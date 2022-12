Die Neugestaltung unseres Lebensmittelsystems ist eine Verschwörung zur Kontrolle

Auf den ersten Blick suggeriert die Revolution „Lebensmittel sind Medizin“, dass die Regierung endlich die Bedeutung der Ernährung erkennt, aber in Wirklichkeit ist das nur ein Vorwand.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die geplante Zerstörung unseres Lebensmittelsystems ist in vollem Gange, und zwar unter dem Banner der „Neugestaltung“ für mehr „Gerechtigkeit“. Ende September 2022 veranstaltete das Weiße Haus die Konferenz über Hunger, Ernährung und Gesundheit, auf der Präsident Biden ein „kühnes Ziel“ vorstellte, „bis 2030 den Hunger zu beenden und die gesunde Ernährung und körperliche Bewegung zu fördern“.

Erklärtes Ziel ist es, ernährungsbedingten Krankheiten ein Ende zu setzen und gleichzeitig „Ungleichheiten in den am stärksten betroffenen Gemeinschaften zu beseitigen“ Auf den ersten Blick scheint es eine gute Nachricht zu sein, dass sich die Regierung endlich für die Ernährung interessiert und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit erkennt. Aber die Dinge sind keineswegs so, wie sie scheinen.

Vorsicht vor dem Wolf im Schafspelz

Eine lange Liste von Unternehmen und zivilgesellschaftlichen, akademischen und philanthropischen Organisationen wurde auf dieser Konferenz als Auserwählte genannt, die einen neuen Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden für alle ebnen sollen.

Um nur einige dieser vermeintlichen Retter hervorzuheben: DoorDash, Google und Warner Bros. gehören zu denen, die für die Verbesserung des Zugangs zu und der Erschwinglichkeit von Lebensmitteln verantwortlich sind. Danone, Dole, Instacart und Walgreens werden die Verbraucher in die Lage versetzen, gesunde Entscheidungen zu treffen und Zugang dazu zu haben, und die Rockefeller Foundation ist Teil der Gruppe, die sich mit verbesserter Forschung zu Ernährung und Lebensmittelsicherheit befassen wird.

Ich bin mir sicher, dass Sie sich jetzt schon wohlig warm fühlen, weil Sie wissen, dass Ihre Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in so kompetenten und verantwortungsvollen Händen liegen.

Für den Anfang hat Biden 8 Milliarden Dollar vorgesehen, um Unternehmen zu finanzieren, die Ernährungsscreenings durchführen und die Ernährung in die Gesundheitsversorgung integrieren, Start-ups, die sich auf Lösungen für Hunger und Ernährungsunsicherheit konzentrieren, und Philanthropie, die „den Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln verbessert, gesunde Entscheidungen fördert und die körperliche Aktivität steigert“. Doch wie der Enthüllungsjournalist Corey Lynn berichtet:

„Das Narrativ besteht darin, alle davon zu überzeugen, dass es an COVID und dem Klimawandel liegt, und deshalb werden diese ineffektiven so genannten Führer plötzlich das Wohl des Volkes im Sinn haben und endlich die Arbeit erledigen.

Das dreifache Ziel

Wie Lynn ausführlich darlegt, verfolgt diese „Lebensmittelrevolution“ ein dreifaches Ziel und hat nichts mit der Verbesserung des Zugangs zu gesunden Lebensmitteln und der Verringerung der Krankheitslast zu tun. In Wirklichkeit geht es darum, die Bevölkerung mit Hilfe von Lebensmitteln zu kontrollieren, indem:

1)

Möglichst viele Menschen sollen in die Programme SNAP (Supplemental Nutrition Assistance) und WIC (Women, Infants and Children) aufgenommen werden, damit Einkäufe und Ausgaben durch digitale Lebensmittelmarken kontrolliert werden können. Letztendlich ist es das Ziel, alle Menschen in ein sozialistisches Lebensmittelsystem zu überführen, das auf staatlichen Hilfsgutscheinen basiert.

2)

Integration von Lebensmitteln und Ernährung mit der Gesundheitsversorgung, so dass Lebensmittel- und Gesundheitspolitik unter einem Dach vereint sind. Dies wird die Schaffung neuer politischer Maßnahmen, die Finanzierung und die Kontrolle über beide Bereiche erleichtern. Lebensmitteleinkäufe und Gesundheitsdaten werden mit Ihrem Impfpass/Ihrer digitalen Identität verknüpft, in der auch Ihre Bildungs-, Reise- und Arbeitsdaten sowie Bankkonten gespeichert sind.

„Es ist ein einziger großer Masterplan. Indem sie Tausende von Ärzten in diesem neuen Modell von ‚Essen ist Medizin‘ schulen, Ernährungsscreenings, medizinische Mahlzeiten und Rezepte für Lebensmittel einführen, legen sie den Grundstein für all das“, schreibt Lynn. „Lebensmittel sind Medizin‘ sind DIE Schlagworte, die verwendet werden, um Kampagnen zu führen, Programme zu starten, Politik und Finanzierung zu ändern, Daten zu sammeln, die Gesundheitsindustrie mit der Lebensmittelversorgung zu verknüpfen und letztendlich Menschen durch Lebensmittel zu untersuchen, zu verfolgen und zu kontrollieren.“

3)

Veränderte Lebensmittelstandards, Lebensmittelkategorien und Ernährung – Der traditionelle Getreide- und Pflanzenanbau wird durch den vertikalen Anbau von patentiertem GVO-Saatgut in Innenräumen ersetzt, während die Tierhaltung bis zur Unkenntlichkeit reguliert wird, um durch Insektenfarmen (so genannte Kleinsttierhaltung), genmanipulierte Lebensmittel und Fleisch aus dem Labor ersetzt zu werden.

Die Geschichte wiederholt sich

Es mag für einige verlockend sein zu glauben, dass die Regierung endlich einen Sinneswandel vollzogen hat und wirklich die Absicht hat, die öffentliche Gesundheit zu verbessern, indem sie sich mit der Ernährung befasst und ihr die zentrale Rolle zuweist, die sie verdient.

Wenn dies auf Sie zutrifft, möchte ich Sie dringend bitten, sich mit der Geschichte zu befassen, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist und wie dieselben Akteure, die unser Lebensmittelsystem beim ersten Mal zerstört haben, jetzt wieder vorgeben, unsere Retter zu sein.

John D. Rockefeller war derjenige, der vor 112 Jahren durch die Finanzierung und Umsetzung des Flexner-Berichts dafür sorgte, dass Lebensmittel aus der Medizin verdrängt wurden. Jetzt, mehr als ein Jahrhundert später, tut die Rockefeller-Stiftung so, als ob sie die Ernährung wieder einführen wollte. Bei genauerer Betrachtung sind die wahren Beweggründe und Ziele jedoch identisch.

Vor einem Jahrhundert wurde die Ernährung aus der Medizin gestrichen, um die Kontrolle über das medizinische System zu erlangen und es von aus Öl gewonnenen patentierten Medikamenten abhängig zu machen, die die eigentliche Ursache der Krankheit nicht heilen können. Jetzt ist das Ziel, das Ernährungssystem zu kontrollieren, indem man es mit der Medizin kombiniert, über die sie bereits die vollständige Kontrolle haben.

Auf diese Weise können sie patentierte Lebensmittel „verschreiben“, so wie sie Medikamente verschreiben. Ihr Arzt kann Ihnen zur Vorbeugung von Herzkrankheiten eine Diät mit Grillenmehl anstelle von rotem Fleisch verschreiben, und sobald die digitale Identität, die digitale Zentralbankwährung (CBDC) und/oder Lebensmittel-Token eingeführt sind, haben Sie keine andere Wahl, als sich daran zu halten. Mit Ihren Token können Sie nur noch das kaufen, was Ihnen Ihr Arzt verschrieben hat.

Rockefellers Plan zur Monopolisierung von Medizin, Bankwesen und Lebensmitteln

Die Rockefeller-Familie hat eine lange Geschichte der Zerstörung von funktionierenden Systemen, um sie durch etwas zu ersetzen, das ihnen selbst nützt und/oder das Problem der globalen Überbevölkerung löst.

So kaufte Rockefeller zusammen mit General Motors heimlich das öffentliche Verkehrssystem in den USA auf und demontierte es, um den Bedarf an einem Familienauto zu fördern. Außerdem ersetzten sie elektrische Straßenbahnen durch benzinschluckende Busse, um ihr Erdölgeschäft auszubauen.

Im Jahr 1902 finanzierte Rockefeller die Einrichtung des General Education Board, mit dem er das öffentliche Bildungswesen kontrollieren wollte. Es folgten weitere vom Erdöl finanzierte Pläne, das amerikanische Bildungssystem zu formen und umzugestalten, darunter ein Programm zur Änderung des amerikanischen Geschichtsunterrichts, um eine kollektivistische Sichtweise zu fördern, sowie ein Programm, das in der Umgestaltung der medizinischen Praxis gipfelte.

Zu dieser Zeit war die naturheilkundliche Kräutermedizin die Norm, und Rockefeller wollte die medizinische Industrie dazu bringen, stattdessen aus Erdöl gewonnene Arzneimittel zu verwenden. Zu diesem Zweck wurde 1901 das Rockefeller Institute for Medical Research gegründet, das von Dr. Simon Flexner geleitet wurde, der damals Professor für experimentelle Pathologie an der Universität von Pennsylvania war.

Flexners Bruder Abraham wurde beauftragt, einen Bericht über den Zustand des amerikanischen medizinischen Ausbildungssystems zu verfassen, und seine 1910 veröffentlichte Studie, der Flexner-Bericht8 , ebnete Rockefeller den Weg für eine vollständige Umgestaltung des amerikanischen Gesundheitssystems.

Infolge dieses Berichts wurden praktisch alle naturheilkundlichen Therapien kriminalisiert, die praktizierenden Ärzte wurden aus dem Geschäft gedrängt und durch „wissenschaftliche“ Ärzte ersetzt, denen beigebracht wurde, patentierbare synthetische Medikamente zu verschreiben, die in den Forschungszentren des Ölkartells entwickelt worden waren.

Etwa zur gleichen Zeit erlangte Rockefeller durch die Gründung der Federal Reserve, die 1913 ins Leben gerufen wurde, die Kontrolle über das Finanzsystem der USA. Seitdem haben die Rockefellers die Macht im Bankensektor innegehabt.

Unter dem Deckmantel der Philanthropie versuchten sie außerdem, die Kontrolle über die weltweite Lebensmittelversorgung zu festigen. Die Rockefeller-Stiftung finanzierte die Grüne Revolution, die zur Einführung von Agrarchemikalien auf Erdölbasis führte, was die Landwirtschaft sowohl in den USA als auch im Ausland rasch veränderte.

Präsident Johnsons „Food for Peace“-Programm schrieb den Empfängern von Hilfsgütern den Einsatz von erdölabhängigen Technologien und Chemikalien vor, und Ländern, die sich das nicht leisten konnten, wurden Kredite vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank gewährt. Die Rockefeller-Stiftung finanzierte auch die „Gen-Revolution“, die uns patentierbares gentechnisch verändertes Saatgut bescherte.

Heute ist die Rockefeller Foundation Teil der „Great Reset“-Kaste, die versucht, die totale Kontrolle über jeden Menschen auf der Welt zu erlangen – finanziell, medizinisch, physisch und psychisch. Und nun wird Rockefellers Traum, alle Aspekte des Lebensmittelsystems zu kontrollieren – zusätzlich zu Finanzen, Medizin, Energie, Transport und Bildung – endlich wahr.

Wie die Rockefeller Foundation Ihren Tisch neu decken wird

Im Juli 2020, gerade als die COVID-Pandemie an Fahrt aufnahm, veröffentlichte die Rockefeller Foundation einen Bericht mit dem Titel „Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System“. Darin wird behauptet, die COVID-Pandemie habe in den USA „eine Hunger- und Ernährungskrise“ ausgelöst, „wie sie dieses Land seit Generationen nicht mehr erlebt hat“.

Wohlgemerkt, COVID wurde am 11. März 2020 zur Pandemie erklärt, d. h. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Rockefeller-Berichts bestand die Pandemie erst seit vier Monaten, und obwohl bestimmte Risikogruppen von Ernährungsunsicherheit betroffen waren, wie z. B. Kinder, deren Hauptmahlzeit ein Schulessen ist, war eine weit verbreitete Lebensmittelknappheit im Sinne leerer Regale in den USA weder weit verbreitet noch besonders schwerwiegend.

Wie dem auch sei, der Stiftung zufolge hat die Pandemie tief greifende Probleme im amerikanischen Lebensmittelsystem offenbart, die es zu beheben gilt. Zufälligerweise wurde „Reset the Table“ nur einen Monat nach der offiziellen Ankündigung der Pläne des Weltwirtschaftsforums (WEF) für einen „Great Reset“ veröffentlicht, und viele der Autoren des Stiftungspapiers sind WEF-Mitglieder.

Dieses Dokument enthält viele interessante Informationen. So heißt es zum Beispiel auf Seite 3, dass „94 % der Todesfälle durch COVID-19 bei Personen mit einer Grunderkrankung auftraten, von denen die meisten ernährungsbedingt waren“. Dies ist überraschend, wenn man bedenkt, dass die Themen Diät und Ernährung in der öffentlichen Diskussion und Berichterstattung über die Infektion im Wesentlichen nicht vorkamen.

Auf Seite 10 erklärt die Stiftung, dass „Nahrung Medizin ist“ und dass die Amerikaner durch „Investitionen in eine gesunde und schützende Ernährung“ in der Lage sein werden, „zu gedeihen und die erdrückenden Gesundheitskosten unseres Landes zu senken“. In dem Bericht wird ferner die Ausweitung von Programmen zur Verschreibung von Lebensmitteln gefordert, da „eine gesunde Ernährung und die COVID-19-Ergebnisse eindeutig miteinander verbunden sind.“

Das ist im Grunde meine Lehre der letzten Jahrzehnte, und noch mehr während der Pandemie, die mir schließlich die Ehre einbrachte, als führender Desinformationsverbreiter in den USA bezeichnet zu werden. Doch hier ist die Rockefeller Foundation, die von ganzem Herzen zustimmt – zumindest in der Theorie, denn wenn es darauf ankommt, ist ihre Definition einer gesunden Ernährung diametral entgegengesetzt zu meiner und wahrscheinlich auch zu Ihrer.

Die Bastardisierung des Begriffs „gesunde Ernährung„

In den letzten Jahren hat das WEF die Idee gefördert, dass wir uns daran gewöhnen sollten, Unkraut und Käfer zu essen, da die Insektenzucht weitaus kostengünstiger ist, nur wenige natürliche Ressourcen wie Wasser benötigt und die Umweltverschmutzung durch die Landwirtschaft um fast 99 % reduzieren könnte. Seit Jahren propagiert der WEF auch die Idee, dass im Labor gezüchtete tierische Lebensmittel und gentechnisch veränderte Nutzpflanzen der einzige Weg sind, die Welt zu ernähren und den Planeten zu retten.

Es überrascht nicht, dass das Wort „Bio“ in dem Bericht der Rockefeller Foundation kein einziges Mal vorkommt und das Wort „natürlich“ nur in Bezug auf „Naturkatastrophen“ verwendet wird. Dies, obwohl das Wort „gesund“ 33 Mal und das Wort „nachhaltig“ 17 Mal verwendet wird.

Der Begriff „alternative Proteine“ taucht nur einmal auf, und von „grasgefüttert“ ist nicht die Rede. Mit anderen Worten: Ihre Versionen von „gesunder Ernährung“ und „nachhaltiger Landwirtschaft“ enthalten keines der grundlegenden Kriterien für eine wirklich gesunde, nahrhafte, nachhaltige und regenerative Lebensmittelversorgung.

In Anbetracht der engen Vernetzung mit dem WEF liegt der Schluss nahe, dass die „gesunde Ernährung“, auf die sich die Rockefeller Foundation immer wieder bezieht, eine von Unkraut und Insekten ist, und dass die Art von Gesetzes- und Normänderungen, die sie durchzusetzen gedenkt, sich darauf bezieht, was „Lebensmittel“ sind.

Wie sie die Kontrolle über die Lieferkette an sich reißen wollen

„Reset the Table“ beschreibt, wie sie unter dem Deckmantel der „Gerechtigkeit“, der „Fairness“ und des „Umweltschutzes“ die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung und die Lieferkette an sich reißen wollen. Das sind genau die gleichen Schlagworte, die auch in Bidens Konferenz über Hunger, Ernährung und Gesundheit verwendet werden.

Ein Schlüssel zu diesem Unternehmen ist die Datenerfassung. Sie wollen Daten über die Ausgaben und Essgewohnheiten aller Menschen sammeln. Zu diesem Zweck will die Stiftung alles in eine Online-Umgebung verlagern, auch Medikamente und den Kauf von Lebensmitteln. Dadurch wird natürlich alles, was Sie tun, viel einfacher zu überwachen und zu verfolgen. Wie Lynn anmerkte, wird die Teilnahme an SNAP- und WIC-Programmen und die Verwendung digitaler Lebensmittelmarken ebenfalls eine Überwachung und Kontrolle ermöglichen.

Ein dritter Schlüssel zum Erfolg ist die Veränderung von Politiken, Praktiken und Normen“. Dazu gehören zweifellos Kampagnen, die die Einstellung der Menschen zu Insekten als Nahrungsquelle ändern sollen, sowie entsprechende Gesetze. Das Ziel besteht schließlich darin, die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung in einer einzigen Exekutivbehörde zu zentralisieren, was der Idee einer einzigen Weltregierung entspricht.

In ihrem Artikel fährt Lynn fort, die vielschichtigen Vernebelungen zu durchschauen, um die wahren Absichten hinter dem Hype herauszufinden. Ich werde mich hier auf die beiden konzentrieren, die ich für am wichtigsten halte. Ich möchte Sie ermutigen, auch den Rest in Lynns Artikel zu lesen.

Der „Lebensmittel ist Medizin“-Schein

Im Jahr 2023 wird eine Partnerschaft zwischen der Rockefeller Foundation, der American Heart Association und der Supermarktkette Kroger eine „Food is Medicine Research Initiative“ ins Leben rufen, um Beweise für die Food-is-Medicine-Programme des Gesundheitssektors zu gewinnen und „das öffentliche Verständnis und die Nutzung von ‚Food is Medicine‘-Programmen als integraler Bestandteil des Gesundheitssystems zu beschleunigen“. Lynn merkt an:

„Natürlich sind Lebensmittel Medizin, aber das ist nicht die eigentliche Absicht dieser Initiative. Stellen Sie sich vor, wie die Integration von Lebensmitteln in die Medizin die Landschaft der Kontrollmechanismen verändern wird, die unter dem Deckmantel der Gesundheitsfürsorge eingeführt werden. Dies ist nicht der einzige Weg, den die Rockefellers nutzen, um diese Verlagerung der Lebensmittelkontrolle zu orchestrieren. Sie sind auch einer der wichtigsten Geldgeber des Center for Good Food Purchasing, zusammen mit der W.K. Kellogg Foundation … und dem 11th Hour Project – dem Förderinstrument der Schmidt Family Foundation – dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt. Erklärtes Ziel dieses „Zentrums“ ist es, das Good Food Purchasing Program zu leiten, bei dem es darum geht, Institutionen dazu zu bringen, ihre „Lieferkette vom Erzeuger bis zum Verbraucher transparent zu machen und zu einem wertebasierten Einkaufsmodell überzugehen“ … Blue Cross arbeitet mit Reinvestment Partners zusammen, die das Programm „Eat Well“ verwalten, bei dem die Teilnehmer Rezepte für Lebensmittel erhalten. Es ist elektronisch mit einer Kundenkarte verknüpft, die in den teilnehmenden Lebensmittelgeschäften verwendet werden kann … Die Rockefeller Foundation finanziert Reinvestment Partners …“

Die Förderungsfalle für gesunde Ernährung

Die Falle, die uns gestellt wird, ist die eines kontrollierten sozialistischen Lebensmittelsystems. Der erste Schritt besteht darin, so viele Menschen wie möglich in Lebensmittelhilfeprogramme zu stecken. Bald wird die Nahrungsmittelhilfe auch in Medicaid integriert werden. Wie Lynn anmerkt, handelt es sich hierbei nicht um eine unbegründete Verschwörungstheorie. Die Kabale offenbart ihre wahren Absichten in einer Vielzahl von Berichten und Dokumenten.

In der nachstehenden Grafik aus einem Bericht der Illinois Blockchain and Distributed Ledger Task Force aus dem Jahr 2018 wird beispielsweise gezeigt, wie sie beabsichtigen, die Verwendung von „Token für gesunde Ernährung“ durch digitale Identität und digitale Währung zu kontrollieren. In dem dargestellten Fall darf ein Cheeseburger nicht gekauft werden, da er als „ungesunder Lebensmittelkauf“ identifiziert wird.

In dem Beispiel geht es um einen Antragsteller auf Sozialhilfe, der Wertmarken verwendet, aber dieses System wird sich zweifellos auf alle Menschen und die normale Währung ausweiten. Es ist nur eine Frage der Zeit. So fängt es an. Und während die ersten Modelle Obst und Gemüse als gesunde Lebensmittel ausweisen, wird sich das, was „gesund“ ist, mit zunehmender Kontrolle über die Landwirtschaft und die Lebensmittelherstellung ändern.

Seien Sie versichert, dass die Empfehlungen der Regierung für gesunde Lebensmittel niemals korrekt und wahr sein werden. Als Beweis nenne ich Ihnen den Food Compass der Friedman School of Nutrition Science and Policy, der Ende 2021 als das Neueste und Beste in der Ernährungswissenschaft vorgestellt wurde und von nun an als Leitfaden für die Auswahl von Gesundheits- und Ernährungshilfeprogrammen dienen soll.