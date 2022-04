Die Nahrungsmittelkrise – die größte Bedrohung für die soziale Stabilität

Kürzlich war ich in einer Apotheke und hörte, wie der Apotheker zu jemandem sagte: „Heutzutage gibt es so viel Unangenehmes in den Nachrichten, dass ich aufgehört habe, sie zu sehen.“ Die Apothekerin hat mein Mitgefühl. Ich würde gerne den Verfall der Ersten Welt ignorieren können. Es ist abwechselnd ermüdend, deprimierend, beunruhigend und ärgerlich.

Leider erleben wir gerade die Zeit, die unser Leben am meisten verändern wird, bevor sie zu Ende ist. Auch wenn wir uns jetzt gerne wie Strauße verhalten würden, sollten wir den Kopf nicht in den Sand stecken und so ehrlich wie möglich zu uns selbst sein, wenn wir die Auswirkungen dieser Ereignisse auf uns abmildern wollen.

Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig eine mögliche Lebensmittelknappheit ist. Die Geschichte ist voll von Beispielen von Kulturen, die fast alles ertragen und sich trotzdem verantwortungsbewusst verhalten haben… aber nichts verursacht ein größeres, unberechenbareres oder gewalttätigeres Verhalten in einem Volk als ein Mangel an Nahrung.

Es ist interessant festzustellen, dass, wann immer ich mich mit Leuten über die Feinheiten der Großen Auflösung unterhalte, wenn ich die Worte „Hungersnot“ oder „Lebensmittelunruhen“ erwähne, selbst diejenigen, die sonst gerne über das Thema diskutieren, dazu neigen, die Möglichkeit auszuschließen, dass dies Aspekte der Unruhen sein werden, die auf uns zukommen. Gerade deshalb glaube ich, dass wir diese Eventualität beleuchten sollten.

Der gegenwärtige Zustand der Branche

In Amerika ist die Lebensmittelindustrie in keiner guten Verfassung. Normalerweise arbeitet die Lebensmittelindustrie mit geringen Gewinnen und hohen Stückzahlen, was wenig Spielraum für Fehler lässt. Hinzu kommt, dass viele Geschäftsinhaber und Manager in der Lebensmittelbranche im Laufe der Jahre der Versuchung nachgegeben haben, Schulden zu machen. Nach dem Zusammenbruch von 2008 haben viele damit zu kämpfen, diese Schulden wieder in den Griff zu bekommen. Die Inflation hat diese Aufgabe besonders schwierig gemacht. Einige haben sich über Wasser gehalten, andere sind untergegangen.

Hyperinflation

Eine Hyperinflation ist eine sehr reale Möglichkeit. In der Vergangenheit war es immer so, dass eine Regierung, die massive Schulden macht und den Gelddruck stark erhöht, eine dramatische Inflation, wenn nicht sogar eine Hyperinflation, zur Folge hatte. Die Unternehmen, die bereits am Rande des Abgrunds stehen, werden feststellen, dass sie bei der Bezahlung nicht die gleiche Menge an Waren für die gleiche Menge an Dollar kaufen können. Dies wird für die gesamte Lebensmittelversorgungskette gelten. Natürlich sind kleine Inflationsschübe in der Wirtschaft die Regel, und die Unternehmen passen sich daran an. Problematisch wird es dann, wenn es zu großen Erhöhungen kommt, die über einen Zeitraum von mehreren Monaten anhalten. Wenn dies der Fall ist, werden immer häufiger Lebensmittelgeschäfte in Konkurs gehen.

In einem normalen Geschäftsklima würde das Scheitern einiger Unternehmen der Konkurrenz helfen, da sie neue Märkte erobern könnten, aber wenn die verbleibenden Unternehmen bereits Schwierigkeiten haben, werden sie nicht in der Lage sein, zu expandieren. Das Verschwinden einer großen Zahl von Anbietern wird dazu führen, dass das nächste Unternehmen in der Kette nicht mehr beliefert wird. Der Vertrieb wird landesweit unzureichend werden. Dies wird natürlich nicht einheitlich sein. Einige Gebiete werden stärker betroffen sein als andere. Diejenigen Gebiete, die bereits chronisch problematisch sind, werden am stärksten betroffen sein.

Diejenigen, die am ehesten untergehen werden, sind diejenigen, die die höchsten Gemeinkosten und das geringste Volumen haben. Das sind in der Regel die kleinen Läden – die an jeder Straßenecke in jeder Stadt.

Diese Geschäfte sind kritisch. Wenn in einem Supermarkt in einem Vorort ein Engpass auftritt, fahren die Kunden vielleicht quer durch die Stadt zu einem anderen Supermarkt. Nicht so in der Stadt. Wenn ein Laden an der Ecke leere Regale hat oder, schlimmer noch, ganz schließt, müssen die Käufer in diesem Viertel zum Einkaufen in das nächste Viertel laufen, und dort sind sie möglicherweise nicht willkommen, wenn die Menschen in diesem Viertel bereits Probleme mit der Versorgung in ihrem örtlichen Geschäft haben. Schlimmer noch, wenn auch das zweite Geschäft schließt, verdoppelt sich die Zahl der Käufer. Wenn die Käufer aus zwei Geschäften im dritten Geschäft eintreffen, sind körperliche Auseinandersetzungen zwischen den Käufern fast vorprogrammiert.

Eine Lebensmittelpanik muss nicht zwangsläufig eintreten, wenn ein Einzelhändler seinen wachsenden Markt sorgfältig abschätzt und den Absatz so dosiert, dass jeder einen etwas geringeren Anteil erhält. Ich habe selbst erlebt, dass dies im Falle einer Naturkatastrophe in meinem Heimatland gut funktioniert hat. Die Panik entsteht, wenn die Verfügbarkeit plötzlich nicht mehr gegeben ist (und sei es auch nur für kurze Zeit) und die Käufer nicht wissen, wann sie wiederhergestellt wird. In einer Innenstadt wird dies durch drei Faktoren noch verschärft:

Die Lieferungen der Lieferanten werden unregelmäßig und unzureichend.

Ein deutlicher Anstieg der Kundenzahl führt zu einer Ausräumung des Ladens.

Einzelne Kunden werden unangemessen anspruchsvoll.

Dieser letzte Faktor ist in jeder innerstädtischen Situation fast immer für das Chaos verantwortlich, das sich zu einem Aufruhr entwickelt. Es funktioniert folgendermaßen: Eine Mutter beschwert sich darüber, dass es kein Brot für ihre Kinder gibt, um ein Sandwich zu essen. Ihr Ehemann wird darüber wütend und geht zum Laden an der Ecke, um einen Laib Brot zu verlangen. Der Filialleiter sagt, dass er das Brot erst am nächsten Morgen herausgeben kann, wenn die Nachbarn wissen, dass sie jeweils nur einen Laib kaufen können. Der Mann wird immer wütender, geht nach hinten und nimmt sich einen Laib Brot. Der Geschäftsführer wehrt sich und wird erschossen.

Auf dem Weg nach draußen schnappt sich der Mann noch eine Stange Zigaretten und ein paar Sixpacks Bier, um sicherzugehen. Der Laden, der nun nicht mehr verwaltet wird, wird geplündert. Die normalerweise friedlichen Kunden geraten in Panik und erkennen, dass es an der Zeit ist, zu nehmen, was man kriegen kann. In solchen Situationen werden die Lebensmittelläden in der Regel schnell ausgeräumt. Innerhalb kürzester Zeit kann es dann zu einem ausgewachsenen Aufstand kommen. Bei den meisten innerstädtischen Unruhen werden zuerst die Spirituosengeschäfte, dann die Haushaltswarengeschäfte und so weiter angegriffen.

Aber dies ist kein gewöhnlicher Aufruhr. Im Gegensatz zu einem Aufruhr, der z. B. durch einen Fernsehbericht über einen Polizisten ausgelöst wird, der einen scheinbar unschuldigen Mann verprügelt, ist der Auslöser ein andauernder, und, was noch wichtiger ist, er beruht im Grunde nicht auf Wut, sondern auf Angst. Und sie setzt sich selbst fort. Ein Geschäft, das von niemandem mehr geführt wird, wird nicht mehr beliefert. Schlimmer noch, weitere Ladenbesitzer schließen aus Angst, dass sie die Nächsten sind. Die Situation eskaliert sehr schnell.

Auftritt der Kavallerie

In den USA und in Europa hat es zwar schon viele Unruhen gegeben, und wir können daher studieren, wie sie ablaufen, aber eine Serie von sich selbst verstärkenden Unruhen hat es bisher noch nicht gegeben. Es ist wahrscheinlich, dass innerhalb weniger Wochen der nationale Notstand ausgerufen würde, und das zu Recht. Aber wie geht man damit um?

Sicherlich würden der Präsident und die Gouverneure der Bundesstaaten schnell damit beginnen, mit den Großhändlern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Städte (und alle anderen Orte, die ebenfalls von Unruhen betroffen sind) mit Lebensmitteln beliefert werden. Natürlich werden sich die Lieferanten weigern, da sie in einer solchen Situation keine Bezahlung für die von ihnen gelieferten Lebensmittel erhalten können. Die LKW-Fahrer werden erklären, dass sie die Gefahr, der ihre Fahrer ausgesetzt sind, nicht akzeptieren können.

Die Politiker, die den Druck ihrer Wählerschaft spüren, werden entschlossen handeln wollen, auch wenn sich ihre Entscheidungen als unwirksam erweisen. In solchen Fällen könnten die eher konservativen Politiker beschließen, Lastwagenladungen mit Lebensmitteln zu schicken, die kostenlos verteilt werden, wobei das Ministerium für Innere Sicherheit (hoffentlich) für Ordnung sorgt. Die liberaleren Politiker werden glauben, dass die richtige Lösung darin besteht, die Lebensmittelversorgung in ihren Staaten (und möglicherweise auf nationaler Ebene) zu verstaatlichen und die Kontrolle über die Lieferung zu übernehmen.

Wie man sich vorstellen kann, werden die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen: von Vorstädten, in denen das Ladenpersonal noch da ist und die Versorgung mit Lebensmitteln auf Einzelhandelsebene geordnet bleibt, bis hin zu innerstädtischen Situationen, in denen Lastwagen routinemäßig geplündert werden. In den Abendnachrichten wird ein Ausschnitt gezeigt, in dem ein „Einkäufer“ mit einer Kiste Cornflakes die Straße hinunterläuft, während Salatköpfe auf dem Bürgersteig rollen, einige zum Aufheben, andere zum Zertrampeln.

In der Zwischenzeit versucht der Großhändler am anderen Ende der Lieferkette den Politikern zu erklären, dass er einfach nicht weitermachen kann, wenn er nicht in irgendeiner Form für die Lebensmittel, die er verschickt, bezahlt wird. Die Politiker (vor allem die liberaleren), die die Funktionsweise der Wirtschaft nicht verstehen, halten den Geschäftsmann einfach für gierig und begreifen nicht, dass ohne einen geordneten Geldfluss das Geschäft zum Erliegen kommt. Die Politiker verhängen ein vorübergehendes Verbot für alle Lebensmittelbehälter, die nach Übersee geliefert werden (obwohl die Kunden in Übersee die einzigen wirklich zuverlässigen Zahler sind). Die Politiker teilen den Großhändlern mit, dass sie „irgendwann“ bezahlt werden. Wenn das Geld in der Staatskasse nicht vorhanden ist, versprechen einige Politiker sogar zukünftige Steuergutschriften als Bezahlung. Infolgedessen bricht die Versorgung mit Lebensmitteln in großem Umfang zusammen.

Wie alles zusammenhängt

Historisch gesehen gibt es nichts Chaotischeres als eine Hungersnot. Solange die Menschen eine Brotkruste haben und diese regelmäßig geliefert wird, besteht die Chance, dass die Ereignisse kontrolliert werden können. Es ist die Unvorhersehbarkeit der Versorgung, die Panik auslöst. Und je größer die Konzentration der potenziellen Empfänger ist, desto größer ist die Panik.

Kein Wunder, dass, wenn ich mit Freunden und Bekannten über die große Auflösung spreche, sie oft vor diesem einen Aspekt zurückschrecken und das Thema ganz vermeiden wollen. Sobald dieses spezielle Kartenhaus zu fallen beginnt, wird es viel schneller fallen als die Wirtschaft im Allgemeinen, und die Folgen werden zweifellos extrem sein. Wenn es also unwahrscheinlich ist, dass die Politiker (zumindest kurzfristig) eine praktikable Lösung finden, wie wird sich das Ganze dann entwickeln? Schließlich hält keine Hungersnot ewig an.

Historisch gesehen herrscht während einer Hungersnot für eine gewisse Zeit Chaos. Einige Menschen werden bei dem Versuch getötet, den Behörden, die die Verteilung kontrollieren, Lebensmittel abzunehmen. Andere Menschen werden auf dem Heimweg von anderen getötet, die es auf die Lebensmittel abgesehen haben, die sie bei sich tragen. Andere werden in ihren Häusern getötet, wenn sie von den Hungrigen überfallen werden. Wieder andere verhungern. Es ist schrecklich, das zu sagen, aber nach einer gewissen Zeit wird in solchen Situationen die Hungersnot „die neue Norm“, und das ist, so unlogisch es auch erscheinen mag, der Wendepunkt. Das Chaos verwandelt sich schließlich in Hoffnungslosigkeit und Lustlosigkeit, und die Panik verschwindet. Irgendwann werden dann die Versorgungswege langsam umstrukturiert, in der Regel in einem begrenzteren Umfang als zuvor.

Gibt es einen Zeitplan für die oben genannten Vorgänge? Das muss der Leser entscheiden. Jeder von uns wird ein gewisses allgemeines Bild im Kopf haben, was die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt eines zweiten Börsencrashs, die Schnelligkeit und das Ausmaß der Hyperinflation und die vielen anderen Aspekte betrifft, die die große Auflösung der Wirtschaft ausmachen.

Wer also akzeptiert, dass härtere Zeiten bevorstehen, aber die Wahrscheinlichkeit von Lebensmittelunruhen und Hungersnöten lieber nicht in Betracht ziehen möchte, sollte den obigen Artikel ein zweites Mal lesen und dann mit der Planung beginnen. Diejenigen, die derzeit keine „Hintertürchen“ haben, sollten vielleicht die Räder in Bewegung setzen und sich internationalisieren. Eine Sache ist sicher: Wenn es erst einmal zu Unruhen kommt, bleibt nicht mehr genug Zeit zum Planen.

