Die „Monkey Wrench“-Sabotage in Amerika verlangt nach einer autoritären Reaktion

Von Brandon Smith

Unfälle und Verbrechen passieren ständig, und im Allgemeinen nimmt die amerikanische Öffentlichkeit kaum Notiz von der Anzahl solcher Ereignisse, die monatlich auftreten. Der Grund dafür ist, dass die überwiegende Mehrheit der Vorfälle nicht zu wirtschaftlichen und infrastrukturellen Schäden in großem Umfang führt. Eine Katastrophe muss ziemlich umfangreich sein, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen, und normalerweise hält diese Aufmerksamkeit nicht lange an, da die meisten Menschen ihren Tag ohne große Unannehmlichkeiten fortsetzen können.

Aber nehmen wir einmal an, Sie sind ein Bösewicht, ein Terrorist oder ein Social Engineer (das ist dasselbe). Nehmen wir an, Sie sind eine Person oder eine Gruppe mit böswilligen Absichten und haben sich absichtlich vorgenommen, ein Land, eine Gesellschaft oder eine Zivilisation zu zerstören. Versuchen Sie, dies mit einem einzigen, sorgfältig geplanten Ereignis zu erreichen? Wahrscheinlich nicht. Stattdessen würden Sie Tausende kleinerer Sabotageakte koordinieren und fördern, die von der Bevölkerung weitgehend unbemerkt bleiben, bis die Infrastruktur zusammenbricht und das Land in Trümmern liegt.

Das Konzept ist eigentlich ziemlich verbreitet – wir sehen es in der Geschichte in der verdeckten Anstiftung zu Unruhen und Farbrevolutionen. Wir haben es in den USA mit Gruppen wie der linksgerichteten/kommunistischen „Weather Underground“ in den 1970er Jahren erlebt. Solche Pläne wurden von westlichen Regierungen in Europa im Rahmen der Operation Gladio, die in den 1990er Jahren aufgedeckt wurde, weitgehend umgesetzt.

Ein interessantes fiktives Beispiel für diese Idee ist der Film „Invasion USA“ mit Chuck Norris in der Hauptrolle, in dem es um ein kommunistisches Netzwerk geht, das die offenen Grenzen Amerikas nutzt, um Tausende von ausländischen Agenten ins Land zu schleusen. Sie koordinieren dann eine Reihe von Infrastruktur- und Terroranschlägen im ganzen Land, um einen Zusammenbruch der Zivilgesellschaft und einen wirtschaftlichen Absturz zu beschleunigen.

Der Punkt ist, dass die Öffentlichkeit nicht weiß, dass sie angegriffen wird, weil alle Vorfälle weit voneinander entfernt und nicht miteinander verbunden zu sein scheinen. Ich glaube, dass eine solche Strategie derzeit in den USA und Teilen Europas bereits weit fortgeschritten ist, aber statt dass Geheimagenten oder Terroristen im Auftrag eines ausländischen Gegners arbeiten, behaupte ich, dass unsere EIGENEN REGIERUNGEN an dieser Sabotage beteiligt sind.

Ich nenne diese Strategie „Monkey Wrenching“, in Anlehnung an das Buch „The Monkey Wrench Gang“ von Edward Abbey, das 1975 veröffentlicht wurde. Ich habe das Konzept in meinem Artikel „Offene Grenzen haben eine Zeitbombe für Terroranschläge in den USA im Jahr 2025 geschaffen“, der im vergangenen Dezember veröffentlicht wurde, und dann noch einmal in meinem Artikel „Terroranschläge beginnen im Jahr 2025 – es wird nur noch schlimmer, also seien Sie vorbereitet“ angesprochen.

Ich möchte etwas näher auf das Konzept des „Störfaktors“ eingehen, denn wie ich letztes Jahr vorausgesagt habe, hat das Jahr 2025 gerade erst begonnen und wir haben bereits mehrere Terroranschläge erlebt, darunter den Auto-Angriff in New Orleans und den Autobombenanschlag vor Donald Trumps Hotel in Las Vegas.

Diese Ereignisse folgen auf einige seltsame und beunruhigende Vorfälle im Jahr 2024, darunter das bewaffnete Eindringen venezolanischer Kartelle in mehrere Stadtviertel und Städte der USA, zwei Mordversuche an Donald Trump durch Linke sowie die Ermordung eines Versicherungsvorstands in New York durch Luigi Mangione (von den Medien als politisch zwiespältig eingestuft, aber von Linken weithin begrüßt).

Dann ist da noch das Problem der Naturkatastrophen. Die Regierung hat während der schrecklichen Brände auf Maui eine völlige Inkompetenz an den Tag gelegt, es fehlte an einer angemessenen Reaktion des Bundes nach dem Hurrikan Helene in Bundesstaaten wie North Carolina, und natürlich gibt es die völlige Vernachlässigung praktischer Brandschutzmaßnahmen in LA, die zu einer der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte der USA geführt hat (es werden immer mehr Beweise dafür veröffentlicht, dass diese Brände zumindest teilweise von einer Gruppe von Brandstiftern gelegt wurden). Aber was, wenn die Gleichgültigkeit und Untätigkeit der Regierung angesichts von Bränden und Überschwemmungen nur eine weitere Form der vorsätzlichen Sabotage ist?

Und vergessen wir nicht von Menschen verursachte Katastrophen wie die von der Biden-Regierung verursachte illegale Masseneinwanderung. Innerhalb weniger Jahre zig Millionen von Ausländern aus der Dritten Welt in die US-Wirtschaft zu schleusen, ist eine Katastrophe, die größer ist als alles, was Mutter Natur hervorbringen könnte.

Aber wie hängen diese Dinge zusammen? Sind sie nicht nur das natürliche Rauschen der Zivilisation? Es kann unmöglich böswillig geplant sein, oder? Nun, das kommt darauf an – Chaos wird nicht immer direkt geschaffen, aber es kann durch Politik gefördert werden.

Ist das eine Verschwörungstheorie? In den letzten Jahren haben sich viele Verschwörungstheorien als wahr erwiesen, von den Ausgangssperren, Mandaten und Todeszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die sich als Schwindel herausgestellt haben, bis hin zu Twitter und Facebook, die nun wegen Absprachen mit Regierungsbeamten zur Zensur von Konservativen geoutet wurden, und der Sprengung der Nordstream-Gaspipeline nach Europa durch die US-Regierung und die Ukraine. Verschwörungstheoretiker können in letzter Zeit eine beeindruckende Liste von Erfolgen vorweisen.

Wenn es Ihnen so vorkommt wie mir, dass die Häufigkeit destabilisierender Ereignisse zunimmt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass es so ist. Es ist kein Symptom für eine „Informationsüberflutung“ im Internet, wie die Medien behaupten; das Internet gibt es schon seit langer Zeit und wir sind an den einfachen Zugang zu Informationen gewöhnt. Nein, das ist etwas Neues.

Die Monkey Wrench Gang

Edward Abbeys politisch aufgeladenes Buch mit dem Titel „The Monkey Wrench Gang“ (Die Sabotage-Gang) porträtiert eine Gruppe von Umweltschützer-Extremisten, die die „Verschmutzung“ des Südwestens der USA stoppen wollen, indem sie Maschinen und Infrastruktur sabotieren, um die Entwicklung zum Stillstand zu bringen.

„The Monkey Wrench Gang“ gilt seit langem als inspirierendes Werk der Fiktion für die politische Linke, wird aber auch als eine Art Gebrauchsanweisung für Linke und Anarchisten behandelt – ein Leitfaden, um das System zu Fall zu bringen. Es beschreibt die Zerstörung kleinerer Ziele wie Werbetafeln und Bulldozer bis hin zur Zerstörung von Brücken, der Entgleisung von Zügen und dem versuchten Bombenanschlag auf einen Damm. Es ist eine Art linke Version von „The Turner Diaries“.

Die Idee ist, dass ein kleiner Angriff allein nicht viel bewirkt, aber Tausende von Angriffen einen kumulativen Effekt haben, der zum Untergang eines Landes oder Systems führen kann.

Was in dem Buch nicht angesprochen wird, ist die Idee, dass eine Schattenregierung diese Art von Angriffen unterstützen oder finanzieren würde. Mit der Regierung auf ihrer Seite, da diese passiv bleibt, können Saboteure ungestraft agieren. Sie können dann Sabotageakte auf eine Weise begehen, die es vermeidet, zu viele Fragen aufzuwerfen – mit anderen Worten, sie hätten die Möglichkeit, die Ereignisse wie Unfälle aussehen zu lassen oder Verbrechen auf eine Weise zu begehen, die zufällig wirkt.

Linke Reaktionen auf den Verlust der politischen Macht – Der Aufstieg des marxistischen Terrors

Linke haben in der modernen Geschichte die Angewohnheit, Destabilisierungsbemühungen zu unternehmen, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Sie betrachten ihre Motivationen als unantastbar und unkritisch, sei es die „Rettung der Demokratie“, die „Rettung des Planeten“ oder die „Zerschlagung von Kapitalisten und Kolonisten“.

In jedem Fall, in dem die politische Linke Einfluss auf die sozialen Bedingungen hatte und dann diese Macht verlor, kehren sie zu gezielter, exponentieller Störung und Gewalt zurück, von Unruhen bis hin zu Attentaten. Sie behaupten, sich für das Recht der Mehrheit einzusetzen, dass ihre Stimmen gehört werden, aber in Wirklichkeit ist ihnen das völlig egal. Wenn die Mehrheit gegen die linke Erzählung vorgeht, werden die Linken zu Schurken.

Wenn ich die Progressiven und ihr Verhalten mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es dieses: kleinlich.

Das mag zu zurückhaltend klingen, aber es gibt nichts Gefährlicheres als kleinliche Menschen; sie sind in der Lage, alles zu rechtfertigen. Wir haben dies in großem Umfang nach Donald Trumps erstem Wahlsieg im Jahr 2016 erlebt, und ich garantiere Ihnen, dass wir noch viel mehr erleben werden, wenn er 2025 erneut sein Amt antritt. Die Gatekeeper des Establishments in den Medien und in den globalistischen Institutionen haben eine Atmosphäre geschaffen, in der mindestens 30 % des Landes glauben, dass die „Demokratie“ durch Donald Trump und die Konservativen in ihrer Existenz bedroht ist.

Sie glauben, dass sie in Konzentrationslager kommen, sobald Trump im Weißen Haus sitzt, und dass ihnen alle Rechte entzogen werden. Ironischerweise sind es ihre Kleinlichkeit und ihr Hang zur Sabotage, die bei den Konservativen tatsächlich den Wunsch wecken könnten, diese Leute für lange Zeit hinter Gitter zu bringen.

Die Eliten des Establishments haben ein Umfeld geschaffen, in dem willkürliche Angriffe leichter ausgelöst werden können, aber sie beteiligen sich auch an der direkten Finanzierung und Ausbildung marxistischer Extremistengruppen. Wer glaubt, dass so etwas nie passiert, dem empfehle ich, sich mit der wahren Geschichte hinter den linken Terroristen der Weather Underground zu befassen und sich anzusehen, wie viele dieser Personen (die vom FBI gesucht wurden) schließlich in der Regierung arbeiteten und an großen Universitäten lehrten.

Es wird in den kommenden Jahren eine Reihe dieser Gruppen geben, die aktiv sind. Diese Leute akzeptieren kein Scheitern und werden um sich schlagen, wo sie nur können. Einige von ihnen werden von etablierten Eliten mit umfangreichen Ressourcen unterstützt werden.

Die verlockende autoritäre Antwort auf Sabotageakte

Die Versuchung angesichts einer masseninduzierten Sabotage einer Nation besteht darin, mit kalter und kalkulierter Macht zu reagieren. Ehrlich gesagt ist es manchmal schwer, eine andere Lösung zu sehen. Wie die meisten Libertären betonen werden, ist die Macht der Regierung wie der Ring von Sauron aus „Herr der Ringe“ – man könnte meinen, man könne ihn für das Gute einsetzen, aber letztlich wird er einen genauso korrumpieren wie alle anderen. Ich stimme dem tendenziell zu.

In den zehn Jahren nach dem Ersten Weltkrieg sah sich Deutschland einer Reihe marxistischer Provokationen ausgesetzt, von Wirtschaftssabotage bis hin zu bewaffneter Gewalt und Attentaten. Die deutsche Regierung und die traditionalistischen Bürger reagierten schließlich mit gleicher Münze, indem sie Milizen aufstellten, um die Linken zu unterdrücken, und einige ihrer Anführer inhaftierten oder töteten. Die Deutschen waren sich sehr wohl bewusst, was unter dem Marxismus in anderen Ländern geschah und welches Chaos er anrichtete. Diese Jahre der Instabilität in den 1920er Jahren und die dadurch ausgelöste Angst führten letztendlich zur Gründung der NSDAP und zum Aufstieg des Nationalsozialismus.

Beunruhigenderweise wurde der Faschismus als Gegenpol zum Marxismus dargestellt, aber selbst Adolf Hitler gab bei mehreren Gelegenheiten zu, dass der Faschismus vom Marxismus inspiriert war. In einem verzweifelten Versuch, zu Normalität und Wohlstand zurückzukehren, nahm das deutsche Volk ein marxistisch inspiriertes politisches System an, um das von marxistischen Revolutionären geschaffene Chaos zu beseitigen.

Wir stehen im Jahr 2025 an einem gefährlichen Scheideweg, aber das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen und nichts tun (was leider eine häufige libertäre Reaktion zu sein scheint). Bilden wir Bürgerwehren wie die Deutschen und schalten linke Agitatoren aus? Oder lassen wir die Regierung unter Trump mit verfassungswidrigen Maßnahmen liebäugeln? Verhaften wir demokratische Stadt- oder Staatsbeamte, die sich weigern, Infrastrukturprobleme zu beheben? Entfernen wir sie mit Gewalt, wenn sie weiterhin Illegale vor der Abschiebung schützen?

Jüngste Umfragen zeigen, dass fast die HÄLFTE aller Bundesangestellten plant, sich den Plänen der Trump-Administration zu widersetzen oder sie zu behindern, was bedeutet, dass sie aktiv versuchen werden, die Umsetzung von Maßnahmen zu sabotieren, für die die meisten Amerikaner gestimmt haben. Sie sagen Ihnen, dass der Wählerwille keine Rolle spielt. Was sollte man mit diesen Leuten machen?

Das sind die Fragen, die in den nächsten vier Jahren häufig auftauchen werden, und wir müssen sie ernsthaft in Betracht ziehen.

Manche würden argumentieren, dass jede Gewaltanwendung autoritärer Natur ist, aber ich sehe kaum eine Chance, den von Globalisten und Linken angerichteten Schaden ohne irgendeine Form von Gewalt rückgängig zu machen. Zum Beispiel werden Massendeportationen von Millionen illegaler Einwanderer von Kritikern als autoritärer Natur dargestellt. Diese Strategie ist jedoch absolut notwendig, wenn unser Land gerettet werden soll.

Heißt das, der Zweck heiligt die Mittel? In diesem Fall ja. Wenn Ihre Zivilisation angegriffen wird, ist es moralisch vertretbar, sie zu verteidigen. Die Probleme entstehen, wenn die Vergeltungsmaßnahme gegen einen Feind zum Verlust genau der Freiheit und des Wohlstands führt, die Ihre Gesellschaft schützen möchte. Dies ist das Dilemma, das durch den Sabotageakt entsteht: Es handelt sich um einen internen Krieg mit internen Feinden, und um interne Feinde anzugreifen, geht man manchmal das Risiko ein, sich selbst zu treffen.