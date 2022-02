Die großen COVID-Vertuschungen – Der geheime Plan, der Öffentlichkeit mRNA-Impfstoffe aufzudrängen

Mercola.com

Die COVID-Pandemie ist voller Vertuschungen, angefangen damit, dass China absichtlich die Ausbreitung des Ausbruchs zuließ, indem es behauptete, es gäbe keine Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch

2019 deuteten Dr. Anthony Fauci und ein ehemaliger Direktor der US-amerikanischen Behörde für biomedizinische Forschung und Entwicklung (BARDA) an, dass eine Pandemie ein perfekter Vorwand sei, um von der herkömmlichen Impfstoffherstellung auf eine experimentelle mRNA-Technologie umzusteigen, deren Markteinführung ansonsten Jahrzehnte dauern würde.

Zwei der größten Vertuschungen waren die hartnäckigen Leugnungen, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis von Gain-of-Function-Forschung war und dass die Pandemie das Ergebnis eines Laborlecks war (ob versehentlich oder absichtlich).

Vertuschungen haben irrationale Erzählungen hervorgebracht, die wiederum zu einer Reihe von irrationalen Überzeugungen und Verhaltensweisen geführt haben, darunter die übermäßige Abhängigkeit von Plastikummantelungen, Plastikbarrieren, Anweisungen zum Gehen in eine Richtung, die Vorstellung, dass es keine natürliche Herdenimmunität gibt, wohl aber eine asymptomatische Ausbreitung, und der Glaube, dass Abriegelungen die Infektionsraten senken.

Eine der hartnäckigsten irrationalen Überzeugungen, die während dieser Pandemie entstanden sind, ist die, dass Masken die Ausbreitung des Virus verhindern. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des britischen Bildungsministeriums fand keine Beweise dafür, dass das allgemeine Tragen von Masken in Schulen die krankheitsbedingten Fehlzeiten verringert, und sollte daher nicht vorgeschrieben werden.

Seit der anfänglichen Vertuschung der Übertragung von SARS-CoV-2 von Mensch zu Mensch hat es eine Vertuschung nach der anderen gegeben. Es gibt so viele, dass ich hier nur auf einige der offensichtlichsten und hartnäckigsten eingehen kann.

Auch wenn es sich um eine der jüngsten handelt, so gibt es doch eindeutige Hinweise darauf, dass die „ultimative“ Pandemiebekämpfungsmaßnahme, die so genannten COVID-„Impfstoffe“, nicht das sind, was sie vorgeben zu sein, und dass die Neudefinition des Begriffs „Impfstoff“ nur die Spitze des Eisbergs ist.

Der geheime Plan, einer zurückhaltenden Öffentlichkeit mRNA-Impfstoffe aufzuzwingen

Im obigen Video sind NIAID-Direktor Dr. Anthony Fauci, Beamte der Gesundheitsbehörde und andere Gesundheitsexperten zu sehen, darunter Dr. Rick Bright, ehemaliger Direktor der U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) und jetzt Senior Vice President für Pandemieprävention und -reaktion bei der Rockefeller Foundation.

Sie alle nahmen vom 28. bis 30. Oktober 2019 an einer vom Milken Institute veranstalteten Podiumsdiskussion teil, um zu erörtern, wie der Übergang von der herkömmlichen Impfstoffentwicklung zur neuartigen mRNA-Technologie gelingen könnte.

Dabei drehte sich die Diskussion speziell um die Einführung eines universellen Grippeimpfstoffs auf mRNA-Basis. Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit zurückhaltend sein könnte, wurde ebenso erwähnt wie die regulatorischen Hürden, die ein solches Produkt mit sich bringen würde. Bright erklärte:

Es könnte ein Bedarf, ja sogar ein dringender Ruf nach einer aufregenden Entität da draußen bestehen, die völlig unkonventionell ist und sich nicht an bürokratische Vorgaben und Prozesse hält … Es ist gar nicht so abwegig zu denken, dass ein neuartiges Vogelvirus irgendwo in China ausbrechen könnte. Wir könnten uns die RNA-Sequenz davon besorgen und sie an eine Reihe regionaler Zentren schicken, wenn nicht vor Ort, so doch irgendwann bei Ihnen zu Hause, und diese Impfstoffe auf ein Pflaster drucken, das Sie sich selbst verabreichen können.

Fauci wies seinerseits darauf hin, dass das Verfahren zum Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit einer mRNA ein Jahrzehnt oder länger dauern würde. Er wies auch darauf hin, dass es sehr schwierig sein würde, die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf die Grippe und den Grippeimpfstoff zu ändern – „es sei denn, man tut es von innen heraus und sagt: ‚Es ist mir egal, wie ihr das Problem wahrnehmt, wir werden es angehen…'“.

Zwischen den Zeilen lesen

Wenn man zwischen den Zeilen liest, scheint es, als hätten Bright und Fauci angedeutet, dass eine Pandemie die perfekte Gelegenheit wäre, diese mRNA-Technologie auf den Markt zu bringen und sie einfach einen Impfstoff zu nennen. Wenn die Situation schlimm genug wäre, könnte es genügend „Aufregung“ geben, um den Status quo zu stören und ein wildes Experimentieren mit etwas ganz Neuem zu rechtfertigen – und das alles unter Umgehung von „bürokratischen Fäden und Prozessen“.

Nun, so wie es aussieht, haben Bright und Fauci ihren Wunsch erfüllt, und die Weltbevölkerung zahlt nun den Preis für ihre Entscheidung, bürokratische Regeln und Verfahren ebenso wie Vorsicht in den Wind zu schlagen.

Viele Ärzte und Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass diese Genspritzen eine denkbar schlechte Idee sind, die zu allen möglichen Krankheiten und Todesfällen führen kann. Doch anstatt eine Diskussion über die Wissenschaft zu führen, taten Fauci und die anderen genau das, was er in diesem Video vorschlägt. Sie ignorierten jedermanns Wahrnehmungen und Bedenken und stürmten vorwärts, wobei sie die Definitionen auf dem Weg änderten, um ihr Narrativ zum Laufen zu bringen.

Gegenwärtig sieht es so aus, als ob zwischen 64.600 und 407.400 Amerikaner durch diese Injektionen ums Leben gekommen sind (unter Verwendung eines Unterberichterstattungsfaktors von 6,5, wie von der CDC vorgeschlagen, oder 41, wie von Steve Kirsch, dem Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund, berechnet), und das in einem einzigen Jahr.

Viele Ärzte und Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass diese genbasierten Impfungen eine unglaublich schlechte Idee sind, die zu allen möglichen Krankheiten und Todesfällen führen kann. Doch anstatt eine Diskussion über die Wissenschaft zu führen, taten Fauci und die anderen genau das, was er in diesem Video vorschlägt.

Sie ignorierten jedermanns Wahrnehmungen und Bedenken und stürmten voran, wobei sie im Laufe der Zeit die Definitionen änderten, um ihr Narrativ zu stützen. Bis zum heutigen Tag gibt es viele, die nicht verstehen, dass die COVID-Impfung anders ist als jeder andere Impfstoff. Sie verstehen nicht, wie sie funktionieren, und daher fällt es ihnen schwer zu glauben, dass die Menschen so verheerende Nebenwirkungen haben oder dass täglich Dutzende von Menschen daran sterben.

Die Vertuschung der COVID-Impfung ist zweifellos etwas, das im Laufe der Zeit immer mehr aufgedeckt werden wird. Irgendwann werden die Auswirkungen zu eklatant und weit verbreitet sein, um sie zu ignorieren – selbst für diejenigen, die absichtlich die Augen verschließen.

Leider wird es dann für zig Millionen Menschen zu spät sein, die dazu verleitet wurden, an einem medizinischen Experiment teilzunehmen, von dem Fauci selbst 2019 sagte, dass es ein Jahrzehnt oder länger dauern würde, es korrekt durchzuführen. Heute steht er vor den Fernsehkameras und behauptet, man habe es auf Anhieb richtig gemacht, nachdem man Tierversuche, toxikologische Tests und Aufsichtsgremien übersprungen habe.

Die Vertuschung des Ursprungs von SARS-CoV-2

Die Herkunft von SARS-CoV-2 – die es Fauci und Bright bequemerweise ermöglichte, ihre Vision von der Einführung von mRNA-Impfstoffen zu verwirklichen, ohne allzu viele Hürden überwinden zu müssen – ist eine weitere große Vertuschung, die aufgedeckt werden muss.

In einem Artikel in der Japan Times vom 14. Januar 2022 unterstreicht Brahma Chellaney, Professor für strategische Studien am Center for Policy Research in Delhi, die Notwendigkeit, die Fehltritte zu identifizieren, die zur COVID-Pandemie geführt haben, und dazu müssen wir untersuchen, was in China passiert ist.

Wenn wir eine weitere Coronavirus-Pandemie im 21. Jahrhundert verhindern wollen, ist das Verständnis der Ursachen der aktuellen Pandemie unerlässlich, schreibt Chellaney. COVID-19 hat bereits mehr als 5,4 Millionen Todesfälle verursacht. Doch das ist erst der Anfang: Zu den Folgen der Pandemie gehören erhöhte Raten von Fettleibigkeit, Arbeitslosigkeit, Armut, Depression, Alkoholismus, Mord, häuslicher Gewalt, Scheidung und Selbstmord.

Und während die Omicron-Variante zu Rekord-Infektionsraten führt und die Wirtschaft in vielen Teilen der Welt zum Erliegen bringt, entwickelt sich die Pandemie-Müdigkeit zu einem Pandemie-Burnout. Unsere Chancen, COVID-19 zu eliminieren, scheinen nun immer geringer zu werden. Aber während wir versuchen, herauszufinden, wie wir mit dem Virus leben können, müssen wir auch die – zufälligen und nicht zufälligen – Fehltritte erkennen, die uns hierhergeführt haben. Und das bedeutet in erster Linie, dass wir einen kritischen Blick auf China werfen müssen.

Warum wurden Fakten über die Übertragung von Mensch zu Mensch zensiert?

In den ersten Tagen des ersten Ausbruchs in Wuhan, China, leugnete das chinesische Regime jegliche Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch, ein Trugschluss, der dann von der Weltgesundheitsorganisation in einem Tweet vom 14. Januar 2020 wiederholt wurde. Weniger als zwei Monate später erklärte die WHO COVID-19 zu einer weltweiten Pandemie.

Nach Angaben der South China Morning Post wusste die chinesische Regierung sehr wohl, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch ausbreitete. In den von der South China Morning Post eingesehenen Regierungsunterlagen wird der früheste bekannte COVID-Fall auf Mitte November 2019 zurückverfolgt, und danach wurden täglich ein bis fünf Fälle gemeldet. Es war klar, dass eine Übertragung stattfand.

Indem sie die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Mensch zu Mensch leugneten, ließen die chinesische Regierung und die WHO zu, dass sich das Virus mehrere Wochen lang über internationale Grenzen hinweg ausbreiten konnte. China wies auch alle amerikanischen Journalisten aus, was zu diesem Tweet des Axios-Reporters Jonathan Swan vom 18. März 2020 führte:

Schrecklich. Wir brauchen dringend eine genaue Berichterstattung aus China. Die Pandemie hatte ihren Ursprung in Wuhan und wurde von den chinesischen Behörden zunächst vertuscht. Eine Studie der University of Southampton hat ergeben, dass es eine 95-prozentige REDUZIERUNG der Fälle und eine geringere Ausbreitung gegeben hätte, wenn Peking 3 Wochen früher eingegriffen hätte.

Schon früh wurden die chinesischen Behörden auch beschuldigt, die Stimmen von Ärzten zu unterdrücken, die Alarm schlugen, und die im Internet verbreiteten Gesundheitsinformationen zu zensieren. Von da an wurden die Dinge nur noch schlimmer. In den letzten zwei Jahren haben wir überall auf der Welt eine noch nie dagewesene medizinische, wissenschaftliche und politische Zensur erlebt.

Es wäre ein Leichtes gewesen, anzunehmen, dass das chinesische Regime die globale Medienberichterstattung steuert. Aber natürlich haben wir inzwischen gelernt, dass die wahre Quelle hinter dieser koordinierten Kampagne die Arbeit eines viel versteckteren Systems ist, eines „tiefen Staates“, der von nicht gewählten Technokraten mit einem Netzwerk von Verbindungen zu Regierungsbehörden, Medien, Big Pharma, Big Tech und Finanzen weltweit geführt wird.

Fauci mag eine Pandemie gewollt haben, um die noch nicht getestete mRNA-Technologie einzuführen, aber dieses Netzwerk des „tiefen Staates“ hat eine weitaus größere Agenda, zu der auch die Versklavung der Weltbevölkerung durch Technologie und digitale Überwachung gehört, und uns dabei unseres persönlichen Reichtums zu berauben.

Die COVID-Impfungen dienten ihrer Rolle in diesem größeren Übernahmeplan, da sie darauf bestehen konnten, den Impfstatus der Menschen mithilfe von Gesundheitspässen zu verfolgen, die dann zu digitalen IDs und zentral gesteuerten finanziellen Überwachungsinstrumenten erweitert werden konnten.

Die Vertuschung des Laborlecks

Zwei der größten Vertuschungen waren zweifellos die hartnäckigen Leugnungen, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis von Gain-of-Function-Forschung und die Pandemie das Ergebnis eines Laborlecks (ob versehentlich oder absichtlich) war. Chellaney schreibt:

Auch hier hat China eher auf Verschleierung als auf Transparenz gesetzt. Xis Regime hat eine unabhängige forensische Untersuchung der Herkunft von COVID-19 mit dem Argument blockiert, eine solche Untersuchung käme einem „Terrorismus der Herkunftsfindung“ gleich. Nachdem Australien eine Untersuchung des chinesischen Umgangs mit dem Ausbruch der Seuche gefordert hatte, bestrafte die Regierung Xi das Land mit einer Reihe informeller Sanktionen.

China hatte Hilfe bei der Vertuschung seines schlechten Verhaltens. Zu Beginn der Pandemie gab der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Argumente der chinesischen Regierung wieder und lobte ihren Umgang mit dem Ausbruch der Seuche. Anstatt Chinas Behauptungen zu überprüfen, verbreitete die WHO sie in der ganzen Welt … Der Westen half China auch dabei, von der Hypothese des Labordurchbruchs abzulenken. Nicht nur, dass mehrere westliche Labors an der Entwicklung von Superviren forschen; westliche Regierungen haben Verbindungen zum WIV [Wuhan Institute of Virology] …

Sowohl die National Institutes of Health als auch USAID haben der EcoHealth Alliance, einer Gruppe, die in Zusammenarbeit mit WIV-Forschern Fledermaus-Coronaviren untersucht, Zuschüsse gewährt. Die US-Regierung hat das volle Ausmaß ihrer Finanzierung von WIV-Projekten nicht offengelegt, geschweige denn erklärt, warum ihre Behörden die Forschung in einer Einrichtung finanzieren, die mit dem chinesischen Militär verbunden ist.

Amerikaner schützten China vor Schuldzuweisungen

Die amerikanischen Behörden haben in der Tat viel getan, um China vor dem Fallout zu bewahren. So veröffentlichten amerikanische Wissenschaftler, die mit den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Dr. Anthony Fauci und den National Institutes of Health verbunden sind, im Februar 2020 eine „übereinstimmende Erklärung“ in der Zeitschrift The Lancet, in der sie die „Verschwörungstheorie“, das Virus sei von Menschen gemacht und/oder aus einem Labor ausgetreten, „scharf verurteilen“.

Später stellte sich heraus, dass der Brief vom Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, verfasst worden war, der die vom NIAID bezahlte Gain-of-Function-Forschung über Coronaviren an die WIV untervergeben hatte.

In der Folge wurde Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet, öffentlich für seine Verteidigung und Unterstützung des chinesischen Regimes kritisiert und beschuldigt, The Lancet zu benutzen, um politische Ziele zu verfolgen und wissenschaftliche Debatten zu unterdrücken. Die Voreingenommenheit von The Lancet scheint in diesem Fall unverkennbar.

Im Januar 2021 hatten 14 globale Experten einen Brief an The Lancet geschickt, in dem sie argumentierten, dass „der natürliche Ursprung nicht durch schlüssige Argumente gestützt wird und dass ein Laborursprung nicht formell verworfen werden kann“. Horton lehnte das Schreiben mit der Begründung ab, es sei „keine Priorität“ für die Zeitschrift.

In einem Akt wohltätiger Gegenseitigkeit gegenüber ihren amerikanischen Verbündeten löschte die WIV im März 2021 still und heimlich Hinweise auf ihre Zusammenarbeit mit dem NIAID/NIH und anderen amerikanischen Forschungspartnern von ihrer Website, nachdem Mitglieder des Senats begonnen hatten, Fauci wegen seiner Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung an der WIV in die Mangel zu nehmen. Sie löschten auch einen wissenschaftlichen Artikel, in dem die genetische Forschung am SARS-Virus erörtert wurde.

Die Medien hielten die Vertuschung aufrecht und erlaubten China, davon zu profitieren

In einem Artikel vom 4. Februar 2020 erwähnte ich erstmals, dass der Ausbruch des Virus die Merkmale eines Laborausbruchs aufwies. In einem Bericht der U.S. Defense Intelligence Agency vom 27. März 2020 wurde festgestellt, dass es sich bei SARS-CoV-2 wahrscheinlich um eine versehentliche Freisetzung aus einem Labor für Infektionskrankheiten handelte. Dennoch dauerte es ein Jahr, bis die Mainstream-Medien aufhörten, die Beweise einfach so abzutun.

Die WHO-Kommission, die mit der Untersuchung des Ursprungs von SARS-CoV-2 beauftragt war, wies die Theorie des Laborursprungs ebenfalls zurück, ohne eine wirkliche Untersuchung durchzuführen. Die Gegenreaktion und das Unverständnis waren jedoch so groß, dass der Generaldirektor der WHO, Tedros Ghebreyesus, schnell einen Rückzieher machen und versprechen musste, dass die Sache weiter untersucht würde.

Chellaney merkt weiter an, dass Chinas Präsident Xi Jinping zwar versprochen hat, Labore, die mit tödlichen Krankheitserregern umgehen, genauer unter die Lupe zu nehmen, „aber er verurteilt weiterhin jede Andeutung, dass das Coronavirus durchgesickert sein könnte.“

Unterdessen profitiert China von der Pandemie“, schreibt Chellaney. „Seine Exporte steigen sprunghaft an. Das Land hat aus der Krise Kapital geschlagen, um seine geopolitischen Interessen voranzutreiben, unter anderem durch verstärkte territoriale Aggressionen, von Ostasien bis zum Himalaya. Doch die Abrechnung könnte noch kommen. Fast drei Viertel der Amerikaner halten es inzwischen für „wahrscheinlich“, dass COVID-19 von der WIV weitergegeben wurde. Da Chinas neoimperialistische Ambitionen deutlich geworden sind, hat die ablehnende Haltung gegenüber China in vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften ein Rekordhoch erreicht.

Wenn die Staats- und Regierungschefs der Welt ein Mandat für weitere Nachforschungen über die Ursprünge der Pandemie haben wollten, so haben sie es mit Sicherheit erhalten. Dies ist nicht die erste Pandemie made in China – das Land hat auch SARS im Jahr 2003, die asiatische Grippe 1957, die Hongkong-Grippe 1968 und die russische Grippe 1977 hervorgebracht. Wenn die Welt China weiterhin in Ruhe lässt, wird es nicht die letzte sein.

COVID-Lügen im Überfluss

Im März 2021 veröffentlichte ich einen Artikel über die Arbeit von Dr. Malcolm Kendrick, einem Allgemeinmediziner in Cheshire, England, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die weit verbreitete Angstmacherei der Gesundheitslobby und der Medien auszugleichen – insbesondere in den letzten zwei Jahren. Sie können ihn hier lesen.

Darin habe ich die acht größten COVID-Lügen zusammengefasst, die Kendrick hervorgehoben hat, darunter die Vorstellung, dass eine natürliche Herdenimmunität nicht existiert und durch Massenimpfungen erreicht werden muss, dass Impfstoffe eine stärkere und länger anhaltende Immunität als die Immunität durch natürliche Infektionen hervorrufen und dass das allgemeine Tragen von Masken die Übertragung von Viren verhindert.

Der Artikel befasst sich auch damit, wie die COVID-Todesstatistiken mit Hilfe eines fehlerhaften PCR-Tests aufgebläht wurden, warum die schwedische COVID-19-Reaktion keineswegs „eine Katastrophe“ war, wie die Medien behaupteten, mit dem Mythos, dass Abriegelungen zu niedrigeren Fallzahlen führten, und mit dem Trugschluss, dass die asymptomatische Ausbreitung die Pandemie antrieb.

All diese Mythen wurden von Regierungsbehörden mit dem Hintergedanken, eine Pandemie zu geopolitischen Zwecken herbeizuführen, gestreut und von einer unehrlichen Presse gepflegt, die sich weigerte, auch nur die offensichtlichsten Fragen zu stellen.

Der Mangel an Ehrlichkeit hat zu lächerlichen Überzeugungen geführt

Ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Menschen so einen Unsinn glauben würden, wie wir ihn in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Ein Grund für diese Irrationalität liegt meiner Meinung nach darin, dass die Gesundheitsbehörden, die politischen Entscheidungsträger und die Medien alle über Fakten, Daten und Wissenschaft gelogen haben. Indem sie ein irrationales Narrativ schufen und es unter Ausschluss aller anderen Aspekte propagierten, haben sie die Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen, die sie dazu brachte, jeden Sinn und jede Sensibilität aufzugeben.

So wurden beispielsweise Ende November 2020 in Altersheimen „Umarmungswände“ aufgestellt, an denen Besucher ihre Angehörigen durch dicke Plastikfolien hindurch umarmen konnten. Die AARP meldete, dass dies eine geniale Erfindung sei, um geliebten Menschen zu helfen, aber in Wirklichkeit ist es nur einen Schritt vom Wahnsinn entfernt. Hat denn niemand daran gedacht, dass ein durch die Luft übertragener Virus über oder unter den Plastikvorhang gelangen könnte?

Und lassen Sie mich gar nicht erst von den Regeln für das Gehen in eine Richtung anfangen, die von den Geschäften aufgestellt wurden, wo große Pfeile auf dem Boden die Leute anweisen, nur in eine Richtung durch die Gänge zu gehen. Glücklicherweise war diese Regelung offenbar so idiotisch, dass sie nicht lange Bestand hatte.

Leider kann man das Gleiche nicht von all den Plastikbarrieren sagen, die an Schreibtischen und Kassen aufgestellt wurden. Ungezählte Summen wurden für diese nutzlosen Vorrichtungen ausgegeben, die menschliche Interaktionen weitaus wirksamer behindern, als sie Viren abwehren.

Es dauerte mehr als eineinhalb Jahre, bis die Medien begannen, den Nutzen dieser seelenlosen Barrieren infrage zu stellen. In einem Artikel der New York Times vom 19. August 2021 wies Tara Parker-Pope auf Forschungsergebnisse hin, die darauf hindeuten, dass die Barrieren die normale Belüftung und den Luftstrom stören können, was die Verbreitung von Viren wahrscheinlicher macht. Eine Studie – ausgerechnet von der CDC – kam zu dem Ergebnis, dass die Barrieren keinen Einfluss auf das Infektionsrisiko haben, während eine andere Studie feststellte, dass sie das Risiko verschlimmern.

Unter normalen Bedingungen in Geschäften, Klassenzimmern und Büros zerstreuen sich ausgeatmete Partikel durch die Luftströmung und werden je nach Belüftungssystem etwa alle 15 bis 30 Minuten durch frische Luft ersetzt, schrieb Parker-Pope. Die Errichtung von Kunststoffbarrieren kann jedoch den Luftstrom in einem Raum verändern, die normale Belüftung stören und ‚tote Zonen‘ schaffen, in denen sich virale Aerosolpartikel ansammeln und stark konzentrieren können.

Wenn man einen Wald von Barrieren in einem Klassenzimmer aufstellt, wird die ordnungsgemäße Belüftung des Raums beeinträchtigt, sagte Linsey Marr, Professorin für Bau- und Umwelttechnik an der Virginia Tech und eine der weltweit führenden Expertinnen für die Übertragung von Viren. Die Aerosole aller Personen bleiben dort hängen und sammeln sich an, sodass sie sich schließlich über den eigenen Schreibtisch hinaus ausbreiten.

Masken funktionieren immer noch nicht

Eine der hartnäckigsten irrationalen Überzeugungen, die während dieser Pandemie entstanden sind, ist die, dass Masken die Verbreitung des Virus verhindern. Vor 2020 wäre es schwierig gewesen, einen Mediziner zu finden, der glaubte, eine chirurgische Gesichtsmaske könne ein über die Luft übertragenes Virus abwehren. Nun, ich muss Ihnen nicht sagen, was passiert ist. Sie haben es alle miterlebt.

Zusätzlich zu den vielen Studien, die in den vergangenen Jahren gezeigt haben, dass Masken nicht gegen Viren wirken, können wir jetzt auf einen Bericht des britischen Bildungsministeriums verweisen, in dem keine Beweise dafür gefunden wurden, dass das allgemeine Tragen von Masken in Schulen die krankheitsbedingten Fehlzeiten verringert. Sarah Lewis, Professorin für molekulare Epidemiologie an der Universität Bristol, erklärte gegenüber Bloomberg:

Maskenpflicht kann die Qualität der Bildung beeinträchtigen und Schüler mit Hörproblemen von Diskussionen ausschließen. Wenn es keine ausreichenden Beweise für den Nutzen einer Maßnahme und Beweise für den Schaden gibt, sollte der Standard sein, nicht einzugreifen.

Dennoch führen Forscher, die offenbar wollen, dass Masken die Regel und nicht die Ausnahme sind, weiterhin „Studien“ durch, die angeblich beweisen, dass es allen besser geht, wenn sie ihr Gesicht bedecken. So wurde beispielsweise im Januar 2022 im Rahmen einer Initiative der National Science Foundation zur Untersuchung der Krankheitsübertragung in Klassenzimmern eine Studie veröffentlicht, die die Verwendung von Masken befürwortet. Die Studie umfasste lediglich 14 Personen.

Der Irrsinn der Maske wird vielleicht am besten dadurch veranschaulicht, dass Schulmarschkapellen gezwungen werden, Masken mit einem riesigen Loch am Mund zu tragen, durch das sie ihre Blasinstrumente spielen können.

Das einzig Gute an dieser traurigen Geschichte ist, dass der Verkauf dieser nutzlosen Gesichtsmasken – die Berichten zufolge von Universitäten und High Schools in den gesamten USA aufgegriffen wurden – bis Ende August 2020 mehr als 12.000 Dollar für den Musikstipendienfonds der New Mexico State University eingebracht hat.

