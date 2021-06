Die Polizei von Honolulu setzte einen Roboterhund ein, um in Lager von Obdachlosen zu patrouillieren und Körpertemperaturen zu messen

Die örtliche Polizei nutzte 150’000 US-Dollar aus COVID-Hilfsgeldern, um den vierbeinigen Roboter Spot von Boston Dynamics zu kaufen.

Trotz der weit verbreiteten öffentlichen Empörung über den Einsatz des Roboters mit Namen „Spot“ von Boston Dynamics suchen die Polizeibehörden weiterhin nach Möglichkeiten, mit der kopflosen, vierbeinigen Maschine zu experimentieren.

Eines der kreativsten Beispiele kommt aus Honolulu, wo die Polizei mehr als 150’000 Dollar an COVID-19-Hilfsgeldern ausgab, um einen Spot-Roboter zu kaufen, der Körpertemperaturen misst, desinfiziert und im Obdachlosen-Quarantäne-Lager der Stadt patrouilliert.

Honolulu ist eine von vier Polizeidienststellen, die einen Spot-Roboter gekauft oder geleast haben – die Staatspolizei von Massachusetts, das New York City Police Department (das die Roboter kürzlich zurückgegeben hat) und die niederländische Nationalpolizei, die eines der Geräte im April erworben hat.

Der Kauf des Roboters durch das Honolulu Police Department (HPD), über den Honolulu Civil Beat zuerst berichtete, war eine von mehreren teuren Anschaffungen, die die Abteilung für das Lager tätigte, was die Einwohner von Honolulu verärgerte, die der Meinung waren, dass das Geld an anderer Stelle besser ausgegeben werden könnte.

Während einer Stadtratssitzung im Januar versuchten HPD-Beamte, sich für die schlechte Presse zu rechtfertigen“. Sie behaupteten, dass Spot der Abteilung tatsächlich Geld spart, weil es den Bedarf an mehr Personal und Ausrüstung reduziert, und dass der Roboter es der Abteilung ermöglicht, trotz der Pandemie ein erfolgreiches Street-to-Shelter-Programm zu betreiben.

Lt. Mike Lambert fügte hinzu, dass die Wärmebildkameras des Roboters die Körpertemperatur aus einer Entfernung von einem Meter erkennen können und er sich in unwegsamem Gelände bewegen kann.

„Wenn ich ein Preisschild an eine mögliche Gefährdung der Beamten und ihrer Familien hängen würde – 150.000 Dollar – würde ich diesen Preis für niemanden ausgeben, weder für einen der Obdachlosen, noch für einen der Sozialarbeiter, noch für einen der Beamten“, sagte er dem Stadtrat.

In einer per E-Mail gesendeten Stellungnahme erklärte Boston Dynamics gegenüber Motherboard, dass es den Einsatz seines Roboters durch HPD in diesen Fällen gutheißt. „Spot wurde nicht entwickelt und ist auch nicht dazu gedacht, einen Polizisten oder Sozialarbeiter zu ersetzen, sondern die Arbeit von Beamten der öffentlichen Sicherheit und der Polizeibehörden zu ergänzen, um Risiken zu reduzieren und die Sicherheit für alle Menschen zu erhöhen“, schrieb ein Sprecher von Boston Dynamics. „Spot war unter der Kontrolle eines menschlichen Bedieners und wurde eingesetzt, um Menschen aus potenziell gefährlichen Umgebungen [in Honolulu] zu entfernen.“

Eine der Hauptbegründungen, die Lambert und andere HPD-Beamte für den Kauf anführten, war, dass der Roboter nach der Pandemie für eine scheinbar unbegrenzte Anzahl von Aufgaben eingesetzt werden kann. Lamberts Folienpräsentation vor dem Stadtrat schlug auch vor, den Roboter für „entfernte Lagereinsätze“ und „Deeskalation“ zu verwenden. Er gab keine Erklärung, wie der Roboter diese Aufgaben erfüllen würde.

Bedenken über den Einsatz eines halbautonomen Roboters zur Überwachung von Gemeinden veranlassten das New York City Police Department, seinen Einsatz von Spot-Robotern zu beenden.

Die Polizei von Honolulu hat auf Anfragen nach einem Kommentar nicht reagiert. Motherboard hat eine öffentliche Aufzeichnungen Anfrage für die Dokumentation der HPD den Einsatz des Roboters seit Januar eingereicht. Mehr in der Quelle.