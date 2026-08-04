Von Jon Fleetwood

Eine chronologische Aufstellung der NIH-Fördermittel, Veröffentlichungen und Patente belegt mehr als vier Jahrzehnte kontinuierlicher staatlicher Investitionen in die Weiterentwicklung von Barics Coronavirus-Instrumentarium.

Seit mehr als vier Jahrzehnten finanziert die US-Regierung über die National Institutes of Health (NIH) – in erster Linie über deren National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – die Coronavirus-Forschung von Ralph Baric, angefangen bei seinen frühesten veröffentlichten molekularbiologischen Arbeiten bis hin zu jahrzehntelangen, immer ausgefeilteren Labortechnologien, Versuchssystemen, Mutationsstudien und patentierten Erfindungen.

Die öffentliche Diskussion über Barics Coronavirus-Arbeit beginnt oft mit dem DEFUSE-Vorschlag aus dem Jahr 2018 oder seinen Kooperationen in den Jahren unmittelbar vor COVID-19.

Die Aufzeichnungen über die Bundesfinanzierung erzählen jedoch eine viel längere Geschichte.

Als DEFUSE verfasst wurde, hatte das NIH bereits mehr als drei Jahrzehnte lang die sukzessive Weiterentwicklung von Barics Coronavirus-Forschung finanziert.

Der früheste veröffentlichte Nachweis, der im Rahmen dieser Untersuchung identifiziert wurde, stammt aus dem Jahr 1984, als Baric Mitautor eines von den NIH finanzierten Kapitels über die molekularen Mechanismen der Coronavirus-RNA-Synthese war, in dem die Unterstützung durch den NIH-Zuschuss AI19244 gewürdigt wurde.

In den folgenden Jahrzehnten unterstützten aufeinanderfolgende NIH-Fördermittel die Entwicklung von Coronavirus-Laborverfahren, Plattformen der reversen Genetik, Mutagenesesystemen, infektiösen Klonen, Technologien zur Herstellung von Spike-Proteinen, Diagnostika, Modellen des Viruseintritts, an Mäuse angepassten Viren, Impfstofftechnologien sowie staatlich geförderten patentierten Erfindungen.

Anstatt isolierte Experimente zu finanzieren, förderte das NIH einen kontinuierlichen Fortschritt der Coronavirus-Forschung, bei dem jede Forschungsgeneration neue Laborkapazitäten einführte, die die Möglichkeiten erweiterten, die Forscher nach eigenen Angaben mit Coronavirus-Genomen nutzen können.

Barics vom NIH finanzierte Veröffentlichungen stellten wiederholt neue Methoden und Technologien vor, während spätere Patentanmeldungen die staatliche Unterstützung für viele der daraus resultierenden Erfindungen bestätigten.

Chronologisch betrachtet dokumentieren die Fördermittel, Veröffentlichungen und Patente mehr als nur eine Fördergeschichte.

Sie dokumentieren die schrittweise Entwicklung eines immer ausgefeilteren Instrumentariums für die Coronavirus-Forschung.

Als SARS-CoV-2 im Jahr 2019 auftrat, zeigten die öffentlich zugänglichen Unterlagen, dass die NIH mehr als drei Jahrzehnte lang die Entwicklung vieler der experimentellen Methoden, Labortechnologien und Forschungsplattformen finanziert hatten, die während der COVID-19-Ära für die Coronavirus-Forschung zur Verfügung standen.

1984: Fördermittel AI19244

Im Jahr 1984 veröffentlichte Baric als Postdoktorand an der University of Southern California eine vom NIH finanzierte Studie zu Coronaviren.

In „Studies on the Mechanism of RNA Synthesis of a Murine Coronavirus“ versuchten Baric und seine Kollegen zu erklären, wie Coronaviren angeblich ihr Genom replizieren und ihre RNA produzieren, und schlugen neue mechanistische Modelle für die Transkription und Replikation von Coronaviren vor.

In dem Kapitel wurde die Unterstützung durch den NIH-Zuschuss AI19244 gewürdigt, was die staatliche Finanzierung von Barics Coronavirus-Forschung bereits Jahre vor der Gründung seines eigenen unabhängigen Labors belegt.

1986–2007: Fördermittel AI023946

Im Jahr 1986 gewährte das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) Ralph Baric seine erste eigenständige R01-Förderung, AI023946, mit dem Titel „Untersuchungen zum Mechanismus der MHV-Replikation“.

Der Zuschuss finanzierte Forschungen dazu, wie das Maus-Hepatitis-Virus (MHV) – ein Coronavirus – sein Genom repliziert und seine Gene exprimiert, mit dem Ziel, die molekularen Mechanismen zu verstehen, die die Replikation von Coronaviren steuern.

Das NIAID verlängerte den Zuschuss kontinuierlich bis mindestens 2007, wodurch er zur Grundlage von Barics langjährigem, staatlich finanzierten Forschungsprogramm zu Coronaviren wurde.

2001–2004: Förderprojekt GM063228

Im Jahr 2001 bewilligte das National Institute of General Medical Sciences (NIGMS), ein Institut der NIH, Ralph Baric an der University of North Carolina das R01-Förderprojekt GM063228 mit dem Titel „Reverse Genetics with a Coronavirus Infectious Construct“ (Reverse-Genetik mit einem infektiösen Coronavirus-Konstrukt).

Der Förderzuschuss lief bis einschließlich 2004.

Das Projekt finanzierte die Entwicklung von Methoden der reversen Genetik für Coronaviren unter Verwendung infektiöser cDNA-Konstrukte – einer Technologie, die es Forschern angeblich ermöglicht, vollständige Coronavirus-Genome aus klonierter DNA zu rekonstruieren, definierte genetische Veränderungen einzuführen und rekombinante Viren für experimentelle Untersuchungen zu gewinnen.

Der Förderzuschuss unterstützte direkt Arbeiten, die später in Barics Patentfamilie „Methoden und Zusammensetzungen für infektiöse cDNA des SARS-Coronavirus“ anerkannt wurden.

2004–2008: Fördermittel AI059136

Im Jahr 2004, nach dem SARS-Ausbruch, bewilligte das NIAID Ralph Baric die R01-Förderung AI059136 mit dem Titel „SARS Reverse Genetics“.

Der Zuschuss finanzierte die Entwicklung und Anwendung von Systemen der reversen Genetik für das SARS-Coronavirus – eine Technologie, die es Forschern angeblich ermöglicht, infektiöse Viren aus klonierter DNA zu rekonstruieren, gezielte genetische Veränderungen einzuführen und die Auswirkungen dieser Veränderungen experimentell zu untersuchen.

Das NIAID verlängerte den Zuschuss bis 2008 jährlich und stellte damit eine kontinuierliche staatliche Förderung für Barics Programm zur reversen Genetik von SARS sicher.

2005–2009: Förderprojekt AI059443

Im Jahr 2005 finanzierte das NIAID im Rahmen des P01-Projekts AI059443 ein aus mehreren Projekten bestehendes Forschungsprogramm zum SARS-Coronavirus.

Unter der Leitung von Baric förderte das Programm die Entwicklung von SARS-Impfstoffkandidaten, infektiösen Coronavirus-Klonen und Reagenzien, Tiermodellen sowie Untersuchungen zur Genomorganisation, Pathogenese und Virusreplikation von SARS, während kooperierende Forscher weitere Projekte zu Impfstoffen und zur Pathogenese verfolgten.

Das Programm wurde bis 2009 finanziert und bot damit im Rahmen einer einzigen NIAID-Förderung nachhaltige staatliche Unterstützung für mehrere parallele Forschungslinien zum SARS-Coronavirus.

2009–2012: Förderprojekt 5R01AI075297

Im Jahr 2009 bewilligte das NIAID das Förderprojekt R01 AI075297 mit dem Titel „SARS-CoV-Pathogenesemechanismen bei alternden Mäusen“ und gewährte Ralph Baric Fördermittel zur Untersuchung der Mechanismen, durch die das SARS-Coronavirus in alternden Mausmodellen angeblich Krankheiten auslöst.

Im Mittelpunkt des Projekts stand die SARS-CoV-Pathogenese in seneszenten Mäusen, einem Versuchsmodell, das dazu dienen sollte, schwere, mit dem Altern verbundene Erkrankungen besser nachzubilden.

Die Förderung wurde bis einschließlich 2012 kontinuierlich fortgeführt.

2012–2021: Förderprojekt U19AI100625

Im Jahr 2012 vergab das NIAID den Zuschuss U19AI100625 für ein aus mehreren Projekten bestehendes Programm zur Erforschung der systemischen Immunogenetik von SARS-CoV-Infektionen im breiteren Kontext der biologischen Verteidigung und neu auftretender Krankheitserreger.

Das Programm verband Studien zu Coronavirus-Infektionen, molekulare Hochdurchsatz-Profilierung, Bioinformatik, Tiermodelle und Mausgenetik, um die Reaktionen des Wirts auf Virusinfektionen zu untersuchen.

Der Zuschuss lief bis 2021.

Ab 2017 wurde der Coronavirus-Teilbereich von „SARS-CoV-Infektion“ auf „Neu auftretende Coronavirus-Infektionen im Collaborative Cross“ ausgeweitet, während das Gesamtprogramm weiterhin koordinierte Studien zur biologischen Verteidigung und zu neu auftretenden Krankheitserregern unter Verwendung von systemischer Immunogenetik, Bioinformatik und genetisch vielfältigen Mausmodellen unterstützte.

2013–2017: Förderprojekt U19AI107810

Im Jahr 2013 vergab das NIAID das Förderprojekt U19AI107810, ein aus mehreren Projekten bestehendes Forschungsprogramm mit dem Titel „Charakterisierung neuartiger Gene, die von RNA- und DNA-Viren kodiert werden“.

Im Rahmen des Programms leitete Baric ein eigenes Projekt mit dem Titel „Die Rolle nicht charakterisierter Gene bei Infektionen mit hochpathogenen humanen Coronaviren“ und war gleichzeitig für die Leitung des Gesamtprogramms und dessen Verwaltungskern verantwortlich.

Andere Projekte befassten sich mit Influenza-, Ebola- und Herpesviren und wurden durch gemeinsame Kernbereiche für Biochemie, Datenmanagement und Reagenzien unterstützt.

Anstatt neue Technologien der reversen Genetik zu entwickeln, nutzte dieses Programm diese Kapazitäten, um die biologischen Funktionen bisher nicht charakterisierter viraler Gene zu untersuchen, darunter auch Gene, die an Infektionen mit hochpathogenen humanen Coronaviren beteiligt sind.

Die Förderung lief bis einschließlich 2017.

2013–2022: Förderprojekt AI108197

Im Jahr 2013 bewilligte das NIAID das R01-Förderprojekt AI108197 mit dem Titel „Determinanten der Replikationsgenauigkeit und Pathogenese von Coronaviren“ – eine Zusammenarbeit zwischen Mark Denison von der Vanderbilt University und Baric.

Das Projekt untersuchte die Mechanismen, die angeblich bestimmen, wie genau Coronaviren ihr Genom replizieren und wie die Replikationsgenauigkeit die virale Pathogenese beeinflusst.

Der Förderzuschuss wurde bis 2022 kontinuierlich weitergeführt und unterstützte damit fast ein Jahrzehnt lang die Erforschung des Zusammenhangs zwischen der Genomreplikation von Coronaviren, Mutationen und der Erkrankung.

2014–2018: Förderprojekt U19AI109761

Im Jahr 2014 förderte das NIAID Ralph Barics Projekt „Diagnostische und prognostische Biomarker für schwere virale Lungenerkrankungen“ im Rahmen des „Center for Research in Diagnostics and Discovery“ (U19AI109761).

Das aus mehreren Projekten bestehende Programm vereinte Studien zu potenziellen Diagnostika für Infektionskrankheiten, Molekulardiagnostik, Systembiologie, genomischer Identifizierung und Wechselwirkungen zwischen Wirt und Mikroorganismen, während sich Barics Projekt auf die Identifizierung diagnostischer und prognostischer Biomarker im Zusammenhang mit schweren Lungenerkrankungen konzentrierte.

Die Förderung lief bis 2018 und unterstützte Barics Beitrag zu einer umfassenderen NIAID-Initiative zur Entwicklung neuer Ansätze für die Diagnose und Charakterisierung schwerer Virusinfektionen.

2015–2024: Förderprojekt AI110700

Im Jahr 2015 vergab das NIAID das R01-Förderprojekt AI110700 mit dem Titel „Mechanismen des Eindringens von MERS-CoV, der Übertragung zwischen verschiedenen Arten und der Pathogenese“ an Ralph Baric und Fang Li.

Im Rahmen des Projekts wurde untersucht, wie das MERS-Coronavirus vermutlich in Wirtszellen eindringt, zwischen verschiedenen Arten übertragen wird und Krankheiten verursacht.

Die Förderung wurde bis einschließlich 2024 kontinuierlich fortgeführt.

Ab 2020 wurde der Titel von MERS-CoV auf „Zelleintritt, artübergreifende Übertragung und Pathogenese des neuartigen Coronavirus …“ erweitert, was einen breiteren Fokus auf „neu auftretende“ Coronaviren widerspiegelt, während die Forschung zum Eintritt von Coronaviren, zum Wirtsspektrum und zur Pathogenese weiterhin unterstützt wurde.

2017–2021: Förderprojekt AI132178

Im Jahr 2017 vergab das NIAID den R01-Förderantrag AI132178 mit dem Titel „Breitband-Antivirusmittel GS-5734 zur Behandlung von MERS-CoV und verwandten neu auftretenden Coronaviren“ an Ralph Baric und Timothy Sheahan.

Das Projekt finanzierte Forschungsarbeiten zur Bewertung der antiviralen Verbindung GS-5734 (später bekannt als Remdesivir) gegen das MERS-Coronavirus und verwandte neu auftretende Coronaviren mit dem erklärten Ziel, eine breitwirksame antivirale Therapie zu entwickeln.

Der Förderzuschuss lief bis 2021 und wurde 2020 durch zwei Zusatzzuschüsse ergänzt.

Die Förderung wurde später in Barics Patentfamilien „An Mäuse angepasste SARS-CoV-2-Viren und Verfahren zu deren Verwendung“ sowie „SARS-CoV-2-Viren und Verfahren zu deren Verwendung“ als staatliche Unterstützung anerkannt.

2019–2023: Fördermittel AI149644

Im Jahr 2019 vergab das NIAID den U01-Zuschuss AI149644 mit dem Titel „Erforschung von Impfstoffen und Adjuvanzien gegen Atemwegsviren“ an Baric.

Das Projekt finanzierte die Forschung zur Entwicklung und Bewertung von Impfstoffstrategien und Adjuvanzien für Atemwegsviren und stellte damit staatliche Mittel für die Erforschung von Impfstoffplattformen bereit, die auf neu auftretende Atemwegserreger anwendbar sind.

Die Förderung lief bis 2023 und wurde 2020 durch einen Zuschuss für Ausrüstung ergänzt, was das anhaltende Engagement des NIAID für Barics Impfstoffentwicklungsprogramm widerspiegelte.

Die Förderung wurde später als staatliche Unterstützung in den Patentfamilien „An Mäuse angepasste SARS-CoV-2-Viren und Verfahren zu deren Verwendung“ sowie „SARS-CoV-2-Viren und Verfahren zu deren Verwendung“ anerkannt.

2020–2024: Förderprogramm U54 CA260543

Im Jahr 2020 vergab das National Cancer Institute (NCI), ein Institut der NIH, das Förderprogramm U54 CA260543 und gründete damit das North Carolina Seronet Center for Excellence.

Das von Ralph Baric mitgeleitete, mehrere Projekte umfassende Programm unterstützte die Forschung zur SARS-CoV-2-Immunität, einschließlich serologischer Korrelate von Immunität und Erkrankung, Antikörperreaktionen auf SARS-CoV-2 und andere pathogene humane Coronaviren, Immunglobulin-Proteomik, Plasmatherapie und COVID-19-assoziierte Gewebeschäden, zusammen mit speziellen Verwaltungs- und gemeinsamen Ressourcenzentren.

Die Finanzierung des Zentrums war mindestens bis 2024 gesichert.

Die Förderung wurde später in Barics Patentanmeldung „Human Monoclonal Antibodies Targeting the S2 Subunit of the SARS-CoV-2 Spike Protein“ als staatliche Unterstützung anerkannt.

2021–2023: Fördermittel AI158571

Im Jahr 2021 finanzierte das NIAID das Mehrprojektprogramm „Design and Development of a Pan-betacoronavirus Vaccine“ (P01AI158571).

Das Programm unterstützte koordinierte Forschungsarbeiten zu Pan-Betacoronavirus-Impfstoffen, zum Design von Pan-Betacoronavirus-Proteinimpfstoffen, zu nukleosidmodifizierten mRNA-LNP-Impfstoffplattformen, zum computergestützten Design von Pan-Betacoronavirus-Immunogenen sowie zu speziellen Kernbereichen für Biosicherheit, Immunüberwachung und nicht-menschliche Primaten.

Die Förderung lief mindestens bis 2023 und unterstützte eine integrierte Initiative zur Entwicklung von Impfstoffplattformen, die Schutz vor mehreren Betacoronaviren und nicht nur vor einem einzelnen Coronavirus-Stamm bieten sollen.

2022: Fördermittel AI171292

Im Jahr 2022 vergab das NIAID die Fördermittel für das Projekt U19AI171292, die „Rapidly Emerging Antiviral Drug Development Initiative – AViDD Center“ (READDI-AC), das gemeinsam von Ralph Baric und Timothy Willson geleitet wird.

Das aus mehreren Projekten bestehende Programm unterstützte die Erforschung und Entwicklung von Breitband-Antivirenmitteln, darunter spezielle Projekte zur Entwicklung von Antiviren-Leitverbindungen gegen Coronaviren sowie zu Kombinationstests und Breitband-Antivirenmitteln, die auf die Replikase und Helikase von Coronaviren abzielen, neben Kernbereichen der medizinischen Chemie, Enzymologie und Wirkstoffforschung.

Die Förderung stellte eine weitere Ausweitung von Barics langjährigem, vom Bund finanzierten Coronavirus-Forschungsprogramm dar, dessen Schwerpunkt sich vom Verständnis der Coronavirus-Biologie und der Entwicklung experimenteller Systeme hin zur Identifizierung und Weiterentwicklung von Wirkstoffkandidaten gegen Coronaviren und andere neu auftretende Viren verlagerte.

2022–2026: Förderprojekt AI167966

Im Jahr 2022 finanzierte das NIAID das Mehrprojektprogramm „Strukturbasiertes Design von breit schützenden Coronavirus-Impfstoffen“ (P01AI167966).

Das Programm förderte koordinierte Forschungsarbeiten zum strukturbasierten Design von Coronavirus-Impfstoffen, zum Design von Nanopartikel-Impfstoffen, zur breit wirksamen humoralen Immunität gegen Coronaviren, zur Virusevolution, zur präklinischen Impfstoffprüfung sowie zu speziellen Kernbereichen in den Proteinwissenschaften, der Virologie und der Forschung an nichtmenschlichen Primaten.

Baric leitete den Virologie-Kernbereich des Programms.

Die Förderung lief mindestens bis 2026 und unterstützte integrierte Bemühungen zur Entwicklung von Impfstoffen, die einen breiten Schutz gegen mehrere Coronaviren statt nur gegen einen einzelnen Coronavirus-Stamm bieten sollen.

Entwicklung der Coronavirus-Patente mit Nummern der Bundesfördermittel

2006: cDNA des infektiösen SARS-Coronavirus / Reverse-Genetik

US 2006/0240530 A1 — AI023946; GM063228

2016: Coronavirus-Diagnostik

US 2016/0238601 A1 — AI085524, AI057157 und U19AI107810

2017–2018: Chimäre Spike-Proteine des Coronavirus

US 2017/0096455 A1; US-Patent 9.884.895 — U54AI057157

2021–2022: An Mäuse angepasste und Reporter-SARS-CoV-2-Viren

US-Patente 11.225.508 und 11.492.379 — AI132178; AI142759; AI100625; AI108197; AI089728; AI149644; HHSN2722017000361

2023: Coronavirus-Therapeutika

US 2023/0137667 A1 — AI106772

2025: Monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2

US 2025/0145691 A1 — U54CA260543

Fazit

Die öffentlich zugänglichen Unterlagen zeigen keine Reihe von isolierten Förderungen für Coronaviren.

Sie zeigen vielmehr eine kontinuierliche Investition der Bundesregierung über mehr als vier Jahrzehnte hinweg.

Seit Barics frühesten, vom NIH finanzierten Coronavirus-Forschungsarbeiten im Jahr 1984 lässt sich anhand der Förderunterlagen eine klare Entwicklung erkennen: von der Erklärung der angeblichen Funktionsweise von Coronavirus-Gensequenzen über die Entwicklung von Technologien zur Manipulation und gentechnischen Veränderung von Coronavirus-Genomen bis hin zur Durchführung späterer Mutagenese- und Gain-of-Function-Experimente und schließlich zur Entwicklung von Diagnostika, antiviralen Medikamenten und Impfstoffen.

Die Fördermittel, Veröffentlichungen und Patente dokumentieren den langfristigen Aufbau des von der US-Regierung finanzierten Coronavirus-Forschungsprojekts von Ralph Baric.