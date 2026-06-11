Trump sagt: „Wir werden sie auch morgen wieder in Grund und Boden bombardieren“, falls es zu keiner Einigung kommt – nachdem Dutzende Tomahawk-Raketen den Iran getroffen haben und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump gegenüber FOX: „Wir werden sie morgen Abend in Grund und Boden bombardieren.“ Der Präsident erklärte, „wir werden sie morgen Abend erneut in Schutt und Asche legen“ , sollte bis dahin keine Einigung erzielt worden sein. Die USA geben an, dass die Angriffe heute Nacht abgeschlossen wurden .

Der Präsident erklärte, , sollte bis dahin keine Einigung erzielt worden sein. Die USA geben an, dass . Die IRGC behauptet, in zwei Angriffswellen 18 militärische Ziele der USA getroffen zu haben – darunter auch das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain.

– darunter auch das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain. USA starten zweite Nacht in Folge Luftangriffe auf den Iran: Laut Centcom „ haben US-Streitkräfte heute um 17:15 Uhr ET auf Anweisung des Oberbefehlshabers weitere Selbstverteidigungsangriffe gegen mehrere Ziele im Iran gestartet. Die Angriffe sind eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Iran.“

haben US-Streitkräfte heute um 17:15 Uhr ET auf Anweisung des Oberbefehlshabers weitere Selbstverteidigungsangriffe gegen mehrere Ziele im Iran gestartet. Die Angriffe sind eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Iran.“ In den iranischen Städten Sirik, Manab, Bandar Abbas und Bushehr waren Explosionen zu hören.

waren Explosionen zu hören. Hegseth bestätigt unmittelbar bevorstehende Angriffe auf wichtige iranische Einrichtungen

Trump sagt: „Wir werden den Iran heute erneut hart angreifen“

Trump sagt, eine „geheime Mission“ habe die Meerenge wieder geöffnet

habe die Meerenge wieder geöffnet Trump erklärt gegenüber Fox, er werde mit den Angriffen „möglicherweise weitermachen“ .

. Trump sagt, der Iran habe zu lange mit den Verhandlungen gewartet und müsse nun „den Preis dafür zahlen“ .

und müsse nun . Teheran behauptet, die Angriffe der vergangenen Nacht in Kuwait, Bahrain und Jordanien seien die Erfüllung seiner zuvor angekündigten „Vergeltung“ – das Hauptquartier der Fünften Flotte in Manama war das Ziel, wie Aufnahmen zeigen.

seien die Erfüllung seiner zuvor angekündigten „Vergeltung“ – in Manama war das Ziel, wie Aufnahmen zeigen. Der Iran signalisiert erneut, dass er alle indirekten Gespräche und Verhandlungen abbrechen könnte, und sagt, er „überprüfe“ die Gespräche mit den USA nach dem jüngsten Raketenaustausch.

***

Trump warnt: „Wir werden sie in Grund und Boden bombardieren“, wenn es keine Einigung gibt

Trey Yingst von Fox News hat kurz nach einem neuen, von Trump angeordneten Bombenangriff auf den Iran einen aktuellen Bericht veröffentlicht. Er sagt: „Ich habe den Präsidenten gefragt, was passieren wird, wenn die Iraner das von den amerikanischen Unterhändlern vorgelegte Abkommen nicht unterzeichnen. Präsident Trump sagte: ‚Wir werden sie morgen Abend in Grund und Boden bombardieren.‘“ Der Präsident erklärte, „wir werden sie morgen Abend erneut in Schutt und Asche legen“, sollte bis dahin kein Abkommen zustande kommen.

US-MILITÄR GIBT BEKANNT, DIE NEUESTEN ANGRIFFE IM IRAN ABGESCHLOSSEN ZU HABEN

Die Angriffe heute Nacht haben Teheran dazu veranlasst, die Straße von Hormus erneut für „alle Arten von Schiffen“ zu sperren. Bislang sind noch keine Bomben direkt auf die Hauptstadt gefallen, sondern Berichten zufolge außerhalb davon. Das könnte sich schnell ändern. Wichtig im Zusammenhang mit Trumps jüngsten Behauptungen ist, dass die iranische Führung bestreitet, heute Nacht direkt mit Trump gesprochen zu haben. Die wichtigsten Punkte von Yingst von Fox:

Der Präsident sagte mir, er habe heute Nacht direkt mit iranischen Beamten gesprochen, die ihn gebeten hätten, die Bombardierung zu stoppen .

. 49 Tomahawk-Raketen waren von den Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt unseres Gesprächs abgefeuert worden, zusätzlich zu den Bombenangriffen durch Kampfflugzeuge.

zum Zeitpunkt unseres Gesprächs abgefeuert worden, zusätzlich zu den Bombenangriffen durch Kampfflugzeuge. Das Teheran am nächsten gelegene Ziel befand sich etwa 40 Meilen außerhalb der Stadt.

Trump fügte hinzu, dass die Bombardierung in Kürze aufhören werde, aber dass, wenn sie das Abkommen nicht unterzeichnen, „wir sie in Grund und Boden bombardieren werden“.

Präsident Trump bezeichnete dies als „den am häufigsten gebrochenen Waffenstillstand in der Weltgeschichte“. V

Vizepräsident JD Vance sagte mir, die Vereinigten Staaten hätten im Rahmen des Verhandlungsprozesses sowohl mit moderaten als auch mit extremeren Stimmen im Iran zu tun.

Spoke with President Trump tonight as he oversaw the U.S. military strikes against Iran from the Situation Room.



The President told me he spoke directly with Iranian officials tonight who asked him to stop bombing.



49 Tomahawk missiles had been fired by the United States at… pic.twitter.com/s4WnsPTO4d — Trey Yingst (@TreyYingst) June 10, 2026

Tasnim berichtet nun von neuen iranischen Gegenangriffen auf US-Stützpunkte im gesamten Golfgebiet, wobei mehrere Explosionen an amerikanischen Stützpunkten in Kuwait und Bahrain gemeldet werden. Die IRGC behauptet nun, in zwei Angriffswellen 18 US-Militärziele getroffen zu haben.

In Bahrain befindet sich ein wichtiges Hauptquartier der Marine, und die Iraner behaupten nun, einen direkten gezielten Schlag gegen das Hauptquartier der 5. Flotte der US-Marine ausgeführt zu haben. Wir erleben erneut, wie die „Eskalationsleiter“ weiter nach oben klettert, und Verhandlungen scheinen in Wirklichkeit in weiter Ferne zu liegen. Dies könnte der Beginn weiterer Tage voller Angriffe und Gegenangriffe sein, da Teheran nicht so leicht mit dem Hut in der Hand an den Verhandlungstisch zurückkehren wird. Doch es scheint, als setze das Weiße Haus weiterhin darauf, obwohl Risiko und Unvorhersehbarkeit in dieser Phase sprunghaft ansteigen.

Ein neu aufgetauchtes, weit verbreitetes Video zeigt ein Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges, das in Iran noch immer im Einsatz ist:

Iranian F-14 Tomcat fighter jet landing at one of the air bases in Iran.



Video claimed to be from tonight. pic.twitter.com/4ZNTJKa2k7 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: Iranischer F-14 Tomcat-Kampfjet landet auf einer der Luftwaffenbasen im Iran. Video soll von heute Abend stammen.

USA starten Luftangriffe auf den Iran

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷 Aktueller Überblick Nahost – Iran, USA, Israel (Stand: 11. Juni, 05.45)



🎥Video 1: Auf seiner offiziellen Website hat das US-CENTCOM heute dieses Video mit dem Titel „US-Streitkräfte schließen jüngste Luftangriffe im Iran ab“ veröffentlicht.



🎥Video 2: Al Jazeera… pic.twitter.com/wGaZIuTdFj — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

Nach mehreren Ankündigungen des Hauptereignisses teilte das US-Zentralkommando mit, dass seine Streitkräfte heute um 17:15 Uhr (Ostküstenzeit) auf Anweisung des Oberbefehlshabers mit weiteren Luftangriffen zur Selbstverteidigung gegen mehrere Ziele im Iran begonnen hätten. „Die Angriffe sind eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Iran.“

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: Die Streitkräfte des U.S. Central Command haben heute um 17:15 Uhr ET auf Weisung des Oberbefehlshabers zusätzliche Selbstverteidigungsangriffe gegen mehrere Ziele im Iran gestartet. Die Angriffe erfolgen als Reaktion auf die unbegründete und fortgesetzte Aggression Irans.

Lokale iranische Medien berichteten, dass in den iranischen Städten Sirik, Manab, Bandar Abbas und Bushehr Explosionen zu hören waren, während Al Hadath meldete, dass im Militärlager Al-Saban in Aden, Jemen, eine Explosion zu hören war.

Zudem gibt es unbestätigte Berichte, wonach bereits Vergeltungsschüsse mit iranischen ballistischen Raketen im Gange sind, während offenbar eine neue Runde von US-Luftangriffen auf den Iran wieder aufgenommen wurde.

Early reports now indicate that retaliatory Iranian ballistic missile launches are already underway, amidst what appears to be the resumption of a new round of U.S. strikes on Iran. — OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: Frühe Berichte deuten nun darauf hin, dass iranische Vergeltungsstarts ballistischer Raketen bereits im Gange sind, inmitten dessen, was wie die Wiederaufnahme einer neuen Runde von US-Schlägen gegen den Iran erscheint.

Hegseth kündigt bevorstehende Angriffe auf wichtige iranische Einrichtungen an, Iran erklärt sich für „vollständig vorbereitet“

In Anlehnung an frühere Äußerungen von Präsident Trump erklärte Kriegsminister Pet Hegseth soeben: „Das CENTCOM wird heute Nacht alle Hände voll zu tun haben, wir werden den Iran hart treffen, wir werden wichtige Einrichtungen im Iran bombardieren.“

🚨🇺🇸 BREAKING: Hegseth announces major strikes on Iran tonight:



"CENTCOM will be busy tonight, we will be hitting Iran hard, we will bomb key facilities in Iran."



Announcing the strikes before they happen is itself the strategy.



You don't telegraph a bombing campaign hours in… pic.twitter.com/gwKwQjem2R — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026

Wie @MarioNawfal schreibt, ist die Ankündigung der Angriffe, bevor sie stattfinden, an sich schon die Strategie.

Man kündigt eine Bombardierungskampagne nicht schon Stunden im Voraus an, es sei denn, die Botschaft ist wichtiger als der Überraschungseffekt.

Das ist der ultimative Druckversuch in seiner reinsten Form: Die Bomben sind geladen, die Ziele ausgewählt, und das Papier liegt noch auf dem Tisch und wartet auf eine Unterschrift.

Eine iranische Militärquelle teilte der Nachrichtenagentur Tasnim mit:

„Die iranischen Streitkräfte sind heute Nacht voll einsatzbereit. Sollten die Amerikaner aggressive Maßnahmen ergreifen, werden sie erneut mit heftigen Reaktionen konfrontiert sein.

Die Vorstellung der Amerikaner von einer ‚kontrollierten Eskalation‘ ist töricht, und der Iran wird nicht zögern, den Amerikanern neue Kalkulationen aufzuzwingen.“

Die Ölpreise sind aufgrund dieser Nachrichten auf Tageshöchststände gestiegen…

Trump sagt, „geheime Mission“ habe 200 Schiffe und 100 Millionen Barrel Öl durch die Meerenge gebracht

Dies bestätigt unsere Berichte sowohl von vor einer Woche (siehe „Während die Golfstaaten Umgehungs-Pipelines planen, hilft das US-Militär stillschweigend Schiffen bei der Durchfahrt durch den Hormuz-Kanal“) sowie von heute Nachmittag („Immer mehr Öltanker schlüpfen erfolgreich durch den Hormuz-Kanal und schwächen Irans Verhandlungsmacht“) hat Trump soeben auf Truth Social gepostet, dass er „unser großartiges US-Militär angewiesen habe, eine geheime Mission durchzuführen, um Öltanker und andere Handelsschiffe bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu unterstützen.“ Natürlich war die Mission nicht so geheim, wenn wir bereits vor einer Woche darüber berichteten, wie das US-Militär Schiffen bei der Durchfahrt der Meerenge half.

Auf jeden Fall fügte Trump hinzu, dass „diese Bemühungen dazu geführt haben, dass mehr als 100 MILLIONEN Barrel Öl die Meerenge passiert haben und auf den freien Markt gelangt sind. Mehr als 200 Handelsschiffe haben die Meerenge sicher durchquert,“, was erklären würde, warum die Ölpreise niedrig geblieben sind, und bestätigt, was Rich Privorotsky, Leiter von Goldman Sachs’ Delta One, heute Morgen schrieb, nämlich dass „dem Ölmarkt viel zugemutet wurde und er einfach nicht steigt, was angesichts des Ausmaßes der Eskalation bemerkenswert ist. Die einzige Schlussfolgerung, die wirklich zur Preisentwicklung passt, ist, dass die Barrel immer noch durch die Straße von Hormus gelangen, ob sichtbar oder nicht. Es scheint keine rationalere Erklärung zu geben.“

„Dieser überaus erfolgreiche Einsatz ist darauf zurückzuführen, dass die VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA die Straße von Hormus KONTROLLIEREN – NICHT der Iran“, schloss Trump.

Nun stellt sich die Frage, ob der Iran, dessen Einfluss in diesem Konflikt infolge dieser Entwicklung als drastisch geschwächt angesehen würde, zulassen wird, dass getarnte Tanker und andere Schiffe mit ausgeschalteten Transpondern weiterhin die Meerenge passieren – was Trumps implizite Behauptung bestätigen würde, dass das Land keine Kontrolle mehr über die Meerenge habe –, oder ob Teheran öffentlich demonstrieren wird, wie viel Kontrolle es noch ausübt.

Trump sagt: „Wir werden den Iran heute erneut hart angreifen“

Der Ölpreis schoss in die Höhe und stieg um mehr als einen Dollar, wobei WTI über 91 Dollar kletterte und Brent 94 Dollar erreichte, nachdem Präsident Trump versprochen hatte, den Iran erneut anzugreifen, und das Land dafür kritisierte, die Gespräche über ein vorläufiges Friedensabkommen verzögert zu haben, nachdem erneute Angriffe in der Nacht die fragile zweimonatige Waffenruhe weiter belastet hatten.

„Wir werden sie angreifen, wir werden sie sehr hart angreifen“, sagte Trump am Mittwoch vor Reportern im Weißen Haus. „Wir haben sie gestern hart getroffen, und wir werden sie heute erneut hart treffen.“

Trump lehnte es ab, zu sagen, welche Ziele die US-Streitkräfte im Iran angreifen würden. Der Präsident wiederholte seine frühere Kritik, dass Teheran zu lange gebraucht habe, um ein Ende des Konflikts auszuhandeln.

„Ich arbeite seit einigen Monaten mit dem Iran zusammen, und sie sollten ihr Abkommen unterzeichnen“, sagte er. „Es war nur tip, tip, tip – ich weiß nicht, was sie tun.“

BREAKING: President Trump says he is going to continue bombing Iran "very hard" after it shot down a U.S. helicopter over the Strait of Hormuz.



"We're going to be attacking them and attacking them very hard."



"I've been working with Iran for a number of months, and they should… pic.twitter.com/tlO6S10uyo — Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Präsident Trump sagt, er werde nach dem Abschuss eines US-Helikopters über der Straße von Hormus weiterhin Iran „sehr hart“ bombardieren.

„Wir werden sie angreifen und sie sehr hart angreifen.“

„Ich habe seit mehreren Monaten mit Iran zusammengearbeitet, und sie sollten ihren Deal unterzeichnen. Es ist ein guter Deal. Er gibt ihnen nicht das Recht auf eine Nuklearwaffe. Tatsächlich verbietet er ihnen vollkommen, jemals eine Nuklearwaffe zu besitzen.“

Trump erklärte, er habe Vergeltungsmaßnahmen gegen die Islamische Republik ergriffen, weil diese einen US-Apache-Hubschrauber in der Nähe der Straße von Hormus abgeschossen habe. Teheran hat den Abschuss des Hubschraubers nicht bestätigt und mitgeteilt, man überlege angesichts der US-Angriffe, ob man die Verhandlungen fortsetzen solle.

„Der diplomatische Prozess findet nicht im luftleeren Raum statt, und um einen diplomatischen Prozess voranzubringen, braucht man einen gewissen Spielraum, um vorankommen zu können“, Esmail Baghaei, ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency mit diesen Worten zitiert. „Wo immer es notwendig ist, werden unsere Streitkräfte dem Feind mit aller Härte begegnen.“

Trumps Äußerungen folgten auf erneute gegenseitige Angriffe beider Seiten, was verdeutlicht, wie hoch die Spannungen sind und wie groß das Risiko ist, dass die sporadischen indirekten Gespräche zwischen dem Iran und den USA scheitern könnten. Die nächtlichen Zusammenstöße folgten auf eine direkte Konfrontation zwischen dem Iran und Israel Anfang dieser Woche, wurden jedoch eingestellt, nachdem Trump beide Seiten zum Einstellen der Feindseligkeiten aufgefordert hatte.

Der S&P weitete seinen Rückgang auf über 1 % aus, und WTI kletterte nach Trumps Äußerungen auf über 91 Dollar pro Barrel und erreichte damit Tageshöchststände.

Fast seit Beginn des Konflikts schwankt Trump zwischen Drohungen mit verstärkten Angriffen und der Behauptung, eine Einigung sei in greifbarer Nähe. Selbst angesichts der seit letzter Woche eskalierenden Spannungen hatte er vor der Veröffentlichung des neuen Beitrags signalisiert, er wolle die Feindseligkeiten eindämmen und eine Rückkehr zum totalen Krieg vermeiden.

Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte, die Gespräche seien noch im Gange und die USA würden maximalen Druck ausüben, bis eine Einigung erzielt sei. Fox News berichtete als erstes über den Stand der Gespräche. Die halboffizielle iranische Studentenagentur IINA berichtete, dass am Mittwoch eine Delegation aus Katar in Teheran eingetroffen sei, um den diplomatischen Prozess zur Beendigung des Krieges zu erörtern.

Das US-Militär teilte mit, es habe eine Operation abgeschlossen, bei der Kampfflugzeuge iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen in der Nähe der Straße von Hormus angegriffen hätten. Die Islamische Revolutionsgarde habe Raketen auf vier amerikanische Ziele abgefeuert, darunter Unterstände für F-35-Kampfflugzeuge und eine Kommandozentrale des US-Militärs auf der Al-Azraq-Luftwaffenbasis in Jordanien, berichtete der staatliche Nachrichtensender IRIB am Mittwoch.

Der Iran gab zudem an, Drohnen auf den wichtigsten US-Marinestützpunkt im Nahen Osten in Bahrain abgefeuert und die Ali-Al-Salem-Luftwaffenbasis in Kuwait getroffen zu haben. Das kuwaitische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe am frühen Mittwoch Projektile abgefangen, während Jordanien angab, fünf iranische Raketen abgefangen zu haben.

Teheran erklärte, es habe sein „angeborenes Recht auf legitime Selbstverteidigung“ ausgeübt und warnte die Staaten der Region davor, den USA und Israel zu gestatten, ihr Territorium als Ausgangspunkt für Angriffe auf die Islamische Republik zu nutzen.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Opfer bei den Angriffen.

„Könnte weitermachen“ mit Angriffen: Trump gegenüber Fox

Stehen weitere Angriffe bevor? Trump deutet dies zweifellos stark an, doch eine übergreifende strategische Vision bleibt nach wie vor unklar und undefiniert. Erneut schwankte er innerhalb von nur 12 Stunden zwischen der Ankündigung, ein Abkommen stehe kurz bevor, und der Androhung weiterer Angriffswellen auf den Iran, nachdem gestern Abend:

Präsident Trump sagte am Mittwoch, er stehe kurz davor, weitere Angriffe auf den Iran anzuordnen, nachdem das Land Angriffe auf amerikanische Stützpunkte in Ländern am Persischen Golf verübt habe, so Trey Yingst von Fox News.

Trump sagte, er werde „möglicherweise weitermachen“ mit den Angriffen, die sich gegen Kraftwerke und Brücken richten würden, da die iranischen Unterhändler die USA „an der Nase herumführen“, so Yingst.

Kurz vor diesen Äußerungen schrieb er auf Truth Social, dass der Iran „den Preis zahlen“ müsse, nachdem er zu lange gebraucht habe, um die Verhandlungen voranzutreiben.

Trump: Iran hat zu lange mit Verhandlungen gewartet, wird nun „bezahlen“

Im Rahmen dessen, was die Vereinigten Staaten als ihre jüngsten „Verteidigungsschläge“ bezeichnen, nachdem der Iran einen Apache-Hubschrauber in der Region Hormuz abgeschossen hatte, griffen amerikanische Streitkräfte in der Nacht auf Mittwoch „Luftabwehrstellungen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradarstandorte“ an – so das Pentagon. Der Iran bestätigte, dass es tatsächlich neue Angriffe in der Umgebung von Bandar Abbas und auf der Insel Qeshm gegeben habe, machte jedoch keine Angaben zum Ausmaß der Schäden oder zu möglichen weiteren Angriffen an anderen Orten in der Islamischen Republik.

„Die Operation war eine angemessene Reaktion auf die jüngsten Angriffe auf US-Streitkräfte und internationale Handelsschiffe, die die regionalen Gewässer durchfuhren“, erklärte das US-Zentralkommando (CENTCOM). Trump greift unterdessen erneut Teheran an und behauptet, dessen Militär sei mittlerweile ein „völliges und totales Chaos“ – und dennoch reagiert es weiterhin:

Der Ölpreis reagiert, da sich keine friedliche Lösung oder Deeskalation abzeichnet…

Teheran beanspruchte später die Angriffe in Kuwait, Bahrain und Jordanien als Erfüllung seiner zuvor angekündigten „Vergeltungsmaßnahmen“ – zumal in diesen Ländern amerikanische Streitkräfte stationiert sind. Dies ist bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass der Waffenstillstand ignoriert (oder besser gesagt: zunichte gemacht – auch wenn das Weiße Haus behauptet, er sei weiterhin in Kraft) wurde, und zwar durch massive Vergeltungsschläge, wobei jede Seite behauptet, „defensiv“ zu handeln.

Der Iran hat angekündigt, den Druck auf Washington und dessen Verbündete am Golf sowohl auf dem „Schlachtfeld als auch auf diplomatischem Wege“ aufrechtzuerhalten – wobei der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, kürzlich vorwarf, die USA würden den diplomatischen Prozess durch „widersprüchliche Botschaften, häufige Änderungen ihrer Positionen und Forderungen sowie wiederholte Verstöße gegen den Waffenstillstand“ „untergraben“.

Er wies darauf hin, dass derzeit nicht einmal das „Mindestmaß an förderlichen Bedingungen“ gegeben sei, das „erforderlich ist, um Diplomatie effektiv zu betreiben“.

Bahrain und Kuwait wurden bei diesen jüngsten Angriffen am stärksten getroffen, wobei Berichten zufolge die Basis der 5. US-Flotte unter Beschuss geriet:

BREAKING: Footage shows a ground-level explosion in Manama, Bahrain from an Iranian missile strike in the direction of the US 5th Fleet HQ minutes ago, with up to 20+ separate explosions now reported across the city. pic.twitter.com/LCHlZBGKra — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Aufnahmen zeigen eine Explosion auf Bodenniveau in Manama, Bahrain, durch einen iranischen Raketenangriff in Richtung des Hauptquartiers der US 5. Flotte vor wenigen Minuten, wobei nun bis zu 20+ separate Explosionen in der gesamten Stadt gemeldet werden.

„Das zionistische Regime untergräbt diesen Prozess zudem durch seine wiederholten Verstöße gegen den Waffenstillstand im Libanon“, sagte Baghaei und fügte hinzu: „Jeder diplomatische Prozess wird durch den Einsatz von Gewalt und rechtswidrige Handlungen beeinträchtigt.“

„Diplomatie und das Schlachtfeld sind keine getrennten Angelegenheiten. Gemeinsam dienen sie als Instrumente zur Wahrung der nationalen Interessen und der Sicherheit des Iran“, betonte er in einer in letzter Zeit oft gehörten Formulierung.

Er deutete zudem an, dass die Frage der Verhandlungen angesichts der Entwicklungen der vergangenen Nacht „überprüft“ werde, und betonte weiter:„Wo immer es notwendig ist, werden unsere Streitkräfte dem Feind mit aller Härte begegnen.“

Only when you see it with your own eyes you start to appreciate how impressive a salvo of 10 Kheybar-Shekan Aero-Ballistic missiles is…



(especially when timed on purpose at dawn) pic.twitter.com/6JpTRBvBHW — Patarames (@Pataramesh) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: Erst wenn du es mit eigenen Augen siehst, fängst du an zu schätzen, wie beeindruckend ein Salvo aus 10 Kheybar-Shekan-Aero-Ballistik-Raketen ist…

(insbesondere wenn es absichtlich zur Morgendämmerung getimet ist)

Es ist jedoch auch klar, dass Teheran der Ansicht ist, sofort und ohne zu zögern klare rote Linien ziehen zu müssen, wenn es diese nun schon mehrere Monate andauernde militärische Konfrontation mit Washington überstehen will. Der langjährige Kriegsberichterstatter und Analyst Elijah Magnier gibt hierzu einen Einblick in die Überlegungen beider Seiten:

Im Gespräch mit Al Jazeera sagte Magnier, es handele sich um eine explosive Situation ohne „stabilen politischen Ausweg“, da Frieden noch in weiter Ferne liege, während der Libanon und der Gazastreifen von einer endgültigen Lösung ausgeschlossen blieben.

„Das Gefährlichste ist, dassjede Seite glaubt, die Eskalation kontrollieren zu können. Ein wiederholter Vorfall kann jedoch die Zurückhaltung untergraben, und wenn die Gespräche vollständig scheitern, könnte sich diese kontrollierte Eskalation zu einem viel größeren Konflikt ausweiten“, sagte er.

Die Geschichte hat gezeigt, dass die Angriffe außer Kontrolle geraten können, wenn „ein Schlag die rote Linie überschreitet“, so Magnier.

In vielerlei Hinsicht ist das tatsächlich der Grund, warum wir überhaupt in dieser Lage sind.

Berichten zufolge wurde während dieser neuen Runde intensiver, aber kurzer Eskalation wichtige Wasserinfrastruktur im Iran getroffen:

U.S. military strikes reportedly hit drinking water storage tanks in the Bamani district of Sirik county, Hormozgan province, Iran. pic.twitter.com/GMw8Ha9DaH — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: Laut Berichten haben die US-Streitkräfte Wassertanks für Trinkwasser im Bezirk Bamani der Provinz Hormozgan im Iran, im Kreis Sirik, getroffen.

Das Weiße Haus glaubte, den Ausgang der Operation „Epic Fury“ vom ersten Tag an kontrollieren zu können, doch dann machte sich unter den US-Beamten wohl eine gewisse Panik breit, als klar wurde, dass die Regierung in Teheran nicht so leicht zu stürzen sein würde und dass sich der Militärapparat weiter festigen und seine Macht ausweiten würde.

Berichte über den Abschuss einer weiteren US-Drohne vom Typ MQ-9 Reaper über dem Iran:

Footage of U.S. MQ-9 Reaper falling down over Jam county, Bushehr province, Iran after it was hit. https://t.co/nJHBkyF2cz pic.twitter.com/99evGPBrgm — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen einer US-amerikanischen MQ-9 Reaper, die über dem Bezirk Jam in der Provinz Bushehr, Iran, abstürzt, nachdem sie getroffen wurde.

Von da an dauerte es viele Wochen, bis die Flotte in Stellung gebracht war – in ausreichender Stärke, um eine Blockade gegen die iranischen Häfen und die für das Land so wichtigen Ölexporte zu verhängen. Das Weiße Haus sieht sich weiterhin mit mehreren „schlechten“ und „noch schlechteren“ Optionen für den Umgang mit der Krise konfrontiert, da die Energiepreise in diesem Sommer voraussichtlich in die Höhe schnellen werden.

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk…

US-Präsident Trump erklärte gegenüber ABC, die USA würden auf den Iran reagieren, und es sei wichtig, auf den Abschuss des Hubschraubers durch den Iran zu reagieren; zudem merkte er an, dass die Reaktion sehr entschlossen und kraftvoll sei.

US-Vizepräsident JD Vance sagte laut CBS, die USA stünden kurz vor dem Abschluss eines Abkommens, das Irans Atomprogramm langfristig regeln würde; dieses könnte nächste Woche oder in einigen Monaten zustande kommen, auf jeden Fall aber noch vor den Zwischenwahlen.

Ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses erklärte, an der Haltung der USA hinsichtlich eines Abkommens mit dem Iran habe sich nichts geändert, und man stehe trotz der Angriffe weiterhin kurz vor einer Einigung.

Ein US-Beamter sagte, das US-Militär habe Angriffe auf fast 20 Ziele im Iran durchgeführt, merkte jedoch an, dass vorläufige Einschätzungen darauf hindeuten, dass die meisten iranischen Raketen und Drohnen erfolgreich abgefangen wurden.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei, sagte laut SNN auf die Frage nach den Gesprächen mit den USA, man müsse nach den nächtlichen Zusammenstößen eine Neubewertung vornehmen.

In einer Erklärung des iranischen Außenministeriums wird das Verbrechen der USA in Form ihrer militärischen Aggression gegen den Iran scharf verurteilt.

Eine iranische Militärquelle teilte IRIB mit, dass in den letzten 24 Stunden keine offensiven Militäroperationen in der Straße von Hormus durchgeführt worden seien. Es wurde gewarnt, dass der Feind mit einer entschlossenen Reaktion rechnen müsse, sollte er unter dem Vorwand des Absturzes eines Militärhubschraubers eine weitere feindselige Aktion durchführen.

Im Zentrum von Erbil kam es zu einem Großbrand, und in der Nähe der dortigen US-Basis war eine Explosion zu hören, berichtete Mehr News unter Berufung auf Quellen.

Lokale Quellen berichteten, dass in der Gegend der Stadt Qeshm eine Explosion zu hören war, berichtet Mehr News. Dies wurde jedoch später vom Gouverneur von Qeshm dementiert.

Der UN-Sicherheitsrat debattierte über die Wiedereinsetzung des Iran-Sanktionsgremiums, obwohl Russland und China laut Tasnim gegen die Wiedereinsetzung des Iran-Sanktionskomitees waren.

Israelische Luftangriffe trafen die libanesischen Städte Touline, Srifa und Kafra. Unabhängig davon wurde berichtet, dass Raketen aus dem Libanon gesichtet wurden, die in Richtung Kiryat Shmona und dessen Umgebung flogen, während ebenfalls Raketen entdeckt wurden, die vom Libanon aus in Richtung Obergaliläa abgefeuert wurden.

Das UKMTO hat einen Bericht über einen Vorfall 20 Seemeilen nordöstlich von Sohar in Oman erhalten.

Das UKMTO meldete einen Vorfall mit einem Frachtschiff 88 Seemeilen südwestlich von Balhaf im Jemen.

***