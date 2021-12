Die strategischen Fehler des Kremls führen zum Krieg

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Während die US-Hurenmedien und die von den Fauci kontrollierten NIH und Big Pharma abhängigen Huren-„Wissenschaftler“ Angst vor einer relativ harmlosen „Omicron-Variante“ schüren, erhebt eine echte Gefahrensituation, die ich seit sieben Jahren vorausgesehen habe, ihr tödliches Haupt.

Die arroganten Narren in Washington, die sich in ihrer eigenen Hybris verloren haben, üben nukleare Angriffe auf Russland in einem Umkreis von 20 Kilometern von Russlands Grenzen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu gab bekannt, dass Washington im Rahmen der Operation Global Thunder den Abschuss von Atomwaffen gegen Russland sowohl aus westlicher als auch aus östlicher Richtung geprobt hat.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, Washington nehme die Warnung Moskaus, die roten Linien Russlands nicht zu überschreiten, nicht ernst.

Putin hat Recht. Aber es ist die Schuld des Kremls.

Die einzige entscheidende Maßnahme, die der Kreml als Reaktion auf die heftigen Provokationen Washingtons und der NATO ergriffen hat, war die Entscheidung, das überwältigende Votum der Bevölkerung auf der Krim für die Wiedereingliederung in Russland zu akzeptieren, wo das Gebiet 300 Jahre lang gelegen hatte. Die Alternative des Kremls war der Verlust des russischen Marinestützpunkts im Schwarzen Meer.

In einem strategischen Fehler ersten Ranges lehnte der Kreml die gleiche Bitte der russischen Bevölkerung in den Republiken Donezk und Luhansk ab, Gebiete, die ebenfalls seit Jahrhunderten zu Russland gehören. Indem er sich weigerte, das Votum der Donbass-Russen zu respektieren, wieder ein Teil Russlands zu sein, setzte der Kreml sie dem Krieg und der Zerstörung durch die ukrainische Armee und verschiedene neonazistische ukrainische Milizen aus. Hätte der Kreml das Votum der Donbass-Russen für eine Rückkehr zu Russland akzeptiert, wäre der Konflikt beendet worden, da die Ukraine sich nicht durch Angriffe auf russisches Gebiet selbst zerstört hätte. Ohne den anhaltenden Konflikt hätte Washington seine Machenschaften gegen Russland in der Ukraine nicht fortsetzen können.

In dem Bemühen, die Situation zu retten, stellte der Kreml das „Minsker Abkommen“ auf, das die westlichen Mächte unterstützen sollten, dies aber nicht taten. So schwelt der Konflikt seit 2014 weiter und bietet Washington sieben Jahre lang Gelegenheit, mit antirussischer Propaganda das Narrativ zu bestimmen.

Die Passivität des Kremls und der Versuch, sich auf Vereinbarungen mit den USA und der NATO zu verlassen, um eine ukrainische Situation zu lösen, die Washington ganz sicher nicht lösen will, hat Washington und NATO-Minister Jens Stoltenberg davon überzeugt, dass es in Russland keinen Kampf gibt, und damit die Situation herbeigeführt, die ich befürchtet habe: Washington ist zu dem Schluss gekommen, dass Russlands rote Linien nur Rhetorik sind.

Viele andere Versäumnisse des Kremls haben zu diesem gefährlichen Ergebnis beigetragen. Der Kreml erlaubt Israel nach wie vor, syrisches Territorium anzugreifen, obwohl ein Telefonanruf von Putin ausreicht, um die Angriffe zu stoppen. Der Kreml erlaubt immer noch die Besetzung eines kleinen Teils Syriens durch US-Truppen und arabische CIA-Söldner, die dem syrischen Staat feindlich gesinnt sind. Der Kreml empfängt massive Beleidigungen gegen den russischen Präsidenten und bezeichnet diejenigen, die Russland beleidigen, immer noch als „unsere westlichen Partner“.

Dies sind keine Reaktionen, die den Eindruck erwecken, dass hinter der roten Linie des Kremls irgendeine Kraft steht.

Der Kreml hat auch kläglich versagt, wenn es darum ging, Washingtons Schritte vorherzusehen, was auf einen inkompetenten Geheimdienst oder darauf schließen lässt, dass der Kreml den Berichten der russischen Geheimdienste bereitwillig misstraut. Trotz seiner Offensichtlichkeit konnte der Kreml den Einmarsch einer von den USA und Israel ausgebildeten und ausgerüsteten georgischen Armee in Südossetien im Jahr 2008 nicht vorhersehen. Putin war bei den Olympischen Sommerspielen in Peking. Der Kreml hat den offensichtlichen Sturz der demokratisch gewählten Regierung der Ukraine durch Washington und die Ersetzung eines russlandfreundlichen Regimes durch ein neonazistisches Regime nicht vorausgesehen. Putin war bei den Olympischen Spielen in Sotschi.

Washington wird eine Regierung, die nicht in der Lage ist, darauf zu achten, was mit ihren Interessen in ihrem eigenen Hinterhof geschieht, einfach nicht ernst nehmen.

Man könnte meinen, dass der Kreml aus den Erfahrungen lernen würde, was aber offenbar nicht der Fall ist. Angesichts von Berichten, wonach die Hälfte der ukrainischen Armee in der Donbass-Region steht und die russische Bevölkerung bedroht, droht US-Außenminister Blinken Russland mit „ernsten Konsequenzen“, falls Russland die Russen im Donbass schützt.

Stellen Sie sich vor, eine Chiffre wie Blinken, eine Person ohne Fähigkeiten und Leistungen, ein Vertreter einer zweitklassigen Militärmacht, die ihre eigenen weißen Soldaten diskriminiert, droht der dominierenden Militärmacht der Welt. Das ist Hybris auf Abwegen, eine Hybris, die durch die jahrelange zurückhaltende Reaktion des Kremls auf große Provokationen gefördert wurde. Wie ich gewarnt habe, ermutigt die zurückhaltende russische Reaktion trotz ihrer guten Absicht zu weiteren Provokationen, und früher oder später wird Washington zu weit gehen und eine rote Linie überschreiten, die eine russische militärische Antwort erzwingen wird. Meine Angst vor einem Atomkrieg ist der Grund für meine Warnung, dass Russland ein starkes Machtwort sprechen muss, um das Fortschreiten von Provokationen zu stoppen, die nur in einem Krieg enden können.

Warum hat der Kreml auf die Beleidigungen und Provokationen so kleinlaut reagiert? Ich habe keine Insider-Informationen. Es wird spekuliert, dass (1) der Kreml möchte, dass die Donbass-Russen in der Ukraine bleiben, um den Einfluss antirussischer Einstellungen in der Westukraine abzuschwächen; (2) der Kreml wollte die Propaganda Washingtons nicht bestätigen, dass Russland das Sowjetimperium wieder aufbaut, indem es neben der Krim auch die Donbass-Russen aufnimmt; (3) die verwestlichten russischen Intellektuellen haben mehr Vertrauen in den Westen als in ihre Regierung; (4) die atlantischen Integrationisten wollen lieber Teil des Westens sein, als mit China verbündet zu sein; (5) der Kreml glaubt, dass alle Schwierigkeiten gelöst werden, wenn er sich weiterhin zurückhält und offen für eine Zusammenarbeit mit dem Westen ist; (6) Russland kennt die Schrecken des Krieges und will einen Krieg um jeden Preis vermeiden; (7) russische Milliardärs-Oligarchen wollen den Westen als Zufluchtsort für ihr gestohlenes Vermögen.

All dies sind vernünftige Gründe, soweit es sie gibt. Das Problem ist nur, dass alle diese Gründe außer Acht lassen, dass Russland Washingtons bevorzugter Feind ist. Russland ist der Feind, der das jährliche Budget von 1.000 Milliarden Dollar für den Militär- und Sicherheitskomplex der USA rechtfertigt. Russland ist der Feind, der Washingtons Einfluss auf die NATO und Washingtons europäisches Imperium stärkt. Russland ist der Feind, der die von Washington missbrauchte amerikanische Bevölkerung loyal gegenüber der Regierung hält, die die amerikanische Freiheit zerstört. Russland ist der Feind, der zusammen mit China für jedes Versagen Washingtons verantwortlich gemacht werden kann. Wie kann der Kreml vergessen, dass die Feindseligkeit der amerikanischen Elite gegenüber Russland so überwältigend ist, dass Präsident Trump mit einem von CIA, FBI und Justizministerium inszenierten „Russiagate“ konfrontiert wurde, nur weil er erklärt hatte, er wolle normale Beziehungen zu Russland wiederherstellen?

Normale Beziehungen zu Russland sind in dem Maße unzulässig, wie ein Präsident der Vereinigten Staaten in einer gestohlenen Wahl seines Amtes enthoben wurde, nachdem die erfundenen „Russiagate“- und „Impeachgate“-Versuche gescheitert waren. Um allen künftigen Präsidenten die Lektion zu erteilen, dass normale Beziehungen zu Russland unzulässig sind, werden Trump-Anhänger für die Teilnahme an einer Kundgebung zur Unterstützung von Trump strafrechtlich verfolgt, eine Kundgebung, die jetzt als „Trump-Aufstand“ bekannt ist. Sechshundert unschuldige Menschen werden unter Verletzung des Habeas Corpus und des ersten Verfassungszusatzes im Gefängnis festgehalten. Nicht einmal die US-Verfassung kann sie schützen.

Und das ist eine Regierung, von der der Kreml glaubt, er könne sich mit ihr arrangieren!

Gott stehe den Russen und uns allen bei, wenn die Provokationen Washingtons ihren Marsch in den Krieg fortsetzen.