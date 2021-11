Die menschenverachtenden Banker hinter COP26 und dem Green New Deal

Von Matthew Ehret: Er ist Chefredakteur der Canadian Patriot Review und Senior Fellow an der American University in Moskau. Er ist Autor der Buchreihe „Untold History of Canada“ und von „Clash of the Two Americas“. Im Jahr 2019 war er Mitbegründer der Rising Tide Foundation mit Sitz in Montreal.

Ein weitreichender Wandel hin zu einer „grünen Wirtschaft“ wird jetzt von Kräften vorangetrieben, die einem gebildeten Bürger eher unangenehm sein könnten.

Natürlich wird täglich in den Nachrichten über die mutige junge Bewegung der „Öko-Krieger“ berichtet, angeführt von der „ewig 15-jährigen“ [jetzt 18-jährigen] Greta Thunberg aus Schweden oder der 17-jährigen Jamie Margolin aus Amerika, die in ganz Europa und Amerika zu einer treibenden Kraft geworden sind und Bewegungen wie die Extinction Rebellion, This is Zero Hour, die Sunrise-Bewegung und den Öko-Kindermarsch anführen. Das junge Gesicht von Alexandria Ocasio-Cortez verkauft täglich die Idee, dass die einzige Möglichkeit, die überholten kapitalistischen Kräfte, die die Welt seit Jahrzehnten geplagt haben, zu ersetzen, darin besteht, einen umfassenden Green New Deal durchzusetzen, der die Dekarbonisierung als Ziel für die Menschheit priorisiert, anstatt weiterhin zuzulassen, dass die hirnlosen Kräfte der Märkte unser Schicksal bestimmen.

Als EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Amt antrat, verlor sie keine Zeit, Chinas Gürtel- und Straßeninitiative anzugreifen (die ironischerweise einen echten New Deal des 21. Jahrhunderts darstellt), indem sie sagte: „Einige kaufen sich ihren Einfluss, indem sie in die Abhängigkeit von Häfen und Straßen investieren“… aber „wir gehen den europäischen Weg“. Was ist der „europäische Weg“? Nicht die Entwicklungspläne von Charles De Gaulle oder Konrad Adenauer, die industrielles Wachstum und steigende Bevölkerungszahlen als positiv ansahen, sondern ein Green New Deal. Von der Leyen kündigte daraufhin an: „Ich will, dass Europa bis 2050 der erste CO2-neutrale Kontinent der Welt wird! Ich werde in meinen ersten 100 Tagen im Amt einen Green New Deal für Europa vorlegen…“

Die „hirnlosen Kräfte des Marktes“ und die Machtstrukturen des Kapitalismus anzugreifen, ist nichts Schlechtes… aber warum müssen wir dekarbonisieren?

Eine Neuregulierung der „too-big-to-fail“-Banken ist längst überfällig, aber warum gehen so viele davon aus, dass ein „Green New Deal“ nicht einfach dieselben Kräfte stärkt, die die Welt im letzten halben Jahrhundert verwüstet haben und nur noch mehr Tod und Hunger verursachen, als bereits unter der Globalisierung gelitten wurde?

Man könnte auf die Idee kommen, solche Fragen zu stellen, wenn man sich zunächst mit der unbequemen Tatsache konfrontiert, dass hinter so jungen Pappkameraden wie Thunberg, Margolin, Cortez oder dem Green New Deal Figuren stehen, die man keineswegs mit Humanität in Verbindung bringen würde.

Grüne Anleihen und Oligarchen

Wenn wir beginnen, den Vorhang zu lüften, stoßen wir schnell auf Figuren wie Prinz Charles, der kürzlich mit den Staatsoberhäuptern von 18 Commonwealth-Ländern zusammentraf, um die Klimaschutzgesetze zu konsolidieren, die umgehend im britischen und kanadischen Parlament verabschiedet wurden. Am Ende des Treffens sagte Charles, dass wir „18 Monate Zeit haben, um die Welt vor dem Klimawandel zu retten“, und rief dazu auf, „die Finanzmittel des Privatsektors zu erhöhen, die zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung im gesamten Commonwealth fließen“.

Im Anschluss an das königliche Dekret haben die Bank of England und einige der schmutzigsten Banken im Finanzgeflecht der Rothschild-City of London „grüne Finanzinstrumente“ unter der Führung von Green Bonds gefördert, um Pensionspläne und Investmentfonds in grüne Projekte umzuleiten, in die niemand, der bei klarem Verstand ist, jemals absichtlich investieren würde. Der Ökologie-, Sozial- und Governance-Index (ESGI) wurde inzwischen für 51 % der deutschen Banken eingerichtet, darunter auch für die Derivatbombe Deutschebank, die nur darauf wartet, zu explodieren. Führende Banker, die den ESGI unterstützen, wie Mark Carney von der Bank of England, haben gesagt, dass über 6,5 Billionen Euro unter diesem neuen Index mobilisiert werden könnten (der derzeit etwa 160 Milliarden Dollar ausmacht). Die Schaffung dieser „grünen Anleihen“ geht Hand in Hand mit den „Bail-in“-Mechanismen, die jetzt in allen transatlantischen Ländern eingeführt wurden, um Billionen von Dollar aus Pensionsfonds, RRSPs und Investmentfonds zu stehlen, wenn das nächste Mal ein „Bail-out“ nötig ist, um die „too big to fail“-Unternehmen zu stützen, die derzeit auf einer Derivatblase von 1,2 Billionen Dollar sitzen und darauf warten, zu platzen.

Der ehemalige Goldman-Sachs-Mann Carney leitet nicht nur die Bank of England, sondern hat auch die Task Force on Climate Related Financial Disclosures des Financial Stability Board unterstützt, die 2015 ins Leben gerufen wurde und als Leitlinie für das Weißbuch der britischen Regierung vom Juli 2019 „Green Finance Strategy“ diente: Transforming Finance for a Greener Future“. Das Weißbuch schlug vor, „die Position des Vereinigten Königreichs als globale Drehscheibe für grüne Finanzen zu konsolidieren und das Vereinigte Königreich an der Spitze grüner Finanzinnovationen sowie von Daten und Analysen zu positionieren… unterstützt von Institutionen, die weltweit Vermögenswerte in Höhe von 118 Billionen US-Dollar repräsentieren“. Die von Carney geleitete Task Force rief 2016 auch die Green Finance Initiative ins Leben, die nun ein wichtiges Instrument ist, um internationale Kapitalströme in grüne Technologien zu lenken.

Carneys ehemaliger Arbeitgeber Goldman Sachs hat außerdem einen „Green Index for ‚virtuous investing'“ geschaffen, der zwei neue Nachhaltigkeitsindizes mit den Bezeichnungen CDP Environment EW und CDP Eurozone EW umfasst, um umfangreiche Investitionen in grüne Infrastruktur zu fördern. Das Akronym CDP stammt vom Climate Disclosure Project, einer in London ansässigen Denkfabrik, die das Programm von Goldman Sachs entwickelt hat. Marine Abiad von Goldman Sachs warb am 10. Juli für den CDP-Index mit den Worten: „Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Finanzen die Finanzmärkte in die Lage versetzen, eine positive Rolle in der Wirtschaft zu spielen.“

Nur für den Fall, dass Sie dachten, die Extinction Rebellion sei irgendwie unberührt von der Hand der Sozialingenieure, eine führende Figur hinter der Bewegung namens Alex Evans war ein ehemaliger Berater der Prince’s International Sustainability Unit und Mitautor des US National Intelligence Council’s Global Trends 2025: A Transformed World“, das 2008 zu einem umwelt- und außenpolitischen Leitfaden für die Obama-Regierung wurde. Derzeit leitet Evans auch das Collective Psychology Project, bei dem Psychologie auf Politik trifft.

Andere führende britische Geheimdienstler, die die Extinction Rebellion-Bewegung leiteten, waren Farhana Yamin und Sam Gaell von Chatham House (die kontrollierende Institution hinter dem New Yorker Council on Foreign Relations).

Könnte eine „wohlwollende“ grüne Diktatur eine gute Sache sein?

Der Advokat des Teufels spricht: Können wir nicht davon ausgehen, dass diese Zentralbanken, Oligarchen und Hedge-Fonds-Manager sich einfach um die Umwelt sorgen? Was wäre also, wenn sie versuchen, das Verhalten der Menschheit zu ändern, um die Umwelt zu retten? Schließlich ist die Menschheit selbst eine egoistische, gefräßige Verschmutzungsmaschine, und wäre es nicht besser für alle, wenn diese aufgeklärte Elite die Weltwirtschaft so umgestalten würde, dass wir weniger konsumieren und mehr an die Zukunft denken?

Wenn diese Denkweise in etwa dem entspricht, was Sie in sich selbst gespürt haben, dann wurden Sie einer Gehirnwäsche unterzogen.

Natürlich hat sich die Welt in den letzten Jahrzehnten in einen Konsumkult verwandelt, der langfristiges Denken dem kurzfristigen Gewinn geopfert hat, und natürlich brauchen wir eine Neuordnung des Systems. Thunberg und die Green New Dealers haben in dieser Hinsicht nicht unrecht. Das ist alles gut und schön.

Aber wenn Sie glauben, dass Sie die Art von Reformen mitmachen, die darauf abzielen, den Kohlenstoff-Fußabdruck zu verkleinern oder minderwertige (und sehr teure) Windmühlen und Solarpaneele über den Globus zu verteilen, in der Erwartung, dass diese Energiequellen nicht zu einem gewaltigen Zusammenbruch der industriellen Kapazität der Zivilisation (und einem damit verbundenen Verlust der Fähigkeit, menschliches Leben zu erhalten) führen werden, dann machen Sie sich etwas vor. Ein Kilowatt Windmühlenenergie ist nur in einer mathematischen Gleichung dasselbe wie ein Kilowatt Atomstrom, aber nicht im wirklichen Leben. Wenn es um kapitalintensive Arbeitsfunktionen geht, die benötigt werden, um Industriestahl zu schmelzen, Werkzeugmaschinen zu betreiben, einen riesigen agroindustriellen Komplex, ein Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnsystem anzutreiben oder Dinge wie die Belt and Road Initiative zu konstruieren, kommen „grüne“ Energiequellen nicht einmal annähernd an das Eisen heran.

Das Problem war schon immer die Bevölkerungskontrolle

Die Oligarchen, die den „großen grünen Plan“ verfolgen, seit Sir Alexander King vom Club of Rome 1970 die Studie „Die Grenzen des Wachstums“ vorstellte, wussten, dass grüne Energiequellen mit „niedriger Energiestromdichte“ die Weltbevölkerung einschränken würden, und genau das wollten sie. Sir King sagte 1990 so viel, als er schrieb

„Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, dass die Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches in die Rechnung passen würden….Alle diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.“

Sir King folgte damit dem Beispiel des UNESCO-Gründers (und Eugenik-Präsidenten) Sir Julian Huxley, der 1946 schrieb

„Politische Einigung in einer Art Weltregierung wird erforderlich sein… Obwohl… jede radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für die UNESCO wichtig sein, dafür zu sorgen, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die auf dem Spiel stehenden Fragen informiert wird, damit vieles, was heute undenkbar ist, zumindest denkbar wird.“

Nur wenige Jahre später gründete Huxley zusammen mit Prinz Philip Mountbatten und Prinz Bernhardt von den Niederlanden den World Wildlife Fund. Alle drei waren 1954 bei Bernhardts Gründungstreffen der Bilderberg-Gruppe anwesend, um diese großartige Umwandlung der Gesellschaft in eine vorsätzliche Selbstauslöschung voranzutreiben, und während Huxley 1970 nicht anwesend war, gründeten die beiden anderen Oligarchen zusammen mit 999 anderen wohlhabenden Misanthropen den 1001 Nature Trust, um die aufblühende Umweltbewegung zu finanzieren. Diese Kräfte standen auch hinter dem Staatsstreich in Amerika, der die Trilaterale Kommission unter Jimmy Carter an die Macht brachte und den „kontrollierten Zerfall der US-Wirtschaft“ von 1978-1982 auslöste (dies wird das Thema einer anderen Studie sein). Diese Gruppierung unter der Führung von Zbigniew Brzezinski spielte nicht nur die Karte des radikalen Islams gegen die Sowjetunion aus, sondern stellte auch ein Programm zur Bevölkerungsreduzierung durch die Förderung grüner Energiequellen auf, lange bevor dies populär wurde.

Die Oligarchen, die heute versuchen, die Menschheit zu reformieren, scheren sich nicht um die Umwelt. Prinz Philip und Bernhardt haben auf ihren Safaris mehr bedrohte Tierarten getötet als die meisten Menschen Moskitos. Sie können Menschen einfach nicht leiden. Vor allem denkende Menschen. Denkende Menschen, die hinterfragen, wie und warum willkürliche Regeln angewandt werden, um Kriege, Armut und Oligarchismus zu rechtfertigen, die sowohl jetzt als auch in Zukunft Leben zerstören.

Die Belt and Road Initiative und die Tendenz, die menschliche Bevölkerung sowohl quantitativ als auch qualitativ wachsen zu lassen, die solche Großprojekte mit sich bringen, sind das Ziel des Green New Deal.

Das Erbe des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, das die westliche Zivilisation im 15. Jahrhundert aus einem dunklen Zeitalter in eine Renaissance geführt hat, wird angegriffen, weil es diese verlorene Ethik ist, von der die Oligarchie weiß, dass sie noch erwachen könnte und die den Westen in Einklang mit dem russisch-chinesischen Programm für Wachstum und Entwicklung unter einer Philosophie der „Win-Win-Kooperation“ sowohl auf der Erde als auch im Weltraum bringen würde.

Die Auswirkungen der Ideen der Renaissance fielen mit der größten Anzahl von Entdeckungen universeller Prinzipien zusammen, als die Menschheit versuchte, den Geist Gottes zu erkennen, indem sie das Buch der Natur mit einem Herzen der Liebe und einer Haltung der Demut studierte, die in der Figur von Leonardo Da Vinci zum Ausdruck kommt. Die explosionsartige Entwicklung neuer Technologien revolutionierte nicht nur die Astronomie, die Medizin und das Ingenieurwesen, sondern war auch die Geburtsstunde der modernen industriellen Wirtschaft, die mit dem größten Bevölkerungswachstum der Geschichte zusammenfiel. Dieser exponentielle Anstieg wurde von den Malthusianern jahrhundertelang als Beweis dafür angeführt, dass die Menschheit „nur ein weiteres Krebsgeschwür“ auf der „Reinheit von Mutter Gaia“ ist.

Wenn Sie also mit der Philosophie Mensch=Krebs nicht einverstanden sind und etwas mehr Optimismus in Ihrem Leben wollen, dann unterstützen Sie heute einen echten New Deal.