Die Pandemie hat bewiesen, dass die Demokratie eine Illusion ist

Als der kanadische Premierminister Justin Trudeau alle Register zog, um den Protest der Trucker gegen die Impfpflicht niederzuschlagen, wurde klar, dass Demokratie eine Illusion ist

Seit vielen Jahren hat die technokratische Elite mit ihren globalen autoritären Zielen Regierungen auf der ganzen Welt infiltriert und auf Überwachungs- und nationale Sicherheitsinstrumente gedrängt, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Ein zentraler Bestandteil dieses Systems zur Unterdrückung Andersdenkender ist der Überwachungsapparat, der aufgebaut wurde. Er wird zwar als Instrument zur Jagd auf gefährliche Kriminelle verkauft, doch sein Hauptzweck besteht darin, abweichende Meinungen friedlicher, gesetzestreuer Bürger zu unterdrücken. Die finanzielle Kriegsführung – das Verbot der Nutzung von Finanzdienstleistungen – ist eine weitere Maßnahme.

Andersdenkende werden auch dadurch unterdrückt, dass diejenigen, die nicht mit dem Narrativ übereinstimmen, mit kriminellen Begriffen belegt werden. Ein Beispiel: „Impfskeptiker“ und alle, die mit Pandemie-Maßnahmen nicht einverstanden sind, werden jetzt als inländische Terroristen oder inländische Extremisten bezeichnet. Die Verwendung krimineller Begriffe erlaubt es den Machthabern, verfassungswidrige Unterdrückung und Bestrafung zu rechtfertigen

Die USA müssen sowohl den Patriot Act als auch die neue Biovorsorge-Initiative aufheben, sonst werden alle Privatsphäre und Freiheit zerstört

Als der kanadische Premierminister Justin Trudeau alle Register zog, um die Proteste der Trucker gegen die Impfpflicht niederzuschlagen, ohne sich ihre Beschwerden jemals wirklich angehört zu haben, wurde eine Wahrheit sonnenklar. Die Demokratie war eine Illusion. Zu diesem Schluss kommt der kanadische Journalist Matthew Ehret in einem Artikel in Strategic Culture vom 18. Februar 2022.

Wer hätte gedacht, dass Kanada jemals eine Zündkerze für eine Freiheitsbewegung gegen die Tyrannei sein würde? fragt Ehret. Unzählige Tausende von Patrioten sind quer durch das Land gefahren, um sich in Ottawa in friedlicher und festlicher Stimmung zu bunkern, die ich mit eigenen Augen sehen musste, um zu glauben, dass sie etwas so Einfaches und von Ideologie Unbeflecktes fordern: die Freiheit zu arbeiten, für die Familien zu sorgen und die Grundrechte zu respektieren, wie sie in der Charta der Rechte und Freiheiten niedergelegt sind …

Die Mainstream-Medien und politischen Schreiberlinge haben Überstunden gemacht, um den Freedom-Konvoi, der am 29. Januar in Ottawa eintraf, als eine „aufständische Bewegung“ voller „weißer Rassisten“, „russischer Handlanger“ und „Nazis“ darzustellen, die „die Regierung stürzen“ wollen. Selbst der ehemalige Gouverneur der Bank of England (und Treuhänder des Weltwirtschaftsforums), Mark Carney, meldete sich am 7. Februar zu Wort und erklärte, dass „dies Aufruhr ist“ und dass „diejenigen, die immer noch dabei helfen, diese Besetzung auszuweiten, identifiziert und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen“ …

Angesichts einer organischen Bürgerrechtsbewegung von Arbeitern, Truckern, Landwirten und Zehntausenden von Unterstützern, die sich in Kanadas Hauptstadt versammelt haben, um die Wiederherstellung ihrer Grundfreiheiten zu fordern, hat die derzeitige liberale Regierung nicht einmal ein Quäntchen Menschlichkeit oder Verhandlungsfähigkeit gezeigt. Das sollte all jene nicht überraschen, die in den letzten Jahren die Heuchelei neoliberaler „regelbasierter“ Ordnungsideologen in Aktion gesehen haben, die schnell bereit sind, die „Freiheit“ der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, Hongkongs oder Xinjiangs zu feiern, wenn das Ergebnis den geopolitischen Zielen abgehobener, nach globaler Hegemonie strebender Technokraten zugutekommt.

In dem Moment, in dem echte selbstorganisierte Arbeiterbewegungen entstehen, die die Anerkennung grundlegender Rechte fordern, fallen die Masken und die Wut der Tyrannen zeigt ihr wahres Gesicht.

Die Tyrannen zeigen ihr wahres Gesicht

Wie Ehret berichtet, nutzt der tiefe Staat Kanadas nun den Emergency Measures Act, um genau das zu tun, was Carney gefordert hat, nämlich jeden zu identifizieren und zu bestrafen, der es wagt, für die Freiheit einzutreten.

Das Gesetz räumt dem Bankensektor außerordentliche Befugnisse ein, um die Konten der Menschen in den sozialen Medien und ihre privaten Bankunterlagen zu durchsuchen und die Bankkonten aller zu beschlagnahmen, die verdächtigt werden, den Freiheitskonvoi zu unterstützen, sei es im Geiste oder durch Online-Spenden, einschließlich Kryptowährungen.

Die Opfer werden keine Rechtsmittel einlegen können, da die Banken vor Klagen derjenigen, deren Leben sie zerstören, rechtlich geschützt sind. Geschäftsinhabern in Kanada, die die Freiheit unterstützen, können auch ihre Versicherungspolicen gekündigt werden, und Lkw-Fahrer können ihre Führerscheine vorübergehend oder dauerhaft verlieren.

Dennoch gaben die Demonstranten nicht auf. Im Gegenteil, die Drohungen schienen sogar das Gegenteil zu bewirken. Ehret zufolge „erneuerten die Demonstranten ihre Zusage, an Ort und Stelle zu bleiben“, was sie auch taten, bis Trudeau die Polizei schickte, um die Demonstranten zu verhaften und ihre Lastwagen abzuschleppen.

Während Trudeau so lange diktatorisch blieb, bis die Trucker vom Parlamentsgelände geräumt waren, zeigte das politische Establishment Anzeichen des Einknickens. Zwei Mitglieder der Liberalen Partei, der Abgeordnete Joel Lightbound und der Abgeordnete Yves Robillard, brachen mit den Parteireihen und forderten ein Ende der unpopulären und unnötigen COVID-Maßnahmen. Schließlich gab Trudeau am 23. Februar 2022 überraschend nach und erklärte, er werde das Notstandsgesetz, auf das er sich zuvor berufen hatte, zurücknehmen.

Auf globaler Ebene ist das Schweigen der Staats- und Regierungschefs von Demokratien und Republiken in aller Welt ebenso aufschlussreich wie Trudeaus Machtergreifung. Inzwischen hätten wir erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Frankreichs und vieler anderer Länder an das Mikrofon getreten wären, um das Vorgehen der kanadischen Regierung zu verurteilen.

Aber sie haben es nicht getan, und das sagt alles darüber aus, wie sie zu den Themen Demokratie und Freiheit stehen. Schlimmer noch, einige haben Trudeaus diktatorische Maßnahmen unterstützt.

In einem Tweet vom 10. Februar 2022 schlug Juliette Kayyem, ehemalige stellvertretende Ministerin für Innere Sicherheit unter US-Präsident Obama und häufige CNN-Kommentatorin, vor, das kanadische Regime solle die Reifen der Trucker aufschlitzen, ihre Tanks leeren, die Fahrer verhaften, die Lkw wegbringen, ihre Versicherung kündigen, ihre Führerscheine einfrieren und ihre Neuzulassung in Zukunft verbieten. Um es mit ihren eigenen Worten zu sagen: „Ich werde nicht aufhören, dafür zu sorgen, dass es weh tut.

Die Illusion der liberalen Demokratie ist zusammengebrochen

Wie Ehret feststellte, wissen wir zwar noch nicht, wie es enden wird, aber wir können sicher sein, dass „die Illusion der liberalen Demokratie … zusammengebrochen ist“. Das bedeutet nicht, dass die globalistische Kabale ihre Aktenkoffer packt und sich zur Ruhe setzt. Nein, sie werden kämpfen, um bis zum bitteren Ende an der Macht zu bleiben.

Aber der Hügel, auf dem sie stehen, wird von Tag zu Tag steiler und rutschiger. Jeder kann sehen, dass sie das eine sagen und das genaue Gegenteil tun. Man kann nicht behaupten, ein Verteidiger von Demokratie, Freiheit und gleichen Rechten für alle zu sein, und gleichzeitig friedliche Bürger zum Staatsfeind erklären. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Wie der historisch links orientierte Journalist Glenn Greenwald feststellt:

Wenn es um ferne und gegnerische Länder geht, wird uns beigebracht, Tyrannei an den verräterischen Taktiken der Unterdrückung zu erkennen. Abweichung von der Orthodoxie wird zensiert. Proteste gegen den Staat sind geächtet. Andersdenkende werden hart und ohne ordentliches Verfahren bestraft. Lange Haftstrafen werden eher für politische Vergehen als für Gewaltverbrechen verhängt. Journalisten werden als Kriminelle und Spione behandelt. Opposition gegen die Politik der politischen Führer wird als Verbrechen gegen den Staat umgedeutet.

Wenn eine Regierung, die dem Westen feindlich gesinnt ist, ein solches Verhalten an den Tag legt, ist es nicht nur leicht, sondern geradezu obligatorisch, sie als despotisch zu diffamieren. So findet man praktisch täglich Artikel in der westlichen Presse, in denen die Anwendung dieser Taktiken durch die Regierungen in Russland, China, Iran, Venezuela und in allen anderen Ländern, die der Westen verunglimpfen möchte, zitiert wird … Dass der Einsatz dieser repressiven Taktiken diese Länder und ihre Bevölkerungen autokratischen Regimen unterwirft, gilt als unbestritten. Aber wenn diese Waffen von westlichen Regierungen eingesetzt werden, wird genau der gegenteilige Rahmen vorgegeben: Sie als despotisch zu bezeichnen, ist nicht mehr obligatorisch, sondern praktisch verboten.

Dass Tyrannei nur bei den westlichen Gegnern, niemals aber im Westen selbst vorkommt, wird als ständiges Axiom der internationalen Angelegenheiten behandelt, als ob die westlichen Demokratien auf göttliche Weise vor den Versuchungen echter Unterdrückung geschützt wären. Die Behauptung, eine westliche Demokratie sei auf das gleiche Niveau autoritärer Unterdrückung herabgesunken wie die offiziellen Feinde des Westens, ist eine Behauptung, die als inhärent absurd oder sogar als vage verräterisch gilt.

Der implizite Garant für diesen beruhigenden Rahmen ist die Demokratie. Westliche Länder, so der Mythos, können niemals so repressiv sein wie ihre Feinde, weil westliche Regierungen zumindest demokratisch gewählt sind. Diese Zusicherung, so verlockend sie auch sein mag, bricht bei der geringsten kritischen Betrachtung völlig in sich zusammen.

Die Gefahren der Mehrheitsdespotie

Wie Greenwald erklärt, ist die Prämisse der US-Verfassung und der Bill of Rights, dass „Mehrheitsdespotismus im Extremfall gefährlich ist“. Unter „Despotismus“ versteht man eine Regierung, in der eine einzige Person mit absoluter Macht regiert. In der Regel handelt es sich dabei um eine Einzelperson, aber Despotismus kann auch aus einer Mehrheitsregierung entstehen.

Es ist interessant festzustellen, dass die Gründerväter zwar wahrscheinlich keinen Begriff für das hatten, was wir heute als Psychologie der „Massenbildung“ kennen, dass sie sich aber eindeutig der Gefahren bewusst waren, die von einer irrationalen Mehrheit ausgehen.

Wie Greenwald feststellte, „besteht die Bill of Rights aus wenig mehr als den Beschränkungen, die den tyrannischen Maßnahmen auferlegt werden, die Mehrheiten auf demokratischem Wege durchzusetzen versuchen könnten“.

Selbst wenn beispielsweise eine Mehrheit der Menschen der Meinung ist, dass bestimmte Ideen und Ansichten kriminalisiert werden sollten, verbietet die Bill of Rights dies. Die Bill of Rights verbietet auch die Abschaffung der Religionsfreiheit, selbst wenn eine Mehrheit dies befürworten würde. Ebenso können „Leben und Freiheit nicht ohne ein ordentliches Verfahren entzogen werden, selbst wenn 9 von 10 Bürgern dies befürworten“.

Die Gründerväter waren klug genug, um zu erkennen, dass eine Mehrheitsherrschaft leicht genauso zerstörerisch despotisch werden kann wie eine Diktatur. Deshalb haben sie dafür gesorgt, dass die individuellen Freiheiten so verankert wurden, dass man auch dann das Recht hat, seine Religion auszuüben, wenn man der letzte Mensch im Land ist, der dies möchte. Die Mehrheit kann Ihnen das nicht wegnehmen.

Aufwachen und die Realität wahrnehmen

Greenwald fährt fort und erklärt, dass die Anzeichen der Tyrannei im Westen schon seit über einem Jahrzehnt zu erkennen sind. Wir haben nur nicht darauf geachtet. Erst jetzt, da wir der Tyrannei aus erster Hand ins Gesicht blicken, beginnen wir, sie wirklich als das zu sehen, was sie ist:

Die jahrzehntelange Unterdrückung von Julian Assange und WikiLeaks zeigt allein schon, wie ernst die neoliberalen Angriffe auf Andersdenkende geworden sind. Viele sind sich der wichtigsten Teile dieser Unterdrückung bewusst … aber sie haben einige der extremsten Aspekte vergessen oder aufgrund von Medienverfehlungen nie erfahren. Während das Obama-Justizministerium unter Generalstaatsanwalt Eric Holder keine Beweise für kriminelle Handlungen finden konnte, nachdem es eine jahrelange Untersuchung durch eine Grand Jury einberufen hatte, gelang es dem damaligen Vorsitzenden des Senatsausschusses für Innere Sicherheit, Senator Joseph Lieberman (I-CT), Finanzdienstleister wie MasterCard, Visa, PayPal und die Bank of America unter Druck zu setzen, die Konten von WikiLeaks zu kündigen und sie damit aus dem Finanzsystem zu verbannen, was ihre Fähigkeit, Gelder von Unterstützern zu erhalten oder ihre Rechnungen zu bezahlen, abwürgte.

Lieberman und seine neokonservativen Verbündeten setzten auch Amazon unter Druck, WikiLeaks von seinen Hosting-Diensten zu entfernen, was dazu führte, dass die Whistleblower-Gruppe vorübergehend offline war. All dies führte dazu, dass WikiLeaks nicht mehr operieren konnte, obwohl es keiner Straftat angeklagt war: Wie das Justizministerium zugab, konnte es nicht beweisen, dass die Gruppe Straftaten begangen hatte, und dennoch wurde diese außergesetzliche Strafe verhängt.

Die Taktiken, die gegen WikiLeaks eingeführt wurden – Ausschluss Andersdenkender aus dem Finanzsystem und Zwang für Tech-Unternehmen, ihnen den Internetzugang zu verweigern, ohne einen Hauch eines ordentlichen Verfahrens – sind nun zu Standardwaffen geworden. Trudeaus Regierung beschlagnahmt und friert Bankkonten ein, ohne dass ein Gerichtsverfahren stattfindet. Die „Wohltätigkeitsseite“ GoFundMe blockierte zunächst die für die Trucker gesammelten Millionen von Dollar und kündigte an, diese Gelder an andere Wohltätigkeitsorganisationen umzuleiten, und erstattete dann die Spenden zurück, als die Leute zu Recht darauf hinwiesen, dass ihr ursprünglicher Plan einer Form von Diebstahl gleichkam. Als eine alternative Fundraising-Website, GiveSendGo, weitere Millionen für die Trucker sammelte, blockierten kanadische Gerichte deren Verbreitung.

Greenwald hebt auch hervor, wie amerikanische Politiker Druck auf Big-Tech-Monopole und das Finanzsystem ausgeübt haben, um als gemeinsamer Zensurarm der Regierung zu agieren. Die Sperrung von Servern und Finanztransaktionsdiensten für Menschen und Unternehmen war eine der wichtigsten Strategien, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Warum Assange ins Visier genommen wurde

Laut Greenwald wurde die Festnahme von Assange dadurch ausgelöst, dass er die Gewalt der spanischen Regierung gegen die Bürger Kataloniens in den Jahren 2017 und 2019 anprangerte. Katalonien wollte Autonomie von der spanischen Regierung in Madrid, und die Regierung reagierte mit schockierender Gewalt.

„Spanien behandelte die Aktivisten nicht als einheimische Demonstranten, die ihre Bürgerrechte ausübten, sondern als Terroristen, Aufwiegler und Aufrührer“, schreibt Greenwald. „Mit Gewalt wurden die Katalanen in Massenverhaftungen zusammengetrieben, und ihre Anführer wurden wegen Terrorismus und Aufruhr angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt.“

Assange hat sich nicht wirklich für die katalanische Unabhängigkeit ausgesprochen. Er wandte sich gegen die gewaltsamen Angriffe der spanischen Regierung auf die bürgerlichen Freiheiten. Aus diesem Grund hob Ecuador das Asyl für Assange auf und übergab ihn im April 2020 an die britischen Behörden. Seitdem wird Assange in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh festgehalten, obwohl er nie wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist.

All dies spiegelt eine klare und wachsende Intoleranz des Westens gegenüber Andersdenkenden wider“, schreibt Greenwald. „Dieses letzte Jahrzehnt der Geschichte ist entscheidend, um den Rahmen zu verstehen, der im Westen zur Beseitigung von Meinungsverschiedenheiten geschaffen und umgesetzt wurde. Dieser Rahmen hat seinen bisherigen Höhepunkt in den atemberaubenden, mehrgleisigen Angriffen der Trudeau-Regierung auf kanadische Trucker gefunden. Aber es hat lange auf sich warten lassen, und es ist unvermeidlich, dass es noch extremere Ausprägungen finden wird. Sie basiert schließlich auf der zentralen Erkenntnis, dass es im gesamten Westen eine massenhafte, weit verbreitete Wut und sogar Hass auf die neoliberale herrschende Klasse gibt.

Der Überwachungsapparat wurde geschaffen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken

Als Reaktion auf die wachsende Wut gegen die herrschende Klasse hat sich die technokratische Kabale „für Gewalt entschieden, für ein System, das jede Form von Dissens unterdrückt, sobald er in irgendeiner wirksamen, sinnvollen oder potenten Form auftaucht“, stellt Greenwald fest.

… Die westlichen Neoliberalen … sind genau das geworden, was sie schrill behaupten zu bekämpfen. ~ Glenn Greenwald

Ein wichtiger Teil dieses Systems zur Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten ist der Überwachungsapparat, der überall um uns herum aufgebaut wurde. Obwohl er als Instrument zur Jagd auf gefährliche Kriminelle verkauft wird, haben wir erkannt, dass das System nur selten dazu verwendet wird, echte Kriminelle zu verfolgen. Stattdessen wird es eingesetzt, um Menschen zu identifizieren, die mit einem bestimmten Narrativ nicht einverstanden sind. Sein Hauptzweck besteht darin, abweichende Meinungen der Bürger zu unterdrücken.

Wie die ACLU feststellte, denken die meisten Amerikaner zwar, dass die Überwachungsbefugnisse des Patriot Act dazu da sind, die Identifizierung und das Zusammentreiben von Terroristen zu erleichtern, aber „in Wirklichkeit werden normale Bürger zu Verdächtigen“. Andersdenkende werden auch dadurch unterdrückt, dass diejenigen, die nicht mit dem Narrativ übereinstimmen, als Kriminelle bezeichnet werden. Ein Beispiel: „Impfskeptiker“ und alle, die mit Pandemie-Maßnahmen nicht einverstanden sind, werden jetzt als inländische Terroristen oder inländische Extremisten abgestempelt. Wie Greenwald feststellte:

Die Anwendung des Begriffs der Kriminalität rechtfertigt alle nachfolgenden Repressionsmaßnahmen: Wir sind darauf trainiert zu akzeptieren, dass grundlegende Freiheiten mit der Begehung von Straftaten verwirkt sind. Am bemerkenswertesten ist jedoch, dass diese angebliche Kriminalität nicht durch ein Gerichtsverfahren – mit all den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen von Richtern, Geschworenen, Beweisregeln und Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Verfahren – entschieden wird, sondern einfach per Dekret … Es gibt nur wenige Dinge, die gefährlicher sind als ein politischer Führer, der davon überzeugt ist, dass er so wohlwollend und gutmütig ist, dass alles, was er tut, angesichts seines edlen Charakters und seiner aufgeklärten Ziele von Natur aus gerechtfertigt ist …

In der logischen Welt, in der man davon überzeugt ist, dass man wirklich eine weiße nationalistische, faschistische, aufständische globale Bewegung bekämpft, um die liberale Demokratie zu stürzen, werden alle Waffen, die wir lange als despotisch angesehen haben, plötzlich geadelt … Und es ist diese selbstverherrlichende Geschichte, die sich die westlichen Neoliberalen erzählen, dass sie genau das geworden sind, was sie schrill behaupten zu bekämpfen.

Wir müssen den Patriot Act und die Pandemiebefugnisse aufheben

Im September 2021 kündigte das Weiße Haus eine 65-Milliarden-Dollar-Initiative zur Biovorbereitung an, die Teil des „Build Back Better“-Plans der Biden-Administration ist. Wie ich in vielen früheren Artikeln erklärt habe, ist „Build Back Better“ Teil des „Great Reset“, der wiederum ein von Technokraten gesteuerter Versuch ist, globalen Autoritarismus einzuführen. Wie von Biospace berichtet:

Das erste Ziel ist die Umgestaltung der medizinischen Verteidigung, einschließlich einer Verbesserung und Ausweitung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika gegen bekannte Bedrohungen, und die Schaffung von Grundlagen für unbekannte Krankheitserreger … Zweitens fordert der Plan die Sicherstellung eines „Situationsbewusstseins“ in Bezug auf Bedrohungen durch Infektionskrankheiten. Dazu gehören Frühwarnung und Echtzeit-Überwachung dieser viralen Bedrohungen.

Kurz gesagt bedeutet diese Initiative zur Biovorsorge eine invasivere Bioüberwachung, d. h. die Überwachung der eigenen Biologie. Wer jetzt behauptet, die Regierung wolle die Menschen bis in ihre Körperchemie hinein überwachen, wird als paranoider Verschwörungstheoretiker abgestempelt, doch die Zeichen stehen auf Sturm. Das ist der Weg, auf den wir zusteuern, auch wenn wir noch nicht am Ziel sind.

Ich bin der Meinung, dass die USA sowohl den Patriot Act als auch die Biovorbereitungsinitiative aufheben müssen, da sonst die Privatsphäre und die Freiheit zerstört werden.

