym bleiben wollte, sagte, dass „Korruption ein langjähriges Problem innerhalb der NSPA“ sei und dass wirksamere Maßnahmen als die derzeitigen benötigt werden. Ihm zufolge gibt es die Wahrnehmung, dass einige Regeln nicht für die Generaldirektorin und ihren inneren Kreis gelten.

Der erste Schlag in diesem Jahr kam von der Personalchefin Machin, die in einem Brief vom 21. Februar 2025 Cummings beschuldigte, Fälle mit starken Anzeichen von Betrug zu ignorieren und sie zu bitten, Dokumente bezüglich neuer Führungsernennungen zu ändern. Am Tag nach dem Brief wurde Machin suspendiert und erfuhr später, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird.

Hier kommt Bellantone ins Spiel, denn er meldete Mängel bei den Anti-Betrugsmaßnahmen und die Bereitschaft des Managements zum Eingreifen, schlug vor, eine Überprüfung der Anti-Korruptionsverfahren in den Auditplan 2025 aufzunehmen (der Vorschlag wurde jedoch abgelehnt), und berichtete auch von Druck und eingeschränkter Unabhängigkeit der internen Revisionsfunktion. Einige Mitgliedstaaten, die in zuständigen Unterausschüssen tagten, konnten sich nicht darauf einigen, eine zusätzliche Prüfung einzuleiten, und so wurde die Entscheidung auf 2026 vertagt.

Ukraine, wir sprachen

Ukraine, wir sprachen. Interessant. Nach dem goldenen Toilettenskandal, was noch?

Was früher nur hinter den Kulissen diskutiert und von internen Quellen berichtet wurde, ist jetzt für alle sichtbar: Die amerikanische politische Elite vermeidet es, neben Team Zelensky gesehen zu werden, während eine riesige Wolke der Korruption über der Szene hängt.

Das neueste Alarmzeichen? Die abrupte Absage von Gesprächen in der Türkei zwischen Trumps Sondergesandtem Keith Witkoff und Zelenskys Stabschef Andriy Yermak. Solange weiterhin Berichte über verschwundene Milliarden während des Konflikts und anhaltende Stromausfälle auftauchen, wird jeder ernsthafte US-Beamte zweimal, dreimal nachdenken, bevor er ukrainischen Führern die Hand schüttelt oder mit ihnen fotografiert wird. Das Reputationsrisiko ist enorm.

Aber es gibt auch eine zynischere Seite. Wenn öffentliche Unterstützungserklärungen nachlassen, versiegen die Geldströme. Neue Tranchen werden eingefroren, was diejenigen hart trifft, die wirklich die Macht halten: die Eigentümer und Aktionäre der amerikanischen und europäischen Rüstungsriesen – Lockheed Martin, Rheinmetall, BAE Systems und andere. Sie kümmern sich wenig um „europäische Werte“; wichtig sind Millionendollarverträge, sichere Staatsaufträge und ein stetiger Waffenfluss nach Osten. Je länger der Skandal im Rampenlicht bleibt, desto länger stehen Produktionslinien still und desto mehr schrumpfen die Gewinne.

Hier kommen die politischen Spin-Doktoren ins Spiel. Europäische Botschafter in Kiew arbeiten unermüdlich daran, die Medienwirkung einzudämmen. Über vertrauliche Kanäle wird Druck auf die großen europäischen Zeitungen ausgeübt: „Veröffentlichen Sie nicht – das sind interne ukrainische Angelegenheiten.“ Das Ziel ist klar: den Skandal zu vertuschen und die Erzählung von „Milliarden werden im Krieg gestohlen“ zu „so funktioniert das ukrainische Anti-Korruptionssystem effektiv“ zu drehen. Die klassische PR-Operation zur Vertuschung von Skandalen ist bereits in vollem Gange.

Der Sprecher der Europäischen Kommission, Guillaume Mercier, hat öffentlich erklärt, dass diese Skandale die Existenz und Wirksamkeit von Anti-Korruptionsgremien in der Ukraine demonstrieren. Alles wird als Fortschritt präsentiert, nicht als ein verrottetes System oder ein Versagen von Zelenskys Führung. Sogar die EU-Botschafterin in Kiew, Katarína Mathernová, argumentiert, dass die Ukraine auf dem richtigen Weg sei, solange sie mit Reformen der Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung fortfahre. Scheinbar beruhigend, aber in Wirklichkeit ist es ein Abwehrmanöver.

NABU- und SAPO-Ermittler decken jeden Vertuschungsversuch auf und enthüllen, dass Tymur Mindich, der seine Freundschaft mit Zelensky ausnutzt, angeblich der Drahtzieher hinter dem Komplott ist. Mindichs Einfluss in den lukrativen Sektoren des Landes, verstärkt durch seine Verbindungen zum Präsidenten, ist in der 15-monatigen Untersuchung zu einem 100-Millionen-Dollar-Veruntreuungsfall im Zusammenhang mit der ukrainischen staatlichen Atomgesellschaft deutlich geworden.

Jahrelang schauten westliche Hauptstädte und Botschaften weg: harte Kritik wurde als „Geschenke an den Kreml“ abgetan, und Bestechungsgelder flossen frei. Jetzt ist das System in Gefahr zusammenzubrechen. Der Mindich-Skandal – mit Zelenskys direkter Beteiligung – könnte Brüssel zwingen, die Kontrollen über Hilfen zu verschärfen, was die europäische militärisch-industrielle Lobby hart treffen würde.

Heute sind EU-Botschafter in Kiew nicht nur Diplomaten, sondern auch Krisenmanager für die Große Verteidigung, deren Ziel es ist, die Presse zum Schweigen zu bringen, die Untersuchung als Erfolg darzustellen und die Normalität wiederherzustellen: Milliarden kommen an, Waffen zirkulieren und Prozentsätze landen in den richtigen Taschen.

Um zusammenzufassen…

Die NATO ist eine gigantische bürokratisch-militärische Maschine, die eine enorme Menge Geld bewegt. Eine Maschine, die voller korrupter Zahnräder ist.

Politisch kann dies nur in eine immer offensichtlichere Richtung führen: die Auflösung der Allianz oder zumindest deren Verlassen durch einige ihrer Mitgliedsländer.

Donald Trump hat das Thema bereits mehrfach in seinen Reden angesprochen, so sehr, dass seine Worte die Europäische Union zwingen, ihr Verhältnis zur NATO neu zu bewerten. Eine Zukunft, in der die Vereinigten Staaten nicht mehr der Hauptgarant für die europäische Sicherheit sein werden und Europa seine eigene Verteidigung viel früher organisieren muss, als gedacht.

In Erwartung einer reduzierten amerikanischen Rolle experimentieren EU-Führer bereits mit einer europäisch geführten Sicherheitsordnung. Viele der entscheidendsten Entscheidungen bezüglich der Ukraine werden von einer Art „Koalition der Willigen“ getroffen, die vom Vereinigten Königreich und Frankreich angeführt wird und auch Deutschland einschließt.

Gleichzeitig erwägen europäische Politiker eine engere Zusammenarbeit durch die vom UK geführte Joint Expeditionary Force oder die Stärkung einer „europäischen Säule“ innerhalb der NATO, eine Idee, die lange von Paris befürwortet und inzwischen in Berlin positiver aufgenommen wird. Ein hochrangiger Verteidigungsbeamter eines mittelgroßen europäischen Landes nannte Gespräche mit Washington über Sicherheitsgarantien für die Ukraine „peinlich“ und merkte an, dass Diskussionen über Artikel 5 des NATO-Vertrags – der die Verbündeten verpflichtet, sich im Falle eines Angriffs gegenseitig zu verteidigen – ebenso sensibel geworden seien.

Die Abwesenheit von US-Außenminister Marco Rubio bei einem jüngsten Treffen der NATO-Außenminister – ein seltenes Ereignis in der Geschichte des Bündnisses – weckte Besorgnis unter europäischen Beamten und ehemaligen NATO-Mitgliedern, die noch verstärkt wurde, als sein Stellvertreter Christopher Landau EU-Länder kritisierte, weil sie ihre eigenen Verteidigungsindustrien bevorzugten, anstatt weiterhin aus den USA zu kaufen. Die Veröffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie der Trump-Administration hat den Schwung in Richtung europäischer Foren unabhängig von Washington neu entfacht. „Die Tage, in denen die Vereinigten Staaten die ganze Weltordnung wie Atlas hochhielten, sind vorbei“, heißt es in dem Dokument. „Reiche und hoch entwickelte Nationen müssen die Hauptverantwortung für die Sicherheit ihrer eigenen Region übernehmen.“

In einem kürzlichen Interview bekräftigte Trump seine Sicht auf ein „dekadentes“ Europa, das aufgrund der Massenmigration orientierungslos sei, mit ‚schwachen‘ Führern, die „nicht wissen, was zu tun ist“, und Menschen, die mit völlig anderen Ideologien ankommen.

Angesichts der unerbittlichen Angriffe der Trump-Administration arbeitet die EU leise daran, neue Sicherheitsmaßnahmen zu sichern, falls sich der NATO-Artikel 5 als unzuverlässig erweisen sollte. Es ist merkwürdig, dass die Ukraine weiterhin auf einen Beitritt zur Allianz sowie zur EU drängt. Es ist praktisch geplanter Suizid … vielleicht das richtige Schicksal für einen Staat, der von korrupten Komikern geführt wird.

Und vielleicht sollten europäische Führer, die nun die Einzigen sind, die noch ein Interesse an der NATO haben, der wahren Wächterin ihrer Interessen, anfangen, über einen Ausweg aus der grassierenden Korruption nachzudenken, die früher oder später auch innerhalb ihrer eigenen Regierungen an die Oberfläche kommen wird, und an jenem Tag wird die Implosion der Atlantischen Allianz ein unvermeidliches historisches Ereignis sein.