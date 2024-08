Die NATO ist in Russland einmarschiert. Lassen Sie mich das noch einmal betonen, damit der Ernst der Lage deutlich wird: Die NATO ist in Russland einmarschiert. Dies erklärte der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter in einem Gespräch mit Nima Alkhorshid von Dialogue Works und bezeichnete die Situation als einen „Game Changer“.

„Es ist vorbei. Die Ukraine ist tot. Das ist das einzig mögliche Ergebnis. „Die Ukraine ist tot“, betonte Ritter. Jetzt stelle sich die Frage, ob der Westen mit der Ukraine sterben wolle.

Das wird eine schreckliche russische Reaktion hervorrufen. Das ist das Ende des Selenskyj-Regimes. Sein Fortbestehen wird nicht toleriert. Es ist das Ende der Ukraine.

Scott Ritter: Die NATO ist in Russland einmarschiert



Man spricht oft von Krieg, während Putin und die Russen oft von einer militärischen Spezialoperation sprechen. Das sei noch gar nichts, sagt Ritter.

„Die NATO ist in Russland einmarschiert“, wiederholt er.

Ritter rechnet mit verheerenden Folgen. Er warnt vor einer heftigen Reaktion Russlands nach dem Einmarsch in Kursk, dem „russischen Kernland“.

„Das bedeutet das Ende des Selenskyj-Regimes. „Es bedeutet das Ende der Ukraine“, sagte er.

Die Tatsache, dass die Russen die Westukraine nicht wollten, bedeute nicht, dass sie sie nicht zerstören könnten.

Komplettes Video: