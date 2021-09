Die seltsame China-Fehde zwischen Soros und BlackRock

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

In den letzten Tagen ist in den Finanzmedien ein bizarrer Krieg der Worte zwischen dem Milliardär und Hedgefonds-Spezialisten George Soros und der gigantischen Investmentgruppe BlackRock ausgebrochen. Es geht um die Entscheidung von BlackRock-CEO Larry Fink, den ersten Investmentfonds in ausländischem Besitz in China zu eröffnen, vermutlich um die Ersparnisse von Chinas neuer (und schnell schwindender) Bevölkerung mit mittlerem Einkommen anzuziehen. In einem kürzlich erschienenen Zeitungsinterview bezeichnete Soros die Entscheidung von BlackRock als Bedrohung für die BlackRock-Anleger und die nationale Sicherheit der USA.

Hinter diesem scheinbar absurden Meinungsstreit zwischen zwei finanziellen Raubtiergiganten der Wall Street verbirgt sich eine weitaus größere Geschichte – der sich abzeichnende systemische Zusammenbruch einer Finanzschuldenpyramide in China, die möglicherweise die größte der Welt ist. Er könnte einen Dominoeffekt auf die gesamte Weltwirtschaft haben, der weitaus größer ist als die Lehman-Krise vom September 2008.

„Globaler Wirtschaftsterrorist…“

Am 6. September schrieb Soros einen Gastbeitrag im Wall Street Journal, in dem er BlackRock für seine Investitionen in China scharf kritisierte: „Es ist ein trauriger Fehler, jetzt Milliarden von Dollar in China zu investieren. Dadurch werden die Kunden von BlackRock wahrscheinlich Geld verlieren und, was noch wichtiger ist, die nationalen Sicherheitsinteressen der USA und anderer Demokratien schädigen.“ Es sieht Soros nicht ähnlich, sich auf die nationale Sicherheit der USA zu berufen… Er fuhr fort: „Die BlackRock-Initiative bedroht die nationalen Sicherheitsinteressen der USA und anderer Demokratien, weil Geld, das in China investiert wird, dazu beiträgt, das Regime von Präsident Xi voranzubringen, das im Inland repressiv und im Ausland aggressiv ist.“ BlackRock antwortete: „Die USA und China haben eine umfangreiche und komplexe Wirtschaftsbeziehung… Durch unsere Investitionstätigkeit tragen in den USA ansässige Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute zur wirtschaftlichen Verflechtung der beiden größten Volkswirtschaften der Welt bei.“

In einer Zeit, in der das aufgeblähte Schuldengebäude der chinesischen Banken und Immobilienkonglomerate fast täglich zusammenbricht, klingt die Verteidigung von BlackRock und CEO Fink kaum glaubwürdig. Es deutet darauf hin, dass hinter der Beziehung zwischen BlackRock und China sowie hinter dem Angriff von Soros weit mehr steckt. Zwei Tage vor Soros‘ OpEd in der Zeitschrift schrieb die offizielle China Global Times einen vernichtenden Artikel, in dem sie Soros einen „globalen Wirtschaftsterroristen“ nannte. Einer der Vorwürfe lautete, dass Soros mit seinem Geld eine „farbige Revolution“ in Hongkong im Jahr 2019 gegen Pekings neue Gesetze finanziert habe, die den unabhängigen Status der Insel de facto beendeten.

Der scharfe Angriff auf Soros wurde jedoch viel eher durch einen OpEd verursacht, den Soros fünf Tage zuvor in der Londoner Financial Times geschrieben hatte und in dem er Xi Jinping und das derzeitige harte Vorgehen gegen private chinesische Unternehmen wie Alibaba und Ant Financial von Jack Ma scharf angriff. In einem OpEd vom 30. August bezeichnete Soros das harte Durchgreifen von Präsident Xi Jinping gegen private Unternehmen als „eine erhebliche Belastung für die chinesische Wirtschaft“, die „zu einem Crash führen könnte“. Er wies ferner darauf hin, dass große westliche Aktienindizes wie der MSCI von Morgan Stanley und der ESG Aware von BlackRock „effektiv Hunderte von Milliarden Dollar, die US-Investoren gehören, in chinesische Unternehmen gezwungen haben, deren Unternehmensführung nicht dem geforderten Standard entspricht – Macht und Rechenschaftspflicht werden jetzt von einem Mann (Xi) ausgeübt, der keiner internationalen Behörde gegenüber rechenschaftspflichtig ist.“ Er forderte den Kongress auf, Gesetze zu verabschieden, die Investitionen von Vermögensverwaltern auf „Unternehmen beschränken, deren tatsächliche Governance-Strukturen sowohl transparent als auch mit den Interessengruppen abgestimmt sind.“

Das Kuriose an den Vorwürfen von Soros gegen Pekings Finanztransparenz ist, dass sie faktisch richtig sind und auf öffentlichen Erklärungen chinesischer Aufsichtsbehörden sowie von Wall-Street-Managern und Aufsichtsbehörden beruhen. Chinas Finanzmärkte sind undurchsichtig, und die Regeln ändern sich unvorhersehbar, wenn es darum geht, wer gerettet wird und wer nicht. Der anhaltende Zusammenbruch des riesigen chinesischen Immobilien- und Finanzkonzerns Evergrande ist nur ein aktuelles Beispiel für das hohe Risiko, das Investitionen in China heute mit sich bringen.

Nicht so Evergrande

Der „wertvollste“ Immobilienkonzern der Welt ist auch der am höchsten verschuldete Immobilienkonzern der Welt. Das in Shenzhen ansässige Unternehmen Evergrande steht seit Monaten am Rande des Bankrotts, da es einen Kredit nach dem anderen nicht mehr bedienen kann und die großen Rating-Agenturen sein Rating auf Ramschstatus herabsetzen. Der Konzern ist mit insgesamt 305 Mrd. USD verschuldet, und zwar sowohl in Form von Offshore-Dollarkrediten als auch in Form von unregulierten Inlandskrediten aus so genannten WMP oder Vermögensverwaltungsprodukten. Während die Finanzen implodieren und der Verkauf von Wohnungen einbricht, droht Zehntausenden von Wohnungseigentümern, für unfertige Wohnungen zu bezahlen. Bislang hat die chinesische Zentralbank noch nicht eingegriffen, aber die Spekulationen nehmen zu, dass eine staatliche Rettungsaktion für die Gruppe nur noch wenige Tage entfernt ist, um eine systemische finanzielle Ansteckung zu verhindern. Der Grund dafür ist offenbar, dass Evergrande nur die Spitze des Eisbergs eines stark verschuldeten chinesischen Unternehmenssektors ist.

Im August musste die China Huarong Asset Management Co, eine so genannte „Bad Bank“, die vom Finanzministerium gegründet wurde, um Vermögenswerte von in Schwierigkeiten geratenen chinesischen Unternehmen zu übernehmen, selbst vom Staat gerettet werden, um das zu verhindern, was viele als Chinas „Lehman-Krise“ befürchteten. Huarong ist eines von vier staatlichen Unternehmen, die im Zuge der Finanzkrise in Asien 1998 gegründet wurden, um die Vermögenswerte bankrotter Staatsunternehmen zu verwalten. Huarong befindet sich zwar mehrheitlich im Besitz des chinesischen Finanzministeriums, hat aber seit 2014 Anteile an andere Unternehmen wie Goldman Sachs und Warburg Pincus verkauft.

Nach 2014 entwickelte sich Huarong zu einem Finanzriesen, der keine Bank ist, und finanzierte sein spektakuläres Wachstum über Schulden. Das begann sich 2020 während der Covid-Krise zu entladen. Im Januar 2021 verurteilte ein chinesisches Gericht den Vorstandsvorsitzenden Lai Xiaomin wegen Bestechung, Unterschlagung und Bigamie in einem seltsamen Bündel von Anklagepunkten zum Tode. Das Gericht erklärte: „Er gefährdete [Chinas] finanzielle Stabilität“.

Als die Huarong-Gruppe ihren Jahresfinanzbericht nicht fristgerecht Ende März vorlegte, wuchs die Angst vor einer Konkurs-Kettenreaktion, da Milliarden von Offshore-Dollar-Anleihen des Unternehmens in Gefahr waren. Die Gesamtverschuldung wurde auf rund 209 Milliarden Dollar geschätzt. Berichten zufolge nutzte Lai den Status der Nichtbank im staatlichen Finanzministerium, um mit allem Möglichen zu handeln, von privatem Beteiligungskapital über Immobilienspekulationen bis hin zum Handel mit Schrottanleihen, und nahm dabei wild Milliardenbeträge auf, anstatt notleidende Vermögenswerte konservativ zu verwalten. Der Staat zwang seine eigene CITIC-Gruppe im August zur Rettung von Huarong. Es ist jedoch klar, dass dies nur der Anfang einer sich ausweitenden Finanzkrise in China ist.

Bruchlandung?

Seit Monaten versucht das Politbüro von Xi mit zunehmender Verzweiflung, das Wachstum einer kolossalen Finanzblase im Immobiliensektor zu stoppen. Anfang des Jahres gab Xi den Slogan „Wohnen ist zum Leben da, nicht zur Spekulation“ aus. Seine Bemühungen, die riesige Immobilienblase einzufrieren und langsam zu entleeren, kommen wahrscheinlich viel zu spät. Der Bau und Verkauf von Immobilien macht den größten Anteil am chinesischen BIP aus, nach offiziellen Schätzungen über 28 %. Die Forderung, dass die Investitionen jetzt in „produktive“ Projekte und nicht in die Spekulation mit ständig steigenden Immobilienpreisen fließen sollen, ist nicht so einfach zu erfüllen.

Xi hat zunehmend Maßnahmen ergriffen, um die außer Kontrolle geratene Immobilienblase in China und die Gefahr einer systemischen Krise wie in den USA im Jahr 2008 einzudämmen, indem er Schritte zur Einschränkung der Immobilienkreditvergabe einleitete. Chinesischen Daten zufolge ist der Gesamtbetrag der Immobilienfinanzierung in der ersten Jahreshälfte 2021 gegenüber 2020 um 13 % zurückgegangen. Gleichzeitig belaufen sich die Verbindlichkeiten chinesischer Immobilienunternehmen aus Anleihen und anderen Schulden auf mehr als 1,3 Billionen RMB oder 200 Milliarden Dollar im Jahr 2021 und fast 1 Billion RMB im Jahr 2022. Der schrumpfende Immobiliensektor wird eine solch enorme Rückzahlung zunehmend unmöglich machen und zweifellos zu neuen Zahlungsausfällen in ganz China führen. Kürzlich war Ping An, Chinas größter Versicherungskonzern, der ebenfalls stark in Immobilien investiert ist, gezwungen, 5,5 Milliarden Dollar an Rückstellungen für Kreditausfälle im Zusammenhang mit seiner Investition in den säumigen Schuldner China Fortune Land Development Co. zu bilden.

Wäre nur Evergrande aufgrund unbezahlbarer Schulden in einer schrumpfenden Wirtschaft zahlungsunfähig, könnten die chinesischen Behörden das Problem zweifellos auf die eine oder andere Weise in den Griff bekommen, indem sie von den staatlichen Banken oder großen Konzernen wie CITIC verlangen, die uneinbringlichen Forderungen einfach zu schlucken, um die Ausbreitung der Krise einzudämmen. Das Problem ist, dass Evergrande, Huarong, PingAn und andere große chinesische Immobilieninvestoren eindeutig nur Symptome einer Wirtschaft sind, die sich weit über das Maß hinaus verschuldet hat, das vernünftig ist. Im April teilte der Staatsrat der KPCh in Peking den Kommunalverwaltungen mit, dass ihre so genannten Local Government Financing Vehicles mit geschätzten (niemand weiß es) Billionen von Dollar an unregulierten Schattenbankkrediten, die zur Finanzierung lokaler Projekte verwendet wurden, überschüssige faule Kredite loswerden oder untergehen müssten.

Am 1. Juli verkündete Peking, dass die Einnahmen der Kommunen aus Grundstücksverkäufen an Bauträger, die etwa die Hälfte aller lokalen Einnahmen ausmachen, an das zentrale Pekinger Finanzministerium überwiesen werden müssen und nicht mehr lokal verwendet werden dürfen. Damit ist ein katastrophaler Zusammenbruch der lokalen Schattenbanken und Bauprojekte im Wert von mehreren Billionen Dollar vorprogrammiert. Keine Pekinger Rettungsaktionen mehr. Gleichzeitig wird die Solvenz des fragilen, mehrere Billionen schweren „kleinen“ Bankensektors Chinas angezweifelt, da immer mehr Banken geschlossen werden. Jetzt, wo die nationalen Staatskonzerne kurz vor dem Bankrott stehen, erscheint der verbale Krieg zwischen BlackRock und George Soros in einem ganz neuen Licht. China befindet sich in einer schweren Schuldenkrise.

China verfügt bereits über das weltweit größte Netz an Hochgeschwindigkeitsstrecken, und diese verlieren Geld. Die Belt-Road-Initiative steckt in Schulden fest, die die Länder nicht zurückzahlen können, und die chinesischen Banken haben die Kredite für die BRI-Seidenstraßenprojekte von 75 Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf 4 Milliarden Dollar im Jahr 2020 drastisch gekürzt. Die demografische Krise des Landes bedeutet, dass der endlose Strom billiger ländlicher Arbeitskräfte für den Bau dieser Infrastruktur stark abnimmt. Die Mittelschicht ist hoch verschuldet, weil sie in guten Zeiten neue Autos und Häuser gekauft hat. Die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte, einschließlich Hypotheken und Verbraucherkredite für Autos und Haushaltsgeräte, betrug im Jahr 2020 satte 62 % des BIP. Das Institute of International Finance (IIF) schätzt, dass Chinas Gesamtverschuldung im Jahr 2020 auf 335 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ansteigen wird.

Pekings Rettungsaktion für die Wall Street?

Es hat den Anschein, dass Peking de facto eine umfangreiche Rettungsaktion ausländischer Investoren für seine angeschlagenen Aktien und Anleihen anstrebt, allen voran der Wall Street. Große Wall-Street-Banken und -Investoren sind bereits seit mehreren Jahren eng in China engagiert. Da sich die US-Börsen auf gefährlichen historischen Höchstständen befinden und die EU in großen Schwierigkeiten steckt, hoffen sie vielleicht, dass China sie retten kann, obwohl es eindeutige Beweise dafür gibt, dass die Rechnungslegungsvorschriften chinesischer Unternehmen undurchsichtig sind, wie Evergrande zeigt. Seit 2019 darf der weit verbreitete MSCI All Country World Index von Morgan Stanley große chinesische Unternehmen listen, was, wie Soros treffend bemerkte, westliche Aktienfonds dazu zwingt, China-Aktien im Wert von Milliarden Dollar zu kaufen. BlackRock darf nun chinesische Privatvermögen in seine Fonds investieren. Es ist nicht klar, ob die Vereinbarung noch weitere Aspekte enthält.

Dies ist der potentielle Goldtopf, der die Wall Street und BlackRock vor Peking aufmarschieren lässt. Die Verurteilung von BlackRock, dem größten privaten Investmentfonds der Welt, durch Soros hat eindeutig strategische Gründe. Könnte es sein, dass Soros beabsichtigt, sein 1998 erfolgtes Platzen der Blase am russischen Anleihemarkt zu wiederholen, nachdem er seine Gewinne mitgenommen hat? Wenn dem so ist, ist es kein Wunder, dass die offiziellen chinesischen Medien Soros als „Wirtschaftsterroristen“ bezeichnen. Was auch immer der Auslöser sein mag, ein solcher Zusammenbruch der chinesischen Schuldenblase würde die Lehman-Krise von 2008 verblassen lassen.