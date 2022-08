Die USA sind kurz davor, Julian Assange in die Finger zu bekommen. Ein Interview mit John Pilger

In einem Interview mit Oscar Grenfell von der World Socialist Website erläutert John Pilger die jüngsten Manöver der US-amerikanischen und britischen Behörden zur Auslieferung des Journalisten und Verlegers Julian Assange an die USA, in dem ihm 175 Jahre Gefängnis für das Verbrechen des Journalismus drohen.

Nach der Ankündigung von Innenministerin Priti Patel, die Auslieferung zu genehmigen, stellt sich die Frage, wie weit der Fall Assange fortgeschritten ist. Sind die Gefahren, denen er sich ausgesetzt sieht, dringlicher als zuvor?

Es ist eine gefährliche, unberechenbare Zeit. Seit der Innenminister den Auslieferungsbeschluss unterzeichnet hat, wurde von Julians Anwälten ein vorläufiger Einspruch eingelegt. Vorläufig“ ist Teil des langwierigen Berufungsverfahrens. Die Anwälte müssen in den nächsten Wochen eine so genannte „vollendete Berufungsbegründung“ vorlegen, dann reichen die USA und der Innenminister ihre Antworten ein. Erst danach entscheidet ein Richter (der nicht vor Gericht sitzt), ob er den Antrag annimmt oder nicht. Das mag akribisch klingen, aber wenn ich es beobachte, kommt es mir vor wie eine fein gesponnene Decke der Verschleierung über einem zutiefst voreingenommenen System.

Bis zur Anhörung vor dem High Court im vergangenen Jahr glaubte ich, dass die obersten Richter des Landes die Berufung der USA zurückweisen und etwas von der mythologisierten Vorstellung der britischen Justiz zurückgewinnen würden, und sei es nur, um das Überleben des Systems zu sichern, das zum Teil vom „Gesicht“ innerhalb der geheimnisvollen Bereiche des britischen Establishments abhängt. Diese Demonstration von „Unabhängigkeit“ zur Unterstützung der Justiz hat es in der Vergangenheit gegeben. In Julians Fall ist der Sachverhalt sicherlich zu ungeheuerlich – kein ordentliches Gericht würde ihn auch nur in Erwägung ziehen – doch ich habe mich geirrt. Die Entscheidung des Obersten Richters von England und Wales vom Oktober letzten Jahres, dass die USA das Recht haben, „Zusicherungen“ zu fabrizieren und nachträglich einzuführen, die nicht einmal Teil eines vorherigen ordnungsgemäßen Verfahrens waren, war ziemlich schockierend. Es gab keine Gerechtigkeit, kein Verfahren, sondern die Arglist und Rücksichtslosigkeit der US-Macht wurde zur Schau gestellt. Macht ist Recht.

Heute wissen die USA, dass sie kurz davor sind, Julian in ihre Hände zu bekommen. Im Gegensatz zu früheren Parlamenten in Westminster gibt es nicht eine einzige Stimme, die sich für ihn einsetzt. Trotz einer hartnäckigen Kampagne, die die Bedrohung einer „freien Presse“ durch Julians Auslieferung hervorhebt, wird er in den Medien, die ihm nach wie vor feindselig gegenüberstehen, kaum wahrgenommen. Die Journalisten waren noch nie so willfährig wie heute, und Julians Fall erinnert einige daran, wie sie sein sollten. Er beschämt sie.

Sie haben Julian in den letzten zehn Jahren stets verteidigt. Waren Sie in dieser Zeit schockiert über die Intensität, mit der er verfolgt wurde?

Vielleicht nicht schockiert; als Journalist habe ich die Rücksichtslosigkeit des Staates selbst erlebt. Denken Sie daran, dass die Verfolgung von Julian ein Maßstab für seine Leistungen ist. Er informierte Millionen von Menschen über die Täuschungen von Regierungen, denen zu viele vertrauten; er respektierte das Recht der Menschen auf Wissen. Das war ein bemerkenswerter öffentlicher Dienst.

Glauben Sie, dass dies mit einem umfassenderen Angriff auf die demokratischen Rechte zusammenhängt?

Ja, es ist die jüngste Stufe der Abkehr von dem, was man früher „Sozialdemokratie“ nannte. Der Abbau von Rechten in den USA und im Vereinigten Königreich ist eine Reaktion auf das Aufbegehren der Menschen in den 1960er und 1970er Jahren, auf ihr Gewissen und ihre Vorstellungen von Gerechtigkeit. Dies war ein historischer „Moment“, in dem die Gesellschaft aufgeklärter wurde, Minderheiten- und Geschlechterrechte sich durchsetzten und Arbeitnehmer sich wehrten.

Gleichzeitig wurde das so genannte „Informationszeitalter“ eingeleitet. Dabei ging es nur zum Teil um Informationen; in Wirklichkeit war es ein Medienzeitalter, in dem die Medien einen allgegenwärtigen, kontrollierenden Platz im Leben der Menschen einnahmen. Eines der einflussreichsten Bücher dieser Zeit war „The Greening of America“. Auf dem Umschlag standen die Worte: Es wird eine Revolution geben. Sie wird nicht wie die Revolutionen der Vergangenheit sein. Sie wird vom Individuum ausgehen“. Die Botschaft des Autors, eines jungen Akademikers aus Yale, Charles Reich, lautete, dass Wahrheitsbekundungen und politische Maßnahmen gescheitert seien und nur „Kultur“ und Selbstbeobachtung die Welt verändern könnten.

Innerhalb weniger Jahre hatte der von neuen Profitmöglichkeiten angetriebene Kult des „Me-ism“ den Sinn der Menschen für gemeinsames Handeln, ihren Sinn und ihre Sprache für soziale Gerechtigkeit und Internationalismus untergraben. Klasse, Geschlecht und Rasse wurden voneinander getrennt; Klasse als Erklärungsansatz für die Gesellschaft wurde zur Ketzerei. Das Persönliche wurde zum Politischen, und die Medien waren die Botschaft. Die Propaganda lautete, dass etwas, das Globalismus genannt wurde, gut für uns sei. Ein Tsunami von Verkäufen und digitaler Überwachung im Zusammenhang mit dem „Markt“ überschwemmte uns. Der Korporatismus, seine fadenscheinige Sprache und sein Autoritarismus machten sich vieles in unserem Leben zu eigen und sorgten für das, was der Wirtschaftswissenschaftler Ted Wheelwright eine „Zwei-Drittel-Gesellschaft“ nannte – mit einem unteren Drittel, das Schulden und Armut ausgesetzt ist, während ein unerkannter Klassenkampf die Macht der Arbeiter entwurzelt und zerstört. Die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten im Land der Sklaverei im Jahr 2008 und die Erfindung eines neuen Kalten Krieges vervollständigten die politische Desorientierung derjenigen, die 20 Jahre zuvor eine kritische Opposition gebildet hätten. Das Auslöschen der Antikriegsbewegung war Barack Obamas denkwürdigste Leistung.

Gibt es einen Zusammenhang mit der Eskalation des Krieges, einschließlich der von den USA angeführten Konfrontationen mit China und Russland?

Die heutigen Ereignisse sind das direkte Ergebnis von Plänen, die in der Verteidigungsplanungsrichtlinie von 1992 festgelegt wurden, einem Dokument, in dem dargelegt wurde, wie die USA ihr Imperium aufrechterhalten und alle realen und imaginären Herausforderungen abwehren würden. Das Ziel war die Vorherrschaft der USA um jeden Preis, buchstäblich. Das von Paul Wolfowitz und Dick Cheney verfasste Dokument, die in der Regierung von George W. Bush und bei der Invasion des Irak eine Schlüsselrolle spielen sollten, hätte auch von Lord Curzon im 19. Sie gründeten das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert. Amerika, so rühmten sie sich, würde „eine neue Grenze überwachen“. Die Rolle der anderen Staaten würde darin bestehen, Vasallen oder Bittsteller zu sein, oder sie würden vernichtet werden. Die Nato plante die Eroberung Europas und Russlands mit dem gleichen Eifer und der gleichen Gründlichkeit wie Hitlers Imperialisten. Der aktuelle Krieg der Nato gegen Russland und die Provokationen Chinas haben hier ihre Wurzeln.

Was halten Sie von der Rolle, die die albanische Labor-Regierung spielt? Können Sie sich zu dem Bericht Declassified Australia äußern, in dem interne Informationen für Generalstaatsanwalt Dreyfus enthalten sind, aus denen hervorgeht, dass der einzige Schwerpunkt der Labor-Regierung eine hypothetische Gefängnisüberstellung ist, nachdem Assange an die USA ausgeliefert und dort wegen des Espionage Acts verurteilt wurde?

Die Albanese-Labor-Regierung ist so rechtslastig und willfährig wie jede australische Labor-Regierung – nur die Whitlam-Regierung von 1772-75 war anders, und die wurde abgesetzt. Es war die Labor-Regierung von Julia Gillard, die Australiens Zusammenarbeit mit den USA initiierte, um Assange zum Schweigen zu bringen. Die Idee der „Gefängnisverlegung“ kann als ein Trick angesehen werden, um die Unterstützung für Julian in seinem Heimatland zu sichern. Was auch immer geschieht, die USA werden entscheiden und die albanische Regierung wird tun, was man ihr sagt.

Wir weisen darauf hin, dass Arbeiter und junge Menschen Assange als Speerspitze des Kampfes gegen Krieg und Autoritarismus verteidigen müssen. Warum denken Sie, dass die Bürger den Kampf für die Freilassung von Assange aufnehmen sollten?

Julian Assange ist die mutige Verkörperung eines Kampfes gegen die dunkelste, unterdrückerische Macht in unserer Welt; und prinzipientreue Menschen, ob jung oder alt, sollten sich ihr so gut wie möglich widersetzen; oder sie könnte eines Tages ihr Leben und Schlimmeres betreffen.

John Pilger ist der Autor von Freedom Next Time. Alle seine Dokumentarfilme können kostenlos auf www.johnpilger.com angesehen werden.