Die Lüge von Bern! Herr Bundespräsident Guy Parmelin, Herr Gesundheitsminister Alain Berset

Per Mail eines Lesers.

Sie lügen, was das Zeug hält. Sollte ich falsch liegen, korrigieren Sie mich bitte:

Artikel 18-21 fehlen komplett im Abstimmungsbüchlein.

Genau die Artikel, wo folgendes beschlossen worden ist:

„Die Geltungsdauer von Artikel 1 nach Absatz 4 wird bis zum 31. Dezember 2031 verlängert.“

Die Geltungsdauer von Artikel 9 Buchstabe C wird bis zum 31. Dezember 2031 verlängert.

Nirgendwo im Abstimmungsbüchlein ist das Verlängerungsdatum «bis 2031“vermerkt.

Haben Sie wieder „versehentlich“ eine alte Auflage erwischt? Der Gesetzestext auf offizieller ad-min.ch (http://ad-min.ch/) Seite ist Stand Oktober 2021.



Das ist aber noch nicht alles. Erwähnt wird auf dem Stimmzettel: «Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende und Veranstaltungen.» Sie wissen ganz genau, dass es bei dieser Abstimmung in keinster Weise darum geht. Es geht um die Verschärfung des Covid-Gesetzes, also um Zertifikat, Contact-Tracing und Quarantäne-Massnahmen. Sie täuschen und manipulieren die Bevölkerung bewusst und vorsätzlich. Ich kann mich noch gut an die «Arena» erinnern, in der Sie, Herr Berset, den Art 1a nicht kennen wollten. Wieder das alte Spiel? Sie wissen von nichts? Das ist eine niederträchtige und skandalöse Irreführung des Stimmvolkes: Die wesentlichen und umstrittenen Artikel bleiben einfach unerwähnt. Das, meine Herren, sind ganz miese Buebetrickli!

Es wird Kampagnenmaterial beschlagnahmt. Es werden Aufkleber mit Freiheitslogo von der Polizei beschlagnahmt. Plakate der Kampagne gegen das Covid19 Gesetz werden polizeilich entfernt mit der Begründung, dass diese ein Baugesuch brauchen. Ist das eine faire Abstimmungs-Kampagne? Manipulation des Volkes scheint in Bern Alltag zu sein!

Das Covid-Gesetz, welches am 28.11.21 zur Abstimmung gelangt, ist verfassungswidrig. So sehen es viele renommierte Juristen, insbesondere auch Alt-Bundesrichter Spühler. Es fällt überdies auf, dass der Bundesrat und die beiden Parlamentskammern bereits wieder am Gesetz herumschrauben und versuchen, die bis jetzt vorgesehenen langfristigen Ermächtigungen weiter auszubauen. Wenn Sie so weiter machen, steht eine dritte Abstimmung ins Haus. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So schnell lassen wir uns nicht unterbuttern.

Sie schalten und walten in Bern, als ob es kein Morgen mehr gebe. Zuckerbrot und Peitsche! Lockern, verschärfen, lockern, verschärfen! Und jetzt werden die Fallzahlen wieder nach oben ge-schraubt, damit man die Zertifikatspflicht auch noch auf den Arbeitsplatz oder den Einkauf im Supermarkt ausweiten kann. Denn darauf läuft es doch hinaus. Die Impfverweigerer, Aluhüte, Wirr-köpfe, Corona-Leugner usw. sollen zur Räson gebracht werden und sich gefälligst diese serielle, experimentelle Injektion setzen lassen. Das können Sie vergessen: Mein Körper, meine Entscheidung! Und so wie ich denken noch viele!

Schon jetzt ist die Gesundheitsversorgung ohne 3G teilweise nicht mehr möglich. Sogar in gewissen Notaufnahmen wird 3G verlangt. Ohne Test oder Impfung wird die Behandlung verweigert. Wofür bezahlen wir Krankenkassen-Prämien, wenn nicht einmal die geringste Grundversorgung gewähr-leistet ist?

Eltern, die ihre hospitalisierten Kindern besuchen wollen, müssen sich entweder testen oder, wenn das schlussendlich zu teuer wird, impfen lassen. Das ist verfassungswidrig. Sie spalten mit dieser unsäglichen 3G-Regel das Volk ganz massiv. Aber das scheint Ihnen egal zu sein.

Hauptsache, man kann mit Angst- und Panikmache die Macht behalten und sogar noch ausbauen. Und die Me-dien spielen in diesem Panikorchester brav mit!



Wie wird mit den alten oder behinderten Menschen in vielen Heimen umgegangen? Erst wurden sie isoliert und jetzt müssen Besucher 3G vorweisen. Also wieder Isolation und Einsamkeit. Warum können diese Menschen ihr restliches Leben nicht ohne Zertifikatspflicht verbringen? Herr Berset, diese Menschen brauchen niemanden, der ihnen sagt, was für sie richtig und wichtig ist. Sie wurden nie gefragt, ob sie so geschützt werden wollen. Sie wollen einfach ihre letzten Jahre in Ruhe und im Kreise ihrer Liebsten geniessen!

Sie machen nicht einmal vor Kindern halt. Wer sich gegen Test und Impfung stellt, wird in der Schule gemobbt, blossgestellt, gedemütigt und zu einem Menschen 2. Klasse degradiert. Jugendtreffs müssen Ungeimpfte wegen Zertifikatspflicht abweisen. J&S Kurse können nur noch mit Zertifikat besucht werden. Jugend und Sport! Mit Zertifikatspflicht! Suchen Sie den Fehler. Da wächst eine traumatisierte Generation heran, die im Erwachsenenalter die Psychiatrien bevölkern wird. Auch das ist auf Ihrem Mist gewachsen.

Was aber den Fass den Boden ausschlägt ist, wie man mit Gastronomen umgeht, die sich partout nicht an diese unsägliche Zertifikatspflicht halten wollen. An eine Zertifikatspflicht, die rechtlich nicht haltbar ist. Man baut behördlicherseits Betonblöcke vor der Eingangstüre auf. Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Staat, der die Bürger/innen mit Betonwänden daran hinderte, das Land zu verlassen. In der Schweiz sorgt man nun mit Betonblöcken dafür, dass «unzertifizierte» Menschen, die einfach nur einen Kaffee trinken wollen, das Restaurant nicht betreten können. Das ist totalitärer Irrsinn! Damit noch nicht genug. Man verhaftet Wirt samt Eltern mit roher Polizeigewalt. Man renkt einem Beteiligten die Schulter aus, verweigert ärztliche Hilfe und steckt sie ins Gefängnis. Und das sind nicht die einzigen Gastronomen, die schikaniert werden. Wofür? Dass sich diese Menschen für eine gerechte Welt einsetzen? Dass sie sich gegen eine 2-Klassen-Gesellschaft wehren? Das ist nicht mehr meine Schweiz! So wird nur in totalitären Regimes agiert. Ich kann mich erinnern, dass BR Cassis Belarus ermahnt hat, Polizeigewalt zu unterlassen. Was passiert jetzt in der Schweiz? Polizeigewalt ist allgegenwärtig! Sie bewegen sich auf sehr dünnem Eis, juristisch, menschlich und gesellschaftlich. Bewohner der Reitschule, die mutwillig Autos demolieren und Menschen verletzen, geniessen behördlichen Schutz. Andere, die nur arbeiten wollen, werden schikaniert, mit Polizeigewalt in Gewahrsam genommen und inhaftiert. Jede/r, der sich gegen Ihre Corona-Diktatur stellt, wird zum Schweigen gebracht. Eine Staatsgewalt, die derart gegen die eigenen Bürger vor-geht, hat jegliche Legitimation verloren.

Wie lange wollen Sie dieses schäbige Theater noch durchziehen? Bis die einst blühende Schweiz komplett an die Wand gefahren ist? Bis es mit dem sozialen Frieden vorbei ist und jeder auf jeden losgeht? Bis die 2-Klassengesellschaft so richtig zementiert ist? Bis die Freiheit der Schweiz, für die unsere Vorväter gekämpft haben, nur noch Makulatur ist? Sie sind auf dem besten Weg dahin!

Es reicht, liebe Bundesrätinnen und Bundesräte. Wir haben genug, genug von der Gängelei, genug von Vorschriften, Lügen, Manipulation und Schikanen. Denken Sie immer daran, wir sind mehr, als sie glauben. Das dürften Sie an der letzten Kundgebung in Bern mitbekommen haben. Und es wer-den immer mehr! Rudern Sie zurück und geben Sie dem Volk die Freiheit und die Selbstbestimmung zurück. Kehren Sie endlich zur Verfassung zurück!

Nun noch zu den Zitaten:

Wer Kritiker als Leugner bezeichnet, will Sachfragen zu Glaubensfragen machen, um Widerspruch zur Ketzerei erklären zu können (Ramin Peymani)

Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen (George Orwell)

Mit nicht allzu freundlichen Grüßen, auf dass Sie endlich zur Wahrheit und zur Menschlichkeit finden