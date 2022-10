Die Ungeimpften verdienen Wiedergutmachung

Ich bin etwas ironisch. Aber eigentlich ist es gar nicht so ironisch.

Wie viele Menschen im „Land der Freiheit“ haben ihre Fähigkeit verloren, für ihre Familien zu sorgen, weil sie sich geweigert haben, die COVID-19-Impfvorschriften zu befolgen?

Weil sie es ablehnten, sich einen experimentellen Gentherapie-„Impfstoff“ spritzen zu lassen, obwohl die meisten von ihnen nicht ernsthaft durch das Virus gefährdet waren?

Als die Pfizer-Managerin Janine Small am 10. Oktober vor dem Europäischen Parlament zugab, dass der Impfstoff nie getestet worden war, um die Übertragung des Virus zu stoppen, fühlten sich viele von ihnen bestätigt.

Rob Roos, ein konservativer Abgeordneter des Europäischen Parlaments für die Niederlande, fragte Small unverblümt, ob die Behauptung, dass wir alle vom ersten Tag der Freigabe des Impfstoffs an gefüttert wurden, irgendeine Grundlage in den Fakten habe.

Diejenigen, die die Impfung aus Prinzip verweigerten, wurden von ihrer Regierung und ihren Mitmenschen heftig angegriffen. Sie wurden als asozial abgestempelt und in vielen Fällen der Zugang zur Gesellschaft verwehrt.

Roos mag seine Erklärung in Brüssel abgegeben haben, aber sie fand auch bei uns in den Vereinigten Staaten und Kanada Anklang. Letztere mussten besonders drakonische Schließungsanordnungen und Impfvorschriften erdulden.

Als Dr. Anthony Fauci uns sagte, dass der Impfstoff den Menschen in eine „Sackgasse für das Virus“ verwandelt, wurde uns gesagt, wir sollten der Wissenschaft vertrauen. Jetzt sagt uns Small, dass „die Geschwindigkeit der Wissenschaft“ zu schnell war, um diese Behauptung zu überprüfen.

Mit anderen Worten, sie bestätigte, was viele von uns bereits wussten – ein Großteil des COVID-Fiaskos hatte nichts mit tatsächlicher „Wissenschaft“ zu tun, sondern war vielmehr ein Vorwand für die Regierung, ihre Macht zu vergrößern.

„Konformität oder du wirst unantastbar“. Das war von Anfang an ihr Ziel. Teile und herrsche. Erinnern Sie sich noch daran, als fast 50 Prozent der demokratischen Wähler sagten, dass sie möglicherweise damit einverstanden wären, Ungeimpfte zwangsweise an isolierten Orten zu internieren – Sie wissen schon, wie in Lagern? Achtundvierzig Prozent wollten, dass die Regierung Geld- oder Haftstrafen gegen jeden verhängt, der die Wirksamkeit von Impfstoffen auch nur infrage stellt.

Es geht nicht nur um den Lebensunterhalt. Wie viele Familien wurden durch die unsinnige Tyrannei der Regierung auseinandergerissen? Vielen von uns wurden Feiertage gestrichen, Versammlungen wurden nicht mehr besucht, und Verwandte sprachen einfach nicht mehr mit uns, weil wir nicht geimpft waren.

Sie glaubten an das Narrativ, das uns von allen Seiten aufgedrängt wurde: „Kein Impfstoff, kein Leben.“

Wie wäre es, wenn wir in Pflegeheime oder Krankenhäuser gingen, um unsere Lieben in ihren verletzlichsten Momenten zu sehen, wenn sie die Wärme und den Trost von Freunden und Familienangehörigen am meisten benötigen? Selbst wenn wir sagten: „Gut, ich lasse mich testen, wenn es sein muss.“ Nö. Das ist nicht gut genug.

Gab es Impfvorschriften, als George Floyd starb und das ganze Land in einen „antirassistischen“ Aderlass geriet, durch die Straßen zog und Städte niederbrannte?

Nein? Ach ja, das war, als mehr als 1.000 Mediziner einen Brief unterzeichneten, in dem sie erklärten, dass die Proteste wichtiger seien als alle Sorgen im Zusammenhang mit COVID.

Und was war, als all diese jungen Fachleute vor den Toren des Weißen Hauses feierten, als Joe Biden zum „Sieger“ des Präsidentschaftsrennens erklärt wurde, und ein Bildnis des damaligen Präsidenten Donald Trump angriffen?

Nun, natürlich kann man COVID nicht in die Quere kommen lassen – Trump stellt die größte Bedrohung für dieses Land seit der Kubakrise dar. Erinnern Sie sich an all diese gemeinen Tweets!

Das ist für die meisten von uns hier nichts Neues. Jeder, der hinter die Fassade der etablierten „Wissenschaft“ blicken konnte, wusste, dass die Medien und die Regierung sowie die medizinische und pharmazeutische Industrie Unwahrheiten und Übertreibungen verbreiteten, um uns einzuschüchtern und ihrer Agenda zu folgen.

Die COVID-Reaktion ist ein gesellschaftliches Trauma, von dem wir uns wahrscheinlich erst in einer Generation erholen werden. Je mehr wir erfahren – nicht nur über die Unwirksamkeit des Impfstoffs bei der Eindämmung des Virus, sondern auch über die potenziell schädlichen Nebenwirkungen -, desto tiefer wird die Wunde werden.

Dies alles sagt nichts über die weitgehend sinnlosen Abriegelungen aus, deren Auswirkungen noch nicht vollständig geklärt sind. Ein sprunghafter Anstieg des Drogenkonsums und der Überdosierung, eine verkümmerte geistige Entwicklung bei Kindern und Lernschwierigkeiten, zunehmende Depressionen und verpasste Arzttermine. All diese Überlegungen wurden unter der Forderung der Regierung nach „Vertrauen in die Wissenschaft“ begraben.

Doch viele dieser Überlegungen lagen außerhalb unserer Kontrolle. Ob wir geimpft wurden oder nicht, war einer der wenigen Bereiche, in denen wir tatsächlich eine Wahl hatten. Zumindest in den Vereinigten Staaten wurde immer noch alles getan, um uns diese Entscheidung so schwer wie möglich zu machen.

„Sicher, es steht Ihnen frei, sich nicht impfen zu lassen – aber Sie sind ein schlechter Mensch, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Sie aus der Gesellschaft auszugrenzen.“

Wenn Small (der Pfizer-Manager) klar und deutlich sagt, dass es keine wissenschaftlich geprüfte Grundlage für die Behauptung gibt, dass das Virus die Übertragung stoppt, mag dies wie ein Sieg erscheinen.

Aber es ist nur ein moralischer Sieg.

Ich scherze nicht, wenn ich sage, dass ich Reparationen für gerechtfertigt halte. Vielleicht nicht in barer Münze, aber ein guter Anfang wäre es, wenn die verschiedenen Unternehmen, die gezwungen waren, Mitarbeiter zu entlassen, anbieten würden, die nicht geimpften Mitarbeiter wieder einzustellen und ihnen die entgangenen Einnahmen nachzuzahlen. Die Regierung sollte dies unterstützen.

Andererseits möchten diese Arbeitnehmer vielleicht nicht von den Arbeitgebern, die sie betrogen haben, wieder eingestellt werden. Die Regierung sollte dennoch die Differenz der Einkommensverluste derjenigen bezahlen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Washington kann wegen der „Demokratie“ endlos viele Milliarden in die Ukraine schicken. Warum kümmern wir uns dann nicht um die Bürger in unserem eigenen Land? Sie wissen schon, die Bürger, denen es den Rücken gekehrt hat.

Das ist wahrscheinlich zu viel erwartet, zumindest von dieser Regierung. Wir alle wissen das. Die meisten der Personen, die die Spritze aus Prinzip abgelehnt haben, wollen das Geld aus Washington wahrscheinlich ohnehin nicht. Das ist auch gut so.

Aber es gibt noch etwas, das die Menschen in diesem Land zweifellos verdienen – sogar mehr als Reparationen. Es ist etwas, das sie mit ziemlicher Sicherheit nie bekommen werden.

Wie wäre es mit einer Entschuldigung?