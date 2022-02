Die Kriegspartei will einen neuen Kalten Krieg und das Geld, das man damit machen kann

In der vielleicht vorhersehbarsten Kolumne des Jahres veröffentlichte das Wall Street Journal diese Woche eine Kolumne von Walter Russell Mead, in der er erklärt, es sei „Zeit, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen“.

Mead nutzt die Olympischen Spiele in Peking und den möglichen Krieg in der Ukraine, um dafür zu werben, immer mehr Steuergelder in Militärausgaben zu stecken, und skizziert, wie die Militärausgaben auf ein Niveau angehoben werden sollten, das seit den heißen Tagen des Kalten Krieges nicht mehr erreicht wurde.

Mead behauptet: „Die Welt hat sich verändert, und die amerikanische Politik muss sich mit ihr verändern.“ Hier wird davon ausgegangen, dass der Status quo aus sinkenden Militärausgaben besteht, bei denen die Amerikaner eine Art isolationistische Außenpolitik betreiben. Aber die Realität spiegelt diese Behauptung überhaupt nicht wider. In Wirklichkeit sind die Militärausgaben auf einem sehr hohen Niveau, in den meisten Jahren steigen sie sogar an. Diese Art von Gaslighting meiner militärischen Falken steht in einer Reihe mit den Versuchen der Linken, die moderne Wirtschaft als eine unregulierte Laissez-faire-Wirtschaft darzustellen.

Vielmehr werden die Militärausgaben nach Schätzungen des Büros für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses im Jahr 2022 mit mehr als 1,1 Billionen Dollar einen Höchststand nach dem Zweiten Weltkrieg erreichen. Darin enthalten sind 770 Milliarden Dollar für das Pentagon sowie für Atomwaffen und damit verbundene Ausgaben. Darin enthalten sind auch die laufenden Ausgaben für Veteranen. Es ist eine bequeme und hinterhältige politische Fiktion, die Ausgaben für Veteranen von den Verteidigungsausgaben zu trennen, aber bei den Ausgaben für Veteranen handelt es sich lediglich um aufgeschobene Ausgaben für ehemalige Mitglieder des aktiven Dienstes, die notwendig sind, um Personal anzuwerben und zu halten. Und schließlich ist da noch der „Verteidigungs“-Anteil an den Schuldzinsen, der schätzungsweise etwa 20 Prozent der gesamten Zinsausgaben ausmacht. Nimmt man all dies zusammen, so stellt man fest, dass die Militärausgaben in 13 der letzten zwanzig Jahre gestiegen sind und sich nun auf dem höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg oder nahe daran befinden.

Es überrascht nicht, dass dies für Mead nicht ausreicht, der die Militärausgaben gerne näher am Durchschnitt des Kalten Krieges von 7 Prozent des BIP sehen würde, anstatt der heutigen Ausgaben von etwas weniger als 4 Prozent. Um diesen Durchschnitt wieder anzuheben, wären mindestens 300 Milliarden Dollar zusätzliche Ausgaben erforderlich, möglicherweise sogar Ausgaben in einer Höhe, die es seit den schlechten alten Tagen des Vietnamkriegs nicht mehr gegeben hat. Damals waren die USA natürlich damit beschäftigt, enorme Summen an Steuergeldern für einen verlorenen Krieg auszugeben, der Zehntausende von Amerikanern das Leben kostete. Die Ausgaben waren so enorm, dass sich das US-Regime dazu veranlasst sah, die letzte Bindung des Dollars an das Gold zu lösen und die einfachen Amerikaner jahrelang Preiskontrollen, Inflation und anderen Formen der Wirtschaftskrise auszusetzen.

Aber nichts davon wird Falken wie Mead davon abhalten, die unablässig die Trommel für mehr Militärausgaben schlagen. Man beachte auch, dass Mead die Kennzahl „Ausgaben als Prozentsatz des BIP“ verwendet, die eine Lieblingskennzahl der Militärfalken ist. Sie verwenden diese Kennzahl, weil die US-Wirtschaft produktiver, wohlhabender und im Allgemeinen größer geworden ist und die USA daher in der Lage waren, das hohe Niveau der Militärausgaben beizubehalten, ohne die Ausgaben im Verhältnis zum BIP zu erhöhen. Die Verwendung dieser Kennzahl ermöglicht es den Falken, den falschen Eindruck zu erwecken, dass die Militärausgaben irgendwie zurückgehen und dass die USA von den Pazifisten übernommen werden. In Wirklichkeit ist das Ausgabenniveau nach wie vor sehr hoch, nur dass die Wirtschaft insgesamt robust ist.

Doch selbst wenn wir diesen Maßstab anlegen – und dann mit anderen Staaten mit großen Militärs vergleichen – stellen wir fest, dass Meads Darstellung nicht ganz aufgeht. Diese Zahlen deuten keineswegs darauf hin, dass das US-Regime in Sachen Militärausgaben von seinen Rivalen in den Schatten gestellt wird.

Nach Angaben der Weltbank belaufen sich beispielsweise die Militärausgaben Chinas, dessen BIP mit dem der USA vergleichbar ist, auf etwa 1,7 % des BIP (ab 2020). In den Vereinigten Staaten belaufen sich die Ausgaben dagegen auf 3,7 Prozent des BIP. Die russischen Militärausgaben stiegen auf 4,2 Prozent des BIP im Jahr 2020, aber das basiert auf einem BIP, das nur einen Bruchteil des BIP der USA ausmacht. Genauer gesagt ist die russische Wirtschaft weniger als ein Zehntel so groß wie die US-amerikanische Wirtschaft.

Wenn wir uns also die tatsächlichen Militärausgaben ansehen, wird die Diskrepanz ziemlich deutlich.

Laut der SIPRI-Datenbank für Militärausgaben beliefen sich die chinesischen Militärausgaben im Jahr 2020 auf insgesamt rund 245 Milliarden Dollar (2019). In Russland lag die Summe bei 66 Milliarden Dollar. In den USA beliefen sich die Gesamtausgaben – die in der SIPRI-Datenbank die Ausgaben für Veteranen und Zinsen ausschließen – im Jahr 2020 auf 766 Milliarden Dollar.

Mit anderen Worten: Die gesamten Militärausgaben dieser mutmaßlichen Rivalen machen nur einen Bruchteil der Gesamtausgaben der USA aus. Darüber hinaus profitieren die USA, wie der Chinawissenschaftler Michael Beckley festgestellt hat, von bereits vorhandenem militärischem Kapital, d. h. von militärischem Know-how und Produktionskapazitäten, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden. Selbst wenn die USA und China (oder Russland) derzeit vergleichbare Beträge für militärische Fähigkeiten ausgeben würden, wäre dies kein Beweis für eine tatsächliche militärische Überlegenheit in realen Zahlen.

Aber wie üblich besteht Meads Strategie darin, zu behaupten, dass finanzielle Vorsicht in Wirklichkeit Unvorsichtigkeit ist, und zwar mit dem üblichen Refrain: „Man kann es sich nicht leisten, nicht Unmengen an zusätzlichem Geld auszugeben!“ Diese Behauptung stützt sich auf die neue Domino-Theorie, die heute von den Anti-Russland-Falken vertreten wird. Diese Theorie besagt, dass, wenn die USA nicht mit jedem Land Krieg führen, das sich gegen die US-Hegemonie wehrt – z. B. Iran oder Russland -, China diese „Schwäche“ erkennen und damit beginnen wird, zahllose Länder in seiner eigenen Peripherie zu erobern.

Die alten kalten Krieger sagten uns das auch 1965, als sie darauf bestanden, dass ein Verlust in Vietnam die ganze Welt unter den kommunistischen Stiefel bringen würde. Das ist natürlich nicht eingetreten, und es hat sich herausgestellt, dass Vietnam nichts mit der nationalen Sicherheit der USA zu tun hatte.

Aber nichts von alledem wird die üblichen Falken – zum Beispiel die Heritage Foundation – davon überzeugen, dass es jemals genug Militärausgaben geben wird.

Die Klugheit legt jedoch nahe, dass die USA in die entgegengesetzte Richtung gehen sollten. Das US-Regime, das am stärksten auf Krieg aus ist, sollte eine Doktrin der Zurückhaltung verfolgen und sich auf die Seeverteidigung konzentrieren und die Truppeneinsätze zurückfahren, während es gleichzeitig seine nukleare Haltung in eine weniger kostspielige und defensivere Richtung ändert.

Die ideale Lösung ist weitaus radikaler gegen die Intervention gerichtet, aber ein guter Anfang wäre die Abschaffung von Hunderten von Atomsprengköpfen und das Einfrieren der Militärausgaben auf unbestimmte Zeit. Schließlich hängt die Fähigkeit der USA zu einem abschreckenden Zweitschlag keineswegs davon ab, ein Arsenal von Tausenden von Sprengköpfen zu unterhalten, wie viele Falken betonen. Und die Geographie begünstigt heute wie eh und je die konventionelle Verteidigung der USA.

Leider sind wir von einem Wandel hin zu einer vernünftigeren Politik noch weit entfernt, aber zumindest müssen wir die jüngsten opportunistischen Forderungen nach einem neuen Kalten Krieg und weiteren Billionen an Steuergeldern, die im Namen der „Verteidigung“ verbrannt werden, zurückweisen.