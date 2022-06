Die Macht der jüdischen Lobby

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Jeder, der einige Zeit in Washington verbracht hat und das Fiasko, das sich dort abspielt, einigermaßen aufmerksam verfolgt hat, könnte zustimmen, dass die mächtigste ausländische Lobby die israelische ist, unterstützt von einem riesigen inländischen Netzwerk, das den jüdischen Staat schützt und ernährt. In der Tat ist es das inländische Element der Lobby, das ihr Stärke verleiht, unterstützt durch extravagant gut finanzierte Think Tanks und Medien, die jüdisch dominiert sind, wenn es um Entwicklungen im Nahen Osten geht. Die Macht dessen, was ich lieber als jüdische Lobby bezeichne, zeigt sich auch auf staatlicher und lokaler Ebene, wo Bemühungen um einen friedlichen Boykott Israels aufgrund seiner Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in mehr als dreißig Staaten bestraft und sogar kriminalisiert wurden. In mehreren Bundesstaaten, darunter auch Virginia, sind besondere Handelsvereinbarungen vorgesehen, die israelischen Unternehmen auf Kosten der Anwohner und Steuerzahler zugute kommen.

In Anbetracht all dessen sollte es nicht überraschen, dass Israel für sein abweichendes Verhalten immer wieder einen Freifahrtschein erhält, selbst wenn es direkt gegen US-Interessen handelt oder Amerikaner tötet. Erinnern Sie sich zum Beispiel daran, wie General David Petraeus 2010 voreilig feststellte, dass die israelische Unnachgiebigkeit bei der Durchsetzung seiner eigenen Interessen die Beziehungen zu den arabischen Staaten erschwert und den Amerikanern im Nahen Osten das Leben kosten könnte, woraufhin er schnell zum Widerruf gezwungen wurde. Und vor kurzem ermordete ein israelischer Scharfschütze die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh, ohne dass das Weiße Haus unter Joe Biden oder das von Tony Blinken geführte Außenministerium irgendwelche Konsequenzen gezogen hätten. Biden hat sich selbst zum Zionisten erklärt und Blinken ist Jude.

Aber eine der schrecklichsten israelischen Schandtaten gegen Amerikaner bleibt wenig bekannt und wird von den Medien und der politischen Elite verschwiegen. Letzte Woche, am Mittwoch, den 8. Juni, fand auf dem Arlington National Cemetery in Virginia eine Gedenkveranstaltung statt, über die in den Mainstream-Medien nicht berichtet wurde. Es war der jährliche Gedenktag für die schwindende Gruppe von Überlebenden der USS Liberty, die vor fünfundfünfzig Jahren von Israel angegriffen wurde. Bei dem bewegenden Gottesdienst wurde eine Schiffsglocke für jeden der vierunddreißig amerikanischen Matrosen, Marinesoldaten und Zivilisten geläutet, die bei dem vorsätzlichen Angriff unter falscher Flagge, bei dem das Aufklärungsschiff versenkt und die gesamte Besatzung getötet werden sollte, ums Leben gekommen waren. Die überlebenden Besatzungsmitglieder sowie Freunde und Unterstützer kommen jedes Jahr zusammen, um die Geschichte der Liberty lebendig zu halten, in der Hoffnung, dass die Regierung der Vereinigten Staaten eines Tages den Mut haben wird, zuzugeben, was an jenem schicksalhaften Tag wirklich geschah.

In Wahrheit ist der Angriff auf die USS Liberty durch israelische Kampfflugzeuge und Torpedoboote am 8. Juni 1967, der mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, praktisch aus dem Gedächtnis verschwunden, und die jüngere Generation weiß gar nicht mehr, dass ein Marineschiff der Vereinigten Staaten von Amerikas „größtem Freund und Verbündeten“ Israel absichtlich angegriffen und beinahe versenkt wurde. Auf den Angriff folgte eine Vertuschung, die deutlich zeigte, dass zumindest ein Präsident der Vereinigten Staaten schon vor fünfundfünfzig Jahren seine Beziehungen zum Staat Israel über seine Loyalität gegenüber seinem eigenen Land stellte.

Es handelte sich in der Tat um den schlimmsten Angriff, der jemals in Friedenszeiten auf ein Schiff der US-Marine verübt wurde. Bei dem zweistündigen Angriff, der eindeutig darauf abzielte, das in internationalen Gewässern operierende Aufklärungsschiff zu zerstören, das Informationen über den laufenden Sechs-Tage-Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn sammelte, wurden nicht nur 171 Menschen getötet, sondern auch die Besatzung verwundet. Die Israelis, deren Flugzeuge ihre Davidstern-Markierungen verdeckt hatten, griffen das Schiff wiederholt aus der Luft und mit Kanonenbooten von See aus an. Sie versuchten, das Schiff zu versenken und gaben Ägypten die Schuld, damit die Vereinigten Staaten mit einem Angriff auf Israels arabische Feinde antworten würden.

Der Überlebende der Liberty, Joe Meadors, erinnert sich: „Kein Mitglied des Kongresses hat jemals an unserer jährlichen Gedenkfeier auf dem Arlington National Cemetery am Jahrestag des Angriffs teilgenommen. Wir werden als ‚antisemitisch‘ und ‚bigott‘ verurteilt, nur weil wir fordern, dass der Angriff auf die USS Liberty genauso behandelt wird wie jeder andere Angriff auf ein Schiff der US-Marine seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Alles, was wir haben, sind wir selbst. Nicht der Kongress. Nicht die Marine. Nicht das Verteidigungsministerium. Nur wir selbst. Wir brauchen einen Ort, an dem wir willkommen sind. Wir brauchen unsere Wiedervereinigungen.“

In der Tat war der unglaubliche Mut und die Entschlossenheit der überlebenden Besatzung das Einzige, was den Untergang der Liberty verhinderte. Der Kommandant des Schiffes, Kapitän William McGonagle, wurde für seine heldenhafte Rolle, das Schiff über Wasser zu halten, mit der Ehrenmedaille des Kongresses ausgezeichnet, obwohl der feige und käufliche Präsident Lyndon Baines Johnson, der möglicherweise mit den Israelis zum Angriff auf das Schiff konspiriert hatte, mit der Tradition brach und sich weigerte, die Medaillenverleihung im Weißen Haus abzuhalten, und es auch ablehnte, die Medaille persönlich zu verleihen. Die zusätzlichen Medaillen, die anderen Besatzungsmitgliedern im Anschluss an den Angriff verliehen wurden, machten die USS Liberty zum meistdekorierten Schiff in der Geschichte der US-Marine.

Die Vertuschung des Angriffs begann sofort und umfasste auch die Verschleierung des tatsächlichen Rückrufs von Kampfflugzeugen durch das Weiße Haus, die von der Sechsten Flotte zur Unterstützung der angegriffenen Liberty gestartet worden waren. Die Besatzung der Liberty wurde daraufhin zur Verschwiegenheit über den Vorfall verpflichtet, ebenso wie die Arbeiter der Marinewerft in Malta und sogar die Männer der USS Davis, die der schwer beschädigten Liberty in den Hafen geholfen hatte. Ein eilig einberufener und durchgeführter Untersuchungsausschuss unter der Leitung von Admiral John McCain handelte auf Anweisung aus Washington und erklärte den Angriff zu einem Fall von Verwechslung. Der leitende Rechtsberater des Untersuchungsausschusses, Kapitän Ward Boston, der den Angriff anschließend als „vorsätzlichen Versuch, ein amerikanisches Schiff zu versenken und seine gesamte Besatzung zu ermorden“ bezeichnete, beschrieb auch, wie „Präsident Lyndon Johnson und Verteidigungsminister Robert McNamara ihm befahlen, zu dem Schluss zu kommen, dass es sich bei dem Angriff um eine „Verwechslung“ handelte, obwohl die Beweise für das Gegenteil überwältigend waren. Die Feststellungen des Gerichts wurden umgeschrieben und Abschnitte, die sich auf israelische Kriegsverbrechen bezogen, darunter die Beschießung von Rettungsbooten, wurden gestrichen. Dem Beispiel seines Vaters folgend, nutzte Senator John McCain aus Arizona anschließend seine Position im Streitkräfteausschuss des Senats, um die Wiedereinberufung eines Untersuchungsausschusses zur Überprüfung der Beweise zu verhindern. Die meisten Dokumente im Zusammenhang mit dem Liberty-Zwischenfall wurden trotz der 55 Jahre, die seit dem Angriff vergangen sind, nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Es gab eine unabhängige Untersuchung der Liberty-Affäre unter der Leitung des ehemaligen Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, Admiral Thomas Moorer, die jedoch keinen rechtlichen Status hatte. Ihr Bericht trug die Überschrift „Erkenntnisse der unabhängigen Untersuchungskommission über den israelischen Angriff auf die USS Liberty, den Rückruf von militärischen Rettungsflugzeugen während des Angriffs auf das Schiff und die anschließende Vertuschung durch die Regierung der Vereinigten Staaten, CAPITOL HILL, WASHINGTON, D.C., 22. Oktober 2003“. Sie kam zu dem Schluss, dass „es zwingende Beweise dafür gibt, dass Israels Angriff ein absichtlicher Versuch war, ein amerikanisches Schiff zu zerstören und seine gesamte Besatzung zu töten; Beweise für diese Absicht werden durch Aussagen von Außenminister Dean Rusk, Unterstaatssekretär George Ball, dem ehemaligen CIA-Direktor Richard Helms, den ehemaligen NSA-Direktoren Generalleutnant William Odom, USA (Ret. ), Admiral Bobby Ray Inman, USN (Ret.), und Marschall Carter; den ehemaligen stellvertretenden NSA-Direktoren Oliver Kirby und Generalmajor John Morrison, USAF (Ret.); und dem ehemaligen Botschafter Dwight Porter, US-Botschafter im Libanon im Jahr 1967…“

In jüngerer Zeit wurde die Behauptung der Apologeten des jüdischen Staates, Israel habe irrtümlich oder im Nebel des Krieges gehandelt, durch zuvor unterdrückte Abhörprotokolle der National Security Agency entkräftet, die zeigen, dass ein israelischer Pilot seinen Fluglotsen anrief und alarmiert mitteilte, dass er im Begriff sei, ein eindeutig amerikanisches Schiff anzugreifen. Der Fluglotse befahl ihm, seinen Angriff fortzusetzen.

Der gefälschte Untersuchungsausschuss und die im Geheimen verliehenen Medaillen waren nur die ersten Schritte der Vertuschung, die bis heute andauert und von Politikern und Medien inszeniert wird, die Israels Interessen über die der Vereinigten Staaten zu stellen scheinen. Für die Überlebenden von Liberty ist es sogar schwierig, ihren Fall in der Öffentlichkeit darzustellen. Anfang April 2016 wurde in New Bedford, Massachusetts, ein Plakat mit der Aufschrift „Helfen Sie den Überlebenden der USS Liberty – angegriffen von Israel“ abgenommen. Die Plakatwand war von der Honor Liberty Vets Organization aufgestellt worden und wurde, wie üblich, im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung bezahlt, die das Plakatunternehmen dazu verpflichtete, das Bild für einen bestimmten Zeitraum anzubringen. Es handelte sich um eine von mehreren Plakatwänden, die in verschiedenen Bundesstaaten aufgestellt wurden. Unvermeidlich begannen sich Israels gut vernetzte Freunde zu beschweren. Ein jüdischer Geschäftsmann drohte damit, sein Geschäft zu verlagern, woraufhin die Werbefirma die Plakatwand zwei Wochen früher entfernte.

Nach fünfundfünfzig Jahren ist die schrumpfende Zahl der Überlebenden der Liberty nicht auf Strafe oder Rache aus. Wenn man sie fragt, werden sie sagen, dass sie nur Rechenschaft verlangen, dass eine unparteiische Untersuchung des Angriffs einberufen wird und dass die wahre Geschichte des Geschehens endlich der Öffentlichkeit offenbart wird.

Dass der Kongress für die Bitten der Liberty-Crew taub ist, sollte niemanden überraschen, denn die gesetzgebende Körperschaft der Nation ist seit Jahren, wie Pat Buchanan es einmal ausdrückte, „israelisch besetztes Gebiet“. Die Fähigkeit der jüdischen Lobby, den Kongress und sogar die Präsidentschaft zu zwingen, sich ihrem Willen zu unterwerfen, wurde von Kritikern ausführlich dargelegt, zuerst von Paul Findley in They Dare to Speak Out, später von John Mearsheimer und Stephen Walt in The Israel Lobby und in Alison Weir’s Against Our Better Judgment und zuletzt in Kirk Beattie’s ausgezeichnetem Congress and the Shaping of the Middle East.

Die Bereitschaft des Kongresses, Israel selbst dann zu schützen, wenn es Amerikaner tötet, ist bemerkenswert, aber sie ist ein Symptom für die Neigung der gesetzgebenden Körperschaft, sich reflexartig für Israel einzusetzen, selbst dann, wenn dies den Interessen der USA und den Rechten, die amerikanische Bürger genießen sollten, schadet. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ist ein ehemaliger Marineoffizier, der einst als Kongressabgeordneter für einen Bezirk in Florida diente, in dem mehrere Liberty-Überlebende lebten, um nur ein Beispiel dafür zu nennen, wie ehrgeizige Politiker sich zum Schutz Israels zusammenschließen. Sie berichten, wie wiederholte Versuche, sich mit DeSantis zu treffen, um eine mögliche offizielle Untersuchung zu besprechen, abgewiesen wurden, da der Kongressabgeordnete sich weigerte, sie zu treffen. Selbst die Veteranenorganisation American Legion hat Angst vor Israel. Sie hat sich geweigert, der USS Liberty Veterans Association einen Tisch oder einen Stand auf ihrem Jahreskongress zu gestatten, und hat sogar jegliche Teilnahme der Gruppe an ihren Treffen für immer verboten!

Die Behandlung der USS Liberty sollte also niemanden in einem Land überraschen, dessen Regierungsklasse seit Jahrzehnten der mächtigen Lobby eines winzigen Klientenstaates gehorcht, der den Vereinigten Staaten von Amerika nichts als Ärger und Kosten verursacht hat. Wird das jemals enden? Da die israelisch-jüdische Lobby derzeit die maßgeblichen Teile der Bundesregierung und einen Großteil der Medien kontrolliert, wird sich dies wahrscheinlich nicht über Nacht ändern, aber es gibt einige positive Anzeichen dafür, dass die Öffentlichkeit Israel weniger wohlwollend betrachtet. Da Israel diesem Trend entgegenwirkt, indem es Gesetze auf Bundes- und Staatsebene unterstützt, die jede Gruppe, die Israel kritisiert, als antisemitisch einstuft, könnte die Erzählung der Geschichte der USS Liberty unter diese Beschreibung fallen und zu einem „Hassverbrechen“ erklärt werden, das zivil- und strafrechtliche Folgen hat. Man kann nur hoffen, dass das amerikanische Volk endlich aufwacht und erkennt, dass es die ganze Farce satt hat und beschließt, seine Hände in Unschuld zu waschen, wenn es um die von Israel erfundene Geschichte des Nahen Ostens geht. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen die Morgenzeitung in die Hand und lesen auf der Titelseite nichts über die Warnungen und Drohungen eines israelischen Premierministers oder von israelischen Sprachrohren namens Biden, Schumer und Pelosi. Das wäre eine ganz bemerkenswerte Entwicklung.