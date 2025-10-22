Die Kraft der Naturmedizin – Die Wirksamkeit therapeutischer DMSO-Kombinationen

Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Im letzten Jahr habe ich mich bemüht, die Öffentlichkeit auf Dimethylsulfoxid (DMSO) aufmerksam zu machen, eine in Vergessenheit geratene Naturheilmethode, die eine Vielzahl von Erkrankungen schnell behandelt und die sich in vielen Studien als äußerst sicher erwiesen hat (vorausgesetzt, sie wird richtig angewendet). Vor allem aber ist DMSO dank des DSHEA-Gesetzes von 1994 , das die jahrzehntelange Verfolgung natürlicher Heilmethoden durch die FDA beendete, nun leicht erhältlich.

Da ich davon überzeugt bin, dass DMSO ein immenses Potenzial für die medizinische Fachwelt und einzelne Patienten hat, habe ich fleißig daran gearbeitet, Belege zusammenzustellen, die seine Wiederentdeckung am besten untermauern. In dieser Reihe habe ich daher Tausende von Studien vorgestellt, die belegen, dass DMSO wirksam bei der Behandlung folgender Erkrankungen ist:

• Schlaganfälle, Lähmungen und viele andere neurologische oder Durchblutungsstörungen (hier erläutert).

• Chronische Schmerzen und Gewebeverletzungen wie Verstauchungen, Verbrennungen und nicht heilende Wunden (hier besprochen).

• Zahlreiche Autoimmun- und Kontraktionsstörungen (hier besprochen).

• Kopfbeschwerden wie Tinnitus, Sehverlust, Zahnprobleme und Sinusitis (hier besprochen).

• Erkrankungen der inneren Organe wie Pankreatitis, Unfruchtbarkeit, Leberzirrhose und Endometriose (hier behandelt).

• Hauterkrankungen wie Krampfadern, Akne, Haarausfall, Geschwüre und Hautkrebs (hier behandelt).

• Viele verschiedene Krebsarten (hier behandelt).

• Lungenerkrankungen, darunter Asthma, COPD, Lungenfibrose und Mukoviszidose (hier behandelt).

• Infektionen, darunter chronische bakterielle Infektionen, Herpes und Gürtelrose (hier behandelt).

DMSO-Kombinationstherapien

Die Fähigkeit von DMSO, eine Vielzahl von Krankheiten zu behandeln, resultiert aus seinen vielfältigen, höchst ungewöhnlichen Eigenschaften, die offenbar die Ursachen von Krankheiten bekämpfen (z. B. verbessert es die Durchblutung erheblich). Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von DMSO ist seine Fähigkeit, die Wirkung anderer Substanzen zu verstärken, wodurch in vielen Fällen die großen Probleme überwunden werden können, die traditionell mit diesen Therapien verbunden sind.

Die einzigartige Fähigkeit von DMSO, als Trägerstoff zu fungieren, beruht auf der Tatsache, dass es biologische Membranen passieren kann, ohne sie zu beschädigen. Sobald es mit der Haut in Kontakt kommt, verteilt es sich schnell im gesamten Körper. Gleichzeitig löst es die meisten Substanzen leicht auf und kann sie mit in den Körper transportieren. Dies ist sehr nützlich, da es Ihnen Folgendes ermöglicht:

Topische oder orale Verabreichung von Medikamenten, die normalerweise intravenös oder als Injektion verabreicht werden müssten.

Verstärkung der Wirksamkeit von Medikamenten, sodass sie auch bei Erkrankungen eingesetzt werden können, die sonst nicht darauf ansprechen würden (z. B. können diese Mischungen eindringen und antibiotikaresistente Bakterien oder chemotherapieresistente Krebsarten behandeln).

Geringere Dosierungen eines Medikaments ermöglichen, die oft viel weniger toxisch sind und in vielen Fällen der Toxizität des gemischten Medikaments entgegenwirken (da DMSO das Gewebe vor Verletzungen schützt) – all dies macht es unglaublich nützlich für die Verringerung der Schäden durch Chemotherapie.

Hinweis: Während DMSO nicht patentiert werden kann, ist dies bei Kombinationen möglich. Während DMSO allein „unsicher”, „unwirksam” und „unbewiesen” ist, gibt es viele „sichere und wirksame” DMSO-Arzneimittelkombinationen, darunter viele, die von der FDA zugelassen sind.

Ebenso gilt, wenn DMSO mit einer Vielzahl von Naturheilverfahren kombiniert wird, wie zum Beispiel:

In vielen Fällen, in denen DMSO allein bei einer Erkrankung (die bekanntermaßen durch DMSO verbessert werden kann) nicht wirkt, hilft eine Kombinationstherapie.

Obwohl DMSO eine Vielzahl positiver pharmazeutischer Synergien aufweist, scheint es in Kombination mit Naturheilverfahren am besten zu wirken.

Hinweis: Natürliche Substanzen sind in der Regel weniger toxisch als Arzneimittel und daher viel weniger schädlich, wenn sie mit DMSO potenziert werden. Dennoch ist es nach wie vor wichtig zu verstehen, wie diese Mischungen (die hier besprochen werden) sicher zubereitet werden können.

Viele haben festgestellt, dass die Kombination von DMSO mit ihren bevorzugten natürlichen Therapien es ihnen ermöglicht hat, ihre medizinische Versorgung selbst in die Hand zu nehmen und „ihr eigener Arzt zu sein”.

Studien zu natürlichen Kombinationen

Es gibt eine umfangreiche Literatur, die die therapeutische Synergie von DMSO mit Arzneimitteln bestätigt. Viele Studien haben auch den therapeutischen Nutzen natürlicher DMSO-Kombinationen gezeigt.

Hinweis:Viele zugelassene DMSO-Präparate enthalten auch natürliche Substanzen, die die Wirkung von DMSO verstärken (wie Dexpanthenol, Menthol, Kampfer, Lavandin, Lavendelöl, Korianderöl, Arnika, Kaliumiodid und Capsicum).

Chinesische Kräuter — In China wurden viele vielversprechende DMSO-Kräuterpräparate untersucht (z. B. wurde damit bei 31 Patienten eine Post-Herpes-Neuralgie wirksam behandelt). Dazu gehören: Bei Ratten mit Alzheimer-Krankheit verbesserten DMSO und Ginkgo-biloba-Extrakt (GBE), die 14 Tage lang verabreicht wurden, das Lern- und Gedächtnisvermögen. DMSO und Purpur-Gromwell behandelten wirksam Viruswarzen. Bei Mäusen mit Gebärmutterhalskrebs verlängerte die Behandlung mit 50 mg/kg DMSO in Kombination mit 20 mg/kg Zhenhuang-Injektion die Überlebenszeit bei Aszites-Tumoren um 65,81 % bis 69,83 % und hemmte das Wachstum solider Tumoren um 60,83 % bis 68,33 %, was deutlich besser war als bei der alleinigen Anwendung eines der beiden Wirkstoffe. DMSO in Kombination mit einer Salbe aus Knöterich-Kräutern zeigte bei Ratten eine signifikante entzündungshemmende Wirkung. Hinweis: Viele Studien haben gezeigt, dass DMSO die Aufnahme von Pflanzenextrakten und das Eindringen von Kräutersalben (z. B. für Ginseng) verbessert.

In China wurden viele vielversprechende DMSO-Kräuterpräparate untersucht (z. B. wurde damit bei 31 Patienten eine Post-Herpes-Neuralgie wirksam behandelt). Dazu gehören: Nutrazeutika — Vitamin C wurde mit DMSO kombiniert, um eine Vielzahl von Erkrankungen zu behandeln: In einer randomisierten Studie aus dem Jahr 2022 mit 25 Patienten (mit 28 bestätigten Basalzellkarzinomen) stellten die Forscher fest, dass bei einer Kombination mit 95 % DMSO und zweimal täglicher topischer Anwendung nach 8 Wochen 86,7 % der Karzinome vollständig verschwunden waren. Im Gegensatz dazu waren nach 8 Wochen mit 5 % Imiquimod (Standardbehandlung) nur 57,1 % verschwunden.

Vitamin C wurde mit DMSO kombiniert, um eine Vielzahl von Erkrankungen zu behandeln: Antioxidantien wurden ebenfalls wiederholt zusammen mit DMSO eingesetzt, um Gewebe vor Verletzungen zu schützen: DMSO, Ascorbinsäure, Glutamin, Hydrocortisonsuccinat und Pentoxifyllin schützten die Jejunumschleimhaut (Darmschleimhaut) von Pferden vor einer vorübergehenden Unterbrechung der Blutversorgung. Bei Kaninchen schützte intravenös verabreichtes DMSO ihre Nieren vor einer Unterbrechung der Blutversorgung, wobei eine noch größere Wirkung zu beobachten war, wenn gleichzeitig N-Acetylcystein infundiert wurde. Eine Studie aus dem Jahr 1983 zeigte, dass die durch DMSO bewirkte Erhöhung des Blutflusses bei Sklerodermie-Patienten durch Vitamin B3 erheblich verstärkt wurde.

Natürliche antimikrobielle Mittel — Topisches DMSO mit Jod hat sich bei der Behandlung einer Vielzahl von Infektionen bewährt: Bei 58 Patienten erwiesen sich Unterdruck-Wundtherapie, DMSO und Povidon-Jod (PVP-I) als wirksame Therapie bei chronischen eitrigen Wunden, trophischen Geschwüren mit atherosklerotischen Läsionen der Gefäße der Extremitäten und diabetischer Angiopathie. DMSO und PVP-I haben ohne Nebenwirkungen erfolgreich Molluscum contagiosum behandelt (z. B. in der Leistengegend eines 14 Monate alten Jungen und eines 63-jährigen Mannes). Eine Formulierung aus DMSO, Silberionen und Jod hatte eine Erfolgsrate von 90 % bis 95 % bei der Behandlung von eitrig-septischen Erkrankungen, Hufschäden und Mastitis (wobei sie die Milchproduktion nicht beeinträchtigte und keine Toxizität aufwies). Hinweis: DMSO und Silbernanopartikel erwiesen sich auch als wirksame Behandlung für seröse Mastitis bei Kühen.

— Topisches DMSO mit Jod hat sich bei der Behandlung einer Vielzahl von Infektionen bewährt: Auch Pilzinfektionen sprechen auf diese Kombinationen an: DMSO in Verbindung mit verschiedenen Pflanzenextrakten war hochwirksam bei der Hemmung des Wachstums resistenter Candida-Infektionen, die bei Patienten mit Mundkrebs isoliert wurden. DMSO mit Essig in Lebensmittelqualität erwies sich als wirksame Behandlung für 406 Patienten mit Pilzbefall am Fuß (59 % DMSO und 41 % Essig, 3 bis 4 Mal täglich über 3 bis 5 Tage verabreicht) und 100 Patienten mit Jock Juckreiz (40 % DMSO und 60 % Essig).

Auch viele andere Infektionen sprechen auf diese Kombinationen an: In einer klinischen Studie aus dem Jahr 2023 wurde Patienten mit leichtem oder mittelschwerem COVID-19 ein orales DMSO-Spray mit Zinkiodid, Ingwerextrakt, Propolis-Extrakt und Xylitol verabreicht. Im Vergleich zu Placebo führte diese Behandlung zu einer signifikanten Verbesserung der klinischen Symptome, der Genesungszeit und der Virusclearance. DMSO wurde auch mit Enzymen zur Behandlung von Aktinomykose, Meningitis oder Meningoenzephalitis (aufgrund einer viralen Atemwegsinfektion) oder eitrigen Wunden sowie mit einem (harmlosen) antiparasitären Pilz zur Behandlung von Ohrenentzündungen kombiniert. Hinweis: DMSO erhöhte auch die Fähigkeit von Annona muricata-Samenextrakten, Mücken im Wasser zu eliminieren, signifikant.

Natürliche Zahnbehandlungen — In der Zahnmedizin reduziert DMSO Entzündungen in den Zähnen (Pulpitis) und im Zahnfleisch (Parodontitis), hilft bei der Beseitigung der Bakterien, die diese Entzündungen verursachen, verbessert die Durchblutung der Zähne und unterstützt die Heilung der Zähne. Hierfür wurden viele natürliche Substanzen verwendet: 50 % DMSO und 1 mg/ml Oleanolsäure (die in vielen Pflanzen, darunter auch Oliven, vorkommt) reduzierten in 30 extrahierten menschlichen Zähnen mit Enterococcus faecalis-Infektionen innerhalb von 24 Stunden schnell die Bakterienkonzentration und eliminierten sie vollständig, wobei die Kombination wirksamer war als jede der beiden Substanzen allein. DMSO, allein oder in Kombination mit Lysozym (einem antimikrobiellen Wirkstoff), behandelte akute seröse begrenzte Pulpitis bei 95,6 % von 120 Zähnen unmittelbar nach der Behandlung wirksam, mit einer Erfolgsquote von 93,1 % nach 3 Monaten und 82,9 % nach 24 Monaten. Hinweis: 15 % DMSO gemischt mit einem Kräuterextrakt behandelte ebenfalls Parodontitis. Bei Patienten mit tiefer Karies und beginnender Pulpitis führte eine Kombination aus 20 % DMSO und Calciumhydroxid, die als Pulpaüberkappung verwendet wurde, zu einer signifikanten Verringerung der Entzündung und zu besseren Ergebnissen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. DMSO in einem Gel mit 10 % Glucosaminhydrochlorid, Brennnesselsaft und Kalanchoe-Saft behandelte Parodontitis bei Tieren wirksam, reduzierte Entzündungen und beschleunigte die Gewebereparatur.

In der Zahnmedizin reduziert DMSO Entzündungen in den Zähnen (Pulpitis) und im Zahnfleisch (Parodontitis), hilft bei der Beseitigung der Bakterien, die diese Entzündungen verursachen, verbessert die Durchblutung der Zähne und unterstützt die Heilung der Zähne. Hierfür wurden viele natürliche Substanzen verwendet: Andere Erkrankungen des Kopfes: DMSO plus kurz wirksames Insulin und 5 % Calciumpantothenat (B5) behandelten 42 Patienten im Alter von 23 bis 62 Jahren mit chronischer parenchymatöser Parotitis (Entzündung der Ohrspeicheldrüse) sicher. Das Sjögren-Syndrom ist recht schwer zu behandeln. In einer Studie führte DMSO allein zu einer signifikanten Verbesserung, die durch Vitamin C noch verstärkt wurde.



◦Eine Vielzahl von DMSO-Anwendungen verbessert Tinnitus, und in einer Studie wurde Tinnitus mit einem Kombinationsspray behandelt, das durchblutungsfördernde Wirkstoffe wie Capsicum (und Lidocain) enthielt.

Wundheilung: Bei Mäusen mit Verbrennungswunden zweiten Grades beschleunigten DMSO, Kollagen und Dextran die Heilung und reduzierten Entzündungen. DMSO gemischt mit Linethol (einem Leinsamenkonzentrat mit entzündungshemmenden, regenerativen und wundheilenden Eigenschaften) behandelte Verbrennungen. DMSO und brasilianisches grünes Propolis reduzierten wirksam Entzündungen und beschleunigten die Heilung von Operationswunden bei Tieren, sodass keine oralen Medikamente mehr erforderlich waren. Hinweis: Wie oben erwähnt, verbessern auch DMSO-Silber-Kombinationen die Wundheilung.

Andere natürliche Krebskombinationen — Viele andere natürliche Therapien wurden mit DMSO kombiniert, um Krebs zu behandeln. Beispielsweise haben viele Studien gezeigt, dass die Infusion mit Backpulver (Natriumhydrogencarbonat) sehr hilfreich ist, um Krebs-Symptome zu reduzieren: Eine Studie aus dem Jahr 2011 ergab, dass es Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs erheblich half:

Viele andere natürliche Therapien wurden mit DMSO kombiniert, um Krebs zu behandeln. Beispielsweise haben viele Studien gezeigt, dass die Infusion mit Backpulver (Natriumhydrogencarbonat) sehr hilfreich ist, um Krebs-Symptome zu reduzieren:

Eine Studie aus dem Jahr 2014 mit 9 Patienten mit fortgeschrittenem Adenokarzinom der Gallenwege kam zu dem gleichen Ergebnis:

Eine Studie aus dem Jahr 2011 mit 26 Patienten mit starken, therapieresistenten Schmerzen aufgrund von Krebs im fortgeschrittenen Stadium ergab, dass es sich um eine wirksame Methode zur Schmerzbekämpfung handelt, die auch die Lebensqualität der Patienten verbessert, die Nebenwirkungen der Chemotherapie verringert und möglicherweise ihre Überlebensdauer verlängert. Es wurde umfassend nachgewiesen, dass DMSO das Krebswachstum unterdrückt und die Differenzierung von Krebszellen (Rückbildung zu normalen Zellen) bewirkt. Einige Studien haben dies mit DMSO-Kombinationen untersucht: Es wurde festgestellt, dass Alpha-Liponsäure die Fähigkeit von DMSO, P19-Zellen aus embryonalen Karzinomen von Mäusen zu differenzieren, deutlich verbessert, jedoch ohne DMSO keine Differenzierung induziert. Retinsäure (ein Vitamin-A-Metabolit) hat sich ebenfalls als vielversprechend für die Induktion der Krebsdifferenzierung erwiesen, wirkt synergistisch mit DMSO und nutzt einen anderen Differenzierungsweg als DMSO. In menschlichen Eierstockkrebszellen (COC1) hemmten DMSO und Retinsäure die Zellproliferation signifikant und induzierten die Differenzierung. Eine Studie aus dem Jahr 1969 ergab, dass DMSO in Kombination mit Wärme und Vitamin A selektiv auf Krebszellen abzielte (und die Freisetzung von lysosomalen Enzymen förderte). Bei Mäusen mit Hautkrebs-Transplantaten unterdrückten topisch appliziertes DMSO und Vitamin E in Kombination mit Cabazitaxel das Tumorwachstum um 50 % im Vergleich zur Kontrollgruppe. Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass aus dem Urin gesunder Kühe isolierte und mit DMSO vermischte Fettsäuren eine wirksame Therapie gegen Brustkrebszellen darstellen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass DMSO und ein Pflanzenextrakt selektiv das Zellwachstum hemmten und den Zelltod von Darmkrebszellen induzierten.

Schließlich wurden in einigen der Krebsstudien, die den Erfolg der Chemotherapie durch DMSO nachwiesen, auch natürliche Therapien einbezogen. Beispielsweise ergab eine Studie aus dem Jahr 1975 mit 65 Patienten mit unheilbaren Krebserkrankungen (von denen die meisten konventionelle Therapien erhalten hatten), dass eine niedrige Dosis Cyclophosphamid, gemischt mit DMSO, GABA, GABOB und Acetylglutamin, 57 von ihnen heilte.

Andere natürliche Kombinationen: Bei Kaninchen schützt DMSO das Herzgewebe, das seine Blutversorgung verloren hat, vor dem Absterben, und dieser Schutz wurde durch die gleichzeitige Verabreichung von Wasserstoffperoxid verstärkt. Bei devaskularisierten Hautlappen verhinderte DMSO allein einen Anstieg des Kohlendioxidgehalts, und wenn Wasserstoffperoxid hinzugefügt wurde, stieg der Sauerstoffgehalt im Gewebe an. In einer Studie aus dem Jahr 1980 erhielten 129 Neugeborene mit Osteomyelitis (Knochenentzündung) DMSO und eine hyperbare Sauerstofftherapie, wodurch sich ihr Allgemeinzustand verbesserte, die Serumlaborwerte normalisierten, die Knochenzerstörung verringert und die Knochenregeneration beschleunigt wurde. Identische Ergebnisse wurden in einer Studie aus dem Jahr 1978 zu akuter und chronischer Osteomyelitis, einer Studie aus dem Jahr 1979 mit 43 Kindern mit chronischer Osteomyelitis und einer Studie aus dem Jahr 1981 mit 54 Kindern mit akuter septischer Osteomyelitis erzielt. Bei 38 Patienten mit starkem Körpergeruch reduzierte zusätzlich zu einer Kombination aus DMSO und Aluminiumchlorid eine 40-prozentige Harnstofflösung in 70-prozentiger DMSO-Lösung wirksam den Achselgeruch. Hinweis: Einzelpersonen haben auch berichtet, dass sie DMSO (allein) als hochwirksames Deodorant verwenden.



Gängige natürliche DMSO-Kombinationen

Die Sicherheit und Wirksamkeit von DMSO haben eine große DIY-Community, insbesondere in Deutschland, dazu inspiriert, eine Vielzahl natürlicher DMSO-Kombinationen zu erforschen. Derzeit sind mir etwa 120 Kombinationen bekannt, die Patienten wiederholt geholfen haben. Da es jedoch eine nahezu unendliche Anzahl gibt (die bei Krankheiten im gesamten Körper getestet werden könnte), sind viele bemerkenswerte Kombinationen noch unentdeckt.

Infolgedessen wurden viele verschiedene Kombinationen umfassend erforscht, die erfolgreich zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt wurden. Dazu gehören:

Trägeröle (z. B. Kokosnussöl) – Bei chronischer Anwendung von DMSO kann es manchmal zu einer Austrocknung der Haut kommen. Viele Menschen stellen fest, dass sie besser auf DMSO in einem Trägeröl oder Aloe Vera reagieren, insbesondere bei der Herstellung von Naturkosmetika.

Bei chronischer Anwendung von DMSO kann es manchmal zu einer Austrocknung der Haut kommen. Viele Menschen stellen fest, dass sie besser auf DMSO in einem Trägeröl oder Aloe Vera reagieren, insbesondere bei der Herstellung von Naturkosmetika. Ätherische Öle (z. B. Lavendel oder Teebaum ) – Diese topischen Kombinationen verstärken die bekannten Wirkungen der Öle erheblich, von denen viele bei Infektionen, Schmerzen oder anderen Erkrankungen des Bewegungsapparats eingesetzt werden.

) – Diese topischen Kombinationen verstärken die bekannten Wirkungen der Öle erheblich, von denen viele bei Infektionen, Schmerzen oder anderen Erkrankungen des Bewegungsapparats eingesetzt werden. Pflanzliche Stoffe (z. B. Arnika, CBD-Öl oder Kurkuma) – Diese Kombinationen haben ein breites Anwendungsspektrum, insbesondere bei der Heilung von Verletzungen und Schmerzen, Hauterkrankungen und der Behandlung von neurologischen oder kardiovaskulären Problemen.

– Diese Kombinationen haben ein breites Anwendungsspektrum, insbesondere bei der Heilung von Verletzungen und Schmerzen, Hauterkrankungen und der Behandlung von neurologischen oder kardiovaskulären Problemen. Nutrazeutika (z. B. Vitamin C, Vitamin B12 oder MSM) – Die Potenzierung durch DMSO und die Umgehung der erforderlichen Injektion verstärken die bekannten Funktionen vieler Nahrungsergänzungsmittel erheblich. Diese Kombinationen werden häufig zur Heilung von Osteoarthritis, Hörverlust, Geruchsverlust und Tinnitus sowie bei bestimmten Krankheiten wie Prostatavergrößerung, Parkinson, Katarakten, Glaukom, COPD und Asthma sowie hartnäckigen Infektionen eingesetzt.

– Die Potenzierung durch DMSO und die Umgehung der erforderlichen Injektion verstärken die bekannten Funktionen vieler Nahrungsergänzungsmittel erheblich. Diese Kombinationen werden häufig zur Heilung von Osteoarthritis, Hörverlust, Geruchsverlust und Tinnitus sowie bei bestimmten Krankheiten wie Prostatavergrößerung, Parkinson, Katarakten, Glaukom, COPD und Asthma sowie hartnäckigen Infektionen eingesetzt. Mineralien (z. B. Jod und Magnesium) – Am häufigsten werden sie für muskuloskelettale Anwendungen, zur Beseitigung von Infektionen im gesamten Körper und zur Behandlung von Drüsenproblemen in der Schilddrüse, der Prostata und der Brust eingesetzt.

– Am häufigsten werden sie für muskuloskelettale Anwendungen, zur Beseitigung von Infektionen im gesamten Körper und zur Behandlung von Drüsenproblemen in der Schilddrüse, der Prostata und der Brust eingesetzt. Natürliche Metaboliten (z. B. Hyaluronsäure oder Milchsäure) – Viele haben eine bemerkenswerte regenerative Wirkung und werden häufig für kosmetische Anwendungen (z. B. Narben, Krampfadern, Cellulite oder Hautverjüngung) sowie bei vielen komplexen Erkrankungen (z. B. neurodegenerativen Erkrankungen, Krebs oder Insulinresistenz) eingesetzt.

– Viele haben eine bemerkenswerte regenerative Wirkung und werden häufig für kosmetische Anwendungen (z. B. Narben, Krampfadern, Cellulite oder Hautverjüngung) sowie bei vielen komplexen Erkrankungen (z. B. neurodegenerativen Erkrankungen, Krebs oder Insulinresistenz) eingesetzt. Aminosäuren und Neurotransmitter (z. B. GABA) – Diese sind vor allem für die Behandlung des Down-Syndroms und von Entwicklungsverzögerungen bekannt und werden bei Schlaflosigkeit, Angstzuständen, neurologischen Erkrankungen, Augenerkrankungen, Gewebereparatur und Gelenkproblemen eingesetzt.

– Diese sind vor allem für die Behandlung des Down-Syndroms und von Entwicklungsverzögerungen bekannt und werden bei Schlaflosigkeit, Angstzuständen, neurologischen Erkrankungen, Augenerkrankungen, Gewebereparatur und Gelenkproblemen eingesetzt. Oxidative Therapien (z. B. Chlordioxid, Wasserstoffperoxid oder Artemisia Annua) — Diese sind äußerst beliebt zur Behandlung lokaler Infektionen (z. B. Zahninfektionen), chronischer Infektionen (z. B. Lyme-Borreliose oder EBV) und Krebs.

Diese sind äußerst beliebt zur Behandlung lokaler Infektionen (z. B. Zahninfektionen), chronischer Infektionen (z. B. Lyme-Borreliose oder EBV) und Krebs. Farbstoffe — DMSO in Kombination mit Hämatoxylin ist eine bemerkenswert wirksame (und harmlose) Krebsbehandlung, was zur Identifizierung anderer Farbstoffe geführt hat, die in Kombination mit DMSO ebenfalls wirksame Krebsbehandlungen darstellen.

DMSO in Kombination mit Hämatoxylin ist eine bemerkenswert wirksame (und harmlose) Krebsbehandlung, was zur Identifizierung anderer Farbstoffe geführt hat, die in Kombination mit DMSO ebenfalls wirksame Krebsbehandlungen darstellen. Chelatbildner und Entgiftungsmittel (z. B. EDTA oder Koriander) — DMSO erhöht die Wirksamkeit von Chelatbildnern erheblich (indem es ihnen ermöglicht, tiefer in den Körper einzudringen) und reduziert gleichzeitig die Entgiftungsreaktionen, die empfindlichere Patienten erleben.

Hinweis: Viele andere Therapien (z. B. Akupunktur, Hypnose, Physiotherapie, Osteopathie und Meditation) sollen in Kombination mit DMSO deutlich wirksamer sein und in vielen Fällen Heilungsdurchbrüche ermöglichen.

Fazit

Das bemerkenswerte Potenzial von DMSO allein oder in Kombination mit anderen Therapien stellt einen Paradigmenwechsel in unserer Herangehensweise an natürliche Heilung und Wellness dar. Was wir durch Tausende von Studien und unzählige Patientenerfahrungen entdeckt haben, ist, dass DMSO nicht nur Symptome behandelt, sondern offenbar grundlegende Heilungsmechanismen auf zellulärer Ebene anspricht und so eine Grundlage für die Entfaltung der körpereigenen Regenerationsprozesse schafft.

Das Schöne an diesen natürlichen Kombinationen liegt nicht nur in ihrer therapeutischen Wirksamkeit, sondern auch in ihrer Zugänglichkeit. Im Gegensatz zu komplexen pharmazeutischen Interventionen, die spezialisierte medizinische Einrichtungen und eine umfassende Überwachung erfordern, können viele dieser DMSO-Kombinationen sicher zu Hause zubereitet und angewendet werden, sodass jeder Einzelne seine Gesundheit wiedererlangen kann.

Kurz gesagt, die Integration von DMSO-Kombinationstherapien in die Gesundheitsversorgung ist äußerst vielversprechend, und dank MAHA haben wir das Glück, in einer Zeit zu leben, in der diese vergessenen Therapien endlich wieder aufblühen können. Die Zukunft der Medizin könnte in der Fähigkeit dieses bemerkenswerten Lösungsmittels liegen, das Heilungspotenzial freizusetzen, das schon immer in der Natur vorhanden war – wir brauchten nur den richtigen Schlüssel, um darauf zuzugreifen.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels, der viel detaillierter darauf eingeht, was die einzelnen natürlichen DMSO-Kombinationen bewirken können und wie man sie zu Hause zubereitet. Dieser Artikel sowie Ressourcen und Protokolle zur Beschaffung und Verwendung von DMSO können hier gelesen werden. Darüber hinaus kann ein Begleitartikel, der erklärt, wie DMSO mit einer Vielzahl von Substanzen interagiert und welche synergistischen pharmazeutischen Kombinationen entdeckt wurden, hier gelesen werden.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola zum Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einblicke in eine Vielzahl von Themen und bin dankbar, diese teilen zu dürfen. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front Patienten behandelt. Um mehr über AMDs Arbeit zu erfahren, lesen Sie unbedingt „The Forgotten Side of Medicine” auf Substack.

