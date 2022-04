Die ultimative Falschflagge – Russland bombardiert die Ukraine

Die Behauptung, Russland verliere den Krieg in der Ukraine, ist wichtig, damit die Erzählung an Zugkraft gewinnt.

Russland verliert den Krieg in der Ukraine, Putin wird verzweifelt, und, so das Narrativ der westlichen Medien, das nächste Ereignis, das die Welt zu erwarten hat, ist ein Atomangriff des Kremls auf die Ukraine.

Dies wird nicht mit „normalen“ großen strategischen Nuklearwaffen geschehen, sondern eher mit „Low-Yield“- oder taktischen Atomwaffen – wir sind also darauf vorbereitet.

Der Untergang des Kriegsschiffs Moskwa am Donnerstag – das als Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte bezeichnet wird – wird als schwerer „Schlag“ für Putins Kriegsanstrengungen in der Ukraine bezeichnet.

Wie das Schiff gesunken ist, ist umstritten.

Russland behauptet, es sei in stürmischer See gesunken, nachdem es durch ein Feuer an Bord infolge einer Munitionsexplosion beschädigt worden war. Die Ukraine und das Pentagon behaupten, das Schiff sei von zwei Neptun-Schiffsabwehrraketen getroffen worden.

Am nächsten Tag gab der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij dem amerikanischen Kabelnachrichtensender CNN ein Interview, in dem er davor warnte, dass Russland sein Land mit taktischen Atomwaffen angreifen könnte.

Die kryptische Sprache ist bizarr. Gegenüber Jake Tapper von CNN äußerte Zelensky seine Befürchtung, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte: „Nicht nur ich – die ganze Welt, alle Länder müssen besorgt sein, weil es sich nicht um echte Informationen handeln kann, aber es kann die Wahrheit sein.“

Es mutet auch seltsam an, dass CNN seinen Star-Moderator in ein Kriegsgebiet schickt, um ein Exklusivinterview im komfortablen, mit Fahnen geschmückten Präsidentenbüro zu führen. Vor einigen Wochen versteckte sich Zelensky angeblich in geheimen unterirdischen Bunkern und führte eilige Telefongespräche mit internationalen Führern und Parlamenten.

Zelensky behauptete, dass Russland chemische Waffen oder Atomwaffen einsetzen könnte, weil Putin „das Leben der Menschen in der Ukraine nicht schätzt“.

Anfang dieser Woche warnte der CIA-Direktor William Burns eindringlich davor, dass Russland in der Ukraine auf taktische Atomwaffen zurückgreifen könnte. In einer Rede am 14. April sagte er, dass das Risiko zu diesem Zeitpunkt als gering eingeschätzt wurde. Burns schränkte diese Einschätzung jedoch ein, indem er hinzufügte, dass sich die Entscheidung zum Einsatz von Atomwaffen ändern könnte, wenn Russland verzweifelt würde.

„Angesichts der potenziellen Verzweiflung von Präsident Putin und der russischen Führung, angesichts der Rückschläge, die sie bisher militärisch hinnehmen mussten, kann niemand von uns die Bedrohung durch einen möglichen Rückgriff auf taktische Atomwaffen oder Atomwaffen mit geringer Reichweite auf die leichte Schulter nehmen“, sagte Burns.

Die Darstellung der westlichen Medien, dass Russland Atomwaffen einsetzt, hat sich stetig verfestigt. Als Putin am 24. Februar die Militärintervention zur „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine anordnete, versetzte er auch die russischen Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Diese Vorsichtsmaßnahme vor dem Hintergrund der Bewaffnung des Kiewer Regimes durch die NATO wurde in den westlichen Medien mit der hysterischen Behauptung kommentiert, dass „Mad Vlad“ im Begriff sei, Atompilze über Europa zu erzeugen. Seither wird gemutmaßt, dass Putin in einem manischen Versuch, „von der Eskalation zur Deeskalation“ zu gelangen, mit nuklearem Säbelrasseln spielen könnte.

Dann gab es Wellen von „Berichten“, dass Russland den Einsatz von Chemiewaffen plane. Später wurde zugegeben, dass es sich bei dieser Behauptung um eine Desinformation des US-Geheimdienstes handelte, die von den westlichen Medien eifrig weiterverbreitet wurde. Zelensky scheint nun neben der Angst vor Atomwaffen auch auf die Angst vor chemischen Waffen zurückzugreifen.

Die Behauptung, Russland verliere den Krieg in der Ukraine, ist wichtig, damit das Narrativ an Zugkraft gewinnt.

Die russischen Truppen haben sich aus der Hauptstadt Kiew zurückgezogen, um ihre Kampfanstrengungen auf die Niederlage der wichtigsten ukrainischen Kampfgruppen im Osten des Landes zu konzentrieren. Moskau sagt, sein oberstes Ziel sei es, die abtrünnigen Republiken Donezk und Lugansk zu sichern, deren überwiegend russischsprachige Bevölkerung acht Jahre lang unter dem von der NATO unterstützten Kiewer Regime zu leiden hatte.

Westliche Medien haben Russlands Strategie als einen erbärmlichen Rückzug und einen Rückschlag für Putin dargestellt, der, wie wir ebenfalls „informiert“ werden, von seinen kauernden, kriecherischen Militärgenerälen in die Irre geführt wird.

Unabhängige Militäranalysten wie der ehemalige Offizier des US Marine Corps Scott Ritter weisen jedoch das Gerede von einem „Rückschlag“ zurück und behaupten, dass die russischen Streitkräfte die ukrainische Seite so gut wie besiegt haben und einen verheerenden „Kessel“ vorbereiten, um die Überreste des Nazi-Bataillons Asow im östlichen Donbass auszulöschen. Die Einnahme der Hafenstadt Mariupol in dieser Woche ist ein Zeichen für den strategischen Erfolg Russlands. Die Plünderung Kiews wurde nie als russisches Ziel genannt.

US-Präsident Joe Biden und das NATO-Bündnis stehen unter starkem Druck, direkt in der Ukraine zu intervenieren. Seit seinem Amtsantritt hat Biden bereits Waffen im Wert von 3 Milliarden Dollar zur „Verteidigung der Ukraine gegen eine russische Aggression“ bestellt. Doch Biden und die NATO-Führung in Brüssel schrecken bislang vor einem direkten Eingreifen zurück, da sie befürchten, dass sich die Situation zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten könnte. Der schläfrige Joe mag ja sein, aber schlafend in ein Armageddon zu laufen, ist ein zu großes Erwachen.

Das Kiewer Regime und sein mediengewandter Schauspieler und Präsident Zelenski, der wie ein CIA-Agent agiert, drängen die Vereinigten Staaten und die NATO unermüdlich zum Krieg gegen Russland. Bei dieser Forderung wird Zelensky von den russophoben Regierungen Polens und der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland unterstützt. Diese kleineren NATO-Staaten sind wild entschlossen, Kriegsflugzeuge und Raketen zu schicken. Der Schwanz versucht mit dem Hund zu wedeln.

Biden ist zweifellos besorgt über die katastrophale Gefahr, aber es scheint eine Fraktion innerhalb des militärischen Geheimdienstapparats der USA zu geben, die einen Krieg mit Russland in Erwägung zieht. Die potenziellen Gewinne für Lockheed Martin und Co. sind unwiderstehlich verführerisch. Der amerikanische Kapitalismus muss auch den sozialen Zusammenbruch abwenden, der sich aufgrund von Rekordarmut und Klassenspannungen abzeichnet.

Die Provokationen unter falscher Flagge wegen angeblicher Gräueltaten Russlands in der Ukraine nehmen immer größere Ausmaße an. Behauptungen über die Bombardierung von Krankenhäusern, Theatern und Bahnhöfen (die entkräftet wurden) mischen sich mit den Berichten über die Hinrichtung von Zivilisten und das Vergraben ihrer Leichen in Massengräbern. Russische Truppen werden aller möglichen Vergehen beschuldigt, der Vergewaltigung von Großmüttern und Kindern.

Zelensky erklärt gegenüber CNN, dass Putin sich nicht um das Leben der Ukrainer kümmert. Das menschenverachtende Bild Russlands und seines Führers wächst und wächst.

Währenddessen blenden CNN und andere westliche Medien das nazistische Verhalten des ukrainischen Militärs, die Folterung und Hinrichtung gefangener russischer Soldaten, den wahllosen Beschuss von Zivilisten im Donbass aus, ganz zu schweigen von den glaubwürdigen Behauptungen, dass die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte die Gräueltaten in Buka und Kramatorsk verübt haben, um Russland zu belasten.

Biden hat den „emotionalen Druck“ gespürt, Russland wegen Kriegsverbrechen und Völkermord zu verurteilen. Er schickt diese Woche weitere Waffen.

Doch bisher haben die falschen Flaggen, die das ukrainische Regime und seine westlichen Handlanger aufgehängt haben, noch keinen richtigen Krieg ausgelöst. Die ultimative Falschmeldung ist die sensationelle Meldung, dass „Putin eine Atombombe in der Ukraine abgeworfen hat“.

Das Entscheidende an einem 8-Kilotonnen-Atomangriff mit geringer Sprengkraft ist, dass im Gegensatz zu größeren Bomben wie der Hiroshima-Bombe (die nur die Amerikaner jemals eingesetzt haben) vorgetäuscht werden kann, dass die Bombe aus Russland stammt. Ein solcher Sprengsatz könnte tragbar sein, eine sogenannte Kofferbombe. Man schätzt, dass die USA in Europa 100 solcher taktischen Atombomben haben. Wird eine solche Bombe nicht eingesetzt, können die Berichte über „extrem laute, unbekannte Explosionen“ in den pflichtbewussten westlichen Medien den Anschein erwecken, dass es sich um das gefürchtete Ergebnis handelt. Wie Zelensky gegenüber CNN sagte, „weil es keine echte Information sein kann, aber es kann die Wahrheit sein“.