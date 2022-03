Die kontrollierte Zerstörung der Weltwirtschaft

Wenn sie sagen „Ihr werdet nichts besitzen“, dann deshalb, weil sie wissen, dass es nichts zu besitzen geben wird.

Wir haben die Phase der wirtschaftlichen Zerstörung in den Plänen des Managements für den Stillen Krieg erreicht. Die Schließungen, die über zwei Jahre hinweg Millionen von Kleinunternehmen wegen eines Schnupfenfens zerstört haben, waren nicht genug. Die Währungsinflation durch das Drucken von Billionen geschieht nicht schnell genug. Es ist Zeit für die Phase der verbrannten Erde, für die Szene, in der man sein eigenes Haus in Brand steckt, im zweiten Akt des von den Globalisten vorbereiteten Schauspiels.

Der Ölpreis explodiert und ergießt sich über die Welt wie James Dean in dem Film Giant. Fußballmütter, die den ganzen Tag damit verbringen, Wiederholungen von Real Housewives zu sehen, haben keine Ahnung, was auf sie zukommt, aber wenn sie es wissen, werden sie ihr Verhalten unreflektiert ändern und das neueste Elektrofahrzeug kaufen, das die Regierung ihnen vorschreibt. Das Verbraucherverhalten wird durch absichtlichen wirtschaftlichen Schmerz beeinflusst.

Der durchschnittliche Benzinpreis wird sich im Vergleich zu vor einem Jahr bald verdoppelt haben. Die amerikanische Mittel- und Arbeiterklasse, die sich nicht anstrengt, wird Windeln brauchen, wenn sie den Tank füllt. Die Preise für alles, was transportiert werden muss, werden in die Höhe schießen. Für den westlichen Verbraucher betrifft es so ziemlich alles.

Das ist gewollt. Die Angst und der Schrecken der Plandemie lassen nach. Das Volk hatte einen kurzen Vorgeschmack auf die neue Normalität mit Masken, Kindesmissbrauch an Schulen, Arbeitsplatzverlusten und Tabletten gegen Herzmuskelentzündung, aber jetzt muss es wieder in die richtigen psychologischen Korallen getrieben werden. All das hilft, das „plötzliche Todessyndrom“ zu verbergen, das die Covidian Borg jetzt plagt. Die absurden Nachrichtensendungen werden von Tag zu Tag witziger.

„Lebensmitteleinkauf und die Verbindung zum Herzstillstand, Geschichte um elf.“

„Der Schmerz an der Zapfsäule hat eine neue Bedeutung. Finden Sie bei Good Morning Borg heraus, wie Benzinpreise Herzprobleme verursachen können und was Sie tun können, um auf Ihren plötzlichen Tod vorbereitet zu sein.“

Es geht nicht nur um den plötzlichen Tod durch Gaslighting und den Ölpreis. Russland und die Ukraine liefern fast ein Drittel des weltweiten Weizenangebots, einen Großteil davon nach Ägypten und Nordafrika. Das Schwarze Meer wurde für Exporte gesperrt, während der Bär sein Unwesen treibt und der Komiker sein Volk auf Befehl des Imperiums zerfleischen lässt, so dass die Weizenexporte absichtlich abgewürgt werden.

Der Weizenpreis wird die Selbstverbrenner des Maghreb auf den Plan rufen, wie es beim letzten arabischen Frühling der Fall war. Das globale Management würde sich freuen, wenn es dieses Mal Tausende von Selbstverbrennern gäbe, statt nur einen. Werden sie sich das Benzin leisten können, um sich selbst zu übergießen, wenn sie sich den Weizen nicht leisten können? Vielleicht können sie ihre Kreditkarten benutzen, um es den Bankern heimzuzahlen, bevor sie gehen.

Die Menschenmassen im Irak werden bereits unruhig an der Weizenfront. Wir wissen, was passiert, wenn sich im Irak Menschenmassen bilden und keine Abrams-Panzer mit abgereichertem Uran auf sie zielen.

Apropos abgereichertes Uran: Woher soll das Imperium sein Uran nehmen, wenn Russland die Exporte einstellt? Der zuständige Mitarbeiter im Pentagon, der dies vorausgesehen hat, war in Vaterschaftsurlaub, um zu stillen. Vielfalt ist unsere Stärke.

Es geht nicht nur um Weizen, Öl, abgereichertes Uran und Transportkosten. Rohstoffe aller Art werden gehandelt, wie Token für Pornoseiten. Der Nickelpreis schoss an einem Tag um 250 % in die Höhe. In irgendeinem Hochhaus in Hongkong sitzt ein chinesischer feiger Händler, der in seiner Unterwäsche Marlboros raucht und die Straße darunter beobachtet.

Der Preis für Erdgas ist so hoch wie nie zuvor. Die neue deutsche Frau, die für die fortgesetzte Zerstörung Europas verantwortlich ist, behauptet, es gäbe genug Reserven aus den bösen russischen Leitungen (die die EU jahrelang in Auftrag gegeben hat), um das Volk bis zum Ende des Winters zu versorgen. Nur dass die Langfristprognose für das nördliche Festland einen längeren Winter bis April voraussagt. Hoffen wir für die europäischen Tugendwächter gegen Russland, dass die Windmühlen nicht wieder einfrieren.

Alles läuft nach Plan, sogar die gesamte globale Versorgungskette, die völlig aus dem Zeitplan geraten ist, läuft nach Plan.

Die Speiseölknappheit hat Indonesien und Malaysia erreicht und wird sich auf ganz Südostasien ausweiten. Das sind eine Milliarde Menschen mehr, die bald ihren Unmut äußern werden, aber das ist genau das, was Herr Schwab wollte. „Es gibt mehr emotionale Unruhen in der Welt. Die Menschen in einigen Teilen der Welt sind wütend“, sagte er 2017 und erneut im vergangenen Jahr. Herr Schwab liebt es, wenn die Massen wütend werden. Wütende Menschen sind gut, um mehr Chaos zu erzeugen.

Die Wut muss genutzt werden, um das neue System einzuführen. Ausreichend Leid und Demoralisierung werden dazu führen, dass die Leidtragenden ihr neues System der Sklaverei mit offenen Armen als eine Art Erlösung begrüßen werden. Globales Stockholm-Syndrom.

Die Website des Weltwirtschaftsforums ist voll von nützlichen Ratschlägen zur Selbsthilfe, wie man sich in unserer unsicheren Welt, die sie so freundlicherweise für uns geschaffen haben, zurechtfindet. Sie raten davon ab, eine „toxische Positivität“ anzunehmen, die die Gefühle anderer untergraben und zu herablassend sein könnte. Verstehen Sie das?

Und so müssen wir alle die Ratschläge des globalen Managements zu unserem eigenen psychologischen Zustand beherzigen, während sie überall ein Inferno entfachen. Warum sollten wir nicht den Rat einer global vernetzten Kabale von Soziopathen und Psychopathen zu diesem Thema annehmen?

In den achtziger Jahren ertönte jeden zweiten Donnerstag um viertel vor zwölf eine Luftangriffssirene in Prag. Nachdem jahrzehntelang keine Bomben fielen und zwei Generationen den Schmerz und das Leid des Krieges nicht kannten, wurde sie von den Menschen ignoriert. In unserer postmodernen Welt war es eine Warnung an die Öffentlichkeit, um zu wissen, dass es etwas gab, das sie vor etwas in der Vergangenheit warnte, das eine Warnung erforderte.

Gegenwärtig werden Warnungen ausgegeben, um die Menschen über den Stillen Krieg gegen sie zu informieren, und die Menschen sind darauf konditioniert worden, sie zu ignorieren. Alex Jones ist nur eine dieser Sirenen. Die Borg verspotten und tadeln ihn zu ihrem eigenen Schaden, während wir sein Meme-Glas mit Pennys vom Himmel füllen. Man kann die Borg nicht zum Trinken zwingen. Schon gar nicht in die Oase von Alex Jones, die vorgibt, dass das Leiden gerade erst beginnt.

Die letzten Jahre waren der erste Akt. Der zweite Akt ist in vollem Gange. Die organisierte Zerstörung der Weltwirtschaft beschleunigt sich. Sie haben den Kapitalismus getötet, um noch mehr korporativ-staatlichen Faschismus einzuführen.

Das Inferno wütet gegenwärtig überall, nicht nur in den unter falscher Flagge betriebenen Atomanlagen in der Ukraine. Alle Institutionen des Westens sind so weit degradiert oder liegen in Schutt und Asche, dass es sinnlos wäre zu versuchen, irgendeine von ihnen wieder auferstehen zu lassen, und sei es nur, weil nichts mehr übrig ist, womit man anfangen könnte. Die Wissenschaft ist gekauft und gehört dem Management. Uns wird gesagt, wir sollen sie als unseren neuen Gott verehren. Regierungsbehörden sind gekauft und im Besitz von Konzernen, einem weiteren neuen Gott. Universitäten sind ein Witz. Die Medien arbeiten für die Geheimdienste. Krankenhäuser arbeiten für die Todesbeschleuniger der Regierung. Das öffentliche Bildungswesen ist organisierter Kindesmissbrauch und institutionelle sexuelle Verwirrung durch Lehrergewerkschaften. Die Banker von einem halben Dutzend Institutionen besitzen alles. Unser edler Oberherr Bill Gates ist der größte Ackerlandbesitzer in Amerika, gerade rechtzeitig zur weltweiten Nahrungsmittelknappheit. Das ist ein Mann, der den Finger am Puls der Zukunft hat und darauf erpicht ist, andere Pulse auszulöschen, um seine Ted-Talk-Prophezeiungen zu erfüllen.

Und nur um uns auf Trab zu halten, haben sie praktischerweise vergessen, die Biolabore in der Ukraine zu schließen, in denen seit 2004 geheime Experimente an ukrainischen Soldaten über Drittfirmen des Pentagons durchgeführt wurden. Sie wussten seit Monaten, dass der Bär zuschlagen würde und haben alles getan, um ihn zu verärgern, damit er zuschlägt, aber irgendwie haben sie vergessen, diese Labore zu räumen, bevor er zuschlägt? Und schon machen die „Verschwörungstheoretiker“ Geräusche über die nächste absichtliche Virusfreisetzung.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Ein bulgarischer Enthüllungsjournalist hat diese „Verschwörungstheorie“ fünf Jahre lang aufgedeckt. Peppermint Psaki weiß das.

Der Osten und der Westen zeigen alle auf die Biolabore und schreien verschiedene Dinge und erheben Anschuldigungen unter falscher Flagge. Alle schauen auf die Biolabore in der Ukraine als Quelle der nächsten Betrugsdemie, weil sie alle in diese Richtung weisen. Würden die Medien und die globalen Manager, die wissen, welche Zukunft sie planen, uns die richtige Richtung weisen?

Die von der investigativen Reporterin Dilynana Gaytandzhieva aufgedeckten Dokumente enthüllen, dass die tödlichste „Biowaffe“ in diesen von den USA finanzierten ukrainischen Labors hämorrhagisches Fieber ist. Es ist nicht gerade die Quelle einer neuen Pandemie, da es nicht ausreichend viral ist, was bedeutet, dass es die Ukraine wahrscheinlich nicht verlassen wird. Aber es ist eine nette Ablenkung und Ablenkungsmanöver von dem größeren Killer, den sie eindeutig planen – massenhaftes wirtschaftliches Leid und in einigen Teilen der Welt sogar Hunger.

Im Westen werden sie dich auf beiden Seiten erwischen. Wenn sie dich nicht dazu bringen, zu kommen, werden sie dich dazu bringen, dein verdientes Geld auszugeben, das bald so wertlos sein wird wie die deutsche Reichsmark im Jahr 1923. Die Wareninflation ist nur eine Form des Leidens, fast so unheilvoll wie die Währungsinflation und die Lohnstagnation.

Billionen von Dollar wurden gedruckt, um die 0,1 % zu stützen, während Millionen von Kleinunternehmen absichtlich zerstört wurden. Aktien und Vermögenswerte wurden durch eine massive Ausgabenblase künstlich aufgebläht, die bald platzen wird. Was auch immer von den 401k’s übrig bleibt, wird für ein oder zwei Tanks Benzin auf der Fahrt zum nächsten Pfandhaus, Sky Scraper oder Hochgeschwindigkeitszuggleisen nützlich sein.

Jetzt hat das Management einen bequemen Ausweg. Es gibt einen wütenden bösen Bären, dem man alles in die Schuhe schieben kann. Derzeit versuchen sie, die Inflation, die Gaspreise, die Entwertung des Dollars und das kommende wirtschaftliche Leid auf Putin und Russland zu schieben. Er ist ihr Sündenbock für die vorsätzliche Zerstörung des alten Systems in Vorbereitung auf ihr neues System.

Ihr neues System der totalen Überwachung durch einen digitalen Pass (Geld, Gesundheit, Verkehr, Gesellschaft) basiert auf Chinas Modell. Es ist die Gamifizierung des sozialen Lebens. Man erhält Punkte, wenn man zu Faucis „Gemeinwohl“ beiträgt, und verliert Punkte, wenn man nicht gehorcht. Alle Zentralbanken des Westens sind derzeit dabei, das größte System zur Versklavung der Menschheit zu schaffen, das je erdacht wurde – digitale Zentralbankwährungen – CBDCs.

Programmierbare digitale Währungen, die an Ihr Verhalten und Ihre Unterwerfung gebunden sind und bei falschem Denken abgeschaltet werden können. Sind Sie letzten Sonntag auf den Champs-Élysées oder dem Trafalgar Square marschiert, oder in der New Yorker Innenstadt, oder haben Sie sich dem Protest in Ihrer Nachbarschaft angeschlossen, der sich dagegen richtet, dass Trans-Männer die Toiletten von Teenager-Mädchen betreten? Ihr digitales Portemonnaie wurde gerade eingefroren, weil Sie die falschen politischen Ansichten vertreten haben. Das tut mir leid. Sie wurden gerade von einem bürokratischen Pilz im Finanzministerium umgehauen. Das Spiel ist aus. Einsatz der Mario-Bros.-Synthesizermusik.

Do-do-do-do-do-do-do, plop!

Habt ihr gegen die christlichen Bäcker demonstriert, die sich weigerten, eine Hochzeitstorte für Ace und Gary zu backen? Ka-ching! Du hast gewonnen. Ihr digitales Portemonnaie wurde gerade für Freizeitaktivitäten aufgestockt, weil Sie die richtigen politischen Ansichten vertreten.

Ihr Geld ist Ihre Freiheit. Sie werden es sich schnell holen. Sobald sie kontrollieren, wie es ausgegeben wird, kontrollieren sie alles und jeden – jeden, der noch nicht plötzlich an der Tankstelle gestorben ist.

Die Verschwörungstheoretiker der Entvölkerung haben es immer noch schwer, selbst nach allem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Haben Sie die Prognosen von Global Management zu diesem Thema gesehen? Sie haben sie inzwischen von ihrer Website entfernt, aber das Internet vergisst nie. Für den Moment. (mehr dazu demnächst)

Was weiß Deagel, ein Partner des Pentagon, über die Zukunft? Warum sagen sie einen Rückgang der westlichen Bevölkerung um 60-80% in den nächsten drei Jahren voraus? Wird Bill Gates‘ Kontrolle über die heimischen landwirtschaftlichen Flächen eine Rolle spielen? Wird Chinas Kontrolle über 88 % des US-Pharmamarktes eine Rolle spielen? Warum die westliche Bevölkerung als Ziel? Könnte es etwas mit den Pro-Kopf-Kohlenstoffemissionen zu tun haben?

In den westlichen Ländern gibt es eine Menge egoistischer Massenkonsumenten. Sie alle fahren benzinfressende Autos und verzehren fünf Mahlzeiten am Tag, wobei sie jede Mahlzeit hinunterschlingen, als hätten sie die letzten zwanzig ausgelassen. Ein paar Milliarden von ihnen loszuwerden, würde weniger Kohlenstoffemissionen bedeuten, da sie nicht sehr empfänglich dafür sein werden, die Käfer zu essen, um den Planeten vor der Menschheit zu retten.

Was wäre, wenn es einen Virus oder ein Heilmittel für einen Virus gäbe, der die genetische Herkunft von Menschen europäischer Abstammung mit Massenkrebs oder immununterdrückenden Eigenschaften angreifen könnte?

Wie wäre es mit einem weiteren massiven Bankenkrieg auf dem europäischen Kontinent zwischen der NATO und Russland?

Um den genialen Forest Gump zu zitieren: „Vielleicht passiert beides zur gleichen Zeit, Jennay.“

Der heiße Krieg verläuft nach Plan. Jeder spielt seine Rolle gut, auch die ukrainischen Borg. Wenn man die Borg rund um die Uhr mit Geschichten über menschliches Leid füttert, werden sie jeder Lösung zustimmen, damit es aufhört, und sogar ihren unfähigen örtlichen Vertreter dazu bringen, die Hitze in der globalen Kriegsküche zu erhöhen. Gibt es einen besseren Weg, das Leiden am Krieg zu beenden, als noch mehr Krieg?

Jede falsche Flagge ist eine neue Gelegenheit, mehr Knotenpunkte für ihre psychologische Zustimmungswaffe zu sammeln. Die Borg als gigantischer Drücker von Ereignissen, Beweger von Zerstörung.

„Sie haben einen Atomreaktor bombardiert? Wie böse! Wir müssen jetzt etwas tun!“

„Ein Kinderkrankenhaus? Wie böse!“

„Eine Entbindungsstation? Wie böse!“ – „Ja, im Jemen. Seit Jahren schon.“

„Wo? Was? Jem-was?“

Jeder ist ein unwissend passiver Knotenpunkt für emotionale Manipulation. Milliarden von Knoten, die so organisiert sind, dass sie nur einer Sache auf eine Weise Aufmerksamkeit schenken und als Einheit reagieren. Bewaffnet, um sich im Einklang zu bewegen wie ein Fischschwarm. Es ist die tödlichste Waffe, die die globalen Manager haben, und sie setzen sie alle paar Monate ein, um die Arbeit zu erledigen, die sie allein nie schaffen würden.

Das Neueste ist, den Fischschwarm zu bewegen, damit Krieg und Tod weitergehen, in der Hoffnung, dass ein größerer Krieg produziert werden kann, und um sicherzustellen, dass Öl und Rohstoffe hoch bleiben und Weizen- und Sonnenblumenexporte aus dem Brotkorb der Welt blockiert bleiben, damit viele Menschen verhungern.

Der Komiker des ukrainischen Widerstands im Untergrund spielt seine Rolle von der Botschaft in Warschau aus immer noch perfekt. Er tanzt immer noch mit den Stars der Globalisten. Neulich präsentierte er dem britischen Parlament eine mitreißende Rumba, beleidigte die Abgeordneten und erhielt anschließend stehende Ovationen für seinen Auftritt. Masochistische Briten.

Er hat inzwischen alle beleidigt und nennt alle Feiglinge und Weicheier, die seine Pläne für den Dritten Weltkrieg nicht mittragen. So sieht Heldentum im Westen des einundzwanzigsten Jahrhunderts aus: Narzisstische, handverlesene Diener der Weltmacht, die versuchen, die Welt in einen Atomkonflikt zu ziehen, damit die Historiker der Zukunft über seine Tapferkeit und sein Opfer aus ihren radioaktivfreien unterirdischen Überlebensbunkern schreiben können, während sie für die nächsten tausend Jahre Jodtabletten verschlingen.

Alex Jones schreit schon viel zu lange über all dies. In den letzten sechs Monaten hatte er vermehrt Wutanfälle, die nicht mit seinen üblichen Anfällen vergleichbar sind. Es sind eher Verzweiflungsanfälle eines Mannes, der die Menschheit gewarnt hat und es nicht ertragen kann, zuzusehen, wie wir uns mit Benzin übergießen und mit Smiley-Emojis in das nächste Inferno rennen. Es ist seine Seele, die sich Fragen stellt, die mit Schweigen und Trägheit beantwortet werden.

„Warum hörst du mir dieses Mal nicht zu? Du weißt doch, dass ich schon so lange mit so vielen Dingen Recht habe.“

Wie die Luftschutzsirenen, die in den achtziger Jahren jeden zweiten Donnerstag in Prag ertönten und von den Menschen, die noch nie Krieg oder Leid erlebt haben, völlig ignoriert wurden, so ignorieren dieselben Menschen, die gesellschaftlich darauf getrimmt sind, das nächste Angebot anzunehmen, auch Alex Jones. Er ist zur Warnsirene geworden, die einmal zu oft „Wolf“ gerufen hat, und jetzt ist er nur noch die Warnung, um die Menschen wissen zu lassen, dass es eine Warnsirene für etwas gibt, vor dem sie gewarnt werden müssen. Insgeheim weiß er das, und es macht ihn nur noch verzweifelter.

Aber keine Sorge, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich werde Sie nicht wieder nur mit Pessimismus zurücklassen. Es gibt einige gute Nachrichten, die zu Ehren des Internationalen Frauentags erwähnt werden sollten!

Männer können ihre Penisse in Frauenschwimmanzüge stecken und alle Medaillen bei den Schwimmwettbewerben der Frauen gewinnen. Das ist nicht nur legal, sondern wird sogar gefördert und als umwerfend und mutig angesehen!

Vielfalt.

Inklusion.

Gleichheit.

Inklusion und Gleichberechtigung werden unser Gewissen von der gesellschaftlich erzeugten Schuld befreien, dass jeder von uns alle -isten und alle -obics sind, die es gibt. Das Heilsangebot des globalen Managements mit einer Beilage von Grillen.

Vielfalt ist unsere Stärke und wird uns durch diese unruhigen Gewässer der wirtschaftlichen Zerstörung, der Entvölkerung und des plötzlichen Todes führen.

Also, worauf warten Sie noch? Steigen Sie auf die DIE-Plattform. Die Waffe wird gleich abgefeuert.

Auf dein Zeichen.

Auf die Plätze.

Tuck!