Die USA bringen gegen den Klima-Schwindel die unabhängige Wissenschaft wieder zur Geltung

Die Täuschungen, der Klimawandel werde vom menschengemachten CO2 verursacht, gehen letztlich vom „Weltklimarat“ aus, der keine wissenschaftliche, sondern eine primär politische Organisation der UNO ist, in der Politiker das letzte Wort darüber haben, was als angeblich wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlicht werden soll.1 – Nun hat US-Energieminister Chris Wright eine unabhängige Expertengruppe mit der kritischen Neubewertung der Klimawissenschaft beauftragt. Über deren Bericht wird in dem nachfolgenden Artikel informiert, den wir vom EIKE-Klima-Institut übernehmen. (hl)

„Die Klima-Wissenschaft ist zurück!”

Von Craig Rucker



„Climate science is baaaack!”

So beginnt Dr. Judith Curry ihren Blog, eine zu Recht begeisterte Klimawissenschaftlerin, in welchem sie die wichtige neue Klimabewertung des Energieministeriums vorstellt. Lesen Sie den DOE-Bericht auf CFACT.org.

Viel zu lange sind Klima-Eiferer damit durchgekommen, alarmierende und übertriebene Aussagen über willfährige Medien, die ihre ungeprüften Verzerrungen als Evangelium veröffentlichen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie verleumden oder ignorieren jeden, der mutig genug ist, sich zu