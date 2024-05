Die USA wollen Tiktok enteignen

Peter Haisenko

Die alten Römer wussten es: Ein Imperium im Niedergang tut alles, um diesen zu beschleunigen. Der US-Dollar ist die Basis des US-Imperiums. Mit dem selbstherrlichen „Einfrieren“ von Auslandsguthaben hat er schon Schaden erlitten. Mit der geplanten Enteignung von Tiktok werden aber jetzt alle Handelsbeziehungen zu den USA infrage gestellt.

Man stelle sich vor, China würde den USA ein Ultimatum stellen, die Anteilsmehrheit an Microsoft oder Facebook an China zu verkaufen. Beugen sich die USA nicht, würde Peking diese amerikanische Software aus seinem Reich verbannen. Der weltweite Aufschrei wäre unüberhörbar. Allen voran der aus aus Washington. Die Frage stünde im Raum, ob China noch ein verlässlicher Handelspartner wäre und ob es nicht angebracht wäre, China von sämtlichen Kapitalinvestitionen in China auszuschließen. Die westliche Welt würde wahrscheinlich so reagieren und das zu Recht. China würde als Piratenstaat i