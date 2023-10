Die Unterwanderbewegung

Selbst radikale Klimaaktivisten werden von der Staatsmacht mit Samthandschuhen angefasst — werden die Ökosaubermänner für schmutzige Ziele missbraucht?

Was genau fordern die sogenannten Klimaaktivisten und was treibt sie an? Ganz auffällig bewirken die Aktivitäten von Mitgliedern und Anhängern von Bewegungen wie „Letzte Generation“ oder „Extinction Rebellion“ vor allem eines: eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Und es ist ebenso auffällig, dass vonseiten der Politik — ganz anders als beim Vorgehen gegen jene, die sich den mit Corona plakatierten Unrechtsmaßnahmen widersetz(t)en — hier mit ausgesprochen viel Verständnis vorgegangen wird. Der Autor geht der Frage nach, woher die erstaunliche Milde der Staatsmacht mit selbst grob illegalen Protestformen der Klimabewegung kommt und welche Kräfte und Interesse hinter all dem stehen könnten.

von Peter Frey

Offensichtlich korrelieren die Interessen derer, die einen