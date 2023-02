Die Torheit der Regierenden: Der Sturz des amerikanischen Imperiums

von Jim Quinn, 19.02.2023

„Die Torheit ist ein Kind der Macht.“ – Barbara W. Tuchman, Die Torheit der Regierenden. Von Troja bis Vietnam, 1984

„Ein Phänomen, das sich durch die gesamte Geschichte zieht, unabhängig von Ort und Zeit, ist die Umsetzung einer Politik durch die Regierungen, die ihren eigenen Interessen zuwiderläuft. Es scheint, dass die Menschheit beim Regieren schlechtere Leistungen erbringt als bei fast jeder anderen menschlichen Tätigkeit. In diesem Bereich ist die Weisheit, die als die Ausübung eines Urteilsvermögens auf der Grundlage von Erfahrung, gesundem Menschenverstand und verfügbaren Informationen definiert werden kann, weniger wirksam und enttäuschender als sie sein sollte. Warum handeln Inhaber hoher Ämter so oft entgegen den Empfehlungen der Vernunft und des aufgeklärten Eigeninteresses? Warum scheinen intelligente mentale Prozesse so oft nicht zu funktionieren?“ – Barbara W. Tuchman, Die Torheit der Regierenden. Von Troja bis Vietnam, 1984

Der Begriff „Torheit“ ist in dieser Phase des Niedergangs des großen amerikanischen Imperiums besonders treffend. Torheit wird definiert als „kriminell oder tragisch törichtes Handeln oder Verhalten; ein übermäßig kostspieliges oder unrentables Unterfangen“. Wenn es jemals ein Wort gab, das die Handlungen amerikanischer Politiker im 21. Jahrhundert erfasst und den tragischen Niedergang eines Imperiums widerspiegelt, das aus der Asche des Zweiten Weltkriegs entstanden ist, dann ist es der Begriff „Torheit“.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat mich die Dummheit unserer Politiker verwirrt, die die Nation in einem erstaunlich lächerlichen Tempo in ein bodenloses Schuldenloch getrieben, militärische Konflikte auf der ganzen Welt angezettelt und in den letzten drei Jahren eine menschenfeindliche Politik eingeleitet haben, die garantiert unser Wirtschaftssystem zerstört, den Planeten entvölkert, das menschliche Leid vergrößert und die Welt in einen Techno-Gulag verwandelt, in dem wir nichts besitzen, Insekten essen und uns den Befehlen globalistischer Overlords beugen werden.

Nichts von dem, was uns aufgedrängt wird, basiert auf Vernunft, Fakten oder gesundem Menschenverstand. Warum initiieren Regierungen eine Politik, die dazu bestimmt ist, die Nationen zu zerstören, deren Verwaltung ihnen anvertraut wurde? Ist es reine Inkompetenz und Dummheit, oder ist es zielgerichtet und böse?

Als ich letzte Woche den Begriff Torheit hörte, erinnerte ich mich an die Lektüre des Buches von Barbara Tuchman aus dem Jahr 1984 – Die Torheit der Regierenden: Von Troja bis Vietnam. Nach der Lektüre ihrer mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Abhandlung über die ersten Tage des Ersten Weltkriegs – The Guns of August – wurde ich sofort ein großer Fan ihrer Arbeit. Sie hatte die Fähigkeit, die langweiligen, trockenen Fakten der Geschichte mit ihren lebhaften Beschreibungen der Ereignisse zum Leben zu erwecken und sie für den Durchschnittsbürger interessant zu machen.

Ihr erzählerischer Scharfsinn war unübertroffen. Sie gab einem das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein. Anschließend las ich ihr anderes mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes Werk – Stillwell and the American Experience in China – sowie The Zimmerman Telegram, The Proud Tower: A Portrait of the World before the War – 1890-1914, und A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century. Aber es ist ihr Buch March of Folly, das die Absurdität unserer Welt zu diesem Zeitpunkt der Geschichte einfängt.

Tuchman behandelt vier Fälle in der Geschichte, in denen Regierungen paradoxerweise eine Politik verfolgten, die ihren eigenen Interessen eindeutig zuwiderlief. Die ersten drei waren: die Entscheidung der Trojaner, das griechische Pferd in ihre Stadt zu bringen, das Versagen der Renaissance-Päpste, jene Faktoren zu berücksichtigen, die zur protestantischen Reformation im frühen 16. Jahrhundert führten, und Englands Politik gegenüber den amerikanischen Kolonien unter König George III.

Die Hälfte ihres Buches von 1984 widmete Tuchman jedoch der jüngsten Dummheit der Regierung – dem Vietnamkrieg. Vietnam war immer noch eine offene Wunde in den Köpfen der Amerikaner, nach dem Tod von 58.000 US-Soldaten, über 150.000 Verwundeten und dem emotionalen und physischen Tribut jener, die von dem, was sie gesehen hatten und tun mussten, um zu überleben, gezeichnet zurückkamen. Dieser epische Wahnsinn hatte auch den Tod von über 2 Millionen Vietnamesen zur Folge. Es scheint, dass die arroganten Führer aller Imperien in die Falle törichter Handlungen aus Hybris und Überschätzung ihrer intellektuellen und politischen Macht tappen.

„Die Torheiten, die die den Verlust amerikanischer Tugenden nach Vietnam verursachten, beginnen mit ständigem Überreagieren, mit der Erfindung einer gefährdeten nationalen Sicherheit, und der Erfindung einer Entschlossenheit, die rapide ein Eigenleben annimmt.“ – Barbara W. Tuchman, Der Marsch der Torheit: Von Troja bis Vietnam

Für ein Imperium, das erst 1946 durch die Zerstörung Europas und Japans entstand, und für eine Vereinbarung zwischen den Besiegten und den fast bankrotten Siegern, den US-Dollar zur Weltleitwährung zu erheben. Dieser Weg zum Imperium begann kurz nachdem Jefferson davor gewarnt hatte, dass unsere Herrscher uns nicht mit immerwährenden Schulden belasten sollten, und George Washington davor warnte, sich nicht in ausländische Verstrickungen und kostspielige Bündnisse einzulassen. Lincolns Konsolidierung der Bundesmacht trieb die Nation weiter in die Verschuldung und schuf einen Präzedenzfall für den Einsatz militärischer Macht zur Durchsetzung politischer Ambitionen.

Während unsere industrielle Stärke wuchs, blühten die imperialistischen Tendenzen weiter auf, wobei sich die Regierung und die Medien (Randolph Hearst) zusammentaten, um den Spanisch-Amerikanischen Krieg anzuzetteln. Nachdem Woodrow Wilson mit dem Versprechen gewählt worden war, die USA nicht in den Ersten Weltkrieg zu ziehen, brach er sein Versprechen und schickte amerikanische Truppen in einen Krieg, in dem wir nichts zu suchen hatten. Dies geschah, nachdem er bereits die finanzielle Zukunft unserer Nation an eine private Bankenkabale (Anm.d.Ü.: das Federal Reserve System) übergeben und die fortwährende Schaffung von Schulden und Steuern in Gang gesetzt hatte, die schließlich die Dynamik des Zusammenbruchs herbeiführen würden, der jetzt vor unserer Haustür steht.

„Der Prozess zum Erringen von Macht beinhaltet Mittel, die den Strebenden entwürdigen oder brutalisieren, bis er herausfindet, dass Macht mit dem Verlust von Tugend oder moralischen Werten einhergeht.“ – Barbara W. Tuchman, Der Marsch der Torheit: Von Troja bis Vietnam

Wilsons globale Machenschaften und seine Beteiligung am rachsüchtigen Vertrag von Versailles legten den Grundstein für den Zweiten Weltkrieg, in dem die Vorherrschaft des amerikanischen Imperiums ihren Aufstieg begann und machtgierige Männer den letzten Nagel in den Sarg der Idee einer amerikanischen Republik des Volkes, durch das Volk und für das Volk schlugen. Amerika hat jeden Anspruch darauf verspielt, ein tugendhaftes und moralisches Licht in einer sich verdunkelnden Welt zu sein. Stattdessen haben diejenigen, die die Verfassung in den letzten Jahrzehnten entwürdigt und verworfen haben, die Hebel der Macht innerhalb der Regierung in die Hand genommen und üben ihre tragisch törichten Intrigen auf eine verrückt gewordene Welt aus.

Seit Bretton Woods sichergestellt hat, dass der US-Dollar auf der ganzen Welt die Oberhand gewinnt, hat das amerikanische Imperium expandiert und den Rest der Welt gefügig gemacht. Wenn Bestechung nicht funktionierte, wurden Raketen und Bodentruppen eingesetzt. In den achtundsiebzig Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg war unsere Nation nicht ein einziges Mal mit einer Bedrohung konfrontiert, die den Einsatz unseres Militärs erforderte, aber irgendwie haben unsere politischen Führer auf Geheiß des militärisch-industriellen Komplexes mehr als 250 Mal in Ländern auf der ganzen Welt militärisch interveniert.

Kein einziger Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg wurde mit einer förmlichen Kriegserklärung ausgetragen, wie es die US-Verfassung verlangt. Der Koreakrieg, der Krieg am Persischen Golf, Bosnien, Libyen, Afghanistan und jetzt die Ukraine wurden alle unter dem Deckmantel von UN-Resolutionen geführt. Vietnam, Irak und der nicht enden wollende Krieg gegen den Terror wurden alle vom Kongress genehmigt, ohne dass eine formelle Kriegserklärung abgegeben wurde. Im Grunde kann der US-Präsident bombardieren, wen er will, überall auf der Welt, ohne jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen.

Tuchman konzentrierte den Großteil ihres Buches auf die bis dahin größte Torheit des amerikanischen Imperiums, den Vietnam-Krieg. Die hartnäckigen Aspekte der Torheit spielten alle eine Rolle beim katastrophalen Resultat dieses törichten und blutigen Konflikts.

„Ihre drei herausragenden Haltungen – die Vergesslichkeit gegenüber der wachsenden Unzufriedenheit der Wählerschaft, das Primat der Selbstverherrlichung und die Illusion, unverwundbar zu sein – sind hartnäckige Aspekte der Torheit“ – Barbara W. Tuchman, Der Marsch der Torheit: Von Troja bis Vietnam

Lyndon Johnson, ein arroganter, machthungriger Politiker, hörte auf seinen seelenlosen, neokonservativen, kriegstreiberischen Verteidigungsminister Robert McNamara und auf schwafelnde, inkompetente Generäle, als er den gefälschten Angriff im Golf von Tonkin als Grund für die Ausweitung des Vietnamkriegs anführte. Johnson sah die USA als letzte Bastion gegen die Expansion des Kommunismus durch die Sowjetunion und China.

Er und der militärisch-industrielle Komplex, vor dem Eisenhower gewarnt hatte, hielten sich für unverwundbar und in der Lage, jeden Feind zu besiegen. Sie fanden es lächerlich, dass ein mächtiges Militärimperium von einfachen Bauern in Reisfeldern besiegt werden könnte. Er war so arrogant, dass er glaubte, er könne sich sogar über das ökonomische Gesetz hinwegsetzen, das besagt, dass man zwischen Waffen und Butter wählen muss. Er entschied sich für Waffen, Butter und seinen Wohlfahrtsstaat der „Great Society“. Diese irrsinnigen Entscheidungen haben einen Tsunami aus Inflation, Schulden und unendlichen Vertuschungsaktionen in Gang gesetzt, um dem Imperium den Anschein von Stabilität und Macht zu verleihen.

Als Johnson tonnenweise Bomben abwarf, Dörfer mit Napalm überzog, Agent Orange versprühte, um den Dschungel zu entlauben, während er seine eigenen Soldaten vergiftete, und 550.000 junge Männer in die Sümpfe der Hölle auf Erden schickte, begann die amerikanische Öffentlichkeit zu begreifen, dass es kein vitales strategisches Interesse an Vietnam gab. Er ignorierte die gewalttätigen Proteste und die wachsende Unzufriedenheit im Land, die von der Jugend angeführt wurde. McNamara erkannte, dass der Krieg nicht zu gewinnen war, und trat 1968 zurück.

Johnson entschied sich daraufhin, 1968 nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Aber es liegt in der Natur einer einmal in Gang gesetzten Torheit, dass sie weitergeht. Obwohl die Politiker, Bürokraten und Generäle 1967 wussten, dass der Krieg nicht zu gewinnen war, opferten sie zwischen 1968 und 1975, als der Krieg offiziell beendet wurde, das Leben von 38.000 amerikanischen Jungs. Diese Jungs waren Kanonenfutter, damit ihre Führer ihr Gesicht wahren konnten und nicht zugeben mussten, dass sie mit diesem Krieg eine schreckliche Entscheidung getroffen hatten.

Schwache Männer ließen lieber zu, dass sich die schreckliche mörderische Dynamik fortsetzte, als ihre Torheit zu beenden. Ein Mangel an intelligentem Denken, an Vernunft, an Verständnis für die Tatsachen vor Ort, eine große Portion Hybris, kognitive Dissonanz und Feigheit bei der Weigerung, zuzugeben, dass sie falsch lagen, haben den Ruf der Vereinigten Staaten als Bastion der Rechtschaffenheit und Integrität in der Welt dauerhaft beschädigt. Wie üblich ist die einzige Lektion, die man aus der Geschichte lernen kann, dass die Führer von Imperien nie die Lehren daraus ziehen, warum frühere Imperien gefallen sind. Wie Tuchman feststellte, ist das Beharren auf einem Irrtum die größte Torheit.

„Die Torheit bestand nicht in der Verfolgung eines Ziels in Unkenntnis der Hindernisse, sondern in der Beharrlichkeit bei der Verfolgung trotz der sich häufenden Beweise, dass das Ziel unerreichbar war und die Wirkung in keinem Verhältnis zu den amerikanischen Interessen stand und schließlich der amerikanischen Gesellschaft, dem Ansehen und der verfügbaren Macht in der Welt schadete.“ – Barbara W. Tuchman, Die Torheit der Regiernden: Von Troja bis Vietnam

Seit Tuchman ihr Buch im Jahr 1984 geschrieben hat, haben die Verantwortlichen in diesem Schuldenimperium noch weitaus schrecklichere Taten der Torheit begangen, während wir uns der Auflösung und dem Untergang dieses kurzlebigen Militärreichs nähern. Und die Geschwindigkeit dieser törichten Unternehmungen hat sich nur noch beschleunigt, da jede törichte Unternehmung zu noch törichteren Reaktionen führt, mit denen versucht wird, die vorangegangenen Täuschungsmanöver zu vertuschen. Die Lehren aus Vietnam wurden nicht gezogen, als wir im Irak-Iran-Krieg auf der Seite von Saddam intervenierten, weil der Iran den 1953 durch einen CIA-Putsch eingesetzten Diktator stürzte.

Die CIA bewaffnete auch Osama bin Laden und seine Mudschaheddin-Gruppen, um die Sowjetunion im sowjetisch-afghanischen Krieg zu bekämpfen. Ein paar Jahre später war Saddam unser Todfeind, weil er wegen eines Grenzstreits in Kuwait einmarschierte. Und Osamas Al-Qaida-Kämpfer wurden zum Staatsfeind Nr. 1, nachdem sie für den 11. September 2001 verantwortlich gemacht wurden und damit den Krieg gegen den Terror auslösten.

Dann täuschten Bush Jr. und seine neokonservativen Marionettenspieler Cheney und Rumsfeld die Bedrohung durch Saddams Massenvernichtungswaffen als Vorwand für den katastrophalen Irakkrieg vor, in dem Tausende amerikanischer Soldaten umsonst getötet und verwundet wurden und Generationen neuer muslimischer Feinde durch das massenhafte Abschlachten von Irakern geschaffen wurden. Die Lektion, dass das sowjetische Imperium in Afghanistan unterging, haben die egoistischen Psychopathen nicht verstanden, die dann die nächsten zwei Jahrzehnte damit verbrachten, noch mehr junge Männer im Kampf gegen die Taliban zu opfern, um sich dann nach einem beschämenden Scheitern zurückzuziehen und das Land wieder den Taliban zu überlassen, die dann jeden folterten und töteten, der mit den USA kollaborierte, und den Frauen erneut alle Rechte nahmen. Mission Accomplished, wie Bush Jr. sagen würde.

Aber es war während der Error-Herrschaft des Friedensnobelpreisträgers Obama, als die Torheiten eine neue Stufe der Täuschung und der Chaosbildung erreichten. Sowohl Syrien als auch Libyen wurden von Diktatoren regiert, die nach ihrer eigenen Pfeife tanzten und sich dem imperialen amerikanischen Imperium nicht beugten. Sie verfügten über Öleinnahmen, moderne Städte und ziemlich säkulare Gesellschaften mit wenig Terrorismus oder radikal-islamistischen Einflüssen. Obama, seine neokonservativen Berater und der militärisch-industrielle Komplex brauchten Chaos und Krieg, um ihr Geschäft am Laufen zu halten.

Ein strauchelndes Imperium, das mit einem unaufhaltsamen wirtschaftlichen Niedergang konfrontiert ist, braucht ausländische Feinde, um die Massen abzulenken und die Kassen des Tiefen Staates zu füllen, während die Nation am Abgrund steht. Obama und seine verabscheuungswürdig böse Außenministerin Clinton haben ISIS aus der Asche des Irak-Krieges als Mittel zum Sturz Assads geschaffen. Er finanzierte auch die Kräfte, deren Aufgabe es war, Muammar Gaddafi zu stürzen und zu töten, und tat so, als gäbe es die humanitäre Krise im Jemen nicht. Diese törichten Aktionen haben zu den unvermeidlichen Rückschlägen geführt, zu einem schwindenden Vertrauen der Nationen in die USA, zum Tod von Millionen von Menschen und zur Zerstörung von einst blühenden Ländern, die nichts als Zerstörung und Leid im Kielwasser ihrer imperialen Missgeschicke hinterlassen haben.

Der größte Akt der Torheit während der Obama-Regierung war der von der CIA und Victoria („Scheiß auf die EU“) Nuland initiierte Maidan-Putsch in der Ukraine im Jahr 2014, bei dem der demokratisch gewählte Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt und durch die US-Marionette Petro Poroschenko und seine Neonazi-Verbündeten ersetzt wurde. Dieser Staatsstreich wurde absichtlich durchgeführt, um Putins Einfluss in der Ukraine zu schwächen, bereitete aber die Bühne für jene Tragödie, die sich bis heute entfaltet und möglicherweise zum Dritten Weltkrieg führt.

Putins Reaktion auf den Staatsstreich war die Annexion der Krim, damit die russische Marine ihren Schwarzmeerhafen behalten konnte, und die Unterstützung der russischsprachigen Rebellen im Donbass. Obama zeigte seine feige Ader, indem er eine direkte Konfrontation mit Putin vermied, aber die alte zahnlose Sanktionskarte benutzte, um so zu tun, als würde er Russland schaden.

Der Propagandakrieg hat nie aufgehört: Die ukrainischen Nazis schossen ein Passagierflugzeug ab und versuchten, den Russen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Acht Jahre lang hatten die Nazis die russischsprachige Zivilbevölkerung in der Ostukraine bombardiert und abgeschlachtet. In der Zwischenzeit nutzte die Verbrecherfamilie Biden das korrupteste Land der Welt aus und melkte es wie eine Milchkuh. Zelensky, ein unbedeutender Sitcom-Schauspieler, wurde 2019 von korrupten ukrainischen Milliardärs-Oligarchen eingesetzt und mit der Aufgabe betraut, einen Krieg mit Russland zu provozieren, indem er seine nazistischen Asow-Legionen im Donbass entfesselte und Frauen, Kinder und andere Nichtkombattanten abschlachtete. Es hat funktioniert. Putins Einmarsch im Februar 2022 sollte die östlichen Provinzen von dem sinnlosen Gemetzel befreien und eine neue Grenze zwischen der Ukraine und Russland schaffen.

Beide Seiten saßen im März 2022 am Verhandlungstisch, als die USA in einem Akt höchster Torheit ihren britischen Lakaien Boris Johnson anwiesen, Zelensky zu bedrohen/bestechen, damit er Hunderttausende von Ukrainern zu Kanonenfutter macht, um den militärisch-industriellen Komplex des Imperiums weiter zu bereichern und zu versuchen, Putin zu einem umfassenderen Krieg zu provozieren, mit dem Ziel, ihn zu stürzen. Natürlich spielt Putin Schach, während unser pädophiler Demenzkranker Dame spielt, aber er will nur ein Eis und seine Windel gewechselt bekommen.

Eins ist sicher. Törichte Handlungen, törichte Interventionen und törichte Politik werden von Narren verordnet und von Narren unterstützt. Die Geschichte der Torheit von Regierungen ergibt vollkommenen Sinn, wenn man erkennt, dass mittelmäßige Menschen mit kleinem Verstand und Machtgier von der Politik angezogen werden und ihre Idiotie leidenschaftlich den Massen aufzwingen, welche zu dumm oder zu apathisch waren, um sich darum zu kümmern, wen sie zu ihrer Führung gewählt haben.

Die folgenden Zitate beschreiben perfekt, was seit 2020 geschehen ist.

Ein in einem Keller lebender Demenzkranker mit Wutproblemen, der gerne Kinder anfasst, seine 10% einsammelt und Eiscreme isst, wurde vom Tiefen Staat in einer gefälschten Wahl eingesetzt, um als Teil einer globalistischen Great Reset-Agenda zu zerstören, was von unserer Gesellschaft übrig ist. Die gleiche Strategie wurde verwendet, um einen hirngeschädigten Trottel, dessen IQ vor dem Schlaganfall unter 100 lag, als Senator von Pennsylvania zu wählen, obwohl er nicht in der Lage war, einen zusammenhängenden Satz zu sprechen oder eine einfache Frage zu verstehen. Das sind Kleingeister, die ein „großes“ Imperium leiten. Wir haben verdient, was wir bekommen, und wir werden es wirklich hart bekommen.

„In dem Maße, in dem sich die Demokratie vervollkommnet, repräsentiert das Amt des Präsidenten mehr und mehr die innere Seele des Volkes. An einem großen und glorreichen Tag werden die einfachen Leute des Landes endlich ihren Herzenswunsch erfüllen, und das Weiße Haus wird von einem ausgesprochenen Schwachkopf geschmückt werden.“ – H.L. Mencken

„Ein großes Imperium und ein kleiner Verstand passen schlecht zusammen.“ – Edmund Burke

Die nahezu irrsinnigen Handlungen, Entscheidungen, illegalen Mandate und die Verschwendung von Steuergeldern zur Bereicherung von pharmazeutischen Megakonzernen und Waffenhändlern zur Bekämpfung der jährlichen Grippe und eines nicht erklärten Krieges gegen Russland sind entweder die Taten eines Verrückten oder von jemandem, der von böswilligen Söldnern gefangen genommen wurde und aus Angst vor den Folgen für sich und seine Familie nach deren Pfeife tanzt.

Biden war während seiner gesamten 40 Jahre in der Politik eine inkompetente, lügende Fauxpas-Maschine, aber seine Demenz hat ihn zum perfekten Sündenbock für den Tiefen Staat und die globalistischen Bankeninteressen gemacht. Um auf die Definition von Torheit zurückzukommen – kriminell oder tragisch törichte Handlungen oder Verhalten – Bidens Handlungen und Verhalten erfüllen ganz sicher diese Kriterien. Es scheint, dass kein noch so großer Misserfolg und kein noch so katastrophales Ergebnis Biden und seine Kumpane von ihrem sinnlosen Weg der Zerstörung der Wirtschaft und des kulturellen Gefüges der Nation abbringen kann, während sie gleichzeitig einen globalen Flächenbrand gegen zwei Atommächte provozieren.

Glauben die wirklich an diese lächerliche Great-Reset-Agenda, die auf Klimawandel-Lügen, Entvölkerung, globaler Herrschaft über den Pöbel durch ein paar milliardenschwere Oligarchen und Programmen für künstliche Intelligenz beruht, die die Welt regieren? Hat ihre Ideologie sie blind gemacht für Fakten, für die Vernunft und einen Kurs, der für die Menschheit am vorteilhaftesten wäre? Oder sind dies die Verzweiflungstaten von Menschen, die in der Falle der Dummheit ihrer Vorgänger gefangen sind und sich verpflichtet fühlen, die Welt weiter von einer Klippe in den Abgrund zu führen, weil sie keine Antworten haben?

Wir wissen mit Sicherheit, dass die Staatsverschuldung 31,5 Billionen Dollar beträgt und die ungedeckten Verbindlichkeiten sich auf über 200 Billionen Dollar belaufen und niemals eingelöst werden können. Aber die ganze Welt sitzt im selben Boot, mit einer globalen Gesamtverschuldung von über 300 Billionen Dollar und einer Verschuldung im Verhältnis zum BIP von 350%, verglichen mit 278% kurz vor der großen Finanzkrise von 2008. Das Narrativ vom „chinesischen Jahrhundert“ wird sich ebenfalls als falsch erweisen, da China ein Drittel dieser globalen Verschuldung zu verantworten hat.

Es gibt kein Entrinnen aus diesem Tsunami von unbezahlbaren Schulden. Die Zentralbanken haben, um die Hyperinflation abzuwehren, die Zinssätze um 2% bis 4% angehoben, was die Zinskosten für die Schulden um 3 Billionen Dollar erhöht hat, auf dem Weg zu 8 Billionen Dollar. Angesichts dieser katastrophalen Situation haben Politiker auf der ganzen Welt die Staatsausgaben irrsinnig gesteigert und sich auf die Klippe zubewegt, ohne die schrecklichen Folgen zu bedenken, die die Bürger erwarten, und die sie eigentlich vertreten sollten.

Sind der Covid-Betrug, die Impfvorschriften, die ausländischen Interventionen, die UFO-Ablenkungen, die Gender-Absurdität, der Wokeness-Schwachsinn und die vorgetäuschte Klimakrise allesamt nur konstruierte Ablenkungen, die es den Verursachern dieses konstruierten Abbruchs ermöglichen, ihren Reichtum bis zum letzten Moment auszuplündern? In Wirklichkeit wird niemand diesen schuldeninduzierten Wahnsinn überleben, wenn sie ein nukleares Armageddon auslösen, weil ihr psychopathischer Grad an Hybris sie blind dafür macht, wohin sie diese Welt treiben.

Jeder, der den Betrug der politischen Parteien und der Medienpropaganda durchschaut hat, die darauf abzielen, abzulenken und Ängste zu schüren, weiß, dass man sich nicht selbst aus dieser misslichen Lage herauswählen kann, in die man sich vor 110 Jahren (Anm.d.Ü.: Gründung der FED) begeben hat. Es gibt nur wenige Optionen, denn eine Art Zusammenbruch ist unvermeidlich. Die Globalisten des Great Reset wollen einen Zusammenbruch, bei dem sie ihren Reichtum, ihre Macht und ihre Kontrolle behalten und Ihr nichts besitzt, Insekten fresst, in einer Schale lebt und Euren Herren gehorchen.

Wenn der Zusammenbruch erst einmal begonnen hat, weiß niemand, wie er weitergehen wird. Sie werden die Kontrolle über das Narrativ und den Verlauf der Ereignisse verlieren. Hier werden Gruppen rational denkender Patrioten die Gelegenheit haben, einige der Torheiten rückgängig zu machen, die ihnen in diesem Jahrhundert angetan wurden, und einige der Freiheiten wiederzuerlangen, die ihnen genommen wurden, während sie diejenigen bestrafen, die sich des Verrats schuldig gemacht haben. Ernsthafte Menschen werden ernsthafte Maßnahmen ergreifen müssen, um in der kommenden Krise zu triumphieren.

Die Wahl wird zwischen katastrophal und ungenießbar liegen. Es gibt keine gute Wahl mehr. Eine Zukunft mit wenig oder gar keiner Regierung, mit lokalen Gemeinschaften gleichgesinnter Menschen, die zusammenarbeiten, um ein sinnvolles Leben zu führen, sollte das Ziel sein. Aber wie Plato schon vor über zweitausend Jahren feststellte, werden die Massen unwissend bleiben und durch ihre technischen Spielereien abgelenkt werden, unfähig, über die Schatten und Lügen einer Kultur hinwegzusehen, die manipuliert wurde, um sie vom Denken abzuhalten oder zu begreifen, wie sehr sie von ihren törichten Regierungsführern ausgebeutet und unterdrückt wurden. Der Marsch der Torheit ist unaufhaltsam.

„Jene, die in der Lage sind, über die Schatten und Lügen ihrer Kultur hinauszuschauen, werden von den Massen nie verstanden werden, geschweige denn wird man ihnen glauben.“ – Plato