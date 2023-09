Die Religion der Maskierung

Was haben Burkas, Tichels, Yarmulkes, Hijabs, Caps, Fezzes, Dukus und chirurgische Masken gemeinsam? Religiöse Kulturen schreiben diese Kopfbedeckungen vor oder ermutigen ausdrücklich dazu, um dem Dogma zu entsprechen. Obwohl die meisten von ihnen in ethnischen und religiösen Traditionen aller Glaubensrichtungen verwurzelt sind, um Demut vor Gott und Bescheidenheit gegenüber den Menschen auszudrücken, sind chirurgische Masken zum moralischen Trend der westlichen Welt für diejenigen geworden, die die Wissenschaft mehr fürchten als einen Gott.

So absurd dieser letzte Satz auch klingen mag, das Volk der Vereinigten Staaten befindet sich unter Belagerung – einem Krieg, dessen Ziel unser größter Anspruch auf Ruhm, unser Stolz und unsere größte Freude ist: unsere Freiheit. Als unsere Vorfahren diese Nation gründeten, legten sie fest, dass alle Menschen das unantastbare Recht auf Leben und Freiheit haben. In der Erkenntnis, dass bestimmte Freiheiten, die für die Identität eines Menschen unauslöschlich sind, besonders gefährdet sind, verletzt zu werden, haben die Gründerväter die Bill of Rights verfasst, um unter anderem die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Freiheit, sich friedlich zu versammeln, und die Freiheit, eine Petition an die Regierung zu richten, ausdrücklich zu schützen.

Aber in den vergangenen drei Jahren hat unsere Regierung im Namen der öffentlichen Gesundheit und der Wissenschaft in diese unveräußerlichen Freiheiten eingegriffen. Die wenigen Regierungsbeamten und Bürokraten, die in Washington D.C. und Georgia sitzen, haben den Massen ihre Überzeugungen darüber aufgezwungen, was die öffentliche Gesundheit fördert, ohne Rücksicht auf abweichende Meinungen oder gegensätzliche Überzeugungen. Eine solche fraktionelle Tyrannei ist genau der Bruch des Gesellschaftsvertrags, den die Verfasser verhindern wollten.

Sie ordnet an, dass die Menschen sich vermummen müssen, und weist sowohl staatliche als auch nicht staatliche Akteure an, ihre Mitbürger zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie sich nicht vermummen. Eine vergebliche Übung im Namen der „öffentlichen Gesundheit“, wenn man bedenkt, dass es bereits vor der Pandemie Forschungsergebnisse gab, die darauf hindeuteten, dass Masken Atemwegsinfektionen verhindern könnten. Selbst nach dem Cochrane Review Pandemic Masking Study Die Biden-Administration zeigt wenig bis gar keine Wirksamkeit von Masken zur Verhinderung von Infektionen, erzählt es den Menschen immer noch, wir sollten maskieren.

Abgesehen von der Ineffektivität untersuchen aktuelle Studien auch mögliche nachteilige Folgen des ständigen Tragens von Masken, die jetzt als „Maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom“ bezeichnet werden. Dieses Syndrom zeigt viele der gleichen Symptome wie „Long-Covid“, was die Frage aufwirft: Sind die gesundheitlichen Risiken einer Langzeitmaske die geringe Wirksamkeit wert? Ich schweife ab. Die Maskierungsmandate begannen nachzulassen, als die CDC einen Rechtsstreit verlor, in dem das Gericht lediglich die rechtliche Befugnis der Behörde zur Erteilung eines solchen Mandats untersuchte. Die Frage, ob solche Mandate überhaupt verfassungsgemäß sind, wurde nie gestellt. Trotz der offenen Frage vor Gericht bin ich der festen Überzeugung, dass Maskierungsauflagen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügen.

Wenn ich an die extreme Parallele denke, die ich zwischen religiösen Kopfbedeckungen und chirurgischen Masken gezogen habe, stelle ich mir folgendes Szenario vor: Eines Tages beschließen die Bürokraten in Washington, dass aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und des Anstands jeder eine Burka tragen muss. Das Land würde aufschreien. Nichtmuslimische Bürger würden den Verstand verlieren Scharia Man hat ihnen ein Gesetz aufgezwungen, das ihr Recht nach dem ersten Verfassungszusatz verletzt, frei von der Etablierung einer Religion zu sein! Nur die Anhänger der Gesundheitsfaschisten würden die Burka gerne schmücken, um ihren wahren Glauben zu bezeugen, dass die Burka sie vor Krankheiten schützt. Ich frage Sie: Worin unterscheiden sich unsere aktuellen Richtlinien zur Verhüllung? Weil der Schleier keine Doktrin einer institutionalisierten Religion ist? Ist das Vertrauen in die Wissenschaft nicht auch eine Form des Glaubens?

Die Wahrheit ist, dass unsere Gerichte immer wieder entschieden haben, dass staatliche Akteure unsere Kleidung im Rahmen unserer beiden Freiheiten – Religion und Meinungsäußerung – nicht verletzen dürfen. Unsere Verfassung verpflichtet unsere gewählte Regierung, unser Menschenrecht auf Freiheit zu respektieren und zu verteidigen, einschließlich unserer Fähigkeit, uns selbst und unsere Überzeugungen durch unsere Kleidung und unser Aussehen auszudrücken. Schließlich ist unser Äußeres Teil unserer individuellen Identität. Das eigene Gesicht, die physische Identität, zu verhüllen, muss eine Wahl sein, keine Pflicht.

Ferner ist unsere individuelle Identität nicht nur mit unseren körperlichen Merkmalen verbunden. Nein, auch unsere Sprache ist der Kern unseres Menschseins und unserer Identität. Sprache ist Ausdruck der eigenen Seele, subjektiv, basierend auf den eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen des Sprechers. Wie ich spreche und was ich sage, ist Teil dessen, wie andere (und ich selbst) mich als die Person erkennen, die ich bin!

So wie jedes Gemälde ein Fenster zum Wesen des Künstlers ist, so ist die Sprache ein Fenster zum Geist, zum Herzen und zur Seele des Menschen. Sie ist so komplex wie der menschliche Körper, der sie hervorbringt: Der Kehlkopf, die Stimmbänder, der Rachen, der Gaumen, die Zunge, die Zähne, die Wangen, die Lippen und die Nase des Sprechers arbeiten harmonisch zusammen, um das, was wir in unserem Kopf denken, durch unseren Mund zum Ausdruck zu bringen. Sprache ist für jeden Menschen so einzigartig wie sein Fingerabdruck oder seine DNA. Es ist nicht selbstverständlich, die Stimme eines Menschen zu dämpfen, die sensiblen Facetten der Sprache zu verdecken, nonverbale Gesichtszüge zu verbergen und den Luftstrom durch Masken einzuschränken.

Maskierung behindert den Selbstausdruck. Schon vor der physischen Maskierung priesen die Tugendbolde die Überwachung des eigenen Sprechens als „politisch korrekt“ an. Die Überwachung und Maskierung der Sprache ist sowohl für den Einzelnen als auch für die Menschheit schädlich. Sie verursacht das gleiche Zögern wie häusliche Gewalt – das Gefühl, „auf Eierschalen zu laufen“, aus Angst, dass die eigenen Worte etwas auslösen und einem schaden könnten. Ferner führt es zu einer Identitätskrise – einer Dissoziation von sich selbst, bei der der Verstand das Herz und die Seele kontrolliert, aus Angst, einen Zuhörer (oder Beobachter) zu beleidigen. Beide verewigen den Opferkomplex, bei dem man glaubt, nicht ohne Angst leben zu können, weil die anderen nicht tun, „was sie tun sollen“.

Es ist wahr, dass innere Wahrnehmungen, die nach außen getragen werden, nicht immer richtig oder angenehm sind. Das ist das Schöne daran, jemanden seine Meinungen und Überzeugungen in seinen eigenen Worten ausdrücken zu lassen: Der Zuhörer kann die Person, mit der er spricht, verstehen und die Gelegenheit nutzen, zu debattieren und aufzuklären, eigene Missverständnisse zu korrigieren oder den wertvollen Sprecher in seinem eigenen Kopf völlig zu diskreditieren. Beim Sprechen geht es nicht nur ums Sprechen, sondern auch ums Zuhören und darum, zu entscheiden, was man für wahr hält. Die eigene Sprache und das Hören der Sprache anderer helfen uns, unsere eigene Identität zu verstehen und zu entwickeln.

Es ist nicht so, dass ständige Beschimpfungen und Übertreibungen zur Norm des sprachlichen Selbstausdrucks werden sollten. Nein, die Sprache selbst ist so enorm formbar, dass sie verändert werden kann, um sich jeder Situation anzupassen – um mit den Zuhörern in Kontakt zu treten. Es gibt unter anderem verschiedene Kommunikationsalter. Sie würden nicht die gleichen Wörter für ein Kind verwenden wie für einen Erwachsenen, es sei denn, Sie wollen missverstanden oder völlig unverständlich werden, wie die unsichtbaren erwachsenen Charaktere in Charlie Brown. Um von Ihren Zuhörern verstanden zu werden, müssen Sie Ihre Rede dem Ort und der Zielgruppe anpassen.

Inwiefern hat das alles etwas mit dem Thema Maskenzwang zu tun, der die Freiheit untergräbt? Es ist unmenschlich, von Menschen zu verlangen, dass sie ihr Gesicht und den Teil ihres Körpers bedecken, der dafür verantwortlich ist, dass sie sprechen, gehört und verstanden werden. Es beraubt Kinder ihrer Fähigkeit zu lernen, wie man spricht, wie man seinen Körper einsetzt, um Laute, Wörter und Sätze zu produzieren, und wie man diese Wörter mit Gesichtsausdrücken verbindet, um den Zuhörern einen Kontext zu geben. Dies distanziert Menschen sozial voneinander und beeinträchtigt die menschliche Verbindung, die es uns ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und einander zu verstehen.

Es gibt keinen Ersatz für diese Verbindung. Wie ich in einem früheren Artikel besprochen habe, sind Menschen eine soziale Spezies. Obwohl wir als Individuen fähig sind, gedeihen wir nicht, wenn wir nicht mit anderen interagieren können. Während des Lockdowns sehnten sich die Menschen danach, ihre Familien zu sehen, in Restaurants zu gehen und zur „Normalität“ zurückzukehren. Videokonferenzen, Videoanrufe und Textnachrichten reichten nicht aus, um das Bedürfnis nach menschlichem Kontakt zu stillen.

Maskierung ist nur ein weiterer Grad der Trennung. Obwohl sie weniger offensichtlich ist als die Isolation durch Quarantäne, ist sie nur eine weitere einsame Erinnerung daran, dass wir nicht frei sind. Nicht frei, wir selbst zu sein, nicht frei, Kontakte zu knüpfen, nicht frei von Angst, nicht frei zu atmen, nicht frei zu entscheiden, was in unserem eigenen Interesse ist. Sogar Präsident Biden scherzte kürzlich bei einer Pressekonferenz: „Sie sagen mir immer wieder … ich muss weiterhin [eine Maske] tragen, aber sagen Sie ihnen nicht, dass ich sie nicht aufhatte, als ich hereinkam“, und wedelte trotzig mit der OP-Maske von seinem Gesicht.

Wer sind „sie“, die entscheiden, was im besten Interesse eines jeden von uns ist? Sind wir Kinder und „die“ unsere Eltern? Fehlt uns die geistige Fähigkeit, selbst zu denken? Sind wir nicht ausreichend entwickelt und gebildet, um zu entscheiden, was gesund ist und was nicht? Ist unser gottgegebenes Immunsystem so geschwächt, dass wir eine Erkältung nicht überstehen? Ich finde es schwer zu schlucken, dass die Menschheit Hunderttausende von Jahren auf diesem Planeten überlebt hat, wenn plötzlich eine Variante des Coronavirus unsere natürliche biologische Abwehr durcheinander bringt.

Wer sind „sie“ überhaupt? „Sie“ sind nicht unsere rechtmäßig gewählten Gesetzgeber, die geschworen haben, unsere Verfassung aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, und die der einzige Zweig der Regierung sind, dem das Volk die Macht gegeben hat, Gesetze zu erlassen. Tatsächlich kämpft Senator JD Vance (R-OH) nun gegen diese Usurpation der gesetzgebenden Gewalt durch „sie“. Am 7. September 2023 brachte er den „Freedom to Atmen”-Gesetzentwurf in den Senat ein, der das Tragen von Masken verbieten würde. Senator Ed Markey (D-MA) lehnte die Forderung nach Einstimmigkeit ab und argumentierte, dass diese Gesetzgebung die Gesundheitskompetenzen der Staaten verletzen würde.

Ein interessantes und anscheinend verfassungsmäßiges Argument von Senator Markey, das jedoch auf der Annahme beruht, dass Maskierungsauflagen für die Öffentlichkeit überhaupt eine gesundheitsbezogene Entscheidung sind, die nicht durch wissenschaftliche Beweise gestützt wird, und solche Auflagen nicht anderweitig durch die Verfassung verboten sind.

Obwohl das Volk den Staaten Befugnisse im Bereich der Gesundheit gegeben hat, werden diese Befugnisse immer noch durch das oberste Recht des Volkes auf Leben und Freiheit eingeschränkt, einschließlich der freien Religionsausübung ohne staatlich sanktionierte Religion (Wissenschaft) und der freien Meinungsäußerung ohne Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Körperöffnung oder die physische Identität des Sprechers.

Vermummungsbeschränkungen sind keine „Gesundheitsbefugnisse“, die von den Regierungen der Bundesstaaten durchgesetzt werden können. Das Vermummungsgebot ist keine gesundheitspolitische Maßnahme, die die Bundesregierung sanktionieren darf. Beide behindern das Leben und die Freiheit, die dem Volk durch seine Menschlichkeit garantiert sind und die das Volk durch die Durchsetzung unserer Verfassung schützt. Deshalb wird das Volk dem nicht zustimmen.