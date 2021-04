Die pandemische Verlogenheit der westlichen “Wertegemeinschaft” Von Evelyn Hecht-Galinski

Von Evelyn Hecht-Galinski

Was ist noch gefährlicher als die Pandemie? Wenn man es wagt, sich der konzertierten Aktion der öffentlichen Meinungsmacher zu widersetzen. Genau das erlebten 50 Schauspieler, die es wagten, in einer sehr gelungenen satirischen Aktion darauf hinzuweisen, dass hierzulande etwas falsch läuft. Nicht einmal ihre Prominenz bewahrte sie vor einem hasserfüllten Shitstorm, an dem sich auch Kollegen beteiligten, von Böhmermann (dem “Erdogan”-Satire-Spezialisten!) bis zum Pianisten Levit (dem klimpernden Antisemitismus-Spezialisten!), mit der Krönung eines Mitgliedes des WDR- Rundfunkrats, Garrelt Duin, eines ehemaligen SPD-Wirtschaftsministers in NRW, der twitterte „schmeißt den Liefers endlich raus“. Mein Vorschlag: kein öffentlich-rechtlicher Sender darf Rundfunkratsmitglieder haben, die gegen den gesetzlichen Auftrag der Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit verstoßen! “Schmeißt den Duin endlich raus“! Tatsächlich kann man sich nur verwundert die Augen reiben über die unfassbar niederträchtigen Angriffe gegen die Kulturschaffenden, die ja unbestreitbar mit am stärksten von „Auftrittsverbot“ betroffen sind. Von Solidarität keine Spur, stattdessen Argumente wie „Wasser auf die Mühlen der