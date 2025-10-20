Horror-Gefängnisse als US-Narrativ: Der Blick-Artikel stützt sich auf US-finanzierte Think-Tanks wie HRNK und staatlich kontrollierte Institute Südkoreas – keine unabhängigen Quellen

Eine investigativ-journalistische Analyse über westliche Framing-Netzwerke, US-Think-Tanks und gelenkte Narrative

Einleitung: Wenn Propaganda als Aufklärung verkauft wird

Der jüngste Blick-Artikel über die angeblichen „Horror-Gefängnisse“ von Kim Jong Un reiht sich in eine jahrzehntelange Serie gleichlautender Enthüllungen westlicher Medien ein. Jedes Mal werden neue Satellitenbilder präsentiert, jedes Mal wird behauptet, man habe „neue Beweise“ für geheime Lager gefunden – und jedes Mal stammen die Informationen aus denselben Quellen.

Was wie investigative Menschenrechtsarbeit aussieht, ist in Wirklichkeit Teil einer koordinierten Informationsarchitektur: ein Netzwerk aus US-finanzierten Think-Tanks, staatlich abhängigen Instituten Südkoreas und UN-nahen Kommissionen, die in enger Abstimmung mit Washington arbeiten.

Die Namen wechseln, das Narrativ bleibt: Nordkorea als ultimatives Böse, das moralische Feindbild, das die Legitimation westlicher Außenpolitik aufrechterhält.

Die Hauptquelle: HRNK – Washingtons Menschenrechtsmaschine

Offizielle Rolle

Das „Committee for Human Rights in North Korea“ (HRNK) ist die zentrale Quelle fast aller westlichen Berichte über nordkoreanische Lager. Es veröffentlicht regelmäßig Analysen zu „Camp 14“, „Camp 15“ oder „Camp 25“ – stets basierend auf kommerziellen Satellitenbildern und Zeugenaussagen von Überläufern.

Website: hrnk.org

Beispielreport: Imagery Analysis of Camp 14 (2013) – nkhiddengulag.org/hrnk-reports.html

Finanzierung und Kontrolle

HRNK ist in Washington, D.C. registriert und wird über US-Stiftungen und Regierungsprogramme finanziert. Dazu gehören:

National Endowment for Democracy (NED) – direkt vom US-Kongress finanziert

– direkt vom US-Kongress finanziert USAID – staatliche Entwicklungsbehörde, Teil des US-Außenministeriums

– staatliche Entwicklungsbehörde, Teil des US-Außenministeriums Open Society Foundations – bekannt für Regime-Change-Programme in US-Interessen

Quelle:

Die Voice of America berichtete 2025, dass viele nordkoreanische NGOs, darunter HRNK, „ihre Existenzgrundlage verlieren würden, wenn US-Gelder gekürzt werden“.

→ Quelle: VOA News, 2025

Politische Einbindung

Im Vorstand von HRNK sitzen ehemalige CIA-, State-Department- und Pentagon-Offizielle. HRNK ist damit kein unabhängiges Menschenrechtsprojekt, sondern ein Soft-Power-Instrument der US-Außenpolitik.

Die zweite Quelle: KINU – Staatsinstitut Südkoreas

Das Korea Institute for National Unification (KINU) mit Sitz in Seoul ist der wichtigste asiatische Partner für HRNK-Studien. Es erstellt politische Analysen, Befragungen von Überläufern und Statistiken über angebliche Häftlingszahlen in Nordkorea.

Website: kinu.or.kr

Wikipedia: KINU – Korea Institute for National Unification

Strukturelle Anbindung

KINU ist kein unabhängiges Forschungsinstitut, sondern dem National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences (NRC) unterstellt – einer Regierungsbehörde unter dem Amt des Premierministers von Südkorea.

→ Quelle: nrc.re.kr

Das NRC beaufsichtigt, steuert und evaluiert alle Institute, die unter ihm arbeiten. Damit ist KINU direkt staatlich kontrolliert – und agiert naturgemäß im Einklang mit der US-alliierten Sicherheitsdoktrin Südkoreas.

KINU arbeitet regelmäßig mit dem US State Department, der RAND Corporation und dem National Endowment for Democracy zusammen.

Die dritte Quelle: UN-Kommission & NGO-Kooperation

Die 2014 gegründete „Commission of Inquiry on Human Rights in the DPRK“ (COI) des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) diente als globaler Multiplikator der von HRNK und KINU gesammelten Berichte.

→ Offizieller Bericht: OHCHR DPRK COI 2014

Der COI-Bericht von 2014 zitiert großteils dieselben Defektoren, dieselben Satellitenbilder und dieselben NGO-Analysen. Die UN-Kommission validierte keine Daten vor Ort – sie reproduzierte, was aus Washington und Seoul geliefert wurde.

Die Medienkaskade – vom Think Tank zur Schlagzeile

Das Informationssystem funktioniert in vier Stufen:

Produktion – HRNK/KINU erstellen Berichte mit Satellitenbildern und anonymen Aussagen. Legitimation – UN-Berichte oder US-Regierungsstellen verweisen darauf. Multiplikation – westliche Leitmedien wie The Guardian, BBC, Reuters oder The Sun übernehmen die Narrative und bebildern sie dramatisch. Lokalisierung – Sekundärmedien wie Blick, Focus bringen dieselben Inhalte im emotionalisierten Boulevardformat.

Das Ergebnis: Ein und derselbe Bericht wird über Dutzende Plattformen hinweg recycelt – jedes Mal mit der Behauptung, es handle sich um „neue Enthüllungen“.

Finanzierung und geopolitischer Nutzen

Das gesamte Informationsnetz ist in die US-Democracy-Promotion-Struktur eingebettet. Die NED (National Endowment for Democracy) finanziert weltweit NGOs und Think Tanks, die im Sinne amerikanischer Außenpolitik agieren – mit Fokus auf Regimewandel, Informationskriegsführung und Legitimationskampagnen.

Laut offiziellen NED-Berichten flossen zwischen 2018 und 2024 jährlich über 2 Millionen Dollar in Nordkorea-bezogene Projekte – darunter HRNK, Freedom House und defectors-basierte Plattformen.

→ Quelle: NED.org – Grants Database

Diese Institutionen sind eng mit US-Regierungsbehörden verzahnt. Schon 1986 sagte NED-Gründer Allen Weinstein:

„Was die CIA vor 25 Jahren im Verborgenen tat, machen wir heute offen.“

Wiederkehrende Zyklen – das Framing als Ritual

Seit über zwei Jahrzehnten erscheinen Berichte über „Nordkoreas Gulags“ in festen Intervallen:

Jahr Medium Kernbotschaft Quelle 2003–2005 BBC, HRNK „Neue Beweise für KZs“ HRNK, Defektoren 2012–2013 Amnesty, Guardian „Lager expandieren“ HRNK, AllSource 2016–2017 Reuters, HRNK „Camp 14 weiter aktiv“ HRNK, KINU 2020–2021 BBC, DW „Neue Satellitenbilder zeigen Lager“ HRNK, UN 2025 Blick, The Sun „Horror-Gefängnisse enthüllt“ HRNK, KINU

Die Karten, Koordinaten und Schätzungen ähneln sich auffallend. Lediglich die visuelle Aufmachung ändert sich.

Fazit: Die Funktion des Narrativs

Es geht nicht um Aufklärung, sondern um politische Rahmung.

Nordkorea dient als symbolisches Böse, als Projektionsfläche westlicher Moralpolitik – ein psychologischer Kontrast, der demokratische Werte festigt und außenpolitische Härte rechtfertigt.

Das Framing „Nordkorea = Hölle“ wird regelmäßig erneuert, um das Bild des Westens als moralische Autorität zu stabilisieren – besonders dann, wenn eigene Kriege, Überwachungsgesetze oder Wirtschaftskrisen in der Kritik stehen.

Quellen (Auswahl & Nachweisbarkeit)

HRNK (Committee for Human Rights in North Korea) – hrnk.org / nkhiddengulag.org

– hrnk.org / nkhiddengulag.org KINU (Korea Institute for National Unification) – kinu.or.kr

– kinu.or.kr NRC – National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences – nrc.re.kr

– nrc.re.kr NED – National Endowment for Democracy – ned.org

– ned.org OHCHR COI DPRK 2014 – ohchr.org

– ohchr.org VOA News – Funding Cuts Threaten North Korea NGOs (2025)

– Funding Cuts Threaten North Korea NGOs (2025) The Guardian / BBC / Reuters / The Sun / Blick – Reproduzierte NGO-Berichte 2013–2025

Schlusswort

Der Blick-Artikel über die „Horror-Gefängnisse“ in Nordkorea ist kein journalistischer Eigenbeitrag, sondern ein Teil eines orchestrierten Informationszyklus, der durch US-Finanzierung, südkoreanische Regierungsapparate und westliche Medienreproduktion stabilisiert wird.

Die Quintessenz lautet: