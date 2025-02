Die Plünderung Roms: Elon Musks digitaler Coup

Von Dr Naomi Wolf

Elon Musk und seine Ingenieure, die unsere Daten erfasst haben, sind jetzt mächtiger als jeder Präsident

Seit einer Woche werde ich auf X (das natürlich dem Technologen Elon Musk gehört) dafür verrissen, dass ich dringend versucht habe, die Menschen vor dem zu warnen, was diese wenigen Tage Anfang Februar 2025, als Elon Musk und fünf oder sechs junge Ingenieure allein mit ihren an die Daten unserer gesamten Nation angeschlossenen Geräten waren, bedeuten könnten. Diese wenigen Tage stellen einen Rubikon dar, der nie wieder überschritten werden kann. Während dieser Zeit könnte die Faszination für Daten und geistiges Eigentum Musk (und die Menschen, mit denen er sich jetzt verbündet) mächtiger gemacht haben als jeden Präsidenten, sogar mächtiger als Präsident Trump, mächtiger als jeden Nationalstaat, mächtiger als das WEF und die WHO, mächtiger als jeden Premierminister und mächtiger als jeden anderen CEO oder Leiter eines anderen Unternehmens.

Als Dank für meine Warnungen, die alle mit Links und Beweisen versehen waren, wurde ich (auf Musks X) als DNC-Handlanger, „kontrollierte Opposition“, „CIA“, „Libtard“, unpatriotisch und mit anderen Schimpfnamen bezeichnet. Ich bin kein „kontrollierter Oppositioneller“, kein „DNC-Shill“ und kein „CIA“ und glücklicherweise auch kein „Libtard“ mehr; die ersten drei Behauptungen sind verleumderisch, während die letzte durch das Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. Aber da es sich hierbei hauptsächlich um Bots und Trolle handelt (die vom Algorithmus von X eingesetzt werden), gibt es niemanden, den man verklagen könnte.

Die meisten echten Stimmen, die meine Bemühungen unterstützen, das Land zu warnen, und Team Trump, kann ich auf X nicht sehen; ein Algorithmus (der von Musks Team gesteuert wird) kann das – er kann jeden mit einem Shadow-Ban belegen, auch jeden, der Musk oder X kritisiert.

Also begebe ich mich, wie ein erschöpfter Möchtegern-Paul Revere, der sich allerdings ohne Pferd und fast ohne Stimme vorstellt, auf eine der letzten Plattformen für freie Meinungsäußerung, um zu versuchen, in einer Sprache, die nicht nur für Technikfreaks verständlich ist, für alle US-Bürger zu erklären; sicherlich für das Team Trump – dessen Gesamtprogramm ich nach wie vor unterstütze, wenn der Putsch von Silicon Valley rückgängig gemacht werden kann; für unsere gewählten Vertreter und für die Gerichte, von denen keiner die Sprache der digitalen Daten spricht – die Gefahren, die der Sonntag im Februar mit sich brachte, an dem Musk und seine Ingenieure allein mit unseren Aufzeichnungen waren, ohne wirkliche Aufsicht und ohne sichere Firewalls.

Sie kennen mich als Journalist und Sachbuchautor und in jüngerer Zeit als Verfechter gegen medizinische Versklavung; aber ich bin auch CEO eines Technologieunternehmens, das ich mitgegründet habe, DailyClout.

Es ist erfolgreich. Ich habe mit Entwicklern zusammengearbeitet, um drei Plattformen zu erstellen oder zu verbessern, die alle, wie Musks DOGE-Ziele, auf staatlichen Datensätzen basieren: BillCam, mit dem Sie staatliche und bundesstaatliche Gesetzesvorlagen einsehen und teilen können; Communities, ein Facebook-Konkurrent ohne Überwachung und Zensur; und Legisector.com, wo Sie auf Gesetzesvorlagen in Ihrer Branche zugreifen können.

Ich bin kein Programmierer. Aber durch meine 13-jährige Zusammenarbeit mit unseren Ingenieuren und Entwicklern bei der Erstellung digitaler Produkte auf der Grundlage von Regierungsdaten verstehe ich die Grundlagen der Nutzung von Regierungsdatensätzen, die damit verbundenen Schutzmaßnahmen und die Grundlagen des geistigen Eigentums und der Datensicherheit. Ich war auch als politischer Berater für das Team von Präsident Clinton und für Vizepräsident Al Gore tätig.

In beiden Rollen – digital und politisch – sehe ich also erschreckende Warnsignale. Ich kann nicht glauben, dass das Team Trump diese Gefahren vollständig versteht, oder auch nur, dass die Republikaner im Kongress sie verstehen; wenn sie es täten, würden sie sich selbst, ihre Basis und ihre Spender nicht so verwundbar machen.

Was ist am Sonntag, dem 2. Februar 2025, tatsächlich passiert?

Scott Bessent, Finanzminister, gab nach dem Einbruch vom 2. Februar ein Interview, um den Amerikanern zu versichern, dass ihre Daten sicher seien. Er erklärte, dass Musk und die Ingenieure nur „Lesezugriff“ auf sechs Billionen Dollar an Finanzdaten hatten. Dieses Interview beruhigte viele Menschen.

Mich hat es nicht beruhigt.

„Nur lesen“ bedeutet nicht nur, dass ein Mensch liest. Es kann auch Kopieren und maschinelles Lesen bedeuten. Die kopierten Daten können an weniger sicheren Orten gespeichert oder für Zwecke verwendet werden, die ursprünglich nicht vorgesehen oder autorisiert waren. Aus diesem Grund wird in Rahmenwerken zur Cybersicherheit betont, dass Zugriffskontrollen Teil eines größeren Kontrollpakets sein müssen (einschließlich Überwachung, Verschlüsselung und Endpunktsicherheit), um sensible Informationen wirklich zu schützen.

Jetzt wissen Sie also, was Musk mit nach Hause genommen haben könnte.

Weitere Warnsignale betreffen die Frage, wer mit Musk zusammen war, wie er oder sie gearbeitet hat und über welche Fachkenntnisse er oder sie verfügt. In den Nachrichten wurde bestätigt, dass sich Tom Krause, CEO der Cloud Software Group, im Musk-Team befand. Krause ist immer noch CEO dieses Unternehmens, obwohl er auch bei DOGE tätig ist.

Als CEO eines Cloud-Computing-Unternehmens ist Krause dem Ziel verpflichtet, den Wert für seine Aktionäre zu maximieren. Es gibt keine Möglichkeit für einen aktuellen CEO eines Unternehmens, DOGE zu dienen, ohne dass ein illegaler Interessenkonflikt entsteht.

Musk seinerseits ist immer noch CEO von sechs Unternehmen. Ihre Investoren können ihn verklagen, wenn er nicht jede Gelegenheit nutzt, um den Wert der Unternehmen, in die sie investiert haben, zu steigern. Wir wissen nicht, welche Vertraulichkeitsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDAs) und Wettbewerbsverbote (Vereinbarungen, dass man auf Informationen, auf die man Zugriff hat, nicht im Wettbewerb verwendet) Krause, Musk oder ihre Ingenieure unterzeichnet haben oder welchen Konfliktuntersuchungen sie sich unterzogen haben.

Präsident Trump sagt, es gebe keinen Konflikt:

„Präsident Donald Trump sagte am Montag, dass das Weiße Haus sicherstellen werde, dass Musk nicht zu weit gehe und dass das Weiße Haus das letzte Wort bei der Entscheidungsfindung habe. „Elon kann und wird nichts ohne unsere Zustimmung tun, und wir werden ihm die Zustimmung geben, wo es angebracht ist; wo es nicht angebracht ist, werden wir es nicht tun. Aber er erstattet Bericht“, erklärte Trump.

„Wenn es einen Konflikt gibt, dann lassen wir ihn nicht in die Nähe kommen“, sagte er.

Aber kann Präsident Trump das überhaupt wissen? Die Datenmengen, um die es geht, sind so umfangreich und die Verpflichtungen von Krause und Musk gegenüber ihren eigenen Investoren in mehreren Unternehmen so umfangreich und rechtsverbindlich, dass ich als CEO selbst nicht verstehe, wie Präsident Trump wissen kann, dass es keinen Konflikt gibt.

Außerdem – schauen Sie sich an, wer Musk begleitet hat.

Wenn Musks Rolle lediglich darin bestand, die Datensätze zu lesen und dem Präsidenten Kürzungen vorzuschlagen – eine vernünftige, sogar produktive Rolle für einen Berater mit Musks Fähigkeiten –, warum brauchte er dann einen Cloud-Computing-Experten und Ingenieure an seiner Seite?

Cloud-Computing-CEOs speichern Dinge; sie speichern eine Unmenge von Dingen. Das ist ihre Aufgabe. Was kann all diese Daten, unsere Daten, speichern, wenn sie kopiert werden?

Man braucht eine eigene „Cloud“.

Ingenieure bauen und verändern Dinge.

Warum brauchte Musk nicht einfach ein Team von Analysten und einen Stenografen, wenn er dem Präsidenten rechtmäßig Kürzungen vorschlagen wollte?

Mit einer sicheren, nur für Menschen bestimmten Lektüre, geschützt durch NDAs, Wettbewerbsverbote, Hintergrundprüfungen, idealerweise auch mit Ablehnungen von ihren anderen Unternehmen, und den oben aufgeführten grundlegenden Leitplanken der Cybersicherheit hätten diese DOGE Präsident Trump die gleichen wunderbaren Schlagzeilen über das Aufspüren von Korruption und Verschwendung bescheren können, die er jetzt erhält – aber ohne dass wir etwas riskieren; geschweige denn, ohne dass wir alles riskieren.

Aber das Team Musk hat sich dafür entschieden, es nicht auf diese Weise zu tun – auf die saubere Weise.

Das Team Musk hat es stattdessen so gemacht: Sie haben sich alles angesehen; nicht alle hatten Freigaben der obersten Ebene; und Berichten zufolge haben einige der Ingenieure ihre eigenen Geräte an die Systeme angeschlossen. Einer von ihnen, ein Teenager, hat in seiner letzten Position, einem Praktikum, interne proprietäre Daten weitergegeben.

Dies sind die Arten von schrecklichen Verstößen gegen die Cybersicherheit, die Cybersicherheitsexperten das Blut in den Adern gefrieren lassen:

„Musk und sein Team junger, unerfahrener Ingenieure – von denen mindestens einer kein US-Bürger ist – haben eine Reihe öffentlich bekannter Schritte unternommen, die bei Fachleuten für Cybersicherheit und Datenschutz ernsthafte Bedenken aufkommen lassen.“ Diese Cybersicherheits-Website erklärte weiter, welche anderen Gefahren durch den Zugang des Team Musk entstanden sind. CSOonline.com ist eine Website, die sich den Nachrichten aus der Sicherheits- und Cybersicherheitsbranche widmet. Sie ist nicht parteiisch. Und ihre Bewertung dessen, was Musk getan hat, ist entsetztlich:

„Diese Handlungen verstoßen gegen mehrere grundlegende Sicherheitsprinzipien, behaupten Experten, und setzen möglicherweise hochsensible Systeme der US-Regierung Malware aus, während sie neue mögliche Angriffswege für Cyberkriminelle und sogar Gegner aus Nationalstaaten eröffnen. […] Darüber hinaus wurden in der vergangenen Woche Mitarbeiter der Technology Transformation Services (TTS), die in der General Services Administration (GSA) untergebracht sind, zu Besprechungen einbestellt, um ihren Code und ihre Projekte mit den Teammitgliedern von Musk zu besprechen. TTS hilft bei der Entwicklung der Plattformen und Tools, die vielen Regierungsdiensten zugrunde liegen, darunter Analysetools und API-Plugins, die Behörden zur schnelleren Bereitstellung von Technologie nutzen können. Thomas Shedd, der früher für Musks Tesla arbeitete, ist jetzt der Leiter von TTS. Einige DOGE-Mitarbeiter hatten noch keinen Laptop von der GSA erhalten, was darauf hindeutet, dass einige mit ihren eigenen Geräten auf Regierungssysteme zugegriffen haben.“ [Kursiv von mir].

In der Welt der digitalen Technologie wird Code bis zum Äußersten geschützt. Diese Mitarbeiter hätten vom Team Musk aufgefordert werden können, ihre Programmierkenntnisse unter Beweis zu stellen. Oder man hätte ihnen Fragen dazu stellen können, wie sie ihren Code erstellt haben, oder sogar nach dem Code selbst fragen können, dem wertvollen geistigen Eigentum, das wir, die Steuerzahler, aufgebaut haben und besitzen.

Wenn es Letzteres war, könnten sich die Besuche von DOGE als massiver Diebstahl herausstellen.

Durch das Abschöpfen von Plattformen und Code hat das Team Musk möglicherweise für unbekannte Dritte oder für Musks andere Interessen den Wert von Millionen oder Milliarden Dollar an Steuergeldern abgeschöpft, die für die Entwicklung der Technologie und des geistigen Eigentums ausgegeben wurden, die unsere vielen Regierungssysteme betreiben.

Und was wurde noch digital an unseren Systemen vorgenommen?

Finanzminister Bessent, dem zweifellos mitgeteilt wurde, dass der Zugang des DOGE-Teams „nur lesend“ sei, gab dies der Öffentlichkeit bekannt.

Wired berichtete später in einem Artikel, den mir die Wirtschaftswissenschaftlerin Catherine Austin Fitts, eine ehemalige HUD-Beamtin unter Präsident George Bush I., die Verschwendung und Betrug im Stil von DOGE beseitigt hatte, zusandte, dass nur ein Versicherungsmathematiker ein 300 Milliarden Dollar schweres Investitionsportfolio beaufsichtigte und später vom HUD mit der Verwaltung seines 500 Milliarden Dollar schweren Investitionsportfolios beauftragt wurde – dass der Zugang des Musk-Teams tatsächlich auch „Schreibrechte“ beinhaltete.

Das DOGE-Team kann also sowohl unsere Datensätze als auch unsere Aufzeichnungen kopieren und ändern.

Ein Grund, warum ich mir wegen dieses Problems des Datendiebstahls oder -kopierens solche Sorgen mache, ist, dass ich bei der Lektüre von US-Rechnungen für unsere Arbeit für DailyClout viele IP-Adressen oder Codes entdecke, die mit Mitteln der US-Regierung entwickelt wurden – und dieses wertvolle Eigentum an ungenannte „Stakeholder“ weitergeben, bei denen es sich bei näherer Betrachtung oft um Risikokapitalgeber oder Technologieunternehmer aus dem Silicon Valley handelt. Gesetzesentwürfe sind lang und technisch, und die Öffentlichkeit liest sie in der Regel nicht vollständig; daher ist dieser legale, aber auch korrupte Werttransfer leicht zu begehen.

Warum sollte ein Risikokapitalgeber nicht versuchen, diesen zwielichtigen, undurchsichtigen IP-Transfer zu erreichen? Forschung und Entwicklung sowie die Erstellung neuer Codes zur Erzielung neuer Funktionalitäten sind die größten Kostenfaktoren in Unternehmen der digitalen Technologie.

Musk identifizierte in seiner nicht-normalerweise-moderierten Auseinandersetzung mit unseren Daten, der von der Regierung entwickelten Steuerzahlungssoftware sowie einer von der Regierung entwickelten Iteration der KI als DOGE-Ziele.

Sind dies Beispiele für verschwenderische Ausgaben? Dafür gibt es noch keine Beweise.

Oder ist Ersteres möglicherweise eine nützliche Code-Vorlage für seine eigenen Wettbewerbszwecke beim Aufbau eines Steuerzahlungssystems? Ist Letzteres möglicherweise sogar ein „Fang und Töten“, um einen direkten KI-Konkurrenten zu stören?

Einen Tag, nachdem ich dies geschrieben hatte, kam die Nachricht, dass Musk ein Angebot in Höhe von 97,4 Milliarden Dollar für den Kauf von OpenAI des Technologieunternehmers Sam Altman abgegeben hatte, und tatsächlich war eine 14 Millionen Dollar teure Marketingkampagne im Gange, die beim Super Bowl gestartet wurde, um KI für die amerikanische Bevölkerung attraktiv zu machen.

KI braucht gute Daten – und zwar unendlich viele davon. Stellen Sie sich einen riesigen Roboterfisch vor, der endlos kleine echte lebende Fische verschlingt.

Sie mögen die Regierung hassen. Aber warten Sie erst einmal auf Ihre KI-gesteuerte Regierung in Privatbesitz. Sie wissen nicht, was Hass ist.

Wenn KI in Privatbesitz auf die US-Regierung angewendet wird, wird es keine US-Regierung mehr geben, die von Menschen kontrolliert wird, so wie es sie bisher gab. Amerika als rechenschaftspflichtiges Regierungssystem wird es nicht mehr geben.

Veronyka Kyrylenko von The New American erklärt, wie Musks vorgeschlagene „drei Reformen“ für den KI-Zugriff auf Finanzdaten nicht zu mehr Transparenz, sondern zu einer vollständigen Kontrolle durch Musk führen könnten:

„Wenn Behörden die Kategorisierung ignorieren, liegt das Problem nicht darin, dass Beschriftungen fehlen – es liegt daran, dass sie diese Felder leer lassen. Verwenden Behörden veraltete Systeme, vermeiden sie Kontrollen oder umgehen sie absichtlich die Bürokratie? Diese Probleme lassen sich nicht einfach durch erzwungene Compliance lösen – es wird nur Druck auf die Behörden ausgeübt, etwas auszufüllen, ob korrekt oder nicht, um Strafen zu vermeiden.

Noch besorgniserregender ist Musks „KI-First-Ansatz“, der darauf hindeutet, dass die Kategorisierung nicht bei der Dokumentation aufhören wird. Wenn KI Zahlungen überwacht, wird sie Transaktionen auf der Grundlage starrer, voreingestellter Parameter kennzeichnen, verzögern oder ablehnen. Sobald sie die Ausgaben kategorisiert hat, kann sie pauschale Budgetkürzungen rechtfertigen, die Finanzierung auf bestimmte Bereiche beschränken und Effizienzmodelle durchsetzen, die die Komplexität der realen Welt ignorieren.“

Sie weist auch darauf hin, dass Musk die „Do Not Pay“-Liste stärken wollte. Kyrylenko warnt zu Recht davor, dass diese Liste leicht als „Kill Switch“ verwendet werden kann, um jeden finanziell auszuschalten:

„Die „Do-not-pay“-Liste: Betrugsprävention oder finanzielle Blacklist?

Das dritte Element der neuen Reform konzentriert sich auf die Stärkung und Beschleunigung der Aktualisierungen der „Do-not-pay“-Liste. Das Finanzministerium hat die Liste erstellt, um Zahlungen an betrügerische Unternehmen, verstorbene Personen, terroristische Tarnorganisationen und Empfänger außerhalb der vom Kongress bewilligten Mittel zu blockieren. Musk behauptet, dass Beamte sie ignorieren und bis zu einem Jahr brauchen, um schwarze Schafe hinzuzufügen – viel zu lange, um effektiv zu sein. Sein Vorschlag? Die Liste rigoros durchsetzen und „mindestens wöchentlich, wenn nicht sogar täglich“ aktualisieren.

Eine schnellere Betrugserkennung ist zwar sinnvoll, aber eine täglich aktualisierte, KI-überwachte schwarze Liste wirft Bedenken hinsichtlich Überreichweiten, Fehlalarmen und finanzieller Blacklisting ohne ordnungsgemäßes Verfahren auf. Wenn Zahlungen in Echtzeit automatisiert markiert und blockiert werden, könnten legitimen Empfängern fälschlicherweise Gelder verweigert werden. Und bisher gibt es keine klare Möglichkeit, Einspruch einzulegen.

Wer legt die Kriterien fest, wer auf die Liste kommt? Wenn die KI-gesteuerte Betrugserkennung Zahlungen anhand von Mustern und nicht anhand eindeutiger Beweise kennzeichnet, könnten dann Auftragnehmer der Regierung, Wohltätigkeitsorganisationen oder politische Organisationen versehentlich auf die schwarze Liste gesetzt werden?

Die Stärkung der „Do-not-pay“-Liste ist logisch, aber es müssen Genauigkeit, Rechenschaftspflicht und ein ordnungsgemäßes Verfahren Vorrang haben – nicht nur Automatisierung um der „Effizienz“ willen. Ohne angemessene Aufsicht könnte diese Reform leicht von einem Instrument zur Betrugsprävention zu einem KI-gesteuerten System der finanziellen Ausgrenzung werden.“

Als die Bankkonten von Hunderten kanadischer Lkw-Fahrer im Jahr 2022 von Premierminister Justin Trudeau eingefroren wurden, um sie für ihren Protest gegen „Lockdowns“ zu bestrafen, musste die Regierung zunächst prüfen, bei welchen Banken die Lkw-Fahrer ihre Konten hatten. Da sich alle Finanzunterlagen und Millionen von Regierungszahlungen in den Händen von Musks Cloud oder vielleicht bald von Musks KI befinden, kann jeder – einschließlich der Spender und Unterstützer von Präsident Trump selbst, die jetzt jubeln – finanziell „ausgeschaltet“ werden.

Diese Erkenntnis wirft eine faszinierende Frage auf. In diesem Kampf der Titanen – von denen einer, Präsident Trump, vielleicht noch nicht bemerkt hat, dass ein Kampf bereits im Gange ist, an dem jemand beteiligt ist, den er jetzt vielleicht als engen Verbündeten und vertrauenswürdigen Mitarbeiter ansieht – sieht es so aus, als hätte Präsident Trump eine brillante, aber technisch nicht vollständig fundierte Vision, Musk radikal einzusetzen, um die Bundesregierung zu schwächen und den „tiefen Staat“ zu enthaupten , der Trump bei den Wahlen 2020 zum Sieg verholfen hat, zu schwächen; und der vielleicht sogar die ordnungsgemäße Sicherheit vernachlässigt hatte, zumindest bei einem Versuch, ihn zu töten.

Präsident Trump ging vielleicht davon aus, dass er den „tiefen Staat“ durch den Einsatz von Musk und durch Daten enthaupten könnte.

Aber damit hat Präsident Trump möglicherweise unwissentlich eine Tür in seinen eigenen Schutzwällen geöffnet, um ein tödliches Trojanisches Pferd hereinzulassen.

Foto von Tayla Kohler auf Unsplash

Sobald Musks KI über alle Regierungsdaten verfügt, ja, dann hat Präsident Trump recht, wird der Kongress nicht mehr wirklich gebraucht und die Bürokraten werden entmachtet.

Aber auch – hat Team Trump das durchdacht? – wird es kaum noch einen US-Präsidenten brauchen, und der US-Präsident wird relativ wenig Macht haben.

Es wird auch kaum noch echte amerikanische Bürger brauchen, und auch sie werden wenig oder keine Macht haben.

Hassen Sie es jetzt, mit der Dame im Sozialamt darüber zu sprechen, warum Ihr Scheck nicht angekommen ist? Warten Sie, bis es keine Dame mehr gibt und Sie von einem Chatbot beantwortet werden, der nach einer bestimmten Anzahl von Gesprächen auflegen kann. (Ersparnis!)

Sind Sie ein Dissident, der sich jetzt Sorgen macht, die Regierung zu kritisieren? Warten Sie, bis KI Ihre Dateien mit einer Codierungssequenz, die Sie nicht sehen oder verstehen können, nach „Dissident“ durchsuchen kann, und Sie werden keine Kredite und Hypotheken mehr bekommen oder sogar als Letzter auf einer Liste für lebensrettende Operationen stehen, und Sie werden nie erfahren, warum.

Wenn Ihre Rechte durch KI verletzt werden, gibt es niemanden, der „schuldig“ ist, also niemanden, den man verklagen kann.

Ein Bundesrichter hat vorerst Musks Zugang zu den Systemen des Finanzministeriums gesperrt. Diese Entscheidung deutet darauf hin, dass sowohl die Gerichte als auch die Exekutive die digitale Technologie nicht vollständig verstehen. Die Entscheidung fordert Musk auf, alle von ihm angefertigten Kopien zu vernichten. Wenn die Daten bereits aus der digitalen Tür sind – oder mit dem 19-jährigen DOGE-Ingenieur Edward Costine, der von einem Praktikum entlassen wurde, weil er Unternehmensgeheimnisse an einen Konkurrenten weitergegeben hatte, eine Tat, die bei normalen Cybersicherheitsbewertungen eher das Karriereende als eine große Beförderung bedeuten würde – sind sie bereits weg.

Das Internet ist für immer.

Das Urteil des Richters verwendet die Logik des 20. Jahrhunderts für ein Problem des 21. Jahrhunderts. Man kann nicht einfach eine möglicherweise historische Sicherheitslücke beheben, indem man einige nicht autorisierte Kopien in einen Schredder wirft. Die Daten könnten sich bereits alle in einer proprietären Cloud, im Dark Web, auf Servern in einem feindlichen Land oder wer weiß wo befinden.

Schon jetzt kann man an den Schwierigkeiten, die der Bundesrichter, der DOGE den Zugang zu Finanzdaten verwehrt hat, hat, das Problem zu verstehen, erkennen, dass Menschen KI nicht gut genug verstehen und dass sie niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig genug ist, damit die dritte Regierungsebene in Rechtsfällen im Zusammenhang mit der zukünftigen Nutzung von KI in Regierungsaktivitäten eine Rolle spielen kann.

Ist DOGE wirklich wie das Volksmärchen „Steinsuppe“ – eine Fabel über Ablenkung? Während ein umherziehender Soldat die Aufmerksamkeit einer hungrigen Stadt auf den „magischen Stein“ in seinem Topf mit Wasser lenkt, bittet er die Dorfbewohner, weiterhin Fleisch und Gemüse in den Topf zu geben, und verkündet dann, dass es sein magischer Stein ist, der die Suppe hervorgebracht hat.

Während wir alle die Schlagzeilen bejubeln, die Musk mit der Aufdeckung von berichtenswertem Abfall und Korruption generiert hat, sind wir begeistert; doch wir bemerken nicht, dass fünf junge Erwachsene und der Teenager vielleicht gerade mit all unseren irdischen Gütern auf Zehenspitzen zur Tür hinausschleichen.

Die „Alles-App“: Big Brother?

Abgesehen von der Sorge um einen möglichen massiven IP-Verstoß und einen gewissen massiven Verstoß gegen den Datenschutz gibt es die Sorge darüber, was es für uns alle bedeutet, dass Musk Datensätze von verschiedenen Behörden sehen und somit kombinieren und dann gemeinsam filtern kann.

Der letzte der großen geschützten digitalen Räume befindet sich in den Händen Ihrer Regierung. Ich weiß, dass Sie die Regierung vielleicht hassen, aber unsere US-Regierung ist ziemlich sauber, wenn es darum geht, wie sie mit unseren Daten umgeht, im Vergleich zu Ländern, in denen die Regierungen die Adressen von Dissidenten einfach an Schläger oder Milizen weitergeben oder ihre persönlichen Geheimnisse zum Zwecke der Erpressung preisgeben.

In Amerika sind Ihr Einkommen, Ihre Steuerunterlagen, Ihre Verträge, wenn Sie mit der Regierung Geschäfte machen, Ihre medizinischen Unterlagen im Rahmen von Regierungsprogrammen wie Medicaid oder der VA, Ihr Wohnort und Ihre Familienangehörigen vertraulich. Aufgrund verschiedener Vorschriften und des vierten Verfassungszusatzes sind diese Daten geschützt. Sie werden auch innerhalb der Regierung separat aufbewahrt, was für Ihre Freiheit sehr wichtig ist.

Das heißt, die Personen, die wissen, wo Sie wohnen, das Bureau of the Census, können nicht Datensätze mit den Personen in Medicaid oder der VA koordinieren, die wissen, ob Sie geimpft sind oder nicht, oder ob Sie jemals wegen Drogenabhängigkeit behandelt wurden, und sie können wiederum keine Datensätze mit den Personen in der IRS koordinieren, die wissen, ob Sie eine Ballonhypothek haben, deren Kosten bald stark steigen werden, was in anderen Ländern einen geheimen Druck auf Sie oder den Kreditgeber ermöglichen kann.

Aber die Person, die auf all diese Datensätze zugreifen kann, kann diese Anfragen mit den vorhandenen Datensätzen der einzelnen Behörden abgleichen und dann filtern, sodass sich leicht ein „Kontrollraster“ erstellen lässt.

Wenn das geschieht, wird es wie ein Röntgenblick auf die Schwachstellen aller sein – auch auf die von Präsident Trump, seinen Unternehmen und seinen Spendern und deren Unternehmen.

Ein Hauptgrund, warum ich vor diesen Gefahren warne, ist, dass ich persönlich erlebt habe, was mit einem Leben passieren kann, wenn auch nur einige der hauchdünnen Schutzmaßnahmen unseres vierten Verfassungszusatzes verletzt werden, und zwar auf Regierungs- und Broligarch-Ebene, die zusammenarbeiten.

Einer der beängstigendsten Momente in meinem Leben war, als die Aufzeichnungen über den Fall Murthy gegen Missouri, die Klage gegen die Biden-Regierung, die Social-Media-Plattformen unter Druck setzt, Dissidenten zu zensieren, bekannt wurden. Mein Anwalt Scott Street zeigte mir meinen zutreffenden Tweet aus dem Jahr 2021 – der eine Warnung vor Menstruationsschäden durch die mRNA-Injektion enthielt –, der dazu führte, dass Jack Dorseys Twitter mich 2021 sperrte und identische negative Geschichten über mich, die immer noch existieren, in den Medien der Welt verbreitete.

Carol Crawford von der CDC war in der E-Mail-Kette, die Social-Media-Unternehmen und ihre eigenen Kollegen unter Druck setzte, Tweets wie meine zu zensieren.

Aber auch Mitarbeiter des US Bureau of the Census waren an dem E-Mail-Austausch beteiligt.

Warum? Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass sie wissen, wo ich wohne; die CDC weiß es nicht.

Der zweite beängstigende Moment war, als die IRS am Ende der Biden-Regierung die Schecks, die ich für fällige Steuern eingereicht hatte, nicht zählte und daher ihre Forderungen nach Einsicht in meine internen Finanzunterlagen immer weiter erhöhte.

Ich habe keine finanziellen Geheimnisse; aber ich wusste aus Kanada, dass man mich erst mit solchen „Fishing Expeditions“ ins Visier nehmen muss, bevor man mir das Bankkonto sperrt oder mir die vielen anderen Arten von finanziellem oder rechtlichem Chaos bereitet, die Kritiker des Biden-Regimes erlebt haben.

Musk hat jetzt möglicherweise die Aufzeichnungen darüber, wo jeder Bankgeschäfte tätigt, bei wem er Kredite oder Hypotheken hat; er kann diese mit den Aufzeichnungen darüber kombinieren, wo jeder lebt und wer seine Angehörigen sind; er kann all das mit den Aufzeichnungen darüber kombinieren, welche medizinischen Behandlungen sie jetzt und in der Vergangenheit erhalten haben, und dies wiederum mit den Verträgen für ihre Unternehmen kombinieren (wobei diese Verträge in vielen Fällen geschützte Geschäftsgeheimnisse preisgeben werden, wie die Anbieter von Software für digitale Unternehmen), und Musk kann diese wiederum mit Details zu Regierungsverträgen kombinieren. Er kann auch eine Karte mit Röntgenaufnahmen aller seiner Konkurrenten erstellen. Dies wäre laut Fitts ein Verbrechen, wenn ein Regierungsangestellter dies täte, da er oder sie daran gehindert wird, Regierungsinhalte zu seinem oder ihrem eigenen finanziellen Vorteil zu nutzen.

Die Trennung der Datensätze der Behörden unter normalen Umständen und die bisherigen Datenschutzvorkehrungen bedeuteten, dass niemand mit den Daten der US-Regierung eine Sozialkreditbewertung erstellen konnte, geschweige denn, sie dazu verwenden konnte, Dissidenten und Kritiker ins Visier zu nehmen.

Dieser Schutz ist nun weg.

Mit diesen verschiedenen Filtern auf kombinierten Datensätzen könnte Elon Musk jedes Unternehmen übertreffen – und auch jeden Feind ins Visier nehmen. Musk muss das Kontrollraster nicht einmal der Regierung übergeben, die ohnehin von den Gerichten daran gehindert würde, es zu nutzen.

Denken Sie darüber nach. Der Präsident kann dieses theoretische Kontrollraster nicht nutzen. Aber Elon Musk könnte es.

Je nachdem, wo die Daten jetzt gespeichert sind, was wir nicht wirklich wissen, könnte Musk diese „Everything App“, die er versprochen hat zu bauen, für seine eigenen Zwecke behalten. Im Moment beschreibt Musk die vorgeschlagene „Everything App“ – die er interessanterweise Ende letzten Monats angekündigt hat – als eine Kombination aus Zahlungen und sozialen Netzwerken, genau wie das Sozialkreditsystem in China.

Seine „Alles-App“ könnte mit diesen Datensätzen der Regierung, medizinischen Aufzeichnungen, Impfprotokollen, Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit, sozialen Netzwerken, Verträgen und persönlichen Standorten problemlos erweitert werden. Ein schlüsselfertiger Big-Brother-Sozialkredit-Score.

Musk kann jedem alles antun, ohne große Angst vor Repressalien zu haben – jede Karriere zerstören, wie Twitter meine zerstört hat –, denn jeder zukünftige Rechtsstreit wird ein Minenfeld sein; Musk wird in der Lage sein, die Einkommens- und Steuererklärungen jedes zukünftigen Prozessgegners einzusehen. (Präsident Trump hat gerade seine Sammelklage mit Musk wegen der Zensur von Twitter gegen ihn beigelegt. Ich war zusammen mit Präsident Trump und anderen Mitkläger. Ich kann zwar nicht über die Einzelheiten des Falls sprechen, aber Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen es auf jeden Kläger hat, wenn er erfährt, dass Musk, der Beklagte, theoretisch die Finanzunterlagen der Kläger während des Rechtsstreits einsehen könnte.)

Mit seiner „Alles-App“, die Datensätze der Regierung lädt und filtert, wäre Musk in der Lage, einen starken Einfluss auf jeden Premierminister, jeden Spender, einschließlich der Republikanischen Nationalkomitees, jedes Unternehmen, jeden Dissidenten und jede Partei, einschließlich der Republikanischen Partei, auszuüben oder diese sogar ins Visier zu nehmen.

Tatsächlich kann er jeden Präsidenten ins Visier nehmen.

Der Wert von Regierungsdaten

Präsident Trump und das MAGA-Team, dessen Führung fast ausschließlich aus der Generation vor dem Internet besteht, verstehen möglicherweise nicht, welchen finanziellen Wert es für das Silicon Valley hat, dass Elon Musk diese Daten möglicherweise bereits verletzt hat.

Aber die Broligarchs verstehen sicherlich den Wert davon, einen Wert, der so groß ist, dass er fast nicht beschrieben werden kann.

Was Musk und seine Ingenieure allein an diesem Wochenende mit unseren Daten angestellt haben, ist natürlich eine Regierung, die die Aufzeichnungen über das staatsbürgerliche Geschäft der Amerikaner führt; aber in einem digitalen Zeitalter, das innerhalb einer digitalen Wirtschaft bewertet wird, ist es auch eine unvorstellbar wertvolle Goldmine.

Stellen Sie sich eine Goldmine vor, die mit vollständig geprägten, unbezahlbaren Dublonen gefüllt ist. Für die Bürger ist es keine Goldmine, von denen viele ihren Hass und ihre Verachtung für die Regierung, einschließlich ihrer Bürokratie, zum Ausdruck bringen. Aus der Sicht der Broligarchen ist es jedoch eine unermesslich wertvolle Fundgrube der reinsten, genauesten, makellosesten, unmissverständlichsten und hochwertigsten Daten. Aufgrund von Datenschutzbeschränkungen und staatlichen Firewalls konnten die Broligarchen diese Schatzkammer bisher nicht plündern. Sie wollen ihn. Sie lechzen danach.

Warum wollen sie ihn so sehr? Warum lassen sie wahrscheinlich die Sektkorken knallen, weil einer der ihren die Schlüssel zu dieser Goldmine hat und direkt hineinspaziert ist und möglicherweise all diese unbezahlbaren Dublonen intakt abgeladen hat, während die Wachen der Goldmine (laut Regierungsvertrag) nicht anwesend oder überstimmt waren?

Hier ist der Grund.

Im Silicon Valley wurde fast alles entwickelt und zu Geld gemacht, was in Ihrem Computer oder Ihrem Telefon stecken kann. Die Technologen des Silicon Valley kennen die bestehenden Geschäftsmodelle, und es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Videospielen, Textverarbeitungs- oder Buchhaltungssoftwaretools, Homeshopping-Netzwerken und Apps zur Gewichtsreduktion, die jeder haben möchte.

Die Technologie für alles, was in Ihrem Computer steckt, und die Geschäftsmodelle sind inzwischen gut verstanden. Die Grenzen des Wachstums sind für die Broligarchs sichtbar – das heißt, die Grenzen des Wachstums für Produkte, die in Ihrem Computer oder Telefon stecken oder die aus der Welt der öffentlich zugänglichen Datensätze zusammengestellt werden können.

Diese Sättigung ist der Grund, warum sie nach neuen Standorten, Medien und Matrizen für die Digitalisierung lechzen.

Diese Sättigung ist der Grund, warum sie das Internet der Dinge aufbauen und diese Daten sammeln wollen; deshalb wollen sie überall in der gebauten oder physischen Umgebung Sensoren anbringen.

Aus diesem Grund bietet die Columbia University an der School of Journalism ein Stipendium für Datenjournalismus an, das angehende Reporter in der Nutzung von Sensoren schult.

Das Silicon Valley strebt auch danach, Technologien zu entwickeln, die sich in der realen Umwelt manifestieren. Aus diesem Grund werden Projekte wie die Keith Group der Harvard University, die Prof. David Keiths bösartige Geoengineering-Experimente zur Sonnenverdunkelung beherbergt, von Intellectual Ventures finanziert, einer der wichtigsten Risikokapitalgesellschaften im Silicon Valley. In einem Buch über die Investitionen des Silicon Valley in das Management der Sonneneinstrahlung heißt es: „Intellectual Ventures hat ein großes Portfolio an Patenten in diesem Bereich entwickelt: Eine Reihe anderer privater und öffentlicher Einrichtungen haben ebenfalls Patente im Bereich Geoengineering angemeldet.“

Die finanziellen Vorteile der Digitalisierung, der Gewinnung von Daten aus neuen, noch nicht erschlossenen Bereichen und damit der Monetarisierung Ihres Himmels und Wetters, Ihres Körpers und seiner Prozesse, Ihres Gehirns und Ihrer Stimmung, Ihrer gebauten Umwelt und ja, Ihrer geschützten staatlichen Datenquellen und der Privatisierung ihrer enormen technologischen Funktionalitäten sind der Grund dafür, dass Investoren so begeistert davon sind, diese noch nicht vollständig digitalisierten und noch nicht vollständig monetarisierten Bereiche zu kolonisieren.

Dieser Wilde Westen ist der Grund, warum die Broligarchs Ihren Körper digitalisieren wollen; warum sie so sehr auf „Wearables“ und digitale Technologie im menschlichen Körper drängen. Aus diesem Grund gab es in Biotech-Fachzeitschriften mehr Begeisterung als in medizinischen Fachzeitschriften für die mRNA-Technologie und Impfstoffe, an denen Unternehmer aus dem Silicon Valley wie Mark Zuckerberg Beteiligungen und einige VCs sogar Patente hielten. Die immensen Investitionen, die von Investoren aus dem Silicon Valley bereits getätigt wurden, treiben die politischen Forderungen nach dem Kauf und der Verwendung von mRNA in allen Bereichen voran, selbst wenn die Wissenschaft rund um mRNA zusammenbricht.

HIPAA, der Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996, der Ihre medizinischen Daten schützt, ist ein Engel mit einem flammenden Schwert, der die Tech Bros jetzt davon abhält, auf diese wertvollsten und am häufigsten aktualisierten Datensätze zuzugreifen, nämlich die sich ständig weiterentwickelnden persönlichen Krankenakten der Amerikaner.

Wenn Implantate im Körper wie das Neuralink von Elon Musk oder digitale Prozesse in oder um Ihren Körper herum wie „Wearables“ normalisiert werden können, ermöglicht dies – eine App oder ein Gerät, für das Sie in den langweiligen, von niemandem wirklich gelesenen „Nutzungsbedingungen“ für die Verwendung Ihrer medizinischen Daten Ihre Zustimmung geben – Unternehmern, den aktuellen HIPAA-Datenschutz für Ihre medizinischen Daten zu umgehen.

Diese Datenschutzverletzung stellt dann eine weitere neue Kolonie im unbesiegten Wilden Westen der Daten dar.

Die frischgebackenen nationalen „Gesundheitsfreiheits“-Persönlichkeiten Calley und Casey Means besitzen beide digitale Gesundheitsunternehmen, die auf Geschäftsmodellen zur Datenakkumulation basieren; Calley Means‘ Unternehmen Truemed verkauft Apps zur Überwachung der psychischen Gesundheit und des Schlafs sowie Technologien zur digitalen Analyse des Darmmikrobioms (obwohl er seit meiner öffentlichen Kritik das Gerät, das er angeboten hatte und das die tatsächliche Gehirnaktivität aufzeichnet, von seiner Website entfernt zu haben scheint).

Als ich versuchte, auf X den Aspekt des Datenmanagements in den Geschäftsmodellen von ihm und seiner Schwester hervorzuheben, bezeichnete Calley Means meine Warnungen als „unangebracht“.

Casey Means, die Schwester dieses Duos, ist Mitbegründerin von Levels.com. Das Geschäftsmodell dieses Unternehmens umfasst die Sicherung Ihres Blutzuckerspiegels und die Nachverfolgung von Nahrungsdaten. Casey Means hat einen erstaunlichen Weg durch den VC-Finanzierungsprozess hinter sich, insbesondere für eine Gründerin, ja sogar für eine Gründerin ohne jegliche Erfolgsbilanz beim Aufbau und Ausstieg aus erfolgreichen digitalen Unternehmen, die in ihrer Biografie aufgeführt sind. (Weibliche Gründerinnen erhalten weniger als 3 % der VC-Finanzierung). Casey Means sicherte sich ungewöhnlicherweise eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Dollar von einigen der größten Risikokapitalgeber im Silicon Valley: „Levels hat kürzlich 12 Millionen Dollar Startkapital von Andreessen Horowitz und Angel-Investoren erhalten, darunter Marc Randolph (Mitbegründer und erster CEO von Netflix), Dick Costolo (ehemaliger CEO von Twitter [meine Hervorhebung]), Michael Arrington (Gründer von TechCrunch) und Matt Dellavedova (NBA-Spieler bei den Cleveland Cavaliers).“

Da ich das Wertversprechen der Datenerhebung in den Geschäftsmodellen der Means-Geschwister verstand, wurde mir schon früh klar, dass ihre plötzliche Selbstdarstellung als Aktivisten für medizinische Freiheit an der Basis absurd war. Und als Präsident Trump innerhalb weniger Wochen an der Seite von Larry Ellison, dem Mitbegründer von Oracle, ein 500 Milliarden Dollar schweres Joint Venture im Bereich der künstlichen Intelligenz, „Stargate“, ankündigte, das die Kräfte der normalerweise konkurrierenden Unternehmen Microsoft, OpenAI, Nvidia, Oracle und Softbank bündeln sollte, sah ich ein weiteres Warnzeichen.

Als ich das alles beobachtete, wurde mir klar, dass Präsident Trump zwar glaubt, das Silicon Valley für sich gewonnen zu haben, das eigentliche Risiko jedoch darin besteht, dass das Silicon Valley ihn für sich gewonnen hat.

Das Ziel der Broligarchs, die sich plötzlich wie aus dem Nichts für MAGA einsetzen, war sehr klar. Es war nicht nur ein vorhersehbares Kriechertum gegenüber dem neuen Verantwortlichen, obwohl das sicherlich ein Element war. Diese Umarmung schien mir vor allem, noch bevor ich von Musks Zeit mit unseren wertvollsten Daten erfuhr, was sie im VC-Land „ein Daten-Spiel“ nennen.

Die Broligarchs waren hinter der wertvollsten Tranche nicht monetisierter Daten der Welt her – der der US-Bundesregierung.

Elon Musks besondere Zeit allein mit unseren Daten könnte ein großer Teil davon sein.

Versteht das Team Trump das alles vollständig?

Noch einmal: Musk hätte leicht Verschwendung, Betrug und Missbrauch aufdecken können – und dem Mann, für den er arbeitet, die gleichen aufregenden Schlagzeilen bescheren können – auf legale und sichere Weise.

Er hat sich entschieden, dies nicht zu tun.

Dies wirft die Frage auf:

Warum nicht?

