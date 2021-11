Die tödlichste Pille der Welt wird wie ein Bonbon ausgeteilt – Süchtig: Amerikas Opioid-Krise

mercola.com

Jedes achte Kind in Amerika lebt mit einem Elternteil zusammen, der an einer Drogenmissbrauchsstörung leidet, und alle 15 Minuten wird in Amerika ein Baby geboren, das unter Opioidentzug leidet.

Der Konsum von verschreibungspflichtigen Opioiden ist ein erheblicher Risikofaktor für den späteren Heroinkonsum; von 3 Personen, die während ihrer Highschool-Zeit Opioide missbrauchten, wurden im Alter von 35 Jahren heroinsüchtig.

Eines der bekanntesten Pharmaunternehmen, das an der Entstehung dieser Opioidkrise beteiligt ist, ist Purdue Pharma, der Hersteller von OxyContin. Im Oktober 2020 bekannte sich Purdue schuldig, drei Bundesstrafverfahren im Zusammenhang mit seiner Rolle in der Opioid-Krise zu übernehmen.

Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, sind Zahnärzte eine wichtige Quelle für Opioide: Sie stellten 2017 sage und schreibe 18,1 Millionen Rezepte für Opioide aus. Opioide werden häufig bei der Entfernung von Weisheitszähnen verschrieben, obwohl es keine Belege für diese Strategie gibt. Auch Kindern werden leichtfertig süchtig machende Opioide für kleinere chirurgische Eingriffe verschrieben

Opioide haben eine sehr hohe Abhängigkeitsrate und haben sich bei langfristiger Einnahme nicht als wirksam erwiesen. Die Forschung zeigt, dass Opioide mäßige bis starke Schmerzen nicht besser lindern als rezeptfreie Medikamente wie Paracetamol, Ibuprofen und Naproxen.

Dieser Artikel wurde bereits am 28. November 2020 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Der 2019 ausgestrahlte BBC-Dokumentarfilm „Addicted: America’s Opioid Crisis“ (Amerikas Opioid-Krise) untersucht das Ausmaß der Abhängigkeit der Nation von opioiden Schmerzmitteln und die Rolle, die Purdue Pharma und andere Hersteller des Medikaments spielen.

Wie im Film erwähnt, töten Opioide mehr Menschen als jedes andere auf dem Markt befindliche Medikament, und es ist die einzige Art von Medikament, die einen Menschen nach einer einzigen Woche des Konsums zu einem Leben in Abhängigkeit verdammen kann.

Laut BBC lebt eines von acht amerikanischen Kindern mit einem Elternteil zusammen, der an einer Drogenmissbrauchsstörung leidet“, und alle 15 Minuten wird in Amerika ein Baby geboren, das unter Opioid-Entzug leidet“. Die befragten Kinder im mittleren Schulalter sagen auch, dass sie leichten Zugang zu Drogen haben, wenn sie es wünschen.

Viele geben nun den Arzneimittelherstellern die Schuld, die diese Medikamente fälschlicherweise als sicher und nicht süchtig machend für Patienten aller Art, einschließlich Kinder, beworben haben.

Dazu gehört auch einer der im Film verfolgten ehemaligen Süchtigen, der meint, dass die Pharmakonzerne für ihre Rolle bei der Entstehung dieser Epidemie zur Verantwortung gezogen und zur Finanzierung der Lösung herangezogen werden sollten.

Purdue Pharma bekennt sich schuldig und gibt auf

Einer der bekanntesten Pharmakonzerne, der an der Entstehung der Opioid-Krise beteiligt ist, ist Purdue Pharma, der Hersteller von OxyContin. Ende Oktober 2020 erklärte sich Purdue Pharma bereit, sich in drei bundesstaatlichen Strafverfahren schuldig zu bekennen, die im Zusammenhang mit seiner Rolle in der Opioidkrise stehen. Dazu gehören Verstöße gegen ein bundesstaatliches Gesetz gegen Schmiergeldzahlungen, eine Verschwörung zum Betrug der US-Regierung und Verstöße gegen das Lebensmittel-, Arzneimittel- und Kosmetikgesetz.

Um die Vorwürfe auszuräumen, soll Purdue 8,3 Milliarden Dollar in Form von Geldstrafen, dem Einzug früherer Gewinne und zivilrechtlichen Haftungszahlungen zahlen. Da das Unternehmen jedoch nicht über das nötige Geld verfügt, wird es stattdessen aufgelöst und sein Vermögen zur Errichtung einer gemeinnützigen Gesellschaft verwendet, die sowohl Opioide herstellt als auch für die Suchtbehandlung aufkommt.

Legale Schmerzmittel jetzt die Einstiegsdroge zum Heroin

Während Marihuana lange Zeit als Einstiegsdroge in den Konsum anderer illegaler Drogen bekannt war, gilt diese Bezeichnung jetzt für verschreibungspflichtige Opioide. Daten4 des National Institute on Drug Abuse zufolge ist der Konsum verschreibungspflichtiger Opioide ein erheblicher Risikofaktor für den anschließenden Heroinkonsum.

1 von 3 Personen, die während ihrer Schulzeit Opioide missbraucht haben, haben im Alter von 35 Jahren Heroin konsumiert.

Die Inzidenz des Heroinkonsums ist bei denjenigen, die Opioide auf nicht-medizinische Weise konsumiert haben, 19-mal höher als bei denjenigen, die in der Vergangenheit keine Opioide konsumiert haben, und 86 % der jungen, städtischen injizierenden Drogenkonsumenten geben an, vor dem Einstieg in den Heroinkonsum opioide Schmerzmittel auf nicht-medizinische Weise eingenommen zu haben. Insgesamt geben inzwischen fast 80 % der Heroinkonsumenten an, vor dem Heroinkonsum verschreibungspflichtige Opioide konsumiert zu haben.

Ähnlich zeigen Daten der Universität Michigan, dass knapp einer von drei Personen (31,8 %), die während ihrer Schulzeit Opioide missbrauchten, im Alter von 35 Jahren schließlich Heroin konsumierten.

Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, sind Zahnärzte eine wichtige Quelle für Opioide: 2017 stellten sie sage und schreibe 18,1 Millionen Rezepte für Opioide aus. Opioide werden häufig verschrieben, wenn Weisheitszähne gezogen werden, obwohl es keine Belege für diese Strategie gibt.

Das gilt vor allem, wenn Sie einen biologischen Zahnarzt aufsuchen, der weiß, was er tut. Anfang des Jahres hatte ich einen periapikalen Abszess und musste den Zahn ziehen lassen. Ich ging zu einem der besten Zahnärzte in Florida, Dr. Carl Litano, südlich von Tampa. Er setzte plättchenreiches Plasma (PRP) an der Extraktionsstelle ein, und ich hatte keine Schmerzen und keine Schwellung, ohne dass ich Medikamente einnehmen musste. Danach konnte mir niemand mehr ansehen, dass ich am Vortag eine Extraktion hatte.

Auch Kindern werden bei kleineren chirurgischen Eingriffen leichtfertig süchtig machende Opioide verschrieben. So zeigen beispielsweise Versicherungsdaten aus den Jahren 2016 und 2017, dass 60 % der privat versicherten Kinder zwischen 1 und 18 Jahren nach einer chirurgischen Mandelentfernung ein oder mehrere Opioid-Rezepte erhalten haben.

Inzwischen zeigen Forschungsergebnisse, dass Opioide (einschließlich Morphin, Vicodin, Oxycodon und Fentanyl) mäßige bis starke Schmerzen nicht besser lindern als rezeptfreie Medikamente wie Paracetamol, Ibuprofen und Naproxen.

Eine durch Gier verursachte Epidemie

Wie im Film erwähnt, handelt es sich um eine Epidemie, die durch die Gier des medizinischen Systems verursacht wird. Purdue Pharma verstand es hervorragend, sein Produkt zu vermarkten, indem es seine Werbung geschickt als Aufklärungsmaterial tarnte. (Das Gleiche gilt natürlich auch für viele andere Arzneimittelhersteller und ihre Produkte).

Es besteht kein Zweifel daran, dass falsche Werbung eine zentrale Rolle bei der Opioid-Epidemie gespielt hat, und für Ärzte wird dadurch deutlich, wie wichtig es ist, sich über veröffentlichte Forschungsergebnisse auf dem Laufenden zu halten, anstatt sich auf die Aufklärungsarbeit von Pharmavertretern zu verlassen.

Der Betrug hat seine Wurzeln in einem kurzen Leserbrief, der 1980 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Darin wurde lediglich eine oberflächliche Untersuchung von Patientenakten in einem Bostoner Krankenhaus kommentiert und festgestellt, dass die Abhängigkeit von Betäubungsmitteln bei Patienten, die in der Vergangenheit nicht abhängig waren, sehr selten ist.

Purdue baute seine Vermarktung von OxyContin auf dieses Schreiben auf und behauptete jahrelang fälschlicherweise, dass weniger als 1 % der mit dem Medikament behandelten Patienten von Opioidabhängigkeit betroffen seien. Laut dem im Film gezeigten Marketingmaterial von Purdue ist „das größte Risiko bei Opioiden die Atemdepression“.

In Wirklichkeit haben Opioide eine sehr hohe Abhängigkeitsrate und haben sich bei langfristiger Einnahme nicht als wirksam erwiesen. Eine Reihe von Gerichtsverfahren in den letzten Jahren hat gezeigt, wie Purdue Ärzte systematisch über das Suchtpotenzial von OxyContin getäuscht hat, um den Absatz zu steigern.

Wie David Powell, ein leitender Wirtschaftswissenschaftler bei Rand, feststellte, ist für die Entstehung der tödlichsten Drogenepidemie, die Amerika je gesehen hat, „ein enormer Anstieg des Zugangs zu Opioiden erforderlich, und zwar so, dass der Missbrauch leicht möglich ist, aber auch eine Nachfrage nach dem Produkt“.

Dem Dokumentarfilm zufolge verdiente Purdue mit dem Verkauf von OxyContin mehr als 1 Milliarde Dollar pro Jahr. Der Erfolg von OxyContin führte auch schnell dazu, dass andere Arzneimittelhersteller die Taktik von Purdue nachahmten. Zu den anderen Unternehmen, die zur Verantwortung gezogen werden, gehören Allergan, Cephalon, Endo International, Egalet Corporation, Insys Therapeutics, Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals, Mallinckrodt plc und Teva Pharmaceutical Industries.

Letztendlich ist es klar, dass skrupellose, betrügerische Marketingtaktiken zum Tod von Hunderttausenden von Amerikanern geführt haben; allein im Jahr 2018 starben 46.802 Amerikaner an einer Überdosis Opioide. Seit Juni 2017 sind Opioide die häufigste Todesursache bei Amerikanern unter 50 Jahren.

Die BBC weist aber auch zu Recht darauf hin, dass wir stärkere Vorschriften und wirksamere Kontrollen brauchen, um zu verhindern, dass sich solche Situationen in Zukunft wiederholen. Es reicht nicht aus, die Pharmaunternehmen zur Kasse zu bitten.

Purdue hat Ärzte angelockt und dann im Stich gelassen

Steven May, ein ehemaliger Purdue-Vertreter, weist noch auf einen weiteren Skandal hin. Das Unternehmen hatte einen Plan ausgearbeitet, der Ärzten helfen sollte, ihre Schmerzbehandlung besser zu dokumentieren. Die Außendienstmitarbeiter wurden darin unterrichtet, wie sie die Ärzte anleiten konnten, diese Hilfsmittel zu verwenden.

Als dieselben Ärzte schließlich in Schwierigkeiten gerieten, weil sie unter Verwendung der Instrumente von Purdue zu viele Opioide verschrieben hatten, zog sich das Unternehmen zurück und bot keine Unterstützung an. Viele Ärzte verloren ihre Approbation. Einige wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und einige begingen Selbstmord. „Und sie haben genau das getan, was [Purdue] uns beigebracht hat“, sagt May.

Keine Reue

Als dann auch noch klar wurde, dass die Menschen massenhaft an einer Überdosis Opioide starben, startete Purdue eine umfangreiche Schadensbegrenzungsaktion, bei der unter anderem behauptet wurde, dass diejenigen, die an Opioiden starben, bereits süchtig waren und dass dies bei Patienten, die nicht bereits drogenabhängig waren, nicht passieren würde. Dies war im Grunde nur eine Variation der ursprünglichen Lüge.

Laut den gegen Purdue eingereichten Klagen wusste das Unternehmen bereits in den 1990er Jahren, dass OxyContin zu den am häufigsten missbrauchten Medikamenten des Landes gehörte, unternahm jedoch nichts, um seine Marketing- und Verkaufsstrategien zu ändern.

Dass die Sacklers, die Eigentümer von Purdue, keine Gewissensbisse hatten und sich nicht um die gesellschaftlichen Auswirkungen kümmerten, die die Überverschreibung ihres Medikaments hatte, wird in einem E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2001 zwischen dem damaligen Purdue-Präsidenten Richard Sackler und einem Bekannten deutlich.

In dem Dokumentarfilm liest der Generalstaatsanwalt von Connecticut, William Tong, diesen Austausch vor, der mit der Aussage des ungenannten Bekannten beginnt: „[Drogen-]Missbraucher sterben, das ist ihre Entscheidung. Ich bezweifle, dass auch nur ein einziger die Risiken nicht kannte“, woraufhin Sackler erwiderte: „Missbraucher sind keine Opfer, sie sind die Opfer“.

Es ist schwer zu ertragen, dass jemand so etwas über Menschen schreibt, die leiden, Menschen, die in echter Not sind und Menschen, die gestorben sind“, sagt Tong, „und das ist die Art von Dingen, die dieses Unternehmen während einer Periode angetrieben hat und zu trügerischer, betrügerischer, irreführender Produktentwicklung und -vermarktung geführt hat … [Sie] haben Geld mit dem Elend der Menschen gemacht und ich denke, das zeigen diese E-Mails.

Arbeitslosigkeit und Armut fördern die Sucht

Viele der in „Addicted“ gezeigten Opioid- und Heroinabhängigen leben auf der Straße. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sind bei allen zu spüren. In den letzten Jahren wurden mehrere Untersuchungen durchgeführt, um Einblicke in die Ursachen der Opioid-Epidemie zu gewinnen.

Dazu gehört eine 2019 in der Fachzeitschrift Medical Care Research Review veröffentlichte Studie, in der die Auswirkungen der wirtschaftlichen Bedingungen auf Bundesstaatsebene – Arbeitslosenquoten, mediane Hauspreise, medianes Haushaltseinkommen, Versicherungsschutz und durchschnittliche Wochenarbeitszeit – auf die Todesfälle durch Überdosierung zwischen 1999 und 2014 untersucht wurden. Nach Angaben der Autoren:

Die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung ging bei höheren Hauspreisen deutlich zurück … um fast 0,17 Todesfälle pro 100.000 (~4 %) bei einem Anstieg des mittleren Hauspreises um 10.000 $. Die Auswirkungen der Hauspreise waren … nur bei Männern, nicht-hispanischen Weißen und Personen unter 45 Jahren signifikant … Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass wirtschaftliche Abschwünge, die zu einem erheblichen Rückgang der Hauspreise führen, wie z. B. die Große Rezession, die Zahl der opioidbedingten Todesfälle erhöhen können, was darauf hindeutet, dass die Bemühungen zur Kontrolle des Zugangs zu diesen Drogen in diesen Zeiten besonders intensiv sein sollten.

In ähnlicher Weise brachte eine 2017 im International Journal of Drug Policy veröffentlichte Untersuchung wirtschaftliche Rezessionen und Arbeitslosigkeit mit einem Anstieg des illegalen Drogenkonsums unter Erwachsenen in Verbindung. Siebzehn der 28 in die Untersuchung einbezogenen Studien ergaben, dass die mit wirtschaftlichen Rezessionen und Arbeitslosigkeit verbundene psychische Belastung ein wesentlicher Faktor war:

Die vorliegenden Erkenntnisse stimmen mit der Hypothese überein, dass der Drogenkonsum in Zeiten der Rezession zunimmt, weil Arbeitslosigkeit die psychische Belastung erhöht, die wiederum den Drogenkonsum steigert. In Zeiten der Rezession ist psychologische Unterstützung für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und für den Drogenkonsum (Rückfall) anfällig sind, wahrscheinlich wichtig.

Eine weitere Studie, die 2019 in der Zeitschrift Population Health veröffentlicht wurde, untersuchte die Zusammenhänge zwischen Freihandel und Todesfällen durch Opioidkonsum zwischen 1999 und 2015 und kam zu dem Ergebnis, dass „der Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund des internationalen Handels positiv mit der Sterblichkeit durch Opioidüberdosierung auf Kreisebene verbunden ist.“ Insgesamt stieg die Zahl der opioidbedingten Todesfälle um 2,7 % pro 1.000 Menschen, die ihren Arbeitsplatz aufgrund des internationalen Handels verloren – in der Regel aufgrund von Fabrikschließungen -.

Trauma erhöht das Suchtrisiko

Ein missbrauchsbedingtes Trauma ist auch mit Arbeitslosigkeit und finanziellem Stress verbunden, und auch das kann das Risiko von Drogenkonsum und -abhängigkeit erhöhen. Wie The Atlantic berichtet, stieg nach dem Zusammenbruch des Kohlebergbaus im Nordosten Pennsylvanias und der damit verbundenen Perspektivlosigkeit vieler Einwohner nicht nur der Alkoholkonsum, sondern auch der Kindesmissbrauch.

Viele dieser traumatisierten Kinder wiederum suchten Erleichterung von den Turbulenzen und wurden schließlich süchtig nach Opioiden. All dies ist heute besonders relevant, da viele Teile der USA aus Furcht vor COVID-19 für längere Zeit geschlossen wurden.

Nicht arbeiten zu dürfen, gezwungen zu sein, wochen- oder monatelang zu Hause zu bleiben, eine unnatürliche Distanz selbst zu den Angehörigen zu wahren und die Gesichter der Menschen nicht sehen zu können, wenn man sich in der Öffentlichkeit aufhält – all das kann zu Angst, Unruhe und letztlich zu Verzweiflung führen, die die Sucht schürt. In der Tat warnen Berichte23 davor, dass der Drogenmissbrauch als Folge der Pandemiemaßnahmen zunimmt, ebenso wie die häusliche Gewalt.

Kämpfen Sie mit Opioidabhängigkeit? Bitte suchen Sie Hilfe

Es ist äußerst wichtig zu wissen, dass Opioide extrem süchtig machende Medikamente sind, die nicht für den Langzeitgebrauch bei nicht tödlichen Krankheiten gedacht sind. Wenn Sie seit mehr als zwei Monaten ein Opioid einnehmen, oder wenn Sie eine höhere Dosis einnehmen oder das Medikament häufiger einnehmen, sind Sie möglicherweise bereits abhängig. Zu den Ressourcen, bei denen Sie Hilfe finden können, gehören die folgenden.

Hilfsprogramm für Mitarbeiter an Ihrem Arbeitsplatz

Die Substance Abuse Mental Health Service Administration25 ist 24 Stunden am Tag unter der Nummer 1-800-622-HELP erreichbar.

Niedrig dosiertes Naltrexon (LDN), das in Mikrodosen verabreicht wird, kann Ihnen ebenfalls helfen, Ihre Opioidabhängigkeit zu bekämpfen und Ihre Genesung zu unterstützen. De. Sarah Zielsdorf, die eine Arztpraxis in Chicago betreibt, ist Expertin auf diesem Gebiet und hält Vorträge darüber, wie sie LDN entdeckte und welche dramatischen Vorteile sie dadurch erfahren hat.

Mit Mikrodosen von 0,001 Milligramm (1 Mikrogramm) können Langzeit-Opioidkonsumenten, die eine Toleranz gegenüber der Droge entwickelt haben, im Laufe der Zeit ihre Opioiddosis senken und Entzugserscheinungen vermeiden, da das LDN das Opioid wirksamer macht.

Bei Opioidabhängigkeit liegt die typische Anfangsdosis bei 1 Mikrogramm zweimal täglich, was eine Verringerung der Opioiddosis um etwa 60 % ermöglicht. Wenn das Opioid gegen Schmerzen eingenommen wird, muss das LDN in einem Abstand von vier bis sechs Stunden zum Opioid eingenommen werden, um die Wirkung des Opioids nicht zu verdrängen.

Nicht-medikamentöse Schmerzlinderung

Viele Arten von Schmerzen können ganz ohne Medikamente behandelt werden. Zu den Empfehlungen der Harvard Medical School und des britischen National Health Service gehören die folgenden.

Sanfte Bewegung

Physiotherapie oder Beschäftigungstherapie

Hypnotherapie

Sich mit einer angenehmen Tätigkeit ablenken

Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Schlafrhythmus

Körperlich-geistige Techniken wie kontrollierte Atmung, Meditation, geführte Bilder und Achtsamkeitsübungen, die die Entspannung fördern. Einer meiner persönlichen Favoriten ist die Emotional Freedom Techniques (EFT)

Yoga und Tai Chi

Praktizieren von Dankbarkeit und positivem Denken

Heiße oder kalte Packungen

Biofeedback

Musiktherapie

Therapeutische Massage

