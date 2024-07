“Die Straße war eine Blutlache”: Gaza erlebt eine der gewalttätigsten Wochen seit den ersten Monaten des Krieges

Von Malak A Tantesh in Khan Younis and Jason Burke

Nach israelischen Luftangriffen auf eine Schule und eine humanitäre Zone berichten Überlebende und Beamte von einer “täglichen Vision des Grauens”.

Am vergangenen Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, war alles ruhig in Abasan al-Kabira am südöstlichen Stadtrand von Khan Younis in Gaza. Zum ersten Mal war das Summen der Drohnen verstummt, und seit Stunden waren keine Explosionen mehr zu hören.

Wie viele andere Kinder stand Rita Abu Hammad, eine aufgeweckte und verspielte Achtjährige, vor der Schule, die seit Wochen das Zuhause ihrer Familie ist, und beobachtete die Spiele der anderen Kinder, die Händler an ihren baufälligen Ständen, die Erwachsenen, die sich unterhielten, die Teenager, die versuchten, eine Internetverbindung zu bekommen, oder die Schlange, um ein paar Schekel für das Aufladen von Handys an einer kleinen Stromversorgungsstelle zu bezahlen. In einem Zelt in der Nähe saßen ihre drei Brüder, ihre Schwester und ihre Mutter, Rima Abu Hammad.

“Plötzlich hörten wir das Geräusch einer Rakete und dann eine sehr starke Explosion”, sagte Abu Hammad, 36. “Dann waren Schreie, Asche und Blut das Einzige, was man hören, sehen und riechen konnte. Als ich mich wieder aufrappelte, fiel mir ein, dass meine Tochter in der Nähe des Schultors gestanden hatte. Ich rannte wie verrückt und schrie ihren Namen.”

Abu Hammad begann, zwischen den Verletzten, den Toten und den verstreuten Leichenteilen nach ihrer Tochter zu suchen, konnte sie aber nicht finden.

“Es gab viele Leichen, darunter Kinder, Frauen und Männer, einige in viele Teile zerschnitten, einige lebendig verbrannt. Die Straße war eine einzige Blutlache. Aber von meinem Kind gab es keine Spur.”

Der Luftangriff in Abasan, bei dem nach Angaben des israelischen Militärs mit “präziser Munition” auf einen “Terroristen des militärischen Flügels der Hamas” gezielt wurde, der an dem Angriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen war, war nur ein Vorfall in einer der gewalttätigsten Wochen im Gazastreifen seit den ersten Monaten der schweren Kämpfe in dem Gebiet im vergangenen Jahr.

Am Samstag wurden bei einem israelischen Luftangriff mindestens 90 Palästinenser in einer ausgewiesenen humanitären Zone im Gazastreifen getötet, wie das Gesundheitsministerium des Gebiets mitteilte. Israel erklärte, der Angriff habe dem militärischen Befehlshaber der Hamas, Mohammed Deif, gegolten.

Seit Beginn der israelischen Invasion vor neun Monaten wurden in Gaza mehr als 38 500 Menschen getötet. Die Invasion folgte auf die Überraschungsangriffe der Hamas in Israel, bei denen 1.200 Menschen getötet und 250 weitere entführt wurden.

Der Anstieg der Gewalt erfolgte inmitten einer weiteren Runde von Waffenstillstandsgesprächen, die von der Hamas nach dem Angriff vom Samstag unterbrochen wurden. Israel beschuldigt die Hamas, die Bevölkerung des Gazastreifens als menschliches Schutzschild zu benutzen, was die militante islamistische Gruppe bestreitet.

Beamte der Vereinten Nationen und anderer humanitärer Organisationen berichteten am Wochenende von einer rapiden Verschlechterung der Bedingungen bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius, einem Mangel an lebenswichtigen Gütern, Wasserknappheit und wachsender Anarchie.

“Jede Art von hochwertigen Gegenständen, die wir versuchen, durch … einzuführen, wird sofort geplündert. Das sind keine verzweifelten Menschen. Das ist reine Kriminalität. Es gibt keine Polizei auf den Straßen, weil sie von Israel ins Visier genommen wird”, sagte ein hoher UN-Beamter. “Dreißig Lastwagen mit Mehl kamen ohne Probleme an, aber als acht Lastwagen mit Zelten ankamen, wurden vier sofort geplündert. Damit sind 900 Zelte verschwunden, von denen jedes einzelne auf dem Markt für etwa 400 Dollar [315 Pfund] verkauft werden kann.

Ein anderer Beamter beschrieb ein “tägliches Bild des Grauens” mit begrenzten Vorräten an Medikamenten, kaum ausreichenden Nahrungsmitteln und “nicht annähernd genug Wasser”.

“Die Krankenhäuser werden jedes Mal mit weniger Ärzten, weniger Maschinen und weniger Medikamenten wiedereröffnet. Sie werden von einer Armee ausgebrannter Helden geleitet”, fügten sie hinzu.

Dr. Mohamed Saqr, der Leiter der Krankenpflege im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, bezeichnete die Lage dort als “katastrophal”. Schon vor der Welle der Gewalt in dieser Woche war das Krankenhaus voll belegt.

“Wir sind das einzige größere Krankenhaus im südlichen Gazastreifen, das mehr als 1,2 Millionen Einwohner und Vertriebene in Khan Younis versorgt. Es gab kein einziges leeres Bett, nicht einmal in der Notaufnahme”, sagte Saqr.

Als die Schule in Abasan getroffen wurde, nahm das Nasser-Krankenhaus in weniger als einer halben Stunde 23 Tote und 56 Verletzte auf.

“Die Situation war sehr schwierig. Wir hatten keine ausreichenden Werkzeuge oder Ausrüstungen, nicht einmal Sterilisatoren oder Gaze zum Umwickeln von Wunden, nicht einmal OP-Kleider. Wir behandelten die Verletzten auf dem Boden des Empfangsbereichs oder in den Gängen”, sagte Saqr.

Abu Hammad und ihre Verwandten suchten eine Stunde lang in der Nähe des Bombenanschlags auf die Schule in Abasan, aber als es immer noch keine Spur von ihrer Tochter gab, gingen sie ins Krankenhaus, wo sie sich trennten.

“Ich sagte zu meinem Bruder: Ich gehe in die Notaufnahme, und du gehst in die Leichenhalle und suchst nach ihr. Nach langer Suche fand ich sie, sie war am Leben, aber schwer verletzt, mit Granatsplittern im Rücken und in der Brust”, sagte sie.

“Ich war sehr glücklich und traurig zugleich. Ich war glücklich, weil ich sie nicht verloren hatte, sie war noch bei mir, und ich war traurig über ihren Zustand und ihre Schmerzen, aber ich danke Gott für ihre Anwesenheit und dafür, dass sie nicht unter den Kindern war, die dort starben. Es stimmt, der Krieg ist neun Monate alt, und jeder Tag war schwierig, aber ich hatte keinen schwierigeren Tag als diesen.

Ein Großteil der jüngsten Kämpfe in den palästinensischen Gebieten fand im Bezirk Shujaiya in Gaza-Stadt statt, einer ehemaligen Hamas-Hochburg, die zu Beginn des Krieges von den israelischen Streitkräften geräumt wurde. Zehntausende sind geflohen, nicht aber Mohammed Abu Ahmed, ein 48-jähriger Vater von fünf Kindern.

“Die Situation war sehr schwierig, denn die Bombardierungen und der Beschuss hielten Tag und Nacht an. In den letzten drei Tagen wurden Flugblätter abgeworfen und Anrufe auf Band gemacht, in denen [die Israelis] die Menschen aufforderten, sich zu bewegen und nach Süden zu gehen, aber die große Mehrheit der Menschen weigert sich zu gehen”, sagte er.

“Ich werde nicht gehen, weil wir schon viel durchgemacht haben und weil meine Frau und meine fünf Kinder hier sind und es sehr schwierig ist, einen Transport zu bekommen. Außerdem ist meine Mutter behindert und braucht spezielle Hilfe, so dass es schwierig sein wird, sie umzusiedeln und in einem Zelt zu leben.”

Ein letzter Grund, der von vielen anderen angeführt wird: Nach einer Reihe von Angriffen in der humanitären Sicherheitszone gilt kein Ort mehr als sicher.

“Ich bitte die Welt, sich zu bewegen, um den Krieg zu beenden und uns ein freies und friedliches Leben wie die übrigen Völker der Welt zu ermöglichen”, sagte Abu Ahmed.

Zu denjenigen, die aus Shukaiya geflohen sind, gehört Fathi Al-Samri, 21, der nach Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens zu einer Schwester gezogen ist, während der Rest der siebenköpfigen Familie an Ort und Stelle geblieben ist.

“Meine Mutter bestand darauf, dass ich in den Süden gehe, weil ich ihr einziger Sohn bin. Der Rest der Familie weigerte sich zu gehen, um unseren Besitz zu schützen, weil sie befürchten, dass sie nie wieder zurückkehren dürfen”, sagte er.

Khaled Abu Anza, 23, saß am Tor der Abasan-Schule neben seiner Wifi-Bude, als der Luftangriff am Dienstag erfolgte.

“Wir wollten gehen und Fußball spielen, aber wir entschieden uns zu bleiben. Es gab eine Explosion, und als ich mich umsah, fand ich alle meine Freunde und Leute um mich herum in Stücke geschnitten und getötet. Ich wollte den Menschen helfen, aber als ich mich selbst ansah, stellte ich fest, dass ich Schrapnelle in der Brust, im Rücken und in den Füßen hatte und blutete”, sagte er.

“Nach etwa 20 Minuten kam ein Lastwagen und sie nahmen mich mit, und er war voller Leichen … Und ich war der einzige Lebende in dem Lastwagen … Es reicht, wir haben keine Energie mehr. Wir sind müde. Wir wollen nichts mehr, nur noch den Krieg beenden.”