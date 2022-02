Die Nebenwirkungen der mRNA-Spritze, über die niemand redet

Mercola.com

Big Pharma hat seit Jahren ein Auge auf die mRNA-Gentransfertechnologie geworfen. Im Jahr 2019 erörterte ein Gremium des Milken-Instituts speziell die Frage, wie sie den Übergang von der herkömmlichen Impfstoffentwicklung zur neuartigen mRNA-Technologie schaffen könnten

Ein Jahr nach der Einführung der COVID-Impfstoffe stellen wir fest, wie wenig die Wissenschaftler von diesen Impfungen verstehen. Oder schlimmer noch, sie wissen es und kümmern sich nicht um die Schäden, die sie verursachen

Die COVID-Impfungen enthalten nicht die identische mRNA, die im SARS-CoV-2-Virus enthalten ist. Die mRNA wurde in einem Prozess namens „Codon-Optimierung“ gentechnisch verändert, und es ist bekannt, dass dieser Prozess zu völlig unvorhersehbaren Nebenwirkungen führen kann

Die Codon-Optimierung kann zu einer Fehlfaltung von Proteinen führen, die wiederum mit tödlichen Krankheiten wie neurodegenerativen Erkrankungen und Herzversagen in Verbindung gebracht wird.

Pfizer scheint bei der Codonoptimierung am aggressivsten vorgegangen zu sein. In seinem der FDA vorgelegten Risikomanagementplan räumt Pfizer ein, dass die durchgeführte Codonoptimierung zu einer erhöhten Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT) geführt hat, die ein früher Marker für Herzversagen ist.

Seit Jahren hat Big Pharma ein Auge auf die mRNA-Gentransfertechnologie geworfen. Im Jahr 2019 erörterte ein Gremium des Milken-Instituts speziell die Frage, wie der Übergang von der konventionellen Impfstoffentwicklung zur neuartigen mRNA-Technologie gelingen könnte. Die wichtigsten Auszüge aus dieser Sitzung können Sie sich im folgenden Video anhören.

Zu den Teilnehmern gehörten Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), und Rick Bright, Ph.D., ehemaliger Direktor der U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), jetzt Senior Vice President of Pandemic Prevention and Response bei der Rockefeller Foundation.

Bright schlug vor: „Es könnte ein Bedarf, ja sogar ein dringender Ruf nach einer aufregenden Einrichtung da draußen bestehen, die völlig unkonventionell ist und sich nicht an bürokratische Vorgaben und Prozesse hält.“

Wenn man zwischen den Zeilen liest, klingt es so, als ob Bright vorschlägt, dass eine Pandemie ihnen helfen könnte, diesen riskanten Übergang zu vollziehen, da die Umgehung von „bürokratischen Fäden und Prozessen“ angesichts einer akuten Krise wahrscheinlich eher akzeptabel wäre.

Nun, so wie es aussieht, haben Bright und Fauci ihren Wunsch erfüllt, und die Weltbevölkerung zahlt den Preis für ihre Entscheidung, bürokratische Regeln und Verfahren sowie das Vorsorgeprinzip in den Wind zu schlagen. Viele Ärzte und Wissenschaftler warnten, dass mRNA-basierte „Impfstoffe“ schlecht beraten und verfrüht seien.

Der schlimmste Konstruktionsfehler in der Geschichte der Medizin

Jetzt, ein Jahr nach der katastrophalen Einführung, stellen wir fest, wie wenig die Wissenschaftler über diese Impfungen wissen. Oder schlimmer noch, sie wissen es und kümmern sich nicht um den Schaden, den sie verursachen.

In einem Substack-Artikel vom August 20212 untersuchte der britische Cybersicherheitsforscher Ehden Biber, wie die mRNA-Spritzen hergestellt wurden, und stieß dabei auf den seiner Meinung nach „schlimmsten Konstruktionsfehler in der Geschichte der Menschheit“.

Die COVID-Spritzen enthalten nicht die identische mRNA, die im SARS-CoV-2-Virus enthalten ist. Die mRNA wurde in einem Prozess namens „Codon-Optimierung“ genetisch manipuliert, und dieser Prozess kann bekanntermaßen völlig unvorhergesehene Nebenwirkungen hervorrufen. „Wie kommt es, dass Prizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen usw. eine Technologie verwenden, von der sowohl sie als auch die Aufsichtsbehörden wissen, dass sie zu unbekannten Ergebnissen führen wird?“, fragt Biber. Hier ein Auszug aus diesem augenöffnenden Artikel:

Der Versuch, dem Körper zu sagen, dass er Proteine erzeugen soll, ist aus vielen Gründen schwierig. Einer davon ist die Tatsache, dass der Versuch, die Proteininformationen über Ribosomen laufen zu lassen, die diesen Code verarbeiten und das Protein erzeugen, sehr langsam sein kann oder während des Prozesses stecken bleibt. Glücklicherweise haben Wissenschaftler einen Weg gefunden, dieses Problem zu überwinden, indem sie eine Code-Substitution vorgenommen haben: Anstatt den ursprünglichen genetischen Code zu verwenden, um das Protein zu erzeugen, haben sie die Buchstaben im Code geändert, sodass der Code optimiert wurde. Dies ist als Codon-Optimierung bekannt.

Codons sind drei Nukleotide; Nukleotide sind die Bausteine der DNA. Hier ist ein Beispiel für die Codon-Optimierung: 60 % der Codons wurden verändert, 22 % der Nukleotide wurden verändert. Und doch ist das Endergebnis, dass die Ribosomen das gleiche Protein erzeugen! Dasselbe? Nun, nicht ganz. Im Jahr 2011 veröffentlichte die Zeitschrift Nature Medicine einen Artikel mit dem Titel „Breaking the Silence“ (Das Schweigen brechen). Darin wurde beschrieben, wie die Codon-Optimierung, bei der diese synonymen DNA-Veränderungen genutzt werden, auf verschiedene Weise Krankheiten auslösen kann.

Es stellte sich heraus, dass das Protein, das bei der Codon-Optimierung hergestellt wurde, sich anders faltet und eine andere 3D-Form hat, und dass dies „beispielsweise eine Immunogenität verursachen könnte, die erst in späten klinischen Studien oder sogar erst nach der Zulassung festgestellt würde. Diese Aussage bezieht sich auf den NORMALEN Zulassungszyklus. Die COVID-Impfstoffe wurden in einem beschleunigten Verfahren zugelassen.

Biber zitiert ein Zitat von Chava Kimchi Sarfaty, Ph.D., einer leitenden Prüfärztin bei der U.S. Food and Drug Administration: „Wir glauben nicht, dass man Codons optimieren kann und das Protein sich so verhält, wie es in seiner ursprünglichen Form war.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Codon-Optimierung die Art und Weise, wie sich Proteine falten und funktionieren, verändern kann, und Sarfaty warnte: Die veränderte Form könnte beispielsweise eine Immunogenität verursachen, die erst in der späten Phase der klinischen Studien oder sogar erst nach der Zulassung sichtbar würde. Wenn die FDA all dies bereits 2011 wusste, warum hat sie dann keine Einwände gegen die Codon-Optimierung bei der Herstellung der COVID-Impfstoffe erhoben?

Proteinfehlfaltung wird mit vielen Krankheiten in Verbindung gebracht

Biber zitiert eine Reihe von Studien, die die Proteinfehlfaltung mit einer Reihe von schwerwiegenden Krankheiten in Verbindung bringen, z. B. mit der Neurodegeneration bei Alzheimer, Parkinson und Herzinsuffizienz. Wie in der 2017 erschienenen Publikation „Protein Misfolding Diseases“ erklärt wird:

Die meisten Proteinmoleküle müssen sich in definierte dreidimensionale Strukturen falten, um funktionelle Aktivität zu erlangen. Proteinketten können jedoch eine Vielzahl von Konformationszuständen annehmen, und ihre biologisch aktive Konformation ist oft nur geringfügig stabil. Metastabile Proteine neigen dazu, fehlgefaltete Spezies zu bevölkern, die dazu neigen, toxische Aggregate zu bilden, darunter lösliche Oligomere und fibrilläre Amyloid-Ablagerungen, die mit der Neurodegeneration bei der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit und vielen anderen Pathologien in Verbindung gebracht werden.

„Wenn es so problematisch ist, warum verwenden die Hersteller es dann?“ fragt Biber. Die Antwort ist, dass sie für die Wirkung der Injektion eine höhere Proteinexpression benötigen, als dies auf natürliche Weise möglich ist.

In seinem BNT162b2/Comirnaty-Risikomanagementplan, der bei der FDA eingereicht wurde, um eine Notfallzulassung zu erhalten, gibt Pfizer zu, dass die durchgeführte Codonoptimierung zu einer erhöhten Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT) führte, die ein früher Marker für Herzversagen ist.

Pfizer scheint bei der Codon-Optimierung am aggressivsten vorgegangen zu sein, und es ist kein Geheimnis, dass die starke Veränderung der mRNA zu Proteinfehlfaltungen und „Spleißanomalien“ führen kann. In einem Papier vom März 2021 heißt es:

Der Impfstoff BNT162b2 gegen COVID-19 besteht aus einer RNA mit 4284 Nukleotiden, die in sechs Abschnitte unterteilt ist, welche die Informationen für die Herstellung von S-Spike-Proteinen liefern, die von SARS-CoV-2 … zur Infektion des Wirts verwendet werden. Danach werden diese Proteine aus der Zelle herausgelenkt und lösen die Immunreaktion und die Antikörperproduktion aus. Das Problem ist die starke Veränderung der mRNA: Uracil wird zur Täuschung des Immunsystems durch Pseudouridin ersetzt; die Buchstaben aller Codon-Tripletts werden durch ein C oder ein G ersetzt, um die Geschwindigkeit der Proteinsynthese extrem zu erhöhen; einige Aminosäuren werden durch Prolin ersetzt; es wird eine Sequenz (3′-UTR) mit unbekannter Veränderung hinzugefügt …

Eine eventuelle Fehltranslation hat Auswirkungen auf die Pathophysiologie einer Vielzahl von Krankheiten. Darüber hinaus handelt es sich bei der injizierten mRNA um prä-mRNA, die zu mehreren reifen mRNAs führen kann; dabei handelt es sich um alternative Spleißanomalien, die der menschlichen Gesundheit langfristig schweren Schaden zufügen können. Es handelt sich um alternative Spleißanomalien, die eine direkte Ursache für schwerwiegende Langzeitschäden an der menschlichen Gesundheit sind, obwohl die DNA nicht verändert wird, sondern sich im Zellkern und nicht im Zytoplasma befindet, wo die veränderte mRNA ankommt.

Pfizer Impfung erhöht Marker für frühen Tod

In seinem Risikomanagementplan für BNT162b2/Comirnaty, den er bei der FDA eingereicht hat, um eine Notfallzulassung zu erhalten, gibt Pfizer sogar zu, dass die von ihnen durchgeführte Codonoptimierung zu einer erhöhten Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT) geführt hat, die ein früher Marker für Herzversagen ist.

Erhöhte GGT-Werte sind auch ein Indikator für Insulinresistenz, kardiometabolische Erkrankungen, Lebererkrankungen und chronische Nierenerkrankungen. Wenn Ihre GGT-Werte erhöht sind, bedeutet dies auch, dass Ihre Leber unter Stress steht. Der ideale GGT-Wert liegt unter 16 Einheiten pro Liter (U/L) für Männer und unter 9 U/L für Frauen. Bei einem Wert von mehr als 25 U/L bei Männern und 18 U/L bei Frauen steigt Ihr Risiko für chronische Krankheiten erheblich.

Hinzu kommt, dass mit steigendem GGT-Spiegel auch der Glutathionspiegel sinkt. Dies ist ein Teil der Gleichung, die erklärt, wie ein erhöhter GGT-Wert Ihrer Gesundheit schadet. Wenn Sie Ihren Glutathionspiegel erhöhen, wird Ihr GGT-Wert sinken.

Obwohl Pfizer diese Risiken anerkennt, hat das Unternehmen keine Studien zur Bewertung der pharmakologischen Sicherheit, Genotoxizität oder Karzinogenität durchgeführt. „Wie haben sie es geschafft, die Tests zu vermeiden?“ fragt Biber. Die Antwort ist geradezu schockierend.

Entscheidende Studien wurden übersprungen

Unter normalen Umständen werden im Rahmen von Tierversuchen Studien zur pharmakologischen Sicherheit, Genotoxizität oder Karzinogenität durchgeführt. Für den COVID-Impfstoff wurden keine Tierversuche durchgeführt; folglich wurden auch keine dieser Studien durchgeführt, Punkt. Dank des beschleunigten Verfahrens wurden die mRNA-Impfstoffe direkt in Studien am Menschen eingesetzt. Und die FDA hat offensichtlich nicht die Absicht, von Pfizer zu verlangen, dass sie die gesundheitlichen Auswirkungen ihrer Codonoptimierung untersuchen. Wie Biber anmerkt:

Die Hersteller wissen um das potenzielle Risiko. Die Aufsichtsbehörden wissen um das potenzielle Risiko. Dennoch testen die Aufsichtsbehörden die V-Produkte nicht als Gentherapie und führen keinen Plan zur Risikominderung der Codonoptimierung ein. WENN MAN DAS RISIKO NICHT MISST, VERSCHWINDET ES AUCH NICHT.

Es ist einfach erstaunlich, dass sie diese Spritzen an Milliarden von Menschen weltweit verteilt haben, wohl wissend, dass die Spritzen ernsthafte Probleme verursachen können.

Ein weiteres Problem, das in Bibers Artikel angesprochen wird, ist die Tatsache, dass sich die Zelltypen in ihrer Codierung stark unterscheiden, sodass die Bestimmung, wie die mRNA in einem Gewebetyp übersetzt wird, nichts über die Translationskinetik in einem anderen Gewebe aussagt. Keiner der COVID-Hersteller hat sein Produkt an allen verfügbaren Gewebetypen (insgesamt 51) getestet.

Die Translationskinetik kann zu Translationspausen führen, die eine Rolle bei der Modulation der Proteinkonformation spielen, zu strukturellen Veränderungen führen, die Immunogenität erhöhen und die Leistungsfähigkeit verändern können. Dies wird seit den 90er Jahren berichtet. Sicher, oder?“ schreibt Biber.

Zusammenfassung

Um es kurz und bündig zusammenzufassen: Pfizer, Moderna und Janssen haben den genetischen Code ihrer RNA verändert, um sicherzustellen, dass das resultierende Spike-Protein, das Ihr Körper herstellt, stabiler ist, und um die Schutzmechanismen in den Zellen zu umgehen, die die Virusreplikation verhindern.

Ohne diese Änderung würde Ihr Immunsystem die mRNA einfach zerstören, bevor Ihre Zellen mit der Produktion von Spike-Protein beginnen könnten. Das Problem ist, dass diese Codon-Optimierung, diese genetische Umschreibung, zu Übersetzungsfehlern führt, wenn Ihre Ribosomen – die „Maschinen“ in Ihren Zellen, die Proteine synthetisieren – den Code verarbeiten.

Diese Übersetzungsfehler können zu falsch gefalteten und schlecht funktionierenden Proteinen führen. Wir wissen bereits, dass eine gewisse Fehlfaltung von Proteinen mit neurodegenerativen Erkrankungen und plötzlichem Herzversagen in Verbindung gebracht wird. Aber wir haben keine Ahnung, was die durch die COVID-Impfungen entstehenden fehlgefalteten Proteine anrichten könnten. Die Folgen könnten identisch mit denen anderer Proteinfehlfaltungen sein, oder sie könnten zu völlig neuen Zuständen führen.

Um mehr zu erfahren, sollten Sie sich das „Planet Lockdown“-Interview mit Alexandra Henrion-Caude, Ph.D., einer Genetikerin und Forscherin am Französischen Institut für Gesundheit, anhören, das Sie oben in diesem Artikel finden. Sie erklärt, was RNA ist, wie die COVID-Impfung theoretisch funktionieren soll und welche Bedenken es bei ihrer Verwendung gibt.

Sie weist darauf hin, dass man, wenn man einen Impfstoff herstellen wollte, nicht auf den Teil des Virus abzielen würde, der am anfälligsten für Mutationen ist (das Spike-Protein). Man würde einen Teil des Virus auswählen, der weniger mutationsanfällig ist. Indem man sich auf das Spike-Protein konzentrierte, war man gezwungen, mehrere Impfstoffe herzustellen, um mit den Mutationen Schritt zu halten.

Durch die Wahl des Spike-Proteins als Ziel wurde der Körper außerdem darauf programmiert, den giftigsten Teil des Virus zu produzieren. Wir wissen, dass das Spike-Protein allein pathogen ist und beispielsweise Blutgerinnsel und abnormale Blutungen hervorruft – auch ohne den Rest des Virus. Die Blutgerinnung und/oder Blutung ist darauf zurückzuführen, dass Ihr Immunsystem die Zellen in Ihrem Gefäßsystem angreift und zerstört, die das Spike-Protein produzieren.

Was können Sie tun, wenn Sie sich mit COVID angesteckt haben?

Wie bereits erwähnt, können aufgrund der Modifizierung der mRNA des Spike-Proteins, die im Impfstoff verwendet wurde, um ihn „wirksamer“ zu machen, Übersetzungsfehler zu falsch gefalteten Proteinen mit sehr ernsten gesundheitlichen Komplikationen führen.

Glücklicherweise verfügt Ihr Körper über einen Prozess, der diese Fehlfaltung korrigieren soll, denn etwa ein Drittel der Proteine, die Ihr Körper herstellt, sind bereits bei ihrer Herstellung falsch gefaltet.

Es gibt zwei einfache Strategien, die Sie anwenden können, um diese Proteine gezielt umzufalten oder zu eliminieren. Über die erste habe ich in der Vergangenheit häufig gesprochen, nämlich die zeitlich begrenzte Ernährung, bei der alle Mahlzeiten innerhalb eines Zeitfensters von sechs bis acht Stunden eingenommen werden, das mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen endet. Dadurch wird ein Prozess namens Autophagie angeregt, während Sie schlafen und am Morgen, wenn Ihre Fastenzeit über 14 Stunden hinausgeht.

Die zweite, weniger bekannte Strategie ist das regelmäßige Saunabaden. Wenn die Sauna heiß genug ist, bildet Ihr Körper Hitzeschockproteine, die fehlgefaltete Proteine wieder zusammenfalten oder beseitigen. Sie müssen nur sicherstellen, dass es heiß genug ist und dass Sie wirklich stark schwitzen. Biometrisch können Sie messen, indem Sie Ihre Temperatur mit einem Mundthermometer auf etwa 101 bis 102 Grad Fahrenheit (ca. 39 °C) erhöhen.

Außerdem werden Sie durch den Schweiß wahrscheinlich 1 bis 2 Pfund (0,91 kg) verlieren. Achten Sie darauf, genügend Wasser zu trinken und das verlorene Salz zu ersetzen. Zudem sind viele Saunen mit hohen elektromagnetischen Feldern (EMF) belastet, daher sollten Sie Ihre Sauna sorgfältig auswählen. Viele neue Infrarotsaunen haben die magnetischen Felder eliminiert, aber praktisch alle haben hohe elektrische Felder, die problematisch sein können.

Moralische Pillen zur Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten?

Nach dem, was wir bereits wissen, besteht eindeutig Anlass zu großer Besorgnis über die COVID-Impfungen. Es scheint unbestreitbar, dass sie sowohl akut als auch langfristig sehr ernste Gesundheitsprobleme verursachen können. Trotzdem drängen Impfstoffhersteller, nationale Gesundheitsbehörden und Politiker darauf, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind mehrfach geimpft werden soll.

Es besteht einfach kein Zweifel daran, dass die COVID-Impfungen das größte Menschenexperiment der Geschichte sind. Die Auswirkungen sind schon jetzt mehr als verheerend, aber wir haben wirklich keine Ahnung, was das ganze Ausmaß sein wird.

Das Gleiche gilt für jede andere Pandemiemaßnahme, von der allgemeinen Maskierung über die soziale Distanzierung bis hin zu Abriegelungen. Für keine dieser Maßnahmen gibt es wissenschaftliche Beweise für ihre Wirksamkeit, und wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, wenn es darum geht, den Schaden zu bewerten, den sie verursacht haben.

Um den Widerstand gegen diese unethischen Experimente an der Öffentlichkeit zu unterdrücken, hat mindestens eine Person eine unverschämt radikale Idee vorgeschlagen: „Moralpillen“. Im Grunde soll die Bevölkerung durch Drogen gefügig gemacht werden. Wie Forbes im August 2020 berichtete:

… Der Bioethiker Parker Crutchfield hat einen umstrittenen Ansatz zur Bekämpfung der Pandemie vorgeschlagen – nämlich eine ‚Moral-Pille‘. Konkret schlägt er vor, dass eine weit verbreitete Verabreichung von Psychopharmaka eine ‚moralische Aufwertung‘ bewirken könnte, die die Menschen eher dazu veranlassen würde, sich an soziale Normen wie das Tragen von Masken und die Einhaltung von Richtlinien zur sozialen Distanzierung zu halten … Crutchfield [merkt an], dass diejenigen, die eine moralische Aufwertung brauchen, auch am wenigsten bereit sind, sich dafür zu entscheiden. Er erforscht daher unfreiwillige Methoden, wie die gesetzliche Verpflichtung zur Einnahme der Moralpille oder die heimliche Verabreichung der Droge über die Wasserversorgung.

Mit anderen Worten: Die Verpflichtung zur Einnahme einer „Moralpille“ ändert nichts am grundlegenden moralischen Kalkül der vorgeschlagenen Politik. Sie macht es den Behörden lediglich leichter, gute (oder schlechte) Gesetze durchzusetzen.

Crutchfields Vorschlag scheint direkt aus einem dystopischen Roman entnommen zu sein, aber er passt gut zur technokratischen Ideologie, die im Grunde besagt, dass Technokraten – eine kleine, mächtige Elite, die glaubt, durch Transhumanismus Unsterblichkeit erlangen zu können – klüger und lebenswerter sind als alle anderen und daher das Recht haben, der Masse die moralische Wahrheit zu diktieren.

Anmerkung des Herausgebers: Nach weit verbreiteter Kritik an seinem Kommentar zu Crutchfields Moralpillen änderte Forbes im Februar 2022 die Überschrift des Artikels in „Nein, verwenden Sie keine ‚Moralpille‘, um die COVID-Pandemie zu stoppen“ und fügte eine Anmerkung des Autors hinzu, in der erklärt wird, dass die Überschrift geändert wurde, um die persönliche Position des Autors „deutlicher darzustellen“.

Auf der Jagd nach einem universellen Superspritzenmittel

Viele Experten geben inzwischen zu, dass die Pandemie vorbei ist, aber der pandemische Industriekomplex ist nicht bereit, seine brandneue goldene Gans loszulassen. Wie auf der Tagung des Milken-Instituts 2019 erörtert wurde, sind sie auf der Suche nach universellen mRNA-basierten „Super-Shots“.

Im Jahr 2019 konzentrierte sich Fauci auf einen universellen Grippeimpfstoff. Heute wird ein universeller COVID-Impfstoff angestrebt, der sowohl gegen alte als auch gegen neue Stämme schützt. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, könnte darin bestehen, das Nukleokapsidprotein (n-Protein), das sich im Inneren des Virus befindet, ins Visier zu nehmen und nicht den Spike, wie es derzeit der Fall ist.

Indem man auf einen Teil des Virus abzielt, der sich von einem Stamm zum nächsten kaum verändert, könnte man einen breiteren Schutz erreichen. Die Frage ist, warum man das nicht von Anfang an getan hat. Oder – vielleicht sollte die Frage besser lauten: Hat dies etwas mit dem „vielversprechenden“ mRNA-HIV-Impfstoff zu tun, den NIAID-Direktor Dr. Anthony Fauci im Dezember 2021 ankündigte?

Als Mitautor des Forschungspapiers zu diesem Impfstoff erklärte Fauci, dass er wie die COVID-mRNA-Impfung funktioniert, aber keine Anweisungen für das Spike-Protein enthält. Vielmehr liefert er kodierte Anweisungen, um zwei HIV-Schlüsselproteine dazu zu bringen, in Muskelzellen virusähnliche Partikel von sich selbst zu produzieren.

Was auch immer der Grund für die Funktionsweise der kommenden HIV-mRNA-Impfung sein mag, trotz jahrzehntelanger Bemühungen sind alle polyvalenten Impfstoffe gescheitert. In Anbetracht der nachlässigen Vorgehensweise bei den aktuellen COVID-Impfstoffen muss man sich fragen, ob man den Impfstoffentwicklern und den Aufsichtsbehörden zutrauen kann, einen sicheren und wirksamen polyvalenten Impfstoff herzustellen.

