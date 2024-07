Die USA waren kurz davor, ZWEI hirnlose Präsidentschaftskandidaten zu haben.

Caitlin Johnstone

Die westliche politische und mediale Klasse hat Trump nicht mehr so wohlwollend und unterstützend behandelt, seit er Damaskus bombardiert hat.

❖

Donald Trump erhält nun weltweit eine Flut von Mitgefühl und Unterstützung, nachdem er einen Attentatsversuch überlebt hat, obwohl er selbst ein offener und unentschuldigter Verfechter von Attentaten ist.

Jeder scheint eine Theorie zu haben, was vorgefallen ist und warum. Gegenwärtig bin ich damit zufrieden, mich zurückzulehnen und nichts zu wissen, bis ich mehr Informationen bekomme.

❖

Das war knapp. Amerika war kurz davor, zwei hirnlose Präsidentschaftskandidaten zu haben.

❖

Jetzt sagen dieselben US-Beamten, die für die Aufsicht über die mörderischste Machtstruktur auf diesem Planeten verantwortlich sind, einstimmig: “In Amerika ist kein Platz für Gewalt!”

❖

Die westliche politische und mediale Klasse hat Trump nicht mehr so wohlwollend und unterstützend behandelt, seit er Damaskus bombardiert hat.

❖

Ich kann es kaum erwarten, dass Trump Präsident wird, damit die Demokraten sich daran erinnern, dass Völkermord ein unentschuldbares Übel ist.

❖

Facebook hat einen meiner Substack-Artikel automatisch blockiert, was mir in all den Jahren, in denen ich dort meine Substacks poste, noch nie passiert ist. Der Artikel war israelkritisch, während drei nachfolgende Artikel, die ich anschließend erfolgreich auf Facebook geteilt habe, Israel nicht erwähnten. Die Zensur-KI von Facebook gibt als Grund an: “Es sieht so aus, als hättest du versucht, auf irreführende Weise Likes, Follower, Shares oder Videoaufrufe zu erhalten”.

Diese Information ist es wert, mit anderen geteilt zu werden, da sie unmittelbar nach der Ankündigung von Meta, der Muttergesellschaft von Facebook, kommt, Kritik am Zionismus als Hassrede zu zensieren, wenn sie als solche interpretiert werden kann. Nutzer berichten bereits von einer deutlichen Zunahme der Zensur auf der Plattform, wenn sie sich kritisch über Israel äußern.

Damn, Facebook geht wirklich hart gegen anti-israelische Äußerungen vor. Ich habe nicht einmal das Wort "Zionist" in diesem Beitrag gesagt. pic.twitter.com/ACsTQEkrym — Caitlin Johnstone (@caitoz) Juli 11, 2024

❖

Die imperialen Erzähler der Massenmedien haben es geschafft, den andauernden Völkermord im Gazastreifen von einer Titelgeschichte im Zentrum der Aufmerksamkeit zu etwas Schrecklichem zu machen, von dem wir nur gelegentlich hören, wie von der globalen Erwärmung oder der Armut. Der Völkermord findet immer noch statt, aber wenn man seine Informationen über die Welt aus Mainstream-Quellen bezieht, bekommt man davon nur am Rande etwas mit, während die Aufmerksamkeit auf weit weniger folgenschwere Dinge gelenkt wird.

Das Bild, das die Massenmedien von der Welt zeichnen, unterscheidet sich Tag und Nacht von dem, was wirklich passiert. Nicht so sehr, weil sie die Realität direkt verleugnen oder Lügen über sie erfinden, sondern weil sie durch die Manipulation der öffentlichen Aufmerksamkeit das Geschehen so drastisch verzerren.

❖

Die Demokraten haben sich darüber ausgelassen, was für ein anständiger und ehrlicher Mensch Biden sei, und gleichzeitig seine Entscheidung verteidigt, im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zu bleiben. Das ist lächerlich. Biden ist kein anständiger Mensch und war es nie; er ist mit Abstand einer der schlimmsten Menschen auf diesem Planeten. Und das Komische ist, dass seine Demenz ihn wahrscheinlich zu einem weicheren, sanfteren Menschen gemacht hat, als er früher war. Vielleicht wäre die Welt noch hässlicher, wenn er noch sein altes Gehirn hätte.

❖

Es gibt ein Zitat von Noam Chomsky, das man unbedingt verstehen muss, wenn man den politischen Diskurs im Westen verstehen will:

“Der clevere Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen strikt zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen – und sogar die kritischsten und abweichendsten Meinungen zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass es eine Freiheit des Denkens gibt, während gleichzeitig die Prämissen des Systems durch die Einschränkung des Spektrums der Debatte gestärkt werden”.

Unabhängig davon, was Sie von Chomsky halten, nichts in unserem Informationsökosystem wird für Sie Sinn ergeben, wenn Sie dieses Zitat nicht verstehen und schätzen. Solange Sie es nicht verstanden haben und es nicht in Ihrem Bewusstsein verankert ist, werden Sie westliche Politik, Meinungsmache und politische Debatten nicht verstehen.