Die mRNA Covid-Spritzen für Kinder sind tot

Nur 325.000 der 19 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind vollständig geimpft, nicht einmal 2 Prozent.

Selbst Elmo konnte die mRNAs nicht retten.

Das Urteil ist so eindeutig, dass sogar die Washington Post es bemerkte: Trotz einer massiven Medien- und PR-Kampagne haben amerikanische Eltern die Covid-Impfung für ihre jüngsten Kinder mit überwältigender Mehrheit abgelehnt.

Drei Monate, nachdem die Bundesbehörden die mRNA-Impfstoffe für Kinder unter 5 Jahren genehmigt haben, sind mehr als 98 Prozent von ihnen nicht vollständig geimpft worden.

Anders ausgedrückt: Von einer Gruppe von 50 Kindern unter 5 Jahren ist wahrscheinlich nicht einmal EINES vollständig gegen Covid geimpft worden. Und Eltern, die mit der Impfung ihrer Kinder begonnen haben, haben Zweifel. Etwa 7 von 10 der 1,2 Millionen Kinder unter 5 Jahren, die eine erste Impfung erhalten haben, haben ihre Impfungen nicht abgeschlossen.

Die Ablehnung erstreckt sich über rote und blaue Bundesstaaten. Selbst in Rhode Island und Hawaii, wo über 90 Prozent der Erwachsenen die Covid-Impfung erhalten haben, sind 97 Prozent der Kinder nicht geimpft.

Auch die Eltern ändern ihre Meinung nicht, wenn die Kinder wieder zur Schule gehen und das kühlere Wetter naht. Impfbefürworter hatten gehofft, dass mit dem Ende des Sommers und den routinemäßigen Besuchen beim Kinderarzt die Aufnahme der MRNA zunehmen würde.

Stattdessen erhielt in der Woche bis zum 14. September nur etwa 1 von 300 anspruchsberechtigten Kindern die erste Impfung.

Es ist kaum zu überschätzen, wie außergewöhnlich diese Ablehnung ist.

Entgegen den Behauptungen von Impfgegnern gibt es in den Vereinigten Staaten keine Krise der Impfverweigerung oder Ablehnung. Auch wenn der Zeitplan für die empfohlenen Impfungen länger geworden ist, impfen die meisten amerikanischen Eltern ihre Kinder weiterhin mit Standardimpfstoffen nach dem von den Kinderärzten empfohlenen Zeitplan (so wie meine Frau und ich).

Nach Angaben der Centers for Disease Control erhalten mehr als 90 Prozent der Kinder unter 2 Jahren die Impfungen gegen Polio, Hepatitis, Masern und Windpocken. Die Raten sind in den letzten Jahren sogar gestiegen. Sogar der HPV-Impfstoff, der umstrittener ist, weil er sich gegen ein Virus richtet, das in der Regel sexuell übertragen wird, wird inzwischen von etwa zwei Dritteln aller Heranwachsenden genommen.

Die massenhafte Weigerung der Eltern, ihren Kindern mRNA zu verabreichen, hat daher Impfstoff-Fanatiker wie Dr. Peter Hotez verwirrt.

„Ich dachte, es sei vielleicht nur der Sommer, und die Leute seien auf Reisen“, sagte Hotez der Post in ihrem Artikel vom 18. September. (Hotez, der vielleicht hysterischste aller Impfstoff-Fanatiker, schlug 2021 vor, dass „bundesweite Schutzmaßnahmen gegen Hassverbrechen“ erforderlich seien, um ihn vor Leuten zu schützen, die nicht mit ihm über die mRNA-Spritzen übereinstimmen.)

Die Befürworter der Impfung haben sich nun der hanebüchensten Ausrede zugewandt: Sie behaupten, die Eltern wüssten einfach nicht, dass es die Impfungen gibt!

[Ein Kinderarzt sagte, er hätte sich gewünscht, dass die Gesundheitsbehörden auf Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok stärker für die Impfstoffe geworben hätten… Diese spärliche Werbung steht in krassem Gegensatz zu den Coronavirus-Impfstoffen, die im Dezember 2020 für Erwachsene auf den Markt kamen.

Ja, ich schätze, Orte wie die Post hätten mehr tun sollen, um die Impfungen zu bewerben –

Okay, die WashingtonPost hat also eine Geschichte geschrieben –

Wie wäre es, wenn man die Botschaften dorthin lenken würde, wo sie von Bedeutung wären, nämlich an junge Kinder und ihre Eltern?

Tatsächlich war die Medienkampagne rund um die Kinderimpfungen so unerbittlich wie jeder andere Aspekt der Impfstoffbefürwortung seit Beginn der mRNA-Impfungen im Dezember 2020. Wie schon bei früheren Kampagnen umfasste sie bezahlte Werbung, kostenlose Werbespots und offene, als Journalismus getarnte Befürwortung („Ärzte sagen, dass Kinder geimpft werden sollten, auch wenn sie zuvor infiziert waren“).

Wann werden die Befürworter von Impfstoffen zugeben, dass das Problem nicht in einer misslungenen Botschaft, sondern in einem misslungenen Produkt liegt?

