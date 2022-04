Die Null COVID-Katastrophe: China setzt Armee ein, während Eltern und Kinder in Quarantäneeinrichtungen getrennt werden

Völliger Irrsinn der Nichtverfolgung der Herdenimmunität aufgedeckt.

Das völlige Desaster der chinesischen „Null-COVID“-Politik wurde erneut deutlich, nachdem die Armee nach Shanghai entsandt und Kinder in Quarantäneeinrichtungen von ihren Eltern getrennt wurden.

Wie wir bereits früher hervorgehoben haben, hat die Omikron-Variante von COVID, die es nicht geschafft hat, dem Weg anderer Länder zu folgen und so etwas wie Herdenimmunität zu erreichen, in Shanghai in vier Wochen mehr Coronavirus-Fälle verursacht als in den beiden vorangegangenen Jahren der gesamten Pandemie.

Dies hat zu einer neuen Welle von Abriegelungen geführt, die die Bewohner verärgert haben, da sie wieder einmal zu Panikkäufen gezwungen waren, während andere ohne dringende Behandlung, wie z. B. Nierendialyse, dastanden.

Die Situation hat Peking veranlasst, mehr als 2.000 Militärsanitäter nach Shanghai zu entsenden, um die gesamte Bevölkerung von 26 Millionen Menschen auf COVID zu testen.

Mit 8.581 asymptomatischen und 425 symptomatischen Covid-19-Fällen, die am 3. April gemeldet wurden, wäre der Ausbruch wahrscheinlich als relativ unbedeutend eingestuft worden, wenn er anderswo aufgetreten wäre; die so genannte „Dynamic Zero“-Covid-Strategie der chinesischen Regierung sieht jedoch auch bei einer geringen Fallzahl harte Maßnahmen vor. Die wichtigsten Grundsätze dieser Politik sind Tests, Rückverfolgung und Quarantäne aller positiven Fälle und ihrer engen Kontakte“, berichtet RT.

Einheimische beschweren sich auch darüber, dass die Behörden in den COVID-Quarantäneeinrichtungen Kinder von ihren Eltern trennen.

„Eltern, die ihre Kinder zur Behandlung gebracht haben, wurden von den Behörden in offizielle Quarantäneeinrichtungen gebracht, wobei die Familien oft im Unklaren über den Zustand ihrer Kinder gelassen wurden“, berichtet Zero Hedge. „Wenn sowohl Eltern als auch Kinder positiv getestet wurden, haben Ärzte Drohungen eingesetzt, um die Familien zum Einlenken zu bewegen. In einigen Fällen wurden Berichten zufolge Kinder, die erst drei Monate alt waren, von ihren stillenden Müttern getrennt.“

Bilder von weinenden Kindern, die von ihren Eltern getrennt wurden, gingen in den chinesischen sozialen Netzwerken viral, bevor sie zensiert wurden.

Hätten die westlichen Regierungen den Kurs beibehalten, den sie zu Beginn der Pandemie eingeschlagen hatten, nämlich gesunde Menschen einzusperren und eine katastrophale Politik zu verfolgen, die die Herdenimmunität völlig außer Acht lässt, wären wir jetzt in der gleichen Situation wie China.

Vergessen wir nicht, dass es der ehemalige COVID-19-Berater der britischen Regierung, Neil Ferguson, war, der zugab, dass er der Meinung war, dass wir mit der Einführung von Abriegelungen nach kommunistischem chinesischem Vorbild in Europa nicht durchkommen würden, weil sie zu drakonisch seien.

„Es ist ein kommunistischer Einparteienstaat, sagten wir. Wir dachten, in Europa könnten wir damit nicht durchkommen“, sagte Ferguson.

„Und dann hat Italien es getan. Und uns wurde klar, dass wir es können“, fügte er hinzu.