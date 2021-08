Die unbekannte Geschichte der mRNA-Technologie, die in COVID-19-Impfstoffen verwendet wird

Ohne das innovative Verabreichungssystem von Ian MacLachlan könnten Moderna und Pfizer ihre mRNA-Impfstoffe nicht sicher in Ihre Zellen bringen. Warum also erkennt kaum jemand die bahnbrechenden Beiträge des kanadischen Biochemikers an – oder zahlt auch nur einen Cent an Lizenzgebühren? Dies ist die unerzählte Geschichte der mRNA-Technologie, die in den COVID-19-Impfstoffen verwendet wird, und wie ihr Erfinder von Big Pharma einfach ignoriert wird.

Während die mRNA-Technologie, die in den aktuellen experimentellen „Impfstoffen“ von Pfizer, BioNTech und Moderna für den Notfalleinsatz (EUA) verwendet wird, ihren Weg in die Arme der Welt findet, wurde nur wenig darüber berichtet, wie die Boten-RNA-Technologie – deren Zweck es ist, das Immunsystem anzuweisen, COVID-19 zu bekämpfen – entwickelt wurde.

Damit das Produkt „sicher in die menschlichen Zellen“ gelangt, muss die mRNA in Fettfragmente, so genannte Lipide, eingekapselt werden. Wie Albert Bourla, CEO von Pfizer, gegenüber Forbes erklärte:

„Bei der gesamten mRNA-Plattform geht es nicht darum, wie man ein mRNA-Molekül herstellt; das ist die einfache Sache. Es geht darum, wie man sicherstellt, dass das mRNA-Molekül in die Zellen gelangt und die Anweisungen gibt.“

Wie bereits von GreatGameIndia berichtet, handelt es sich bei den COVID-19 mRNA-Impfstoffen um Gentherapien, die von Moderna und Pfizer entwickelt wurden, nicht um Impfstoffe.

Nach Angaben des Pharmariesen Moderna handelt es sich bei den experimentellen COVID-19 mRNA-Impfstoffen, die zum ersten Mal in der Geschichte für den Notfalleinsatz zugelassen werden, um ein Betriebssystem, das die menschliche DNA programmiert.

In einem von einem Facebook-Insider veröffentlichten Video hat Mark Zuckerberg selbst zugegeben, dass COVID-19-Impfstoffe die DNA verändern werden und dass er sich nicht sicher ist, welche langfristigen Auswirkungen diese Impfstoffe haben werden.

Die Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 ist für Pharmaunternehmen ein äußerst profitables Unterfangen. In der Tat werden Pfizer, BioNTech und Moderna in den kommenden Jahren voraussichtlich Milliarden von Dollar allein mit COVID-19-Auffrischungsimpfungen verdienen, und das auf einem Impfstoffmarkt von 35 Milliarden Dollar.

Dieselben drei Unternehmen werden im Jahr 2021 voraussichtlich Impfstoffe im Wert von 45 Milliarden Dollar verkaufen.

Aber wie genau haben Moderna und Pfizer die Technologie entwickelt, um ihre mRNA-Medikamente in menschliche Zellen zu bringen, sobald ihr Impfstoff in den Körper gelangt?

Nach Angaben des Mitbegründers von BioNTech, Dr. Ugur Sahin, wurde der COVID-19-Impfstoff, den er für Pfizer entwickelt hat, in nur wenigen Stunden an einem einzigen Tag am 25. Januar 2020 entwickelt.

Selbst der Coronavirus-Impfstoff von Moderna wurde angeblich in nur zwei Tagen entwickelt.

Kein anderer Impfstoff in der Geschichte ist so schnell entwickelt und hergestellt worden. Der schnellste Impfstoff, der jemals entwickelt wurde, benötigte mehr als vier Jahre.

Dies entspricht jedoch bei weitem nicht der Wahrheit. Die einfache Antwort lautet: Weder Pfizer noch Moderna oder BioNTech haben die auf der mRNA-Technologie basierenden Impfstoffe entwickelt.

Eine monatelange Untersuchung von Forbes enthüllt „eine komplizierte Saga, die 15 Jahre Rechtsstreitigkeiten und Anschuldigungen von Verrat und Täuschung umfasst“. Die Untersuchung erklärt:

„Klar ist, dass es, als die Menschheit einen Weg brauchte, mRNA in menschliche Zellen einzuschleusen, um die Pandemie aufzuhalten, nur eine einzige zuverlässige Methode gab – und die wurde weder von Pfizer, Moderna, BioNTech noch von einem der anderen großen Impfstoffhersteller selbst entwickelt.“

Laut Forbes ist der Wissenschaftler Ian MacLachlan, ein 57-jähriger Biochemiker aus Kanada, der Hauptverantwortliche für die entscheidende mRNA-Transportmethode für COVID-Impfstoffe.

MacLachlan war wissenschaftlicher Leiter von zwei kleinen Unternehmen, Protiva Biotherapeutics und Tekmira Pharmaceuticals.

Ian MacLachlan

Obwohl er derzeit von den großen Pharmaunternehmen weder anerkannt noch entlohnt wird, leitete er in dieser Funktion das Team, das die entscheidende Technologie entwickelte, die jetzt in ihren mRNA-Impfstoffen eingesetzt wird.

MacLachlan wurde im Jahr 2000 wissenschaftlicher Leiter bei Protiva. Er rekrutierte den langjährigen US-Biotech-Manager Mark Murray als CEO. Bald darauf machten zwei Chemiker von Protiva eine entscheidende Entdeckung, die zu einer neuen Mischmethode führte. Wie von Forbes erklärt:

Sie gaben in Ethanol gelöste Lipide auf die eine Seite einer physikalischen T-Verbindungsvorrichtung und auf die gegenüberliegende Seite in Salzwasser gelöstes genetisches Material und schossen dann Ströme der beiden Lösungen aufeinander. Es war der Moment, auf den sie gehofft hatten.

Die Kollision führte dazu, dass die Lipide ein dichtes Nanopartikel bildeten, das das genetische Material sofort einkapselte. Die Methode war elegant und einfach, und sie funktionierte.

Im Anschluss an diese Entdeckung entwickelte MacLachlans Team ein neues Lipid-Nanopartikel (LNP), das aus vier spezifischen Lipidarten besteht.

MacLachlans LNP ähnelte zwar den von anderen Forschern (Inex) in Experimenten verwendeten Lipiden, hatte aber „einen dichten Kern, der sich deutlich von den sackartigen Liposomenblasen unterschied, die von Inex entwickelt wurden. MacLachlans Team hatte die spezifischen Verhältnisse der vier Lipidarten herausgefunden, die im Verhältnis zueinander am besten funktionierten. Alles wurde pflichtgemäß patentiert.“

Im Jahr 2013 unterhielt sich MacLachlan mit Stéphane Bancel, dem CEO des aufstrebenden Unternehmens Moderna Therapeutics, über sein innovatives Verabreichungssystem, an dem er seit mehr als einem Jahrzehnt gearbeitet hatte.

Moderna CEO Stéphane Bancel

Ein ehemaliger Kollege und Konkurrent von MacLachlan, Thomas Madden von Inex (der fünf Jahre zuvor von Tekmira entlassen worden war), sprach zu dieser Zeit ebenfalls mit Bancel.

Acuitas Therapeutics Geschäftsführer Thomas Madden

Forbes weist darauf hin, dass „die Rivalität zwischen diesen beiden Wissenschaftlern die Wurzel der Kontroverse über die Verabreichungstechnologie ist, auf die sich die heutigen Covid-19-Impfstoffe stützen“.

Moderna Therapeutics seinerseits „bestreitet vehement, dass sein mRNA-Impfstoff MacLachlans Verabreichungssystem verwendet“. Das Unternehmen behauptet, dass es seit Jahren sein eigenes „proprietäres Verabreichungssystem“ verwendet.

Als Moderna jedoch seinen COVID-19-Impfstoff an Mäusen testete, „verwendete es die gleichen vier Arten von Lipiden wie MacLachlans Technologie, und zwar in identischen Verhältnissen“. Forbes erklärt:

Moderna besteht darauf, dass die präklinische Formulierung des Impfstoffs nicht mit dem Impfstoff selbst identisch war. Spätere Zulassungsanträge von Moderna zeigen, dass der Impfstoff dieselben vier Arten von Lipiden verwendet wie das Verabreichungssystem von MacLachlan, jedoch mit einer geschützten Version eines der Lipide und mit „leicht veränderten“ Verhältnissen in einer noch nicht bekannt gegebenen Weise.

Die Darstellung von Pfizer ähnelt sehr der von Moderna. Dennoch bestätigen FDA-Dokumente, dass „ihr Impfstoff dieselben vier Arten von Lipiden in fast genau denselben Verhältnissen verwendet, die MacLachlan und sein Team vor Jahren patentieren ließen, wenn auch eines dieser Lipide eine neue, geschützte Variante ist“.

Die juristischen Auseinandersetzungen und mildernden Umstände zwischen MacLachlan, Madden und verschiedenen anderen um die mRNA-Technologie, die in den COVID-19-Impfstoffen verwendet wird, werden in dem Forbes-Artikel sehr ausführlich erläutert.

MacLachlan bemerkte: „Wenn ich mir die Nachrichten anschaue, sind 50 % davon Impfstoffe, sie sind überall, und ich habe keinen Zweifel, dass die Impfstoffe die von uns entwickelte Technologie verwenden.“

MacLachlan hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass von den Milliarden Dollar, die durch die mRNA-COVID-19-Impfstoffe in die Taschen der Pharmakonzerne fließen werden, sein Name gestrichen wird und er keine finanzielle Entschädigung für seinen Beitrag erhalten wird.

In der Zwischenzeit ist der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, dank des Impfstoffs im vergangenen April zum Milliardär geworden. Nichtsdestotrotz erklärt MacLachlan:

„Ich habe definitiv das Gefühl, dass ich einen Beitrag geleistet habe. Ich habe gemischte Gefühle wegen der Art und Weise, wie es charakterisiert wird, und ich kenne die Entstehungsgeschichte der Technologie“.

Aus einer Vertraulichkeitsvereinbarung geht außerdem hervor, dass potenzielle Coronavirus-Impfstoffkandidaten 2019 von Moderna an die University of North Carolina transferiert wurden, neunzehn Tage vor dem offiziellen Ausbruch der Covid-19-Pandemie.

Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, wie die gebrochenen Teile von mRNA-Impfstoffen mutieren und bei den Empfängern Blutgerinnsel auslösen. Die Wissenschaftler sagen, dass der Impfstoff in den Zellkern statt in die umgebende Flüssigkeit gelangt, wo Teile davon abbrechen und mutierte Versionen von sich selbst bilden. Die mutierten Versionen gelangen dann in den Körper und lösen die Blutgerinnsel aus.

Eine große, schockierende Studie hat die erschreckenden Gefahren von mRNA-COVID-19-Impfstoffen aufgezeigt, die eine auf Prionen basierende Krankheit auslösen, die das Gehirn nach und nach degenerieren lässt.

Die durch den mRNA-Impfstoff induzierten Prionen können neurodegenerative Krankheiten verursachen, da das Langzeitgedächtnis durch prionenähnliche Proteine aufrechterhalten wird. Die Studie kam zu dem Schluss, dass der mRNA-Impfstoff bei den Empfängern des Impfstoffs auch ALS, vordere Temporallappendegeneration, Alzheimer und andere neurologische degenerative Erkrankungen verursachen kann.