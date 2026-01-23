Die große Politik: Aufregend oder doch eher ermüdend

Egon W. Kreutzer

Nimmt man die Showeffekte weg, bleibt von der großen Politik nichts Spektakuläres mehr übrig.

Nehmen wir die gestrige Rede von Donald Trump beim WEF.

Angekündigt als DAS spektakuläre Ereignis des Treffens, war die künstlich in den Zirkus gesetzte Spannung mit Händen zu greifen. Was wird er sagen? Wen wird er beleidigen, wen bloß demütigen, was macht er nun mit Putin, mit Gaza, mit Venezuela, mit Grönland, mit der NATO?

Dann konnte man sehen, wie der Pilot des Präsidentenhubschraubers, statt einfach ratz-fatz zu landen, wie in den Vietnam-Kriegsfilmen aus Hollywood-Produktion hunderfach gezeigt, sich bedächtig langsam, einer in den Schnee gemalten, blutroten Spur folgend, seinem Landeplatz annähert. Jeder