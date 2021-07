Die Wahrheit über Hitzewellen

Wer sich wirklich von der Wissenschaft leiten lassen will, sollte die Klimakrisenhysterie beiseite lassen. Wir können die natürliche Dynamik aller Hitzewellen erklären, indem wir einfach wissen, 1) wie Wärme entlang der Erdoberfläche transportiert wird; 2) wie Wärme vertikal transportiert wird; 3) wie sich die Sonnenerwärmung ändert; und 4) wie der Treibhauseffekt variiert.

Unten sehen Sie eine Karte der globalen Temperaturanomalien für das Jahr 2014, die die natürliche Klimadynamik veranschaulicht. Es gibt keine gleichmäßige Erwärmung, wie man sie von einer globalen Decke aus Treibhausgasen erwarten könnte. Auf dem gesamten Globus wechseln die Oberflächentemperaturen zwischen Regionen mit überdurchschnittlicher Wärme (rot) und Regionen mit unterdurchschnittlicher Wärme (blau) ab. (Für die grauen Regionen fehlen ausreichende Daten). Tatsächlich wird der beobachtete kühlere Osten der USA von Klimawissenschaftlern als „Warming Hole“ bezeichnet, weil sein Abkühlungstrend der globalen Erwärmungstheorie widerspricht. Es erfordert eine natürliche klimadynamische Erklärung.

Vom Zustand des Klimas: Jährliche durchschnittliche Anomalien (Differenz zu normal) für 2014 für die Oberflächentemperatur (HadCRUT4 globale Temperatur)

Das Temperaturmuster ist mit Regionen verbunden, in denen häufiger wärmere Luft aus dem Süden nach Norden eindrang, während gleichzeitig kalte Luft aus dem Norden nach Süden eindrang. Dieses Muster ist auf einen natürlich gewellten Jetstream und damit verbundene Drucksysteme zurückzuführen. Die warmen, roten Regionen kennzeichnen Gebiete, in denen Hochdrucksysteme dominieren. In der nördlichen Hemisphäre verursachen Hochdrucksysteme eine atmosphärische Zirkulation im Uhrzeigersinn, die warme Luft auf ihrer westlichen Seite nach Norden und kalte Luft auf ihrer östlichen Seite nach Süden zieht. Tiefdrucksysteme zirkulieren gegen den Uhrzeigersinn und ziehen umgekehrt kalte Luft auf ihrer Westseite nach Süden. Diese kombinierten Zirkulationsmuster erklären zum Teil sowohl die extreme Kälte, die die Temperaturen in Texas im Februar 2021 bis zu 10 Grad Celsius unter den Durchschnitt sinken ließ, als auch die extreme Erwärmung, die die Temperaturen im Nordwesten der USA im darauffolgenden Juni um zwei bis vier Grad Celsius über den Normalwert ansteigen ließ. In ähnlicher Weise verursachte 2019 der Transport von erwärmter Luft aus der Sahara-Wüste nach Norden Hitzewellen über Europa und Grönland. Ein solcher natürlicher Wärmetransport kann auch dazu führen, dass es an der Küste Alaskas wärmer ist als in Florida.

Nachfolgend wird veranschaulicht, wie Hoch- und Tiefdrucksysteme auch entgegengesetzte Muster der vertikalen Luftzirkulation verursachen, wie bei der natürlichen Madden-Julian-Oszillation. Tiefdrucksysteme sind Regionen mit nach oben steigender Luft. Wenn die Luft aufsteigt, kondensiert der Wasserdampf und bildet Wolken. Obwohl die Wolken den Treibhauseffekt verstärken, vermindern sie die solare Erwärmung in höherem Maße. Der Nettoeffekt führt zu kühleren Oberflächentemperaturen. Um das Gewicht der aufsteigenden Luft auszugleichen, muss die Luft an anderer Stelle absinken, wodurch ein Hochdrucksystem entsteht. Diese absinkende Luft ist nun jedoch fast frei von Wasserdampf. Der daraus resultierende klare Himmel reduziert den Treibhauseffekt und lässt mehr Infrarotwärme entweichen, erhöht aber auch die solare Erwärmung. Da die verstärkte Sonnenerwärmung größer ist, ist der Nettoeffekt eine wärmere Oberflächentemperatur.

Hochdrucksysteme verursachen oft Hitzewellen aufgrund des Wärmetransports, des damit verbundenen klaren Himmels und der verstärkten Sonnenerwärmung. Die sich ostwärts bewegende Madden-Julian-Oszillation sowie El-Nino- und La-Nina-Ereignisse können zusammen mit anderen Oszillationen unerwartet interagieren, um Regionen mit absinkender Luft zu verstärken und so die Lage eines Hochdrucksystems und einer Hitzewelle zu bestimmen.

Schließlich fügt die vertikale Luftbewegung eine weitere Erwärmungsdynamik hinzu. Die Gasgesetze sind eindeutig bewiesene Physik und besagen, dass durch einfache Erhöhung des Drucks die Lufttemperatur ohne zusätzliche Energie steigt (auch bekannt als adiabatische Erwärmung). So erwärmt das zunehmende Gewicht der Atmosphäre auf sinkender trockener Luft diese Luft um 5,4° Fahrenheit pro 305 Meter, die sie sinkt. Zusätzlich zum Windtransport an der Oberfläche trug diese Dynamik zu den Wärmerekorden an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel bei, wo die Luft von den Bergen herabfiel. Entlang der Westküste der Vereinigten Staaten führt die von der Sierra Nevada zur Ozeanküste geschobene Luft (auch bekannt als Santa Ana- und Diablo-Wind) dazu, dass in Kalifornien im Winter ungewöhnlich warme Temperaturen (und größere Brände) auftreten. Ein ähnlicher absteigender Luftstrom aus dem Kaskadengebirge trug zu der extremen Hitzewelle im Juni 2021 in Washington und Oregon bei.

Auch wenn die absteigende Luft die Oberfläche nicht erreicht, erwärmt sie die Oberfläche, indem sie die Konvektion unterdrückt. Luft, die mit der von der Sonne aufgeheizten Erdoberfläche in Berührung kommt, erwärmt sich und steigt auf (aka Konvektion). Luft steigt jedoch nur auf, wenn sie wärmer ist als die umgebende Atmosphäre. Absteigende Luft aus vielen hundert Metern Höhe erwärmt sich beim Fallen. Doch obwohl diese sich erwärmende Luft nur bis zu 30 Meter über dem Boden reicht, unterdrückt sie die Konvektion, die normalerweise Wärme von der Oberfläche in die obere Troposphäre trägt. Der Effekt ist vergleichbar mit der extremen Erwärmung des Innenraums eines Autos, wenn hochgekurbelte Fenster verhindern, dass erwärmte Luft austritt.

Der weltweite Experte für das Wetter im Nordwesten der USA, Cliff Mass, hat Beweise vorgelegt, die zeigen, dass die Hitzewelle 2021 ein „Schwarzer-Schwan-Ereignis“ war, bei dem alle oben beschriebenen natürlichen Dynamiken zusammenkamen. Wie die unten aufgeführten globalen Wärme- und Kälteanomalien zeigen, war die Hitzewelle im Nordwesten ein einzigartiges lokales Ereignis. Doch um seine Agenda zu unterstützen, hat Präsident Biden die Hitzewelle im Nordwesten mittels Angstpropaganda zur globalen Klimakrise aufgebauscht. Biden hat keine Ahnung von Wissenschaft und würde in einer Klimadebatte dumm dastehen. Beunruhigend ist auch, dass einige Wissenschaftler, die von der Finanzierung des Kampfes gegen die globale Erwärmung abhängig sind, behaupten, dass nur die globale Erwärmung diese Hitzewelle erkläre. Sie ignorieren jedoch die Tatsache, dass der klare Himmel während der Hitzewelle den lokalen Treibhauseffekt, der durch Wasserdampf verursacht wird, reduziert. Außerdem kann die globale Erwärmung kalte Ereignisse wie die Rekordkälte in Europa nur 2 Monate zuvor nicht erklären. Also Vorsicht! Die Medien verbreiten Fehlinformationen. Nur die natürliche Klimadynamik erklärt wissenschaftlich die jüngsten extremen Wetterereignisse.