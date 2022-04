Die Optik von Bucha und die Politik der letzten Gräueltat

strategic-culture.org: Wenn alle Beweise in Libyen, in Syrien, in Abu Ghraib oder in Bucha auf die üblichen NATO-Verdächtigen hindeuten, sollten wir ihre politischen und militärischen Spitzenleute als die Serienkriegsverbrecher, die sie sind, verhaften und ins Gefängnis stecken.

Erinnern Sie sich an die Maine: Zur Hölle mit Spanien. My Lai. Massenvernichtungswaffen. Saddam Hussein wird uns alle umbringen. Der böse Assad. Gaddafis Viagra. Wir kamen, wir sahen, er starb. Abu Ghraib. Wir haben einige Leute gefoltert.

Die USA und ihre engsten Verbündeten haben die unsäglichsten Kriegsverbrechen in jedem Winkel der Erde begangen, auch in ihrem eigenen. Ich will gar nicht erst von den Philippinen reden, wo das USMC seine Beute wie Bergkaninchen jagte, ihnen Halsketten aus den Ohren machte und über ein halbes Jahrhundert später während ihres vietnamesischen Vernichtungsfeldzugs davon sang.

Aber was ist mit Bucha und Medien wie dem SCF, die auf der Liste der Sanktionen stehen? Fangen wir mit Bucha an. In Bucha wurden Gräueltaten begangen, so viel ist klar und unbestritten, ebenso wie die einzigen Verdächtigen, die russische Armee und die mit ihr verbündeten ukrainischen Milizen, auch das ist klar. Betrachten wir die beiden Verdächtigen der Reihe nach.

Die britische Armee hat dies in Kenia, Indien und Irland getan, und die Amerikaner haben es in Texas, Wounded Knee, Vietnam und im Irak getan. Wenn wir also die britische und die amerikanische Armee als Maßstab heranziehen, ist es möglich, dass die Russen, schurkische Russen, um die Freikarte der Anglo-Amerikaner zu benutzen, die Schuldigen sind.

Die Russen würden zu ihrer Verteidigung argumentieren, dass es sich um einen geordneten und taktischen Rückzug gehandelt habe, dass es erhebliche zeitliche und andere Diskrepanzen zu den Berichten der NATO gebe und dass es Beweise dafür gebe, dass diejenigen, die hingerichtet wurden, russische Sympathisanten waren.

Für mich ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Ich weiß es einfach nicht, weil die NATO und ihre irischen Schoßhündchen mir die Mittel verweigern, es zu erfahren. Sie wollen mich sogar zum Schweigen bringen, was sich darin zeigt, dass sie genau diese Stelle sanktioniert haben.

Ich kann zwar nicht als Zeuge über Bucha aussagen, aber ich könnte den zuständigen Behörden bei ihren Ermittlungen über ähnliche Gräueltaten in Syrien helfen, die zeitlich so abgestimmt waren, dass die NATO – um den NATO-eigenen Erzkriegsverbrecher Curtis LeMay zu zitieren – Syrien in die Steinzeit zurückbomben konnte.

In einem früheren Artikel habe ich die forensische Arbeit von Robert Stuart über eine solche Gräueltat zitiert. Ich könnte noch viele weitere anführen, aber es genügt zu sagen, dass die Familie Tlass, die in Stuarts Enthüllungsbericht eine zentrale Rolle spielt und die auch Hohepriester des Terrornetzwerks der Muslimbruderschaft sind, überall Beweise für Assads Massenvernichtungswaffen entdeckten. Sie und ihre NATO-Sponsoren wollten einen Vorwand, um Syrien in die LeMay’sche Steinzeit zurückzubomben, und Assads angeblicher Einsatz von biologischen Waffen war trotz der Berge von Beweisen, die das Gegenteil beweisen, der erfundene Vorwand.

Cui bono? Wer profitiert von den Gräueltaten, die die NATO aufdeckt? Nicht Gaddafis Libyen, das zerstört und seines Reichtums beraubt wurde. Nicht Saddams Irak, der zerstört wurde, dessen Museen und Goldtresore geplündert und dessen Reichtümer gestohlen wurden. Und auch nicht die Helden der Syrischen Arabischen Armee, die unter unkalkulierbaren Kosten seit mehr als einem Jahrzehnt Widerstand gegen die amerikanische Besatzung und die amerikanischen Stellvertreter leisten.

Wer profitiert also von Bucha? Die üblichen Verdächtigen, die die russische Souveränität ablehnen, und die für beide Seiten vorteilhaften Handelsbeziehungen zwischen Russland, der Ukraine und Deutschland. So viel ist klar. Was die Frage angeht, wer die Bucha-Auslöser betraf, so werden wir es nie erfahren, solange es keine vollständige, unabhängige Untersuchung gibt, ein Prozess, den die NATO in Libyen, Syrien, Irak, Jemen, Lateinamerika und einer Reihe afrikanischer Länder abgelehnt hat, so wie sie ihn jetzt in der Ukraine ablehnt.

Wenn alle Beweise in Libyen, in Syrien, in Abu Ghraib oder in Bucha auf die üblichen NATO-Verdächtigen hindeuten, sollten wir ihre politischen und militärischen Spitzenleute als die Serienkriegsverbrecher, die sie sind, verhaften und ins Gefängnis stecken. Aber da die NATO nichts zugibt, können wir sie nicht verhaften; sie haben sogar einen LeMay auf die Niederlande versprochen, falls ihre Marionetten es jemals wagen sollten, einen ihrer Schlächter anzuklagen. Sie leugnen nur und lügen, leugnen und lügen, leugnen, leugnen, leugnen. Erinnern Sie sich an die Maine!

Da ich der Meinung bin, dass ukrainische Milizen die Gräueltaten von Bucha begangen haben, werde ich bereits als Tschetschenien-Apologet bezeichnet, so wie mich die NATO-Medien zuvor als gefährlichen Extremisten (The Sunday Times), als umstrittenen Akademiker, der für einen von einem Verbündeten Wladimir Putins geleiteten Think-Tank schreibt (Mail on Sunday), als Assad-Apologet… auf einer Interpol-Beobachtungsliste (Mail on Sunday), ein Assad- und Putin-Apologet (James Bickerton, politischer Redakteur von Backbencher), ein angebliches Mitglied einer mit Putin verbundenen politischen Gruppe (Daily Mail), ein gefährlicher Assad-Apologet (Sunday Express), ein Apologet für den Tyrannen Bashar Assad (Marco Giannangeli, Sunday Express), ein gefährlicher Extremist (Sunday Express), ein berüchtigter Assad-Apologet (Order-Order, eine berüchtigte rechtsextreme Tory-Website) und so weiter.

Der britische Parlamentsabgeordnete (und ehemalige SAS-Todesschwadroneur) Crispin Blunt ist der Ansicht, dass „Hayes‘ Ansichten über die Vorzüge der NATO und der westlichen Werte sowie über die demokratischen Freiheiten, die die NATO zu schützen sucht, denjenigen, deren Aufgabe es ist, das Vereinigte Königreich zu schützen, keinerlei Trost spenden werden“, und der NATO-Apologet für chemische und biologische Waffen, Oberst Hamish de Bretton Gordon, meinte: „Die Tatsache, dass der Führer der (britischen) Opposition von jemandem (Hayes) beraten wurde, der mit der russischen Geschichte hausieren geht, ist beunruhigend und erschütternd.“

Es ist also klar, dass ich trotz meiner Erfahrung und Qualifikationen und trotz der Tatsache, dass kein Jota meiner Aussage glaubhaft widerlegt werden kann, kein gutes Ei bin. Da ich sogar für diese Publikation schreibe, die mit Sanktionen belegt ist, sollte ich besser ein paar Worte zu diesem weiteren Beweis dafür sagen, dass ich Putins Marionette bin, bevor ein ukrainischer Henker an meine schwer befestigte Tür klopft.

Ich habe hier geschrieben, was ich wollte, und obwohl ich einige Erläuterungen an die Redakteure geschrieben habe, gab es keine redaktionelle Einmischung und auch keine Vorschläge für Themen, zu denen ich mich äußern sollte. Ich war frei und habe nach meinen eigenen, offenen und sehr transparenten Vorstellungen gearbeitet, die ich sogar in früheren Artikeln angedeutet habe.

Rap Sheet

Da meine NATO-Kritiker mir dann entgegenhalten würden, ich sei ein nützlicher Idiot, sollten wir uns das Vorstrafenregister dieser Stelle ansehen.

Der SCF „hat sich in die US-Präsidentschaftswahlen 2020 eingemischt“.

SCF hat „weiterhin versucht, ein Publikum zu erreichen“.

SCF veröffentlichte Inhalte, in denen behauptet wurde, die Vereinigten Staaten unterstützten die Ukraine, um „Russland zu schwächen“.

Die SCF-Medien „verbreiten viele Arten von Desinformationen über internationale Organisationen, militärische Konflikte, Proteste und alle spaltenden Themen, die sie ausnutzen können.“

Eine der Haupttaktiken des SCF besteht darin, westliche Randdenker und Verschwörungstheoretiker zu veröffentlichen, um ihnen eine größere Reichweite zu verschaffen, während gleichzeitig versucht wird, die russischen Ursprünge der Zeitschrift zu verschleiern. Diese Taktik trägt dazu bei, dass die Website innerhalb ihrer westlichen Zielgruppe als eine organische Stimme erscheint.

In Anklagepunkt 1 wird behauptet, der SCF habe versucht, die US-Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, bei denen die CIA den amtierenden Präsidenten Donald Trump aus den sozialen Medien verbannt und die Aufdeckung der massiven kriminellen Aktivitäten des Herausforderers, des Iren Joe Biden, in der Ukraine verhindert habe. Angesichts der sehr bescheidenen Reichweite des SCF sind diese russophoben Anschuldigungen lächerlich und Teil einer umfassenderen NATO-Kampagne zur Kontrolle und Manipulation ihrer Kriegserzählungen. Ich würde jedoch eine sachkundige, unabhängige Debatte zu diesem Thema begrüßen.

In Punkt 2 wird behauptet, dass der SCF versucht, das Publikum zu erreichen. Da dies alle Websites versuchen, ist dieser Vorwurf geradezu lächerlich, umso mehr, wenn der SCF, wie alle Medien angeblich versuchen, die NATO zur Rechenschaft zu ziehen, wie in der Anklage behauptet wird.

In Anklagepunkt 3 wird behauptet, der SCF betrachte den Ukraine-Feldzug der USA als einen Versuch, Russland zu schwächen. Obwohl die NATO-Osterweiterung und eine Vielzahl von Artikeln, oft aus ihrem eigenen Munde, in denen die Mitschuld der USA am Maidan-Putsch und ihre Bemühungen, die deutsche Öl- und Gaskooperation mit Russland zu stoppen, aufgezählt werden, die Schuld der USA auf Schritt und Tritt beweisen, setzen die USA ihre lange Reihe von Leugnungen und Lügen fort. Anklage wird abgewiesen.

In Anklagepunkt 4 wird dem SCF vorgeworfen, Fehlinformationen zu verbreiten, vielleicht dieselbe Art von Fehlinformationen, mit denen die USA ihre direkten Kriege und Stellvertreterkriege mit Spanien, Vietnam, Korea, Irak, Libyen, Syrien und einer Reihe lateinamerikanischer Länder begonnen haben. Obwohl ich gerne bereit wäre, mit den USA über all diese Themen zu diskutieren, ist es meine eigene Erfahrung und auch der Beweis, der uns allen vor Augen steht, dass die Kultur der Annullierung der USA und ihrer Stellvertreter die Debatte in allen Medien und Universitäten der NATO unterbunden hat. Da die Angriffe der USA auf den SCF und verbündete Einrichtungen diesem Muster folgen, wird die Anklage zurückgewiesen.

Obwohl ich bereits auf Punkt 5 eingegangen bin, habe ich in einem früheren Artikel bewusst versucht, die oxymoronische Verschwörungstheorie zu zerstören. Es mag zwar „Randdenker“ geben, die für SCF schreiben, aber ich kenne sie nicht, ich gehöre nicht zu ihnen und es ist nicht meine Aufgabe, sie zu identifizieren, zu fördern oder zu verteidigen, falls es sie gibt. Meine selbsternannte Rolle in all dem besteht darin, meinen eigenen Kompass virtuell zu drucken, meinen eigenen kleinen und fast unbedeutenden Beitrag zur Schaffung von Frieden in unserer Zeit und in kommenden Zeiten.

Wenn ich hier oder anderswo in irgendeine Perfidie verwickelt bin, dann diskutieren Sie ruhig mit mir darüber. Wenn ich wie ein Ausgestoßener behandelt werden muss, so wie Juden, die sich weigern, der massiv überbesetzten israelischen Armee beizutreten, in Israel behandelt werden, dann ist das in Ordnung, denn dann befinde ich mich in guter Gesellschaft.

Die Gruppe New Horizons, die mich, wie irische NATO-Agenten behaupten, dazu gebracht hat, auf einer ihrer Versammlungen in Teheran zu sprechen, könnte eine solche Debatte ermöglichen, obwohl sie, wie so viele andere auch, unter schweren Sanktionen steht. Obwohl ich mich bei diesem Treffen angeblich auch mit einigen von Dugins russischen Freunden unterhalten habe, war mein wichtigster Eindruck, den ich den iranischen und russischen Botschaftern in Dublin vermittelte, der von jungen iranischen Frauen, die sich an mich wandten und mich anflehten zu erklären, warum alle die Iraner hassen.

Ich hasse die Iraner gewiss nicht, denn ich habe kein Interesse daran, so etwas zu tun, und wie viele andere Besucher war ich von ihrer Freundlichkeit (und ihrer guten Küche) beeindruckt. Es ist die NATO, die nach dem Schah diese Galle verbreitet, die gleiche hasserfüllte und kriegerische Galle, die sie jetzt aus den gleichen kranken Gründen gegen Russland verbreitet.

Und dann haben wir noch Putin und Asma Assad, die eindimensionalen James-Bond-Schurken von heute. Die Karikatur von Putin als bösem Wahnsinnigen, der in Lammblut badet und alle möglichen altersverändernden Gebräue trinkt, die Dracula erbärmlich machen würden, ist lustig, auch wenn sie dank der westlichen Medien, die ihre fügsamen Männer mit unendlichen Strömen von Sport und Pornos füttern und ihre unkritischen Frauen mit allem und jedem, was die britische und amerikanische Königsfamilie trägt oder mit wem sie kopuliert, wirksam ist.

Und dann gibt es da noch die multikulturelle, mehrsprachige, kosmopolitische Asma Assad, die Wüstenrose der Vogue, bevor sie mit Bädern in Ziegenmilch und dem Blut neugeborener Babys zu Putin wurde. Jetzt mal halblang.

So witzig und lächerlich, aber auch so wirkungsvoll diese Verunglimpfungen auch sein mögen, es braucht Kanäle wie den SCF, um sie und die von ihnen ausgehenden Todesfälle zu mildern. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Hier stehe ich. Ich kann und werde nicht anders handeln.

Ich teile nicht nur die kontrollierte Empörung des ehemaligen russischen Präsidenten Medwedew darüber, wie die russischen Paralympioniken behandelt wurden, sondern würde mich auch beschmutzt fühlen, wenn einer ihrer Peiniger in meine Nähe käme. Ich würde mich jedoch freuen, wenn ich die Gelegenheit bekäme, mit ihnen zu diskutieren, vorzugsweise in Damaskus, Moskau oder Teheran.

Aber die Debatte, die durch die Zensur des SCF und anderer Websites durch die NATO unterdrückt wird, ist nicht annähernd ausreichend. Die Friedhöfe von Damaskus, Moskau und Teheran sind voll von Menschen, die ermordet wurden, weil die NATO es versäumt hat, den Krieg dem Dialog und der Debatte mit denjenigen vorzuziehen, die ihre Opfer vertreten.

Da die Schock- und Furcht-Taktik der NATO, die so effektiv zum Abschlachten von Millionen von Irakern eingesetzt wurde, in der Ukraine ins Stocken geraten ist, ändert Amerika nun seine Taktik für die gleichen ruchlosen Ziele. Hier in Irland werden vier russische Diplomaten ausgewiesen, weil der irische Geheimdienst vor kurzem festgestellt hat, dass sie Spione sind, während vollwertige Nazis weiterhin ihre Gesandtschaft belagern.

Der Zufall will es, dass gerade zu diesem Zeitpunkt Deutschland, Litauen und eine Reihe anderer europäischer Länder, die von Amerika abhängig sind, herausgefunden haben, dass eine große Zahl russischer Diplomaten auch sie ausspioniert hat, und dass sie deshalb ebenfalls nach Moskau geschickt wurden.

Dublins Geheimdienst sollte sich zur Feier des Tages einen nicht-russischen Wodka genehmigen. Es ist derselbe Geheimdienst, der bereits 1972 von der britischen Botschaft infiltriert wurde und der an den massiven Bombenanschlägen in Dublin beteiligt war, die ohne Vorwarnung verübt wurden, den größten Bombenanschlägen in Großbritannien und Irland in Friedenszeiten, die immer noch unter die Schweigepflicht der Regierung fallen, und über die nicht einmal im irischen Parlament diskutiert werden darf, in dem der britische und jetzt auch der amerikanische Geheimdienst seit langem vertreten sind.

Es ist dasselbe irische Parlament, in dem die von den Amerikanern finanzierte Sinn Féin-Gruppe den russischen Botschafter dazu bringen will, bevor sie ihn ostentativ ausweist, dem ukrainischen Präsidenten, einem Milliardärsclown von Beruf, dabei zuzuhören, wie er zum x-ten Mal die von ihm verfasste Sicht der Dinge darlegt.

Vielleicht ist es an der Zeit, diese von der NATO finanzierten Clowns vorzuschicken. Als George Galloway, ein wortgewandter schottischer Fuchs, auf den Hühnerstall von Capitol Hill losgelassen wurde, hatte er sie alle zum Frühstück, als sie versuchten, ihn zum Sündenbock für ihre eigenen Kriegsverbrechen im Irak zu machen. Obwohl Galloway diese Runde unbestreitbar gewonnen hat, zogen sich die NATO-Händler einfach zurück und formierten sich neu, um im Irak, im Jemen, in Libyen, in Syrien und jetzt in der Ukraine erneut zu kämpfen.

Die schlichte Wahrheit ist: Ob Galloway es sagt, ob ich es sage, ob Southfront, New Horizons, SCF, die „westlichen Randdenker und Verschwörungstheoretiker“ der Königin von Saba oder eine der von Russland sanktionierten Katzen es sagen, die NATO kann mit niemandem, der Galloways Sprachkenntnisse besitzt, über ihre Verbrechen diskutieren, und sie kann es nicht dulden, dass irgendjemand – vom Papst auf seinem Thron in Rom bis zum kleinsten SCF-Schreiber – etwas anderes sagt.

Man muss sich nur die Notlage des politischen Gefangenen Julian Assange vor Augen führen, um den Wahrheitsgehalt all dieser Aussagen zu erkennen. Zwar gibt es Wikileaks noch immer, aber die Chelsea Mannings, die im hohen Gras der NATO lauern, wissen nur zu gut, dass die Chinesen das Huhn töten, um Informationen an sie weiterzugeben. Wer die Verbrechen der NATO ausplaudert, kommt mit Assange für immer ins Gefängnis.

Im Gegensatz dazu bestätigte der irisch-katholische Bischof Donal Lamont angesichts der Inhaftierung durch das rhodesische NATO-Regime Dostojewskis sibirische Erfahrung, dass viel für das kontemplative Leben in einer Gefängniszelle spricht; in Graham Greenes The Power and the Glory kommen ähnliche Gedanken zum Ausdruck. Die NATO kann den SCF verbieten, schikanieren und blockieren, aber sie kann seine Botschaft nicht töten. Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich zur Gerechtigkeit, die Wahrheit wird ans Licht kommen, und die Wahrheit wird uns von den höllischen Kräften der NATO befreien.