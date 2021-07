Die Vierte Gewalt im Staat hat sich entblößt

(Anm.d.Ü.: Eigentlich sollte ja die Presse die Vierte Gewalt sein, aber die ist schon vor einiger Zeit gestorben, und niemand hat es bemerkt. Und jetzt muss ein Karikaturist das zusammenfassen, was die „Experten“, Komiker und Presstituierten über die letzten Jahrzehnte versäumt haben.)

Every breath you take,

Every move you make,

They’ll be watching you…

Schlimm genug, dass keine der „Sicherheit“-Agenturen aus der Buchstabensuppe in unsere Verfassung geschrieben wurde. Jetzt sind sie auch noch politisiert worden. Sie halten sich nicht mehr an irgendeine Rechtsstaatlichkeit. Sie SIND das Gesetz und können tun und lassen was sie wollen. Vor allem sind sie sind dem amerikanischen Volk keinerlei Rechenschaft schuldig.



Wir haben gesehen, wie der ehemalige NSA-Direktor James Clapper den Kongress über das Sammeln von Daten von Hunderten von Millionen von Amerikanern und über das Durchsickern der Steele-Dossier-Informationen belogen hat. Wir haben gesehen, wie Ex-CIA-Direktor und Ex-Kommunist John Brennan über das Ausspionieren des Kongresses gelogen hat. Ihnen ist nichts passiert. Sie stehen über dem Gesetz.



Die CIA erlaubt und billigt Folter. Sie nennen es „erweiterte Verhörmethoden“. Yep, eine Schurken-Agentur, die Folter betreibt.



Wir haben gesehen, wie das FBI illegale FISA -Anordnungen durchsetzte, um Präsident Trump während dem Quatsch mit der gefälschten