Das Buch „War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race – Expanded Edition“ von Edwin Black ist bis dato das Standard-Werk zum Thema Eugenik. Ganz konsequent zu Ende gedacht würde das Konzept, das von Elite-Universitäten und den Superreichen getragen wurde, bedeuten, dass am Ende nur noch der angloamerikanische Adel und seine Abkömmlinge übrig bleiben.