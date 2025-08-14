Die Technologie des Gedankenlesens steht vor dem Durchbruch – und vor dem Kontrollverlust

Leo Hohmann

Die Technologie des Gedankenlesens ist da, und sie ist kurz davor, aus den Fugen zu geraten

Die Vermarktung von „Wearables“ durch große Technologieunternehmen bereitet uns bereits auf den nächsten großen Schritt vor: das Lesen unserer Gedanken. Betreten Sie die Abteilung für Vorkriminalität…. stellen Sie sich ein Unternehmen wie Palantir mit dieser Technologie vor…

Letzten Monat berichtete ich über ein Unternehmen, das ein Armband namens Bee herstellt, das alles aufzeichnet, was Sie sagen – zu Ihren Freunden, Ihrer Familie, Ihrem Mitbewohner, sogar was Sie laut zu sich selbst sagen. Der Hersteller befindet sich in Übernahmegesprächen mit Amazon, da der Bee wie ein Upgrade von Amazon Alexa aussieht.

Aber was wird das nächste sogenannte „Upgrade“ im Bereich der Wearables sein? Ich habe in meinem Artikel angedeutet, dass es eine Technologie sein wird, die nicht nur Ihre Worte, sondern auch Ihre unausgesprochenen Gedanken aufzeichnen kann.

Ich wusste nicht, dass sie bereits in Arbeit ist. Die Technologie existiert bereits.

In ihrem wöchentlichen Podcast Abtrünnig werden hat sich die ehemalige Mainstream-Journalistin Lara Logan kürzlich mit Brandy Smith, einer Expertin für Computerschnittstellen und Informationssicherheit, zusammengesetzt, um über die sich schnell nähernde Grenze der Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) zu sprechen, bei denen Technologie unsere Gedanken lesen und mit ihnen interagieren kann.

Logan führt wie folgt in ihr Thema ein:

„Von tragbaren Geräten wie Apple Watches und Fitbits bis hin zu fortschrittlicher Neurotechnologie in den Bereichen Gaming, Medizin und Verteidigung erklärt Smith, wie Innovationen im Bereich BCI das Leben verändern – und möglicherweise gefährden – könnten. Das Gespräch wirft dringende Fragen zum Datenschutz, zur neurologischen Kriegsführung und zur Ethik der Gedankenlesetechnologie auf.“

Dank der Fortschritte bei den Gehirn-Computer-Schnittstellen können sie nicht nur unsere Gedanken lesen, sondern sie können auch Gedanken in unsere Gehirne senden, sagte Smith.

Die Möglichkeiten des Missbrauchs sind nur durch die Vorstellungskraft begrenzt. Wir sind kurz davor, einen Hollywood-Film Minderheitenbericht mit Tom Cruise in der Hauptrolle Realität werden zu lassen, in dem Beamte des Department of Precrime Verbrecher jagen, bevor die Verbrechen tatsächlich begangen werden. Sie können dies tun, weil die Gedanken der Menschen in Echtzeit überwacht werden.

Aber wie wäre es, die Gedankenkontrolle im Stil von MK Ultra auf die nächste Stufe zu heben, indem man Gedanken in die Köpfe der Menschen einpflanzt? Jetzt betreten wir wirklich gefährliches Terrain. Das alles geschieht über Sensoren und elektromagnetische Frequenzen.

Smith sagte, dass sogar unsere Telefone in der Lage sein werden, mit den elektromagnetischen Frequenzen unseres Körpers zu interagieren, wenn 5G auf 6G aufgerüstet wird.

„Es ist sehr fortschrittlich… Sie führen seit Jahren umfangreiche Studien dazu durch. In den Vereinigten Staaten hört man nur nicht viel darüber“, sagte Smith. „Apple kommt mit einigen Geräten auf den Markt, die Wearables sind, und die erfordern etwas anderes, aber diese Technologie kommt mit 6G auf den Markt, wo unsere Telefone in der Lage sein werden, mit unseren Frequenzen, in unseren Gehirnen, zu interagieren.

„Wir alle sind Energie, also interagiert dies mit unserem Körper und unserem zentralen Nervensystem, von einem natürlichen Standpunkt aus“, fuhr sie fort. „Die Frequenzen sind so eingestellt, dass sie mit unseren Gehirnen interagieren, und zwar genau an den Stellen, an denen unsere Gedankenprozesse entstehen, was uns zu der Annahme führt, dass, wenn unsere Gedanken gelesen werden können, sie auch in der Lage sein sollten, Gedanken in unsere Gehirne zurückzusenden.“

Smith spricht all dies in ihrem Gespräch mit Lara Logan an.

Die drahtlose Kommunikation der sechsten Generation, oder 6G, hat in diesem Jahr mit den ersten Entwicklungen und Standardisierungsprozessen begonnen. Die ersten Labortests und Pilotprogramme werden voraussichtlich im Jahr 2028 beginnen und im Jahr 2030 zu einer vollständigen Einführung führen.

Sie wollen wirklich zur Sache kommen? Stellen Sie sich vor, was ein Unternehmen wie Palantir mit dieser Technologie anfangen könnte. Palantir, das von dem globalen Technokraten Peter Theil mitbegründet wurde und von CEO Alex Karp geleitet wird, sammelt und analysiert die persönlichen Daten von Amerikanern und übergibt sie an die staatlichen, lokalen und bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden sowie an die Geheimdienste FBI und CIA und das US-Verteidigungsministerium. Der Staat Israel nutzt Palantir, um Feinde zu identifizieren und Ziele im Gazastreifen zu töten. Die ukrainische Regierung nutzt Palantir, um Russen und abtrünnige Ukrainer ins Visier zu nehmen.

In den nächsten Jahren wird Palantir Zugang zur Technologie des Gedankenlesens haben, darauf können Sie sich verlassen. Und da es keine Vorschriften gibt, können Sie darauf wetten, dass sie missbraucht werden wird.

Stellen Sie sich auch vor, wie die Regierung und verschiedene Unternehmen des Privatsektors diese Technologie nutzen könnten. Einige Unternehmen verlangen bereits Gesichtserkennungsscans für ihre Angestellten, um ihren Arbeitsplatz zu betreten, und Flughäfen drängen ihre Passagiere, sich solchen biometrischen Scans zu unterziehen.

Es wurde berichtet: Am Montag berichtete die New York Post, dass ein Bekleidungsunternehmen im Garment District in New York seine Mitarbeiter zwingt, sich für den Zutritt zum Gebäude Gesichtserkennungsscans zu unterziehen, was die Mitarbeiter erzürnte, die diese Maßnahme als „invasiv“ bezeichneten und sich fragten, wie ihre biometrischen Daten gespeichert und verwendet werden.

Wenn Unternehmen wie diesem das neueste Sicherheits-„Upgrade“ angeboten wird, was hält sie dann davon ab, von ihren Mitarbeitern oder Kunden einen Gehirnscan zu verlangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz oder ein Stadion oder einen Konzertort betreten? Es ist doch alles für unsere Sicherheit, oder? Warum nicht jeden, der den Veranstaltungsort betritt, auf krankhafte Gedanken überprüfen, die zu einer Massenschießerei oder einem anderen gewalttätigen Ereignis führen könnten?

Die meisten Menschen werden darauf hereinfallen. Gehören Sie nicht zu den Leichtgläubigen und Naiven. Jetzt ist es an der Zeit, sich gegen alle Formen des biometrischen Scannens und gegen invasive Technologien zu wehren.